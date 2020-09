Entérate NY 

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Nombramientos para esta semana en el exterior: Una creíble fuente a lo interno del perremeísno en NY nos informó que el pasado jueves hubo una reunión en el Palacio Nacional. Participaron el presidente Luis Abinader, José Ignacio Paliza, Macarrulla, Neftalí Fuerte, presidente PRM-NY y Roberto Suárez, alto dirigente en la urbe, estos dos últimos en representación de la Circunscripción 1 en EE.UU, que abarca NY, NJ, CT, PA, MA y RI, entre otros Estados, determinándose que en esta semana comienzan los nombramientos para los “compañeros” en esos lugares, que siguen trasnochándose emperándolos. En dicho encuentro el mandatario fue claro y preciso “no hay nombramientos de vicecónsul en EE.UU para aquellos que tienen ciudadanía o residencia”. “Hay que evitar los inconvenientes con el Departamento de Estado”. La esposa de Fuerte (que se fajó) sigue en RD y dice que hasta que no salga su nombramiento no viene a NY. Ya suenan algunos, como para prensa en el consulado NY (Erasmo Chalas y Rafael Santos), principales periodistas que encabezaron la comunicación a favor de Abinader y el partido en la Gran Manzana. Ambos han recibido el amplio apoyo del perremeísmo. Vuelta al globo.

►Propondrán a José Tomas: Un grupo de peledeístas en la Gran Manzana, si salen en el Comité Central, propondrán a José Tomás Pérez a la presidencia nacional del PLD, durante el Noveno Congreso Ordinario a celebrarse a partir del próximo 4 de octubre hasta el 15 de diciembre, donde se elegirán las autoridades y dirigentes del partido. No quisieron identificarse para que otros “peledeces” traten de abortarle sus inquietudes. De Pérez afirman representa una carta moral, creíble ante el pueblo, por haber sido el primer senador del PLD, un eficiente secretario general y desempeñar funciones públicas, sin que se le haya señalado ningún acto de corrupción. No tienes colas que le pisen, como dice el pueblo. Los “peledeces” sostienen que su partido se encuentra en un coma inducido, oxigenándolo, por lo tanto hay que darle paso a una nueva generación para presentarle al pueblo transparencia, honestidad, veracidad y caras nuevas, de no hacerlo la mayoría de la base acabará yendo hacia la Fuerza del Pueblo (FP) de Leonel Fernández. ¡Ay! Un chusco en El Bronx vociferó: “la dialéctica impone la sustitución de lo viejo por lo nuevo” y otro contestó, si no lo hacen le van a cantar: https://www.youtube.com/watch?v=J4SlwivATrU

►No hay desperdicio en este análisis: El versado e intelectual de nueva generación José La Luz, hizo el pasado viernes en el programa “El Sol de la Mañana” el mejor o uno de los mejores análisis sobre la situación política dominicana, al decir de muchos opinólogos en el Alto Manhattan. La nueva generación de políticos, profesionales, empresarios y jóvenes que tenemos en RD deberían guardar y ver con regularidad dicho enfoque, porque es una herramienta para comprender en todas sus facetas que ha sucedido y sucederá políticamente en el país caribeño. Es axiomático. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4t66YTSTpv0

►Cancillería es quien paga consulados y embajadas: La semana pasada, el actual cónsul en NY, Eligio Jáquez, escribió en su cuenta de Twitter: “El Consulado de NY respira hoy aliviado, luego que ayer (24 septiembre) el gobierno de Luis Abinader saldara las multas, rentas e impuestos dejadas por el pasado gobierno, por 339 mil 959.75 dólares. Esto concentrará el esfuerzo y energías para seguir mejorando el servicio a nuestra ciudadanía”. Jáquez no señala, insinúa ni especifica que dichas deudas eran responsabilidad de su antecesor, Carlos Castillo. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=sfjXVEQQCzU&feature=youtu.be Pero, ya varios dominicanos, ignorando la situación o de manera vil, han escrito que eso era responsabilidad del pasado cónsul, confundiendo la comunidad. Nooooo, hay que leer bien, diiicen unos científicos políticos callejeros criollos en el Alto Manhattan. Una fuente, experta en derecho internacional afirmó que Cancillería, institución responsable de implementar la política exterior de la RD, es la responsable de pagar los locales de consulados y embajadas en todo el mundo, y el entonces cónsul le dirigió varios oficios (001138, 001139 y 01140) al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) para que saldara dichos compromisos. Este reportero tuvo acceso a una copia del oficio número 14255 del pasado 20 de agosto por parte del MIREX, respondiéndole Jatzel Román, Viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, a Castillo diciéndole que recibieron sus oficios conteniendo la relación de las deudas acumuladas del pago de renta del consulado, remitiéndosela al Canciller, Miguel Vargas, quien no tomó decisión alguna. Es bueno aclarar la situación, para que más quisqueyanos no se confundan e ignoren la realidad de la situación, porque en los “nuevayores” hay unos “cocodrilos” que cuando hablan sus falsedades, quieren convertirlas en un axioma (una verdad tan verdad que no necesita demostración) dijo la fuente. Ver: http://primicias.com.do/?p=37264 ¡Uff!

