Entérate NY 

►Perremeístas en NY están como el toro Miura: Esta raza de toro es la más brava en su especie en todo el mundo. Así están los perremeístas en la Gran Manzana porque sus nombramientos no llegan, nos informó una fuente a lo interno del PRM-NY. El presidente Abinader cancela y cancela, incluso en el consulado NY, y no nombra sus sustitutos. Los nombramientos solo caen en RD a favor de un grupo de familia. La semana pasada volvió a implementarse el nepotismo, nombrando a Katherine Estela Peña Rodríguez, hermana de la vicepresidente, como cónsul en Sevilla-España; a Edme E. Arnaud Bencosme, hermana del director de Inapa, como cónsul en Toronto-Canada; a Raúl Rafúl Soriano, hermano de la senadora del D.N, Faride Raful e hijo de Tony Raful, diputado al Parlacen, como cónsul en Frankfurt-Alemania; y a Mónica Alburquerque, hija de Ramón Alburquerque, como cónsul en Marsella-Francia. Ahora el canciller, Roberto Álvarez, expresa que el MIREX está en proceso de seleccionar personas capacitadas e idóneas para cumplir con las funciones diplomáticas y consulares, y así lograr los objetivos trazados por el “Gobierno del Cambio”, que busca avanzar hacia una mayor protección de los dominicanos (as) en el exterior; la promoción de las exportaciones; atracción de inversiones; promover los valores democráticos y los derechos humanos consagrados en la Constitución”. ¡Anjá” Exclaman otros perremeistas en el Alto Manhattan. Las protestas están al doblar la esquina por los nuevos impuestos que pretende cobrar nuestro Gobierno, diiicen. ¡Uff!

►Cancelan en consulado NY: El presidente Luis Abinader, el pasado 29 de septiembre, mediante decreto 512-20 canceló a varios en el consulado dominicano en NY. De los 47 vicecónsules existentes, como afirmara recientemente el ministro administrativo de la presidencia, el mandatario solo canceló a 13. ¿Pero faltan más? Preguntó un perremeísta (shiii) en el Alto Manhattan. El cónsul Eligio Jáquez declaró recientemente que con 5 vicecónsules en NY era suficiente. Los cancelados son el nacional extranjero Frank Gustave Verdier Streese; Ramona Abreu López, quien también era directora administrativa del ministerio de Cultura en RD; Luis Padilla; Rafael M. Rodríguez; Pablo García; Reverendo Hilario Crispín; Domingo Parra; Manuel Rosario; Hilario Taveras; María Lourdes Peña; Juan Domínguez; Alfida Mercedes; y Antonio Ventura Ayala. Los auxiliares consulares fueron 19. Francisco A. Fernández, ex cónsul-NY; Antonio Poy; Armando Melo; Héctor Troncoso; María de los Ángeles Mañón; Jazmín Pujols; Francisco Soler; Eduardo Villamán Fadul; Juan de la Cruz Báez; Carlos Polanco Rosario; José Rosario; David Sánchez; Jesús Daniel Martínez; Domingo Cuevas; María Pérez; Rodolfo Fulgencio; Meleiby Lora Peralta; Rafael Antonio Sánchez y Juan Alexis Hernández. En la ONU a Sobeida Durán. En la OEA a Felicia Rosario y en la embajada de RD-USA a Meira Alicia Rijo.

►PLD-NY en movimiento: Ante la celebración del “Noveno Congreso Ordinario” a celebrarse en el PLD, donde se elegirán las nuevas autoridades, tradicionales dirigentes del partido en NY se están moviendo entre la debilitada base peledeísta (después que Leonel se fuera) presentando sus aspiraciones para dirigir la seccional e ingresar al Comité Central (CC), porque al Político (CP) no pueden ya que los estatutos de la organización no contemplan la elección de “peledeces” residentes en el exterior, informó una fuente a lo interno de la organización en los nuevayores. Para la presidencia de la seccional figuran Luis Lithgow, Germán de León, Emiliano Pérez, Francisco A. Fernández y Baltazar Figuereo. Todos exclusivos seguidores del ex presidente Medina.

Peledeístas consultados por Entérate NY en su mayoría señalaron como favorito a Lithgow. Frank Cortorreal no aspirará a seguir dirigiendo la seccional, según sus propias palabras. Los que no logren la posición aspirarán al CC. Los que aspiran ingresar por primera vez a este organismo: Luis Padilla, Arturo Ortíz, José Polanco, David Cordero, Carlos McCoy, Carlos Sánchez, Rafael Rodríguez, Benjamín Vargas y Juan Fernández. Peledeístas señalaron como favoritos a Vargas, Sánchez y McCoy. Actualmente son miembros del CC en NY: Frank Cortorreal, Pedro Zorrilla, Luis Lithgow, Emiliano Pérez, Francisco Fernández, José Fernández, Carmen Deen, María Bello, Rolando Cabral y Víctor Comprés. Todos aspiran a la reelección y son de Medina. ¡Ah! El PLD en la Gran Manzana, lugar de mayor caudal de votantes en todo ultramar, ha perdido las últimas 3 elecciones. ¡Uff!

