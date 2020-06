 Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Al Penco lo quieren poner de paso fino: Durante un enjundioso análisis, los sabiólogos, todólogos, opinólogos y catedráticos callejeros de la política dominicana en el Alto Manhattan, debatieron lo siguiente: A Gonzalo Castillo (El Penco) el gobierno y PLD lo quieren poner de paso fino. Veamos: Por el Covid-19, en vez del Estado auxiliar a los dominicanos por la pandemia, lo hizo indirectamente a través del Penco. Ha sumado muchos votos por eso, diiicen. Es seria la denuncia del periodista Juan Bolívar Díaz = ¿El Gobierno manipula los datos? = https://hoy.com.do/el-gobierno-manipula-los-datos/ Se ha propagado la sensación de que están con El Penco varios diputados del PRSC, entre ellos Pedro Botello y Máximo Castro Silverio.

El primero, una fiera en contra del PLD y el Estado, había denunciado que el gobierno del presidente Medina ofreció 100 millones de pesos a 4 diputados, para que aprobaran la extensión por 17 días el estado de emergencia solicitado al Congreso por el Ejecutivo”, sin embargo fue el primero que votó a favor. Ver: https://almomento.net/botello-admite-negocio-con-gobierno-prorroga-del-estado-de-emergencia/ El desliz de Ito Bisonó con Gonzalo, que posteó un mensaje en el cual dijo que el candidato del PLD será el próximo presidente de la RD. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/el-desliz-de-ito-bisono-con-gonzalo-castillo-DM19265723?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque&utm_campaign=blueconic Y el Padre Rogelio Cruz confirma recibió donación de Gonzalo Castillo. Ver: https://www.teleradioamerica.com/2020/04/padre-rogelio-cruz-confirma-recibio-donacion-de-gonzalo-castillo/

►No encuentran razón: Los sabiólogos y “sabichochos” dominicanos del Alto Manhattan y El Bronx dicen no encontrar razón para que los peledeístas en NY no muestren mayores esfuerzos en destacar las obras del presidente Medina y el programa de gobierno de El Penco. No se dejan sentir, hablan escasamente en público, no se dejan ver, no participan con la comunidad. Recuerdan que Danilo perdió en el 2012 y 2016. Diiicen que los “morados” participan de vez en cuando de una reunión o bandereo. De ahí no pasan. Y eso que el poderoso viceministro de la presidencia de la república, miembro del Comité Político (CP) y titular de la Secretaría del Dominicano en el Exterior del PLD, Alexis Lantigua, al tomarles el juramento al equipo de campaña en los “nuevayores”, compuesto en un 85% por funcionarios de la ONU, consulado, OEA y embajadores en otros países (¡Uff! $$$$$$$$$$) los exhortó a trabajar incansablemente para mantener al partido en el poder, promover los méritos y trabajo del candidato y defender la obra de Gobierno del presidente Medina. Los opinológos preguntan: ¿Los peledeces NY se creen triunfadores? ¿Son haraganes?, ¿O son como Don Martín Garata? ¡Huumm!

►Coinciden con pronóstico: Los decanos callejeros de la política dominicana en el Alto Manhattan coincidieron, en uno de sus debates, con el vaticinio del “Equipo los 6” dando como ganadores en las primarias demócratas de este martes a los candidatos dominicanos Adriano Espaillat, Carmen de la Rosa, George Álvarez, Karines Reyes y Víctor Pichardo. El primero para el Congreso-EE.UU y los demás para la Asamblea Estatal-NY. Asimismo, a los puertorriqueños, reverendo Rubén Díaz, José Rivera, los afroamericanos Robert Jackson y All Taylor. Díaz para el Congreso, Jackson para el Senado y los demás para la Asamblea Estatal. El que gane las primarias es seguro ganador del cargo en las elecciones generales a celebrarse el próximo 3 de noviembre. Sus opositores representan menos del 10% de la intención del votante, excepto en el condado de Staten Island, que los republicanos tienen una significativa presencia. En la Gran Manzana hay 3 millones 600 mil demócratas registrado y solo 530 mil republicanos, para una diferencia a favor de los demócratas de 3 millones 170 mil. Los mencionados candidatos representan distritos habitados por miles de familias dominicanas Ver: https://elnacional.com.do/vaticinan-triunfo-candidatos-en-sectores-dominicanos-nyc-durante-primarias-democratas-este-martes/

►JCE en NY ciega, sorda y muda: Lo que se manifiesta por doquier entre dominicanos NYC es que la JCE en NY está como Balaguer “ciega, sorda y muda”. Está huérfana. El Director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, quien es el encargado de la “Junta” en la Gran Manzana de manera provisional porque el actual director, Rafael González, está de licencia médica. Diferentes medios de comunicación en la urbe, radio, canales de TV y periódicos no encuentran forma de comunicarse con Cruz Herasme. Diiicen que cuando quiere dar a conocer algo del “trabajo” al vapor que está haciendo lo envía a RD para que lo publiquen desde allá. Dar declaraciones a la prensa de NY ¡Huumm! En la comunidad hay rumores y más rumores que debería aclararlo, a solo 14 días de las elecciones. Un paquetón de dominicanos se cansa de llamar a la oficina y nadie toma el teléfono, no hay forma de comunicarse para hacer citas, la labor electoral es totalmente hermética, dejando entrever que se “cose” algo. Los criollos expresan que nada es raro en la actual “Junta”; ellos suspendieron en RD las elecciones municipales de sorpresa en febrero pasado, alegando fracaso del voto automatizado, “lo que nunca se había hecho”. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/02/16/604546/jce-suspende-las-elecciones-ante-fracaso-del-voto-automatizado ¿Alegarán fracaso en el exterior por el Covid-19?, ¿por el dislocamiento de miles de votantes?, ¿por no celebrarse en tales ciudades o países? Algo huele mal en Dinamarca, comentan insistentemente en el Alto Manhattan, recordando que la logística que debieron haber hecho hace 6, 7 u 8 meses antes de la pandemia, ahora la quieren hacer en par de semanas. Visitar esta página para confirmar donde votar: https://elecciones2020.do/Verificate

►No han ejecutados contratos locales ni de seguros: Los analistas del patio en el Alto Manhattan sostienen que dentro de sus pláticas con dirigentes, militantes y simpatizantes de los partidos de oposición en NY (9 de 12) siguen con sus dudas sobre el accionar del Director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme. No se han ejecutados los contratos de los locales donde funcionarían los colegios ni tampoco el contrato del “seguro” que requieren los mismos. Desde esa posición que ostenta, desde las elecciones del 2016, se ha hecho de la vista gorda en varios asuntos electorales que han perjudicado el proceso en el exterior. La decisión más grave, diiicen los opinólogos, fue la imposición de que cualquier dominicano residentes en EE.UU podía votar en NY, situación que se impuso a sangre y fuego, según lo denunciara el renunciante profesor Rafael Tavárez, en ese entonces director de la Oclee. Ver: https://elnuevodiario.com.do/renuncia-presidente-oclee-circunscripcion-1-eeuu-dice-hubo-irregularidades-elecciones-2016/#gsc.tab=0. Los master en política recuerdan que en fecha 8 de mayo del 2016, la JCE dictó la Resolución No. 72-2016 sobre votación y uso de tinta indeleble en los colegios electorales del exterior, mediante la cual dispuso en su Artículo Primero, lo siguiente: “AUTORIZAR, como al efecto autoriza, a las autoridades de los colegios electorales en el exterior, a que permitan el ejercicio del sufragio a los electores y electoras que se presenten por ante los colegios electorales con su nueva cédula de identidad y electoral, aunque los mismos por alguna razón no figuren en la lista de electores de ese colegio.”

►Alegría en la comunidad: Son muchos los dominicanos de diferentes estratos sociales (políticos, empresarios, profesionales, periodistas, comerciantes, taxistas, bodegueros y ciudadanos comunes), que vienen expresando alegría al saber que el reportero de Telemicro Internacional, Manuel Ruíz, un baluarte dentro de la comunidad criolla en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, ha rebasado (80%) la gravedad que le provocó el Covid-19. Ya habla, come, se sienta, ríe, en fin, tendremos Manuel para rato, diiicen. Las múltiples oraciones de sanidad le llegaron y nuestras fuentes sostienen que podría ser dado de alta a final o principio del próximo mes. ¡Hurra!

►Cónsul RD-NY continúa impertérrito con vuelos ferry: El familiar de un dominicano varado en NY que pudo regresar a RD el pasado viernes, en uno de los vuelos ferry semanales que el cónsul Carlos Castillo viene efectuando desde hace meses, repatriando criollos varados en diferentes estados de EE.UU, nos hizo llegar un video y expresa públicamente las gracias al funcionario, que continúa impertérrito regresando cientos de connacionales, indica su mensaje por whatsapp. Van como 2 mil que ha enviado, añade. Si el presidente Medina hubiese tenido dos funcionarios como él en NY, esta plaza fuera electoralmente del mandatario, concluye. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ts3XK2sLYns&feature=youtu.be Un chusco en el Alto Manhattan atinó a decir “tumba polvo” y otro le contestó “la verdad duele decirla”. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Extraoficialmente: Informaciones extraoficiales han llegado hasta el autor de esta columna dando cuenta que el flamante Director del Voto Dominicano en el Exterior tiene asignado 1,000 dólares diario para hospedaje, transporte, desayuno, comida y cena, entre otras cosas. Diiicen que su suegra vive en Queens. El debería aclarar, porque como dice el refrán, “el que calla otorga”, expresión popular con la cual se da a entender que quien no presenta ninguna objeción sobre lo dicho o expresado por otra persona, sino, por el contrario, guarda silencio, entonces se está concediendo la razón al otro. Esperamos su aclarandum para publicarlo en este mismo espacio. ¡Bienvenido!

►¿Dislocamiento del voto?: Denuncias públicas comienzan hacerse sobre el dislocamiento de los votantes en el exterior, principalmente en NY donde hay 197,588 dominicanos aptos para votar. NY representa el 53.93 % del total general de los votos en la circunscripción 1-EE.UU (366,408). El 48.60 % del total general de sufragantes en todo EE.UU (406,536). El 33.16 % del total general en todo el exterior y el 2.62 % del total general de inscrito en la JCE (7,529,932). Ver: https://almomento.net/fuerza-del-pueblo-ny-denuncia-miles-dominicanos-no-aparecen-en-padron/…

Ver: https://elsoldelasamericas.com/ny-afirman-quieren-hacer-fiesta-de-monos-con-el-voto-en-el-exterior/ … Ver: https://almomento.net/miami-ramon-ceballo-acusa-a-la-jce-de-dislocar-electores-en-el-exterior/ NY es el epicentro de las votaciones en todo Ultramar, pero muchos dicen tener dudas sobre el final del proceso. Un chusco recordó el merengue de Luis Ovalles. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=BFvwBpMs8ig

►Se van: Un ducho en materia política criolla nos escribe desde Manhattan. Veamos: El último disco del caballo Johnny Ventura, promete “dar mucha agua a beber” después de las elecciones, no importa cuáles sean los resultados. Si gana Abinader o Leonel escucharemos esa magistral pieza musical hasta en las navidades. Pero, si el ganador fuera Gonzalo sonará por los próximos 4 años. Claro, siempre en son de burla y sarcamos. Hay quien presagia hasta muertes, por la cuerda que le darán los morados al PRM o a la FP o el PRM o la FP a los morados. Esperemos a ver quien gana la presidencia del país. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=A0s0e1ch5sA

►Un valor dominicano en NY: Desde la escuela profesional de lucha libre BWF que posee, en el 1123 de la avenida Cross (646-321-2628), en El Bronx, el luchador criollo Ángel Blanco, siempre manifiesta que es dominicano, poniendo el alto la bandera tricolor. Su identidad está acompañada con las orientaciones de bien hacia la juventud para que se dediquen a los deportes, estudios, hacer el bien, porque la calle no deja nada positivo. Los deportes y estudios son los que le dan fortaleza y desarrollo a los pueblos, expresa a sus alumnos. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Ángel Blanco, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La Región Norte o Cibao en la RD abarca una superficie aproximada de 19 mil km², representando el 39 % de la superficie total del país. Está compuesta por 14 provincias, agrupadas en 4 subregiones. Tiene una población total de unos 3 millones 400 mil habitantes, según proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para 2017.

►Servicio comunitario: Si usted requiere asistencia financiera para cubrir los gastos del funeral en NYC y cuenta con un número de seguro social puede solicitar información llamando al 311. Para la solicitud de esta asistencia deberá llenar el siguiente formulario que aparece en este página. https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/benefits/burial_claim_app_sp.pdf Subsidio de asistencia para entierro: https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 57.49 y venta 58.45 ►Compra euro 63.50 y venta 67.32 ►Galón de Gasolina Premium 201.10 y Regular 186.70 ►Gasoil Premium 151.90 y Regular 139.80 ►Kerosene 133.00 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 105.40 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Adlátere = Persona que no se separa de otra de la que depende.

►Cita histórica: El hombre superior gusta de ser lento en palabras, pero rápido en las obras. (Miguel Cervantes Saavedra, escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha (1605 y 1615)

►Truco: ¿Cómo quitar las manchas en ropa blanca? Basta con tener a mano bicarbonato de sodio o un poco de vinagre blanco y frotar hasta que el lamparón desaparezca. Es necesario poner la prenda en agua caliente para que la mancha pueda salir mejor.

Curiosidad: RD Produce uno de los mejores cacaos del mundo. Se encuentra la muestra de fósil vegetal más preciadas del mundo. La bandera es la única que tiene una biblia y posee la montaña más alta del Caribe.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

Por Ramón Mercedes

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

Anuncios

Relacionado