►Un nombramiento cuestionable: Un situación confusa que necesita aclaración oficial se registra aquí en torno al Comisionado de Cultura de RD. Dirigentes del PRM que pidieron no ser identificados informaron a Entérate NY que Lourdes Batista Jakab está colocada como Comisionada de Cultura en NY por la influencia del ex ministro de Cultura Tony Raful, quien es, según ellos, el verdadero poder detrás del trono en el que está sentada Carmen Heredia, a quien el poeta ordenó “ju-ra-men-tar-la” al vapor para presionar al presidente Luis Abinader a ratificarla. Batista Jakab ha dicho agradecer al mandatario por depositar su confianza en ella y poner en sus manos la importante responsabilidad de velar por el desarrollo y expansión de la cultura dominicana. “Puede usted estar seguro señor presidente y usted señora ministra de Cultura, que junto al equipo que me acompañará, haré lo posible y lo imposible, para colocar en la cúspide el arte y la cultura que identifican a los dominicanos”, declaró. Sin embargo, perremeístas observan que Abinader no la ha nombrado y que solo ha recibido una simple carta, con fecha del 1 de septiembre 2020, sin número de oficio siquiera, hecha en una computadora laptop fuera del ministerio y luego firmada por Heredia. Ver: carta-nombramiento.

https://www.youtube.com/watch? v=oanX9cMNwD0&feature=youtu.be Es un nombramiento cuestionable, diiicen. Su antecesor, Carlos Sánchez, fue nombrado por el decreto 578-09 del 10 de agosto 2009, firmado por el presidente Leonel Fernández. Los anteriores incumbentes (Franklin Gutiérrez y Luís Álvarez) también fueron designados por decreto, ya que, valga la redundancia, “decreto tumba decreto”. ¿Y el de Lourdes?, preguntan.

►Lo que comienza mal termina mal: Así reza el refrán. La nueva Comisionada de Cultura en NY, Lourdes Batista Jakab, al tomar posesión el pasado jueves, inmediatamente hizo de la entidad gubernamental como de su propiedad. Abrió fuego a su partido. No le tomó llamadas a altos dirigentes del PRM. No quiso reunirse y le mandó a decir a sus “compañeros” que solo disponía de 15 minutos para hablar con ellos, porque ya no tenía cupo en su agenda para reunirse con el partido. Ver: https:// reddenoticias.online/ perremeistas-no-asisten-a- toma-de-posesion/ Canceló todos los empleados (16 en total) el mismo día que llegó. Sustituye a Carlos Sánchez, educador, director de teatro, actor, diseñador gráfico, artista visual, poeta, cineasta, escritor, compositor y gestor cultural, quien entregó todas las propiedades del Comisionado bajo firma de un notario público, al parecer para que no se alegue tergiversación e ignorancia de lo que dejó y como lo dejó, informó una fuente. Un chusco vociferó en el Alto Manhattan “si quieres conocer a Mundito dale un carguito, como decía Balaguer”. Es una manera de evidenciar aquellas personas como santicos para luego volverse endemoniados y arrogantes cuando ocupan una posición. Otro le contestó “la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”, como dijera el libertador José de San Martín. ¡Ay, ay, ay!

►Se retrasan nombramientos en NY: Los nombramientos para dirigentes del PRM en NY, NJ, PA y CT, que el cónsul Eligio Jáquez fuera a gestionar la semana pasada a la RD ante el Presidente Abinader se han retrasados debido a que el funcionario está contagiado del Covid-19 junto a su esposa Manán de Jáquez. Ver: https://www. elcaribe.com.do/2020/09/02/ dominicanos-en-ny-lamentan- nuevo-consul-afectado-covid- 19/ Perremeístas también se están lamentando, porque no le llegará por el momento lo que tanto están esperando por horas, sus nombramientos, informó una fuente. Los disgustos por los empleos crecen cada día más entre los “compañeros” de NY, tienen bembitas, porque el gobierno solo está pendiente a los de RD, comentando entre otras cosas el creciente nepotismo en su gobierno. Citaron la designación del hijo de la alcaldesa del D.N. Carolina Mejía y nieto de Hipólito, el joven Juan Garrigó Mejía, como viceministro de Gestión Social de la Presidencia, recordando que el productor del noticiero “El Antinoti” que se origina en Atlanta-USA, Sergio Carlo, reaccionó diciendo “vamos por el mismo camino de hacer de RD una finca para algunas familias”. Otros, el de Leticia Jorge Mera, hermana de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, designada como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio de la Presidencia. A Iván Hernández Guzmán como director de Inespre, hijo de Sonia Guzmán, nombrada embajadora en Washington. Los hermanos Luis Miguel De Camps, como ministro de Trabajo; Milagros De Camps Germán, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Milagros Germán, su mamá, como directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia, etc. etc. Abinader: Desconocía nombramientos de una misma familia. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=dxXq_U38x4o&feature=emb_ title ¡Ah! Y qué será de los connotados dirigentes Luis Eludis Pérez, ex cónsul; el abogado y escritor Miguel Espaillat; el valorado dirigente comunitario de profunda formación política David Williams; del ex presidente de la seccional, Emilio Ducasse; del profesional de las finanzas, Héctor Ramírez, y Manny Feliz, catedrático universitario y diplomático, entre otros, que prestigian al partido y se lo echaron encima. Existe el rum rum de que hay un dirigente de NY en RD “joseando” por el Instituto de Dominicanos en el Exterior (Index) que no es familia del dictador Francisco Franco, ni del reconocido político chileno José Sebastían Roa. Cuenta con Margarito de León.

►Debaten sobre PN en NY: Analistas dominicanos en el Alto Manhattan debatieron sobre la nueva PN. Especificaron que de la institución el pueblo comienza a sentirse confiado en que su nuevo director, Edward Sánchez, hará que en RD se respete la institución y protegerá la ciudadanía, no así los delincuentes. La acción de los 4 agentes que detuvieron recientemente en Azua, durante el toque de queda, a un niño de 13 años, cuando regresaba de pescar congrejo para su familia comer, le dieran de RD$200 cada uno y lo llevaron a su vivienda, Ver: https://www. diariolibre.com/actualidad/ ciudad/weslin-de-leon-el-nino- que-salio-en-busca-de- cangrejos-y-encontro-manos- solidarias-HD21115222 ha sido y sigue comentándose positivamente entre criollos de la Gran Manzana. Además, el reconocimiento que le hiciera su jefe es un mensaje que envía a los demás agentes para que hagan acciones positivas a favor del ciudadano. Ver: https://www. diariolibre.com/actualidad/ sucesos/video-policia- reconoce-a-agentes-ayudaron- nino-que-pescaba-cangrejos- para-cenar-BB21139668 El presidente Luis Abinader confió en él para la reforma de la PN, diiicen. El mayor general ha proclamado “estamos enfocados en mejorar el servicio, principalmente en la prevención del delito, la inteligencia, la investigación y la administración de los procedimientos que atañen la competencia institucional”. “Fortaleceremos el vínculo policial y sociedad, creando las condiciones necesarias para que las instituciones sociales, como las comunidades, iglesias y las familias puedan acompañarnos en el cumplimiento de los objetivos institucionales referentes a brindar seguridad ciudadana para el desarrollo sostenible del Estado”. Uno de los todólogos expresó “el general, oriundo de San Fco. de Macorís, no es un maíz. Ver: https://www.diariolibre.com/ actualidad/nuevo-director-de- la-policia-es-un-abogado-que- coordino-investigaciones-de- grandes-casos-criminales- AL20816789

►El DNI en NY: Sobre el DNI los sabiólogos especifican que los agentes que tiene en NY están trabajando extra para así demostrar que su trabajo es “indispensable” y lo dejen con su carnet, dieta$ e ínfulas de ser “jefes”. Por todo y en todo están metiendo cabezas, grabando discretamente, principalmente las conversaciones por teléfonos y los mensajes electrónicos los reenvían al departamento en RD. El paquetón de “soplones” que hay en NY (buscando padrinos a dos manos) podría ser sustituído en cualquier momento, porque el asistente del Presidente y actual subdirector del DNI, Margarito de León, es un hombre de los “nuevayores” que pondría los suyos en sustitución de ellos, según nos informará un ex oficial del E.N. que estuvo asignado al DNI y reside en la Gran Manzana. ¡Huumm!

►Hay muchas cosas de 7: Observadores políticos quisqueyanos en la Gran Manzana espécifican que una acción futura (que no se ha ejecutado) como es el caso de los 7 diputados por ultramar que todavía no han demostrado que con sus proyectos de leyes beneficiarán sus connacionales del exterior (esperando eso) se le llame desde ya “Los 7 Ángeles de la Guarda de la diáspora dominicana”, que de acuerdo a Cornelio Agrippa, un erudito, médico, jurista, soldado, teólogo y escritor oculto alemán (1486) son: El ángel de la luz (el Sol); aspiraciones y los sueños (Luna); civilizador (Mercurio); del amor (Venus); exterminador (Marte); dominador (Jupiter) y de la solicitud (Saturno). Diiicen que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y el cielo de buenas obras”, que no basta con proponerse hacer las cosas de forma correcta y honrada, sino que además hay que efectivamente hacerlo de esa manera. Los opinólogos recordaron que hay muchas cosas señaladas con el 7, citando entre ellas “las 7 plagas de Egipto; la serpiente de 7 cabezas; los 7 pecados capitales (lujuria, ira, soberbia, envidia, avaricia, pereza y gula), entre otras tantas. El lector que saque sus propias conclusiones.

►Desintoxicación iónica: Ha comenzado a tomar cuerpo entre dominicanos en NY la práctica, con la máquina iónica de tecnología japonesa, la desintoxicación del cuerpo que abarca los principales organos (higado, riñones, páncreas, vías respiratoria y sanguínea, colesterol y la grasa). Elimina las toxinas del cuerpo, muchas de ellas adquirida al respirar la polución de los vehículos en las calles (monóxido de carbono y nanopartículas de metal) que expulsan los mismos durante la marcha. Se efectúa con un mini extractor en agua cristalina tibia entre los pies y un dispositivo en el brazo durante media hora. Al finalizar se puede comprobar la grasa flotando y la parte negra de la desintoxicación del cuerpo. Es recomendable unas 10 secciones, que el autor de esta columna ya inició. Consultas a domicilio con José Mena al 347-932-7073, quien fuera entrenado de manera virtual desde Japón. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=HYkhx- LWoBY

►Picadillos: Se comenta por doquier, dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana:

* Los cuatro errores gobierno de Abinader https:// elpregonerord.com/adriano- miguel-tejada-le-senala-los- cuatro-errores-al-gobierno-de- abinader/

* Gómez Mazara advierte: Si el gobierno aplica borrón y cuenta nueva, lo van a sacar a patadas del poder = https://primicias.com. do/?p=34998

* Félix Bautista dice Danilo sabía antes de elecciones, se iría a Fuerza del Pueblo; plantea FP y PLD deberán unirse en un futuro cercano = http://www. diariocristal.com/video-felix- bautista-dice-danilo-sabia- antes-de-elecciones-se-iria-a- fuerza-del-pueblo-plantea-fp- y-pld-deberan-unirse-en-un- futuro-cercano/2020/08/17/

* Barrios de Santo Domingo Este se burlan de las nuevas autoridades con el toque de queda = https://www. diariolibre.com/actualidad/ sucesos/barrios-de-santo- domingo-este-se-burlan-de-las- nuevas-autoridades-con-el- toque-de-queda-BG21144612

* El Pachá: Yo no sabía que al PLD lo odiaban tanto, me tenían engañado; llama delincuentes a exfuncionarios de Danilo https://elpregonerord. com/el-pacha-yo-no-sabia-que- al-pld-lo-odiaban-tanto-me- tenian-enganado-llama- delincuentes-a-exfuncionarios- de-danilo/

►Un valor dominicano en NY: El quisqueyano Carlos Thomás Espinal, conocido por la mayoría de los sectores dominicanos en NY, tiene años residiendo en la Gran Manzana y en ese lapso de tiempo ha venido exaltando la dominicanidad al cubrir las incidentes, como camarógrafo profesional, de eventos, actos, concentraciones y desfiles, entre las diferentes etnias con actividades de masas. Inició su profesión con Freddy Beras Goico, en “El Gordo de la Semana” y continuó para los principales canales televisivos de RD. En la urbe ha participado en reportajes especiales para Univisión, canal 41, y labora para Telemicro Internacional. Es miembro de la filial-NY del Círculo de Reporteros Gráficos, declarado en el 2019 como “Reportero del Año” y recibió una proclama del Congreso de EE.UU. por parte del congresista Adriano Espaillat. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Thomas, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito, sino su lealtad o alianza. Es negativo y se considera corrupción. De acuerdo con el numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de equidad, a las funciones públicas de su país”. La prohibición de nepotismo sobre parientes consanguíneos alcanza: 1º grado: padres y los hijos. 2º grado: abuelos, nietos y hermanos. 3º grado: bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos. 4º grado: tatarabuelos, tataranietos, y primos hermanos. El parentesco por afinidad (matrimonio, unión de hecho o convivencia) prohíbe hasta: 1º grado: a suegros e hijos del cónyuge o conviviente. 2º grado: cuñados, y abuelos del cónyuge o conviviente. El nepotismo, criticado ayer, reeditado hoy. Ver: https://www. notisurbani.com/index.php/12- opinion/25442-el-nepotismo- criticado-ayer-reeditado-hoy

►Servicio comunitario: Si usted trabaja en el cuidado de salud en el hogar, guardería infantil, Head Start, con un contratista de una agencia gubernamental de la ciudad de NY o con una empresa que recibe asistencia financiera de la Ciudad, y piensa que su empleador está incumpliendo la ley, llamar o contactar la oficina del Contralor: 212-669-4443. Visitar: laborlaw@comptroller. nyc.gov Formularios de denuncia, e información adicional: www.comptroller. nyc.gov/prevailingwage

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 6: Compra del dólar 57.73 y venta 58.51 Compra euro 67.95 y venta 71.31

►Gasolina Premium 209.00 y Regular 200.50…Gasoil Premium 162.10 y Regular 147.90…Kerosene 136.80…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 112.40…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Sistémico = Que tiene relación con la totalidad de un sistema.

►Cita histórica: Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. (Charles-Louis de Secondat -Barón de Montesquieu-, uno de los pensadores más relevantes del siglo XVIII de la Europa Occidental.

►Truco: ¿Cómo deshacernos de las cucarachas? Hojas de laurel; no pueden soportar su olor. Desmigaja algunas y espárcelas en las esquinas de tu casa. Amoníaco; este olor le es incómodo. Use amoníaco como agente de limpieza para las superficies de trabajo. Mezclar 2 tazas de amoníaco en un balde de agua y limpia bien todo. Ver: https://www. youtube.com/watch?time_ continue=120&v=z9SHDBgQy_w& feature=emb_title

►Curiosidad: El perro puede oír 4 veces más que los humanos. Un perro de un año equivale a 15 en un humano. Los caninos grandes envejecen más rápido que los pequeños. Sus bigotes le ayudan a ver en la oscuridad. Su sentido del olfato es de 1.000 a 10 millones de veces mejor que del hombre. Dependiendo de la raza, los perros tiene entre 125 y 300 millones de glándulas olfativas, en comparación con sólo 5 millones en los humanos.

Por RAMÓN MERCEDES