►Consulado RD-NY: El cónsul Eligio Jáquez y el autor de esta columna en raras ocasiones han intercambiado saludos. Es un buen profesional del agro, sencillo, respetuoso y amigo del amigo, me han confesado. Siempre se ha llevado bien con la prensa, afirman. Digo esto porque no le creí a una fuente al confesarme que Jáquez había dado orden al departamento de prensa para que no se nos envíen las noticias del consulado, porque publicamos recientemente: “Podría surgir crisis legitimidad entre Departamento de Estado y Consulado RD en NY”, añadiéndome, observa que recientemente han enviado las siguientes notas menos a usted: “Cónsul en NY promoverá práctica de deportes con apoyo de estrellas dominicanas”; “Abren Call Center en consulado de NY”; “Director general de Pasaportes visita al cónsul Eligio Jáquez en NY”; “Consulado dominicano en NY amplía horario para facilitar servicios por COVID-19”.

Es cierto, no las he recibido, contesté; quizás una retaliación, porque he denunciado que “prensa consular” viene cometiendo, desde hace tiempo, un “fallo institucional” al despachar noticias oficiales y documentos con un e-mail personal, siendo el consulado una institución que se debe identificar y respetar, corriendo sus autoridades el riesgo de cualquier mala interpretación al enviarlas con un correo personalizado. Debe existir un correo “consuladord-ny@gmail.com” o cualquier otro que identifique la institución. Escribimos para más de 30 medios (Radio, TV y Periódicos), no tenemos compromisos con ningún sector y nuestra obligación es publicarle a todos, y si no nos envían las notas, amén.

►¡Por fín! Cultura NY pagó: Así dijeron varios de los ex empleados de Cultura en NY, a quienes la Comisionada, Lourdes Batista, los mantenía entretenidos y dando más vueltas que un “trompo”. Al entregarle el cheque de manera personal, Batista denostaba ínfulas y ciertas expresiones de que ella es la “mayimbe” en Cultura-NY, queriendo en ocasiones que algunos les rindieran pleitesía. Pero ya salimos de esto, es un capítulo cerrado, expresaron los ex. Recibieron sus pagos: Carlos Sánchez, Comisionado; Miguelina Concepción, Sub Comisionada; María Martínez, directora administrativa; Luis Martínez, contable; José Acosta, director de literatura y comunicaciones; Marilia Bautista, directora de recursos humano; Jankarlos Núñez, director de eventos; Benjamín García, coordinador de enlaces culturales comunitarios; Claribel Arias, encargada de redes sociales; Peddy García, directora de cine y audiovisuales; Miguel Andrés Tejada, director de música; Adrian Gómez, encargado técnico y operativo; Miguel Aníbal Perdomo, gestor literario y coordinador de talleres; Jany Oviedo, asistente ejecutiva; Arisleyda Lombert, encargada recepción y biblioteca; y María Castillo, encargada de conserjería. Todos fueron cancelados a los 30 minutos de Batista tomar juramento. No se conocen de manera pública sus sustitutos. Un chusco en el Alto Manhattan vociferó ¿Y qué hace todos los días su esposo, Robert Jakab, en el Comisionado? ¡Huumm!

►Digno de ver los planteamientos: Sabiólogos, todológos y opinológos criollos en el Alto Manhattan, debatieron dos planteamientos que hicieran la semana pasada José La Luz, en el programa El Sol de la Mañana, sobre el embarazo de adolescentes en el país al relacionarlo con la seguridad ciudadana. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= 5AdiidhavfU Igual que el de Aneudys Santos en “Impolíticamente Correcto”, por youtube, analizando a Claudia Pérez (La Tora) quien habló por un tubo y 7 llaves, incluyendo sobre el canciller. ¡Ay! Asimismo el por qué no se le dió a Hipólito lo de Eddy Olivares en la JCE. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=Ud6yRUUJwPw Hay que verlos coinciden en decir científicos políticos callejeros dominicanos en Brooklyn.

►¡Insólito!: Ha traído discusión entre criollos del Alto Manhattan, y a la vez asombro, que en este gobierno se den situaciones tan insólitas como sacar sillones de una oficina pública, ponerlo en la acera de la calle para guardar parqueos a “jefes”. Es el caso, ilustrado por la prensa, que se viene dando frente a la Dirección General de Cooperación Multilateral (Digecoom), ubicado en la calle Galván, en el sector Don Bosco, a dos cuadras del Palacio Nacional, ante la mirada indiferente de los agentes de Amet. ¡Uff! Digecoom, es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Ver: https://elnuevodiario. com.do/digecoom-saca-sillas- de-sus-oficinas-a-la-calle- para-aparentemente-asegurarle- un-parqueo-a-funcionario/