►A quien le sirva el sombrero, ponérselo: Unos sabiólogos, opinólogos y todológos al debatir sobre el tema, recordaron al pensador español, Gregorio Marañón, quien proclamó: “La relación entre la ingratitud y el resentimiento “es muy típico en algunos hombres, no sólo la incapacidad de agradecer, sino la facilidad con que transforman el favor que les hacen los demás en combustible de su resentimiento”. Nada lacera más el alma de un resentido que la penosa esclavitud del agradecimiento, pues basta hacerle un favor a esta clase de personas para que se generen las condiciones propicias de una ulterior venganza. Así de compleja es el alma humana en un elevado porcentaje de nuestros congéneres. Un chuso vociferó “a quien le sirva el sombrero, ponérselo”. ¡Ay, ay, ay!

►Multaron un jefe en RD: Ha causado sorpresa y respaldo entre dominicanos de NY la multa que un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), antigua AMET, le impusiera hace algunos días al actual director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, por detener su vehículo encima de las rayas peatonales en la avenida Abraham Lincoln. Es una señal positiva de que al desorden en RD se le comienza a poner orden y regla, comentan y analizan en diferentes lugares públicos muchos criollos en la urbe. La Constitución dominicana los proclama en su Título II bajo la denominación “De los derechos, garantías y deberes fundamentales”. La sección I la dedica a los derechos civiles y políticos (derecho a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la libertad y seguridad personal, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y al honor personal, de conciencia y de cultos, de tránsito, de asociación, de reunión, de expresión e información, y otros que envuelven categorías especiales como la familia, los envejecientes y otros). El propósito de estos derechos es crear una sociedad de iguales frente al Estado y a los poderes públicos, no crear categorías especiales de derechos. ¡Bien! Gritaron a unísono varios en el Alto Manhattan.

►Para rastrear senadores y diputados en RD: La institución Servicio Información Legislativa (SIL): http://sil.do/dashboard patrocinada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), da seguimiento a las acciones de las sesiones del Senado y la Cámara de Diputados en RD. Es una herramienta disponible de manera gratuita. Su objetivo es acercar el ciudadano al accionar de sus representantes ante el poder legislativo, permitiéndole poder “seguir” las acciones de legisladores, iniciativas y a comisiones legislativas de trabajo; es decir sobre sus labores, los proyectos que presentan, por quién votaron o no, a las secciones que asisten, los planteamientos que hacen, etc.), con datos actualizados a medida que se van produciendo informaciones nuevas. Debe ser conocida por los dominicanos. La entidad fue fundada en el 2013 por Eduardo Hernández Incháustegui, (info@sil.do), quien también brinda asesoría estratégica especializada en temas legislativos. Es un paso positivo al sistema democrático dominicano, expresaron unos cienciólogos y sabiológos dominicanos, apostados en esquinas de El Bronx.

►Cambios en JCE-NY: La JCE de NY ha experimentado cambios. Rafael González, quien era el encargado en la Gran Manzana ahora ha sido designado como supervisor para NY y NJ, informó una fuente. Ana Matos fue designada en su lugar en NY, pero sus gestos de arrogancia y expresiones fuera de tono hacia empleados y humildes dominicanos cuando acudían a sacar un documento, a su oficina instalada en el mismo edificio que se encuentra el consulado en Manhattan, hicieron que fuera trasladada de nuevo a la oficina en El Bronx, ubicada en el 369 E. de la calle 149, 5-Piso, (Teléf. 929-363-0523). Dolores Pérez, querida y respetada por la comunidad, está al frente de la oficina en Manhattan (646-684-3158 y 3164). En NJ el organismo electoral continúa en el 152 de la calle Market, Suite 404 (862-336-1900 / 1901). En Filadelfia, mudarán la JCE a partir de este día 28 a la Plaza Harrowgate, ubicada en el 3528, 1 calle, Suite No. 10, (267-324-5747 / 5867). Diiicen que Gilberto Cruz Herasme, director del Voto en el Exterior, no quiere salir de EE.UU. Hasta por quitame una paja quiere venir. Para mudar esta oficina condicionó, ante sus superiores, que su e$tadía era obligatoria. Un chusco vociferó “esos viaje$ $son muy bueno$, bueno$. ¡Huumm!

►Por un tri se arma un rebú: Bastó que un perremeísta en la avenida Saint Nicholas con la calle 184, en el Alto Manhattan, le dijera la semana pasada a un peledeísta “pero ustedes han sido los AlCapones más grandes que ha tenido el país. Mira eso, lo de Edenorte (Distribuidora de Electricidad del Norte) pagando 16 millones de pesos al año por alquiler de vehículos para uso de particulares. Mire cooo…o, respondió el peledeísta, usted es loco, cooo…o, hijo de tu m…. madre, instante que se le abalanzó a su acusado, quien brincó y quedó en posición de cuadre, pero intervinieron algunos amigos en comunes de manera rápida para evitar el cruce de brazos. A la fuerza se llevaron al “peledé. La información que provocó la abortada trifulca. Ver: https://almomento.net/edenorte-pagaba-16-millones-renta-vehiculos-para-personas-particulares/

►Picadillos: Se comenta dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * Elección miembros JCE amenaza unidad PRM. https://almomento.net/eleccion-miembros-de-jce-amenaza-launidad-del-partido-de-gobierno-en-rd/

* Elección jueces de la JCE: Hipólito y su vocero Olivares: https://almomento.net/eleccion-de-los-jueces-de-la-jce-hipolito-y-su-vocero-olivares/

* Difunden listado de aspirantes a JCE: https://eldia.com.do/listado-de-candidatos-propuestos-para-la-jce/

* Leonel: No conviene a partidos integrantes JCE sean de sus filas: https://elnacional.com.do/leonel-asegura-que-no-conviene-a-partidos-politicos-que-miembros-de-la-jce-sean-de-sus-filas/

* Aspiración de Olivares a JCE crea “ruidos absurdos en PRM”: https://elpregonerord.com/juan-bolivar-diaz-afirma-aspiraciones-de-eddy-olivares-a-la-jce-crea-ruidos-absurdos-en-el-prm/

* Si usted hizo campaña contra PRM , debe irse del Gobierno, dice diputado: https://almomento.net/si-usted-hizo-campana-contra-prm-debe-irse-del-gobierno-dice-diputado/

* Si hubo robo de dinero del Estado, el mismo deberá ser devuelto: https://frontera25.net/2020/09/25/advierten-si-hubo-robo-de-dinero-del-estado-el-mismo-debera-ser-devuelto/

* Luis Abinader crea 10 gabinetes para incrementar «eficiencia» del Gobierno: https://elnuevodiario.com.do/abinader-crea-10-gabinetes-para-incrementar-la-eficiencia-del-gobierno/

* Someten proyecto ley para devolver pago de impuestos a turistas: https://acento.com.do/economia/diputado-jorge-villegas-somete-proyecto-para-devolver-el-itbis-al-turista-8864448.html

* Actos de profanación repudiables: https://almomento.net/opinion-actos-de-profanacion-repudiables/

►Un valor dominicano en NY: Rafael Saint Hilaire es un profesional de Cotuí en el área de Veterinaria. Laboró en múltiples instituciones en RD, incluyendo como asistente especial 1-A del actual cónsul Eligio Jáquez, siendo director del Instituto Agrario Dominicano (IAD). Tiene décadas residiendo en la Gran Manzana, laborando en el sector privado. Es asiduo consejero y orientador de jóvenes quisqueyanos para que caminen por el sendero del bien y cultiven excelentes relaciones con los demás. Siempre les exhorta denotar su dominicanidad donde quiera que se encuentren. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Rafael, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El Despacho de la Primera Dama fue creado por Hipólito Mejía en el año 2000 https://www.elcaribe.com.do/2020/09/18/el-despacho-de-la-primera-dama-fue-creado-por-hipolito-mejia-en-el-ano-2000/

►Servicio comunitario: Según la Fundación Nacional del Riñón, la enfermedad de riñones mata a más de 90 mil estadounidenses por año en EE.UU. Esta es una cifra mayor que el cáncer de seno o de próstata. Comer de manera excesiva cantidades de sal puede desbalancear tu sangre, lo que provoca que tus riñones sufran al trasladar el agua. El Departamento de Agricultura recomienda que limiten la sal a una cucharada pequeña por día, o 2,300 mg. Esto es 1/3 menos de lo que actualmente consumen las personas.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 27: Compra del dólar 57.70 y venta 58.49; Compra euro 67.53 y venta 71.07

►Gasolina Premium 205.70 y Regular 197.30…Gasoil Premium 156.50 y Regular 143.50…Kerosene 128.20…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 113.80…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Vil = Persona que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno.

►Cita histórica: “El temor a hacer bajezas e indignidades es valor, y es valor también saberlas sufrir cuando se nos hacen a nosotros.” (Benjamin Jonson, dramaturgo y poeta inglés).

►Truco: Para dormir rápidamente. 1 = Cierra los ojos. Coloca la punta de la lengua en la parte de arriba de la cara interior de tus dientes superiores. Déjala allí todo el rato. 2 = Exhala por la boca, como haciendo un sonido de zumbido. 3 = Después, cierra la boca, respira lentamente por la nariz y cuenta hasta cuatro. 4 = Aguanta la respiración mientras cuentas hasta siete. 5 = Ahora, exhala mientras cuentas hasta ocho, y vuelve a hacer el sonido del zumbido. 6 = Repite 3 veces el mismo proceso y 7 = ¿Te habrás dormido…? Ver: https://www.clara.es/bienestar/salud/truco-para-dormirse-rapido-60-segundos_11742/1

►Curiosidad: 15 minutos en un ataúd: La nueva tendencia en Japón para librarse del estrés por la pandemia del COVID-19.

Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/08/24/15-minutos-en-un-ataud-la-nueva-tendencia-en-japon-para-librarse-del-estres-por-la-pandemia/

Por RAMON MERCEDES