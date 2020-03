 Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Danilo ha hecho cosas buenas y malas: Observadores políticos criollos en NY nos escriben. Veamos: El presidente Danilo Medina ha hecho cosas buenas y malas. Buenas = 911, Tandas Extendidas, Visitas Sorpresas, Banca Solidaria, etc. Malas = No ha cumplido con la comunidad dominicana en el exterior, no ha combatido la corrupción, impunidad, delincuencia, etc. Nos preguntamos: ¿Qué gobierno en RD no ha tenido aciertos y desaciertos? Balaguer-PRSC = jajaja; Antonio Guzmán-PRD = jajaja; Jorge Blanco-PRD = jajaja; Leonel Fernández-PLD = jajaja; Hipólito-PRD = jajaja. Y todos dijeron bla, bla, bla como lo están haciendo los que no han llegado, diiicen. En nuestra comunidad hay “4” … que se consideran por encima del bien y el mal, vociferan de todo a todos, pero no miran sus candidatos y líderes que tienen colas de dragones. ¡Huumm!

►¿Patriotas y revolucionarios?: Esos mismos observadores en su carta añaden. Veamos: “4” ….. fueron llevados a vociferarle al cónsul Carlos Castillo cuando depositaba una ofrenda floral en la Plaza de Duarte en NY este 27 de febrero. Los mismos que fueron a la “Gala” del Instituto Duartiano dedicada a Ramfis Trujillo. ¡Ah! Miguel Estrella, el duartiano, estaba en la ofrenda floral, no vociferando. ¿Qué coincidencia?

Ver: https://www.youtube.com/watch? v=iMNFPDnxZjs&feature=emb_ title Diiicen que el cónsul, como representante del presidente Medina, ha hecho muchas cosas a favor de nuestros connacionales. Citamos. 1) Propone anteproyecto de Ley crear Consejo de Desarrollo de Ultramar. Ver: http://www. elocoeno.com/2020/02/08/ consul-carlos-castillo- propone-en-foro-para-creacion- consejo-de-desarrollo-de- ultramar/

2) Firma acuerdo impulsar exportaciones RD a EE.UU. Ver: https://eldia.com. do/consulado-dominicano-en-ny- y-nsa-firman-acuerdo-para- impulsar-exportaciones-de- productos/

3) Visita los presos. Ver: https:// almomento.net/nueva-jersey- consul-carlos-castillo-visita- dominicanos-presos-en-newark/ Dominicano liberado de cárcel agradece al cónsul. Ver: https:// listinusa.net/dominicano- liberado-de-carcel-de-nj- visita-al-consul-carlos- castillo-para-agradecerle- asistencia-legal/

4) Consulado interviene evitar deportación. Ver: https://cdn. com.do/2019/03/27/consulado- interviene-equipo-legal- evitar-deportacion-dominicano- trasplante-rinon/

5) Intervención cónsul evitó varias deportaciones. Ver: https:// almomento.net/nueva-jersey- consul-carlos-castillo-visita- dominicanos-presos-en-newark/

6) Consulado asiste inmigrantes. Ver: https:// noticiassin.com/consulado- dominicano-en-ny-anuncia- programa-migratorio-defensa- de-la-libertad-para-asistir-a- dominicanos/ .

7) Por eso fue que el congresista Adriano Espaillat dijo lo que dijo del cónsul

Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=MWobkJBXtoI&feature= emb_title Al que le sirva el sobrero que se lo ponga, diiicen.

►¿Y qué es de estos políticos? Observadores políticos dominicanos en NYC se están preguntando ¿Y qué es de estos políticos quisqueyanos en la urbe? Muchos de ellos hablan mentiras y quieren embaucar la comunidad. Veamos: La reciente marcha de los partidos políticos de oposición en el Alto Manhattan (con unas 2 mil personas) fue un “fracaso” y la protesta del domingo fue un éxito y en la misma participaron los peledeistas, al decir de Francisco Fernández, ex cónsul y candidato a diputado en ultramar-PLD. Ver: https://elnuevodiario. com.do/francisco-fernandez- califica-de-fracaso-marcha- opositora-en-el-alto- manhattan/ La “Coalición Democrática por la Regeneración Nacional USA” informó al mundo que juramentó al partido Alianza por la Democracia (APD) junto a otros partidos en NY. No bien lo publicaron y fueron desmentidos por la presidente de la APD en NY, Rosy García, “eso es falso de toda falsedad”, dijo. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/alianza- por-la-democracia-aclara-no- forma-parte-de-coalicion-de- partidos-en-ny/ ¿Y Entonces?