►Hay que aprender en un mundo globalizado: La geopolítica estudia la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan, los factores económicos y raciales que los caracterizan. El intelectual dominicano, Iván Gatón, (un referente a nivel nacional e internacional en geopolítica) es abogado, con Maestría en Estudios Diplomáticos y Diplomado de Estudios Avanzados (DEA) de la Universidad Complutense de Madrid; con Máster en Ciencias Sociales, mención asuntos asiáticos en la Universidad de Tamkang, Taiwán, y estudios especializados extracurriculares en China, Argentina, Chile, Alemania, Japón y otros países sobre el comercio internacional y exportaciones, presentará un curso avanzado de geopolítica, coordinado con la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid, España. El tema del curso cobra importancia para entender cómo las luchas de poder entre las grandes potencias tiene un impacto social y económico en los demás países. El desarrollo económico del mundo de hoy, y las corrientes políticas que convergen a su alrededor, han situado a la geopolítica como una acción de estrategia imprescindible para lo que va acontecer en las próximas décadas. Gatón es muy conocido en la comunidad criolla de NY porque se ha destacado impartiendo cursos, diplomados y conferencias de su autoría. El curso virtual es para politicos, empresarios y profesionales, entre otros, quienes pueden comunicarse a: internacionalesrd@gmail.com . Su última exponencia: “Occidente se transforma o se derrumba.” Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ivan- gaton-occidente-se-transforma- o-se-derrumba/

►Picadillos: Se comenta dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * Declaración de bienes ¿De qué vale la Ley 311-14: https://almomento.net/ declaracion-de-bienes-de-que- va-la-ley-311-14/

* Peticiones y observaciones a Luis Abinader: https://almomento. net/peticiones-y- observaciones-a-luis-abinader/

* Contradicciones a la dominicana: https://acento. com.do/actualidad/ contradicciones-a-la- dominicana-8865334.html

* Decenas de personas se aglomeran en piscina de un resort: https://www. diariolibre.com/actualidad/ decenas-de-personas-se- aglomeran-en-piscina-de-un- resort-GF21711531?utm_source= recomendadas&utm_medium= bloque&utm_campaign=blueconic

* El Presupuesto de 2021 será de 1.037 billones de pesos: https://www.elcaribe. com.do/2020/09/29/el- presupuesto-de-2021-sera-de-1- 037-billones-de-pesos/

* Una de cada cinco adolescentes queda embarazada en RD: https://www.elcaribe.com. do/2020/09/29/una-de-cada- cinco-adolescentes-queda- embarazada-en-rd/



►Un valor dominicano en NY: Birmania Ríos, reconocida periodista en NY por haber laborado en Univisión-41, Telemundo-47 y actualmente en NY1, siempre se ha caracterizado por investigar e informar sobre acontecimientos que beneficien la comunidad hispana. Con frecuencia efectúa reportajes dirigidos a los dominicanos en la Gran Manzana. Aunque nació en Puerto Rico, su madre es dominicana, y se considera tan quisqueyana que ya se naturalizó en RD, siempre habla bien de los criollos y destaca positivamente el país caribeño donde quiera. Si usted lA ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Birmania, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Cómo la CIA usó palomas mensajeras para espionaje contra la Unión Soviética. Archivos desclasificados revelan cómo la inteligencia estadounidense experimentó entre las décadas de 1960 y 1970 con diversos animales. Ver: https:// laopinion.com/2019/09/15/como- la-cia-uso-palomas-mensajeras- durante-la-guerra-fria-para- operaciones-de-espionaje- contra-la-union-sovietica/

►Servicio comunitario: Las personas que no pueden dejar de tomar alcohol por sí solos deben buscar ayuda. La Administración Federal de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental cuenta con una línea de ayuda 24-7 (800-662-HELP) y un sitio web, www.findtreatment.gov, que ofrece referencias para el tratamiento de adicciones.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 4: Compra del dólar 57.68 y venta 58.47; Compra euro 67.53 y venta 70.92

►Gasolina Premium 207.70 y Regular 198.60…Gasoil Premium 156.20 y Regular 145.40…Kerosene 128.80…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 112.80…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Estoico(a) = Que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente ante las desgracias y dificultades.

►Cita histórica: “Más que por la fuerza, nos dominan por el engaño.” Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte-Andrade y Blanco (Simón Bolívar), líder militar y politico venezolano).

►Truco: Dado que el vinagre se usa contra hongos y bacterias, puedes usarlo para eliminar el mal olor de los pies. Remojalo con vinagre durante 10 a 20 minutos, colocando 1 vaso grande de vinagre en un recipiente y agregar 2 vasos grandes de agua tibia. Luego sécalos completamente. Remoja los pies todos los días hasta que los síntomas hayan desaparecido. No importa qué tipo de vinagre uses.

►Curiosidad: El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. A diario se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas. Brasil es el mayor productor, cosechando el 30,16% en el mundo. Japón tiene una piscina de café, el nombre del lugar es Yunessun Spa Resort. Y en Francia hay una cafetería que si no se dice hola al llegar y se pide por favor, el café te cuesta más caro.