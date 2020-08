 Entérate NY

Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►Con el moño hecho: Comisiones de perremeístas de NY y otros estados de EE.UU, en cantidades para llenar dos o tres aviones Boeing, que tenían pensado ir a la toma de posesión de Luis Abinader, se quedarán con el “moño hecho” al tener que desistir porque solo hay asientos en el salón de la Asamblea Nacional para los legisladores electos, diplomáticos, dignatarios que confirmen y los familiares directos del nuevo Presidente, porque hay que dejar un asiento vacío en medio de cada asistente por el Covid-19, sostiene el próximo canciller Roberto Álvarez. ¡Ah! La prensa informa que el Secretario de Estado de EE.UU, Michael Pompeo y el encargado del hemisferio occidental, Michael Kozak, asistirán ¡Ay! Los perremeístas del exterior están con el “moco pa’ bajo”. En NY se reunirán el próximo domingo en el local del partido con whisky, cerveza, comida y bebidas gaseosas para verlo todo por TV. En RD hay un paquetón de “compañeros” buscando todavía lo suyo y andan como Chanoc, con el cuchillito en la boca, porque no han conseguido nada. Todo el que se tomó una foto con Abinader quiere un nombramiento y a la vez recomienda a quien el próximo Presidente debe nombrar en tal o cual posición. Esto no tiene madre, dice un chusco en Queens.

►No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Analistas y sabiólogos debatieron en el Alto Manhattan sobre la OISOE. Su director, Francisco Pagán, con un presupuesto de 8 mil 679 millones de pesos para el presente año 2020, y similares en años anteriores, no le pagó a cientos de ingenieros y con ello ocasionó la quiebra a muchos de ellos, con familiares en NY. Los opinólogos sostienen que Pagán actuaba como si fuera un negocio personal, al igual que varios ministros y directores de otras instituciones gubernamentales del gobierno de Danilo Medina. Los sabiólogos pusieron el ejemplo del ingeniero Miguel Liberato, quien ejecutó trabajos en la terminación de la extensión de la UASD en Mao (2011) y el actual director de la OISOE se negó a pagarle, pese a que la deuda fue depurada y transparentada. Son 35 millones de pesos que todavía le adeudan. Liberato perdió gran parte del patrimonio adquirido durante 36 años de trabajo, recientemente tuvo que cerrar su oficina y afirma que al Pagán no atender los reclamos de pago incurre en un caso claro de prevaricación administrativa, ya que esa actitud no es producto de la Constitución o del ordenamiento jurídico, sino de la pura y simple voluntad de un funcionario público, que irrazonablemente aplica la norma de forma arbitraria y que en los tribunales se verán. Ver: https://hoy.com. do/contratista-reclama-pago- deuda-por-rd35-millones-a- oisoe/ Un chusco vociferó “en el Tribunal le cantarán a Pagán. Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= Po9QL5vuGKE

►Un hombre justicia para la justicia: Ante la situación que vive la RD, donde la mayoría no cree en la justicia, los llamados eruditos, doctos y expertos dominicanos en “todología” manifiestan que el juez del Tribunal Superior Electoral (TSE) Ramón Madera es, si se quiere justicia independiente en el país, uno o el más indicado para ello. Debatieron que ha demostrado capacidad, honestidad, independencia y coraje en sus decisiones judiciales, como bien declararan la semana pasada personalidades en la Gran Manzana. Ver: https:// elnacional.com.do/dominicanos- ny-valoran-capacidad- honestidad-e-independencia- juez-madera-tse/ En el TSE ha sido la voz más disidente ante muchas “cosas” que se han presentado en ese Tribunal. Enumeran que ha sido catedrático universitario; tiene “Master en Derecho Constitucional y Derecho Público”; “Derecho Administrativo y Gestión Municipal”. Asimismo con especialidades en “Justicia Constitucional y Garantías Jurisdiccionales”; “Derechos y Libertades Fundamentales en la Nueva Constitución Dominicana”; “Derecho Penal y Procesal Penal”; diplomado en “Derechos Ciudadanos y Modificación Constitucional”; “Derecho Constitucional”; “Derechos y Libertades Fundamentales”; “Derecho Ambiental”; “Nueva Normativa Procesal Penal” y “Legislación Inmobiliaria”. Entre otros cargos, se ha desempeñado como Procurador General Adjunto del Procurador General de la República; Juez Presidente de Corte de Apelación; Alguacil Ordinario de la Sexta Cámara Penal del DN; juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Montecristi, Juez de la Corte de Apelación de Montecristi; Procurador General para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en Montecristi. También nominado (2006) para la Cámara de Cuentas y propuesto (2011) al Tribunal Constitucional (TC). Diiicen los versados, cultos y llamados sabiólogos en NY que Madera es un hombre “justicia” para la “justicia”. Solicitan leer este artículo. Ver: https:// almomento.net/la-justicia- fuente-primaria-para-ejercer- el-poder/

►¿Prohíbida la reelección en el PRM?: Una alta fuente del PRM-NY, pidiendo no ser identificada, escribió a “Entérate NY” especificando que desde que Abinader sea juramentado como Presidente se iniciará un movimiento al estilo “La Trinitaria” para ir convenciendo a la dirigencia perremeísta de que el artículo 101 de los estatutos del partido hay que modificarlo en el próximo congreso y prohibir la reelección presidencial. En 2019 cuando Medina planteaba una nueva modificación constitucional, el PRM la tildó como “un intento de reformar la democracia dominicana”. La misiva añade: en política y el amor se permite de todo, por eso vamos a luchar para que la reelección ahora sea permitida en el PRM. ¡Anjá! Exclamó alguien. La fuente envío el siguiente link. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/prm- tendria-que-modificar-sus- estatutos-si-abinader-optare- por-reeleccion-presidencial/

►Se tuvieron al ir a los puños: De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el 80 % de los recursos que la JCE entrega serán distribuidos en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5 % de los votos válidos emitidos en la última elección. Dos del PLD y uno de la FP sostuvieron una discusión acalorada el pasado jueves en la calle 207 y 10 avenida, en el Alto Manhattan, diciéndose y acusándose de todo, llamando poderosamente la atención de los que transitaban por allí. Razón: cuando uno de los “peledeces” dijo “Leonel quedó empequeñecido como un leoncito, porque los partidos mayoritarios ahora serán el PLD y PRM”, añadiendo su compañero: “como un leoncito no, como un ratón, porque si la JCE le entrega todo ese dinero se lo coje” Ver: https://hoy.com.do/ prm-y-pld-quedan-como- mayoritarios-y-acapararan-80- del-subsidio-politico/ ¡Ay, ay, ay! Ahí mismo explotó el leonelista diciendo “ladrones son ustedes los peledeístas, RD nunca había tenido un presidente tan corrupto ni que haya denigrado tanto la institucionalidad del país como Danilo y la FP quedó como partido mayoritario”. Por ahí siguió y los otros a contestarle, y a los pocos minutos ya se estaban diciéndose dichos personales y familiares, accionando de forma bélica el seguidor de Leonel, teniendo algunos de los presentes que intervenir rápidamente para evitar el cruce de brazos. Unos llamados analistas que observaban concluyeron: Eso de que el partido de Leonel quedó o no como mayoritario es parte de la lucha entre el PLD y la FP para tratar de posicionarse como vocero de la oposición y más que todo el PLD hará todo lo posible para denostar al ex presidente, tratar de opacarlo y que no pase como partido mayoritario. Pero será difícil, responde otro sabiólogo, porque “El León” ya tiene senadores, diputados, alcaldes, alcaldesas, regidores y directores municipales, adquirido en 9 meses, señal de que crece como la verdolaga. Un chusco vociferó: “Sancho, si los perros ladran es señal de que avanzamos”, expresión ampliamente utilizada para señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los problemas que se le puedan ir presentando.

►Picadillos: Se comenta por doquier, dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * Los tenis “Dolce & Gabbana” que usa la alcaldesa del D.N, Carolina Mejía, con precio de 595 dólares, equivalente a 35 mil pesos dominicanos. Además han pasado los primeros 100 días y no mira para la avenida Duarte, pero sí hacia la zona de los ricos del Piantini. ¡Uff! Ver: https://www. diariolibre.com/estilos/moda/ asi-son-los-tenis-dolce- gabbana-de-carolina-mejia-de- los-que-todos-hablan- OO20590284?utm_source= recomendadas&utm_medium= bloque&utm_campaign=blueconic y Ver: https://www.diarioazua. com/2020/08/carolina-y-la- duarte-pa-cuando.html

* La poderosa “OTAN” del PLD, integrada por Eucli­des Gutiérrez, Alejandrina Germán, Monchi Fa­dul, Rei­naldo Pared Pérez, Francis­co Javier García, Julio César Valentín, Ra­món Ventura Camejo y Abel Martínez se desintegra. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2020/08/05/629375/la-poderosa- otan-del-pld-se-desintegra- tras-derrota-electoral Un chusco vociferó “Rompan filas y que viva el Jefe”.

* El cuchicheo sigue al máximo sobre la vicepresidenta Margarita Cedeño al opinar sobre una publicación de la psicóloga Ana Simó, quien planteó: “Ella se pone ropa sexy pero el marido se queda dormido”. Ver: https://www. diariolibre.com/ella-se-pone- ropa-sexy-pero-el-marido-se- le-queda-dormido-margarita- cedeno-responde-al-tema- AC20558796 El caso analizado. Ver video: https://www.youtube. com/watch?v=GMfLMIVzGDc

* José Tomás Pérez afirma PLD volverá al poder. Ver: https://www.d iariolibre.com/actualidad/ jose-tomas-perez-afirma-pld- volvera-al-poder-KG20629366 Un os contertulios en el Alto Manhattan recordaron a Calderón de la Barca; “Soñar no cuesta nada”.

* Ex militares dominicanos en NY discuten en el Alto Manhattan que el nuevo gobierno barrera con los generales del PLD para ascender a ese rango los suyos. No serán reducidos, serán sustituídos, diiicen. Ver: http:// primicias.com.do/?p=31010 Pero, nosotros cantamos. Escuchar: https:// www.youtube.com/watch?v= HknYidXutIY

►Una carta: Nos envían una carta desde el Alto Manhattan, solicitando omitir nombres, acompañada de la reciente entrevista por Revista 110 al ex dirigente del PLD y actual directivo del Instituto Duartiano en NY, Miguel Estrella, indicando que estuvo en RD haciendo diligencias en buscarse una a$e$oría con el nuevo gobierno del PRM en materia de seguridad, porque se retira de la MTA el próximo año. Por eso fue que trajo a Luis Abinader a dar una charla a NY sobre Duarte en el 2019, especifican. Todo fríamente calculado, indican en la misiva. Ahora aspira a concejal en el 2021 y si no gana se retiraría a RD, diiicen. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= yCKgkkmc7nA Los lectores que saquen sus propias conclusiones.

►Un valor dominicano en NY: Belkys Amonte de Rosario es una dominicana meritoria y siempre presta a servir a los más necesitados y la causa comunitaria. Tiene una especialidad en Enfermería de Cuidados Intensivos (BSN). Viene prestando servicios voluntariamente al cuidado de niños foster (transitorio) que son abandonados, algunas veces por sus propios padres, en la frontera entre EE.UU y México. No importa la nacionalidad del menor, ella asume su responsabilidad. A parte de esa entrega humanitaria, también se encarga de orientar a jóvenes, principalmente dominicanos, sobre sus desenvolvimientos en la vida diaria. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Belkis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: NY es la ciudad más poblada del estado de NY, con 8.6 millones de habitantes. Cuenta con alrededor de 4.500 rascacielos, más que ninguna otra ciudad del mundo. El transporte público es su principal medio de transporte, porque es la única ciudad en EE.UU que más de la mitad de los hogares no disponen de un vehículo. En Manhattan, más del 75% de sus residentes carece de automóvil propio. NY cuenta con el metro más grande del mundo, según la longitud de sus vías. Además es el cuarto con mayor cantidad de pasajeros anuales.

►Servicio comunitario: En NY y el área triestatal para pruebas y detectar el COVID-19. Para mas información llamar al 1-888-364-3065 y coordinar una cita 24/7

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 9: Compra del dólar 57.73 y venta 58.51 Compra euro 67.19 y venta 70.64

►Combustibles: Gasolina Premiu m 203.80 y Regular 193.40…Gasoil Premium 163.50 y Regular 148.70…Kerosene 140.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.00…Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Nimiedad = Cosa inmaterial que tiene poca o ninguna importancia.

►Cita histórica: No dependas de nadie en tu vida, solo de Dios, porque hasta tu sombra te abandona cuando estás en la oscuridad. (Anónimo)

►Truco: Manchas de café: Haz una mezcla de partes iguales de alcohol, vinagre y agua, aplícarla sobre el área afectada antes de enjuagarla con normalidad.

Si la ropa es blanca o de lana, frotarle un poco de yema de huevo, que también resulta eficaz.

►Curiosidad: El Mar Caribe tiene sin duda las playas más hermosas del planeta, es el hogar del 9 % del Coral del mundo, cubriendo 50,000 kilómetros cuadrados. La edad geológica del Mar Caribe es de aproximadamente 160 a 180 millones de años, la cual se formó gracias a la separación continental de Pangea (supercontinente que existió al final de la era Paleozoica). Hay 170 especies de anfibios y 90 de mamíferos.

Por RAMON MERCEDES