Los ilusorios ramfistas en NY y NJ: Los ramfistas en la Gran Manzana y Nueva Jersey parece ser que están alucinando, concluyeron analistas dominicanos en el Alto Manhattan, porque en una “pomposa” declaración pública el pasado fin de semana advierten que “paralizarán el envío de remesas a la RD y que adoptarán otras medidas contundentes que afectarán directamente Aduanas, citando el envío de cajas y tanques con comidas, medicinas, ropas, y calzados, hasta tanto la JCE reconozca la candidatura presidencial de Ramfis. Los autoproclamados líderes en vanagloriarse y creyéndose “Ley”, “Batuta” y “Constitución”, al presumir de un liderazgo que solo existe en sus mentes, afirman que el 80% de los dominicanos residentes en EEUU “paralizarán desde el próximo día 5 el envío de las remesas a todo el país”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ ramfistas-amenazan-con- paralizar-envios-de-remesas- si-jce-no-acepta-su-candidato- presidencial/ Es una excesiva desvergüenza y falta de comedimiento al hablar, diiicen los sabiólogos, todólogos y opinólogos. Comprobaremos eso, diiicen. Los ilusorios ramfistas se convierten en “eróstratos”, haciéndose el hazme reír ante sus connacionales y otras nacionalidades, porque todo es ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Cuando despierten del sueño pesadilla que tienen, deben leer el artículo 20 de la Constitución de la RD, para que no sigan hablando tantas vacuidades. Un chusco en la calle Dyckman al conocer la noticia cantó. Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= 3zWOq2tHWNY

►La chercha entre criollos NY: La prensa de RD escribe, entre otras cosas: “El espíritu jovial y hasta sarcástico de los dominicanos se ha puesto de nuevo de manifiesto a propósito de la crisis política que vive el país tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. También, de la decisión de Margarita Cedeño de aceptar ser la candidata vicepresidencial por el PLD. Los memes se han convertido en el epicentro de la chercha entre diferentes sectores criollos en NYC (políticos, profesionales, empresarios, periodistas, comunitarios y ciudadanos comunes). Eso no tiene madre de los “relajos” que se arman en restaurantes, salones de belleza, barberías, consultorios, bodegas, paradas del transporte público y en taxis. Ver: https://almomento. net/589545-2/ ¡Ah! Margarita dice que Leonel se disgustó con ella, pero que siguen juntos. Ver: https:// almomento.net/margarita-ve- leonel-se-disgusto-por- decision-pero-matrimonio-es- fuerte/ ¡Fiesta y mañana gallo!

►Dos cartas con un mismo contenido: Dos lectores de “Entérate NY”, uno en Brooklyn y otro en Yonkers, nos escriben y coinciden en sus planteamientos. Veamos: Nunca hemos sido seguidores de “Los Vinchos”, pero hoy en día debemos reconocer que el patriarca de esa familia ha planteado que los comicios de marzo serán peores que los de febrero, tras cambios en el padrón electoral. Enviamos su enfoque: https://listinusa. net/vincho-castillo-advierte- comicios-de-marzo-seran-peor- que-febrero-tras-cambios-en- el-padron-electoral/ Y aunque no hemos coincidido con Vincho ahora lo estoy, aducen cada uno de ellos. ¡Huumm!

►Datos electorales: La JCE inició la impresión de las boletas de los 18 municipios que iban con voto automatizado en las suspendidas votaciones del 16 de febrero y que ahora serán efectuadas el próximo 15 de marzo. Asimismo se imprimieron 2,860,350 boletas, correspondientes al total de 140 municipios y sus distritos municipales que tuvieron la modalidad de votación manual en el proceso anterior de elecciones. Para las elecciones municipales serán impresas 8,270,775 boletas, de las cuales 7.4 corresponden a la cantidad de electores en el padrón y el resto de contingencia.

►Un valor dominicano en NY: Ramón Ramírez, mejor conocido como Mister DJ1, lleva la dominicanidad en la frente. Es uno de los pioneros “Blogueros Dominicanos” en NYC, con su portar de internet www.MisterDj1.net. Como ingeniero de sistema es un conocedor de la “Social Media”, lleva años actualizando “audiovisuales” para todo tipo de productos, marcas, compañías, eventos públicos y privados en la Coste Este de EE.UU. Le ha efectuado “Audiovisuales” a las últimas administraciones de NYC. Pertenece por 9 años a la directiva a la entidad “Latina contra el Cáncer”. Sus redes sociales en Instagram@MisterDj1, en Facebook y Twitter, Ramón Ramírez MisterDj1.net. Donde quiera que está siempre pone en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “DJ1, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Las orquídeas ratoncitos nativas de RD, Cuba y Jamaica, son de las únicas flores -en su género- que despiden fragancia. Están en peligro crítico de extinción. Se toman más de 3 años para su crecimiento. Están exclusivamente en el Parque Nacional Cotubanamá, en Bayahibe. “Son de bosques secos, su color es amarillo, florece de marzo a mayo” y forman parte de las 356 especies de orquídeas que existen en la isla.

►Turismo en RD: En San Fco. de Macorís los lugares recomendados a visitar, por su gran valor histórico, la Catedral de