PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►La presidencia del PLD: Una fuente a lo interno del PLD-NY informó a Entérate NY que la línea que hay ante la celebración del “IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina”, a celebrarse desde el próximo 4 de octubre hasta el 15 de diciembre, es que la presidencia del partido debe ser ocupada por el ex presidente Medina y sus seguidores en las diferentes provincias, municipios y seccionales del exterior, porque sería el candidato para el 2024. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/dicen- buscarian-rehabilitar-a- danilo-medina-para-las- elecciones-del-2024/ La comisión organizadora del Congreso por parte del Comité Político (CP) la integran Cristina Lizardo, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Andrés Navarro y Abel Martínez. José Ramón Peralta coordina el equipo de trabajo. Lo grande del caso, indica la fuente, es que los 623 miembros del Comité Central (CC) han quedado relegados, en la práctica, a ser un instrumento de validación de las decisiones del CP y que todo parece indicar que la mayoría de los miembros del CP continuará en los cargos. Muchos opinan que para el PLD poder presentarse de manera aceptable ante el pueblo debe reestructurarse como un partido de organismos, no de individuos; la renuncia plena de los miembros del CP y CC; prohibir que un miembro de un organismo del partido sea funcionario de primer o segundo nivel en un gobierno del PLD; el restablecimiento de los círculos de estudios adecuados a la realidad del Siglo XXI y la reformulación de los estatutos para que sean institucionales, entre otras cosas. Un chusco en El Bronx vociferó: “la dialéctica impone la sustitución de lo viejo por lo nuevo”. ¡Ay!

►La queja del ex presidente Medina: Sabiólogos y todólogos criollos en Queens, convertidos en catedráticos y expertos en cienciología analizaron la queja del ex presidente Danilo Medina respecto a la derrota electoral y criticando a los dirigentes del PLD que se han quejado del Comité Político (CP). Medina defendió al CP y los funcionarios de su gobierno porque, según él, cumplieron su papel en la campaña. El ex mandatario dijo que los peledeístas se acostumbraron a “pedir logística hasta para buscar sus hermanos y llevarlos a votar”. No es para menos, aseguran los opinólogos, recordando el refrán español “perro con hambre no defiende su amo”. Los funcionarios no recibían la base, personal ni llamadas; lo que debían hacer era a nombre del profesor Juan Bosch; “Servir al partido para servir al pueblo”; nada de trabajo por parte de esos funcionarios, que asumían actitudes arrogantes, se alejaron de los sectores que le dieron sustento al partido y las acusaciones de corrupción e impunidad, fueron las causas de la derrota, precisaron en sus debates. Sin embargo, da pena y vergüenza como sus funcionarios, en sentido general, se repartían el pastel gubernamental y la base oliendo donde guisan, sostuvieron los cienciólogos. Ver detalle: https://listindiario. com/la-republica/2020/09/18/ 635683/las-familias-iconicas- del-pld-y-los-puestos-que- ocuparon-en-la-administracion- medina Al planteamiento de Medina respondieron Hipólito Polanco, diciendo que la imposición y falta de democracia interna causaron la derrota. Ver: https://eldia. com.do/imposicion-y-falta-de- democracia-interna-causaron- derrota-del-pld-dice-hipolito- polanco/ Asimismo, Ingrid Mendoza, esposa de Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, dijo que los pedeleístas no se sentían representados en la propuesta electoral del PLD. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/esposa- de-pared-perez-a-danilo- peledeistas-no-fueron-a-votar- por-falta-de-motivacion- politica-no-por-falta-dinero/ ¡Ay!

►Seguidores de Medina en NY: Desde El Bronx, seguidores del ex presidente Danilo Medina nos reenvían lo declarado la semana pasada por su jefe político: “Cuando la gente vea que se equivocó va a acudir a nosotros, los dominicanos buscarán nuevamente una gestión del PLD”. “Juan Bosch planteaba que las personas recurren a las últimas experiencias”. ¿Y cuál es la última experiencia que este país ha vivido?: “Los gobiernos del PLD”, precisó el ex mandatario. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/video- danilo-a-dirigentes-pld- cuando-la-gente-vea-que-se- equivoco-va-a-acudir-a- nosotros/ Un cibaeño comentó en la calle 181 con la avenida Saint Nicholas: Calderón de la Barca escribió: “Soñar no cuesta nada”, y un sureño le contestó: “En política no se puede dudar nada”.

►Reculando: En el gobierno del PRM hay “muchos reculando” en cuanto a promesas que hicieran mientras estaban en la oposición, debatieron los llamados científicos políticos callejeros quisqueyanos en el Alto Manhattan. Una cosa es con guitarra y otra con violín, precisó uno de ellos. Señalaron el caso del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que presentó una forma mágica para bajar los combustibles. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= EqnYf416dIs Ahora dice: “La fórmula era para trasparentar ganancias de impuestos, y las personas supieran qué se hacía con los recursos”. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= D4hSbVcXLJM “Donde dije digo, digo Diego y donde dije Diego dije digo” expresaron a coro. Uno de los contertulios preguntó ¿Y los 500 dólares para los sueldos de policías y militares? Hubo un silencio sepulcral. ¡Huumm!

►Evaluaron gestión de Carlos Castillo: Analistas criollos en el Alto Manhattan concluyeron el debate sobre la gestión del ex cónsul dominicano en NY, Carlos Castillo, considerándolo como de los pocos funcionarios del PLD que ha salido con su imagen por lo alto, con una buena valorización de su gestión, transparente, reconocido por funcionarios del nuevo gobierno del PRM, tanto en NY como en RD. Citaron el reconocimiento de parte del nuevo cónsul en la Gran Manzana, Eligio Jáquez. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=3blBcba7y_ A . De la nueva gobernadora de su provincia, Josefa Oliva Castillo, quien expresó: “Carlos ha dado todo por Ocoa, desde el Senado y como Cónsul”. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= fgeOY9AQfqQ&feature=emb_title . De la Asociación Nacional de Supermercados (NSA) en los EE.UU. que aglutina más de 800 de estos negocios, lo reconoció diciendo “en vista de que sus funciones terminan el próximo 16 de agosto”. Ver: https://hoy.com. do/empresarios-en-nueva-york- reconocen-labor-del-consul- carlos-castillo/ Sectores de RD en NY valoraron su gestión como excelente. Ver: https:// elnacional.com.do/sectores-rd- en-ny-valoran-como-excelente- labor-consul-carlos-castillo/ El congresista en EE.UU. Adriano Espaillat lo reconoció proclamando. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= MWobkJBXtoI&feature=emb_title Al concluir, Castillo afirmó que se iba con el deber cumplido.

Ver: https://elnacional.com. do/consul-castillo-en-ny- afirma-se-va-con-el-deber- cumplido/ Uno de los opinólogos atinó recordar a Jottin Cury hijo al escribir: “El éxito propio suele ser la derrota ajena, sobre todo en un medio en el que abunda la mediocridad, la cual se encuentra desafortunadamente muy extendida en todas las esferas sociales”. “La condición humana es lastimosamente insignificante en numerosas personas que no asimilan adecuadamente el triunfo de sus semejantes”. ¡Honor a Quien Honor Merece!. Dijeron dijeron algunos.

►Periodistas en NY: El recién artículo del periodísta Nelson Encarnación, quien residió durante 10 años en NY, despertó comentarios a su favor entre muchos de sus colegas en la Gran Manzana. Debatieron, analizaron y concluyeron que tiene razón al plantear que el presidente Luis Abinader se ha dejado perforar por un discurso recurrente de que la publicidad estatal es un dispendio y como tal puede ser suprimida. Que el Estado decida reorientar la publicidad, es otra cosa, y hasta cierto punto necesario. Ver: https://www. elcaribe.com.do/2020/09/16/la- publicidad-estatal-no-es-un- regalo/ Muchos de los colegas que interactuaron dijeron hasta …… ¡Uff!

►Planes truncados: Un paquetón de compañeros del PRM en NY, NJ y Pensilvania, desde que se enteraron del inició del 75 Período de Sesiones de la ONU, a la cual asisten años trás años los presidentes de turno en la RD, se pusieron en movimiento, algunos se proponían comprar trajes nuevos y otros buscarlos prestado. Comenzaron hacer documentos detallando sus amplios y efectivos trabajos políticos para entregárselo al Presidente cuando viniera a NY y ahí mismo solicitarle su empleo. Pero al conocer la noticia de que el mandatario hará su debut este próximo miércoles día 23, de 5:00 a 6:00 de la tarde de manera virtual, se le bajó la nota y pusieron “bembitas”, acompañadas con expresiones de lamentaciones. Una fuente interna del PRM-NY nos informó que este miércoles el Presidente Abinader, Ignacio Paliza y Lisandro Macarrulla se reunirán en Palacio para tratar de buscarle solución a los empleos en la Gran Manzana y otros estados. Paliza ha declarado “todo el que trabajó en la campaña tendrá un espacio en el Gobierno”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/paliza- todo-el-que-trabajo-en-la- campana-tendra-un-espacio-en- el-gobierno/ ¡Ah! El Presidente Abinader ratifica funcionario del pasado Gobierno en Cancilleria. Ver: https://www.diariolibre.com/ actualidad/politica/abinader- confirma-a-otro-funcionario- de-la-gestion-de-danilo- medina-CN20872990?utm_source= recomendadas&utm_medium= bloque-home-usa&utm_campaign= blueconic

►Están leyendo la columna: Lectores de Brooklyn nos escriben: Vemos la certeza, imparcialidad y visión con que esa columna hace sus enfoques con tanta precisión y objetividad. En esta recién columna. Ver: https:// almomento.net/opinion- enterate-ny-208/ en su primer párrafo titulado “Una pregunta al Presidente”, dominicanos en la urbe solicitando una mayor explicación sobre el seguro médico a cada turista que se hospede en un hotel en RD. Los criollos en NY “cuchichean por doquier” acerca de ese plan y se preguntan si los que residen en el exterior, con doble nacionalidad, cuando lleguen a RD en calidad de turista, presentando el pasaporte del respectivo país de naturalización y pagando los 10 dólares como turista, calificarían para beneficiarse. ¿Quién responde? Luego, funcionarios del gobierno declararon “Dominicanos que visitan RD no aplican para el seguro del Gobierno”. Ver: https://www.diariolibre. com/economia/dominicanos-que- visitan-rd-no-aplican-para-el- seguro-a-turistas-del- gobierno-GP21481744 . En otra recién columna se publicó sobre la declaración jurada de bienes, señalando: “A los funcionarios que entran y salieron hay que hacer una revisión exhaustiva para verificar (normativa de transparencia) si coinciden con los impuestos pagados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y no sean simples declaraciones en papeles”. Ver: https://almomento.net/ opinion-enterate-n/ Luego, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, declaró: “La Cámara de Cuentas debe investigar veracidad en declaración jurada de bienes como establece la ley”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/paliza- advierte-camara-de-cuentas- debe-investigar-veracidad-en- declaracion-jurada-de-bienes/ . En iguales términos se han pronunciado partidos políticos y otras instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). Ver: https:// almomento.net/finjus-cree-la- camara-de-cuentas-debe- indagar-veracidad-bienes- funcionarios/ Entérate NY como siempre, dando en la diana, excelente labor periodística, afirmaron contertulios.

►La ley contempla revisión: Por considerarlo de interés, reproducimos lo enviado por lectores nuestros en El Bronx. “El funcionario que presente documentos falsos en la declaración jurada comete delito de falseamiento. Ver: https:// almomento.net/ley-ordena- camara-de-cuentas-comprobar- declaracion-jurada/ Ante la situación en RD, un chusco cantó. Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= A1PkScB89Zg La declaración del presidente Abinader por un patrimonio de RD$4,396 millones de pesos, autorizando que el mismo sea transferido y controlado por un fideicomiso durante su gestión (es decir, la separación del mandatario de toda responsabilidad gerencial en las empresas personales y de su familia) es aplaudida y apoyada por dominicanos en NY. ¡Ah! Algunos señalan que los funcionarios del gobierno deberían hacer lo mismo que el mandatario. ¡Wepa! Anímensen.

►Picadillos: Se comenta por doquier, dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * Presidente Abinader pide que no le llamen “licenciado” y evitará el “excelentísimo Señor”: https://acento.com.do/ actualidad/excelentisimo- senor-presidente-en-lugar-de- licenciado-8862728.html

* Domínguez Brito sobre gobierno PLD: “Cometimos muchos errores… en algunos casos hubo corrupción”: https:// listindiario.com/la-republica/ 2020/09/17/635581/dominguez- brito-sobre-gobierno-pld- cometimos-muchos-errores-en- algunos-casos-hubo-corrupcion

* Participación Ciudadana sugiere auditar fortunas en PLD: https://elnacional.com.do/ participacion-ciudadana- sugiere-auditar-fortunas-en- pld/

* De Blasio puede terminar muy mal: https://almomento.net/ opinion-de-blasio-puede- terminar-muy-mal/

* Fallece mujer que fue quemada por atracadores: https://www.elcaribe.com.do/ 2020/09/18/fallece-mujer-que- fue-quemada-por-atracadores/

* Diputado Víctor Suárez Díaz explica porqué decidió quedarse en el PLD: https://hoy.com.do/diputado- victor-suarez-diaz-explica- porque-decidio-quedarse-en-el- pld/

* Palacio tiene sus puertas cerradas a periodistas: https://listindiario.com/la- republica/2020/09/20/635892/ el-palacio-tiene-sus-puertas- cerradas

* José LaLuz podría aspirar a la nominación presidencial por el PLD en 2024; su revelación: https://elpregonerord.com/ jose-laluz-podria-aspirar-a- la-nominacion-presidencial- por-el-pld-en-2024-su- revelacion/

* Margarita, Abel y Tomás Pérez podrían “medir fuerzas” con Danilo por presidencia PLD: https://elpregonerord.com/ margarita-abel-y-tomas-perez- podrian-medir-fuerzas-con- danilo-por-presidencia-pld/

* Marino Zapete demandará hermana del exprocurador Jean Alain Rodríguez: https://eldia.com.do/marino- zapete-demandara-hermana-del- exprocurador-jean-alain- rodriguez/

►Un valor dominicano en NY: El joven Randy Abreu, hijo del reconocido periodista dominicano en NY Darío Abreu, es un ejemplo a seguir entre las nuevas generaciones. Graduado en la escuela de leyes de la universidad de Los Ángeles, ha prestado servicios en la Casa Blanca durante la administración del presidente Barack Obama, en la oficina del entonces Fiscal General del Estado de NY, Eric. T. Schneiderman, y actualmente es uno del staff en la oficina de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en Washington DC, elegida por distrito 14 del Congreso en el estado de NY. Randy, en cada una de sus funciones y donde quiera que labora hace denotar con orgullo su dominicanidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Randy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Los mares son las principales fuentes de vida de ee planeta, albergando el 90% de los seres vivos. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. La más salada del planeta está en el lago Don Juan, en la Antártida. El color del mar está relacionado con la posición del sol, la profundidad del agua, las nubes y la agitación de las aguas. Ver: https://okdiario. com/curiosidades/curiosidades- del-mar-que-te-sorprenderan- 4732320

►Servicio comunitario: Recomiendan tener sexo en espacios abiertos para evitar contagios del COVID-19. La Agencia de Salud Pública de Barcelona, España, elaboró una guía con consejos para mantener relaciones sexuales en tiempos de pandemia. Ver: https:// eljacaguero.com.do/tener-sexo- en-espacios-abiertos-evitar- covid-19/

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 20: Compra del dólar 57.73 y venta 58.49; Compra euro 67.73 y venta 71.07

►Gasolina Premium 204.40 y Regular 195.90…Gasoil Premium 156.90 y Regular 143.30…Kerosene 130.30…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.40…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Zafio es una persona grosera, inculta, patán, ordinaria, maleducada y tosca.

►Cita histórica: El éxito propio suele ser la derrota ajena, sobre todo en un medio en el que abunda la mediocridad, la cual se encuentra desafortunadamente muy extendida en todas las esferas sociales. (Jottin Cury hijo)

►Truco: Los ratones son animales con olfato muy desarrollado, y es esa cualidad de la que debemos aprovecharnos para poner en práctica nuestro repelente natural. El bicarbonato de sodio ahuyenta los ratones. Lo único que tiene que hacer es rociar la mezcla pura sobre los posibles escondites. También el aceite de menta, muy efectivo. Ver: https:// noplagas.com/aceite-de-menta- para-ratones/

►Curiosidad: Las Palomas: Forman parejas de por vida, ponen 2 huevos; el macho cuida de día y la hembra de noche. Los polluelos abandonan el nido próximo al mes. Si se les proporcionas los cuidados necesarios a una paloma puede vivir más de 30 años. A diferencia de las aves más grandes, estas pueden volar casi recto hacia arriba. Una paloma adulta tiene alrededor de 10,000 plumas. Pueden ver bien a 40 kilómetros y escuchar a 100.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

Por Ramón Mercedes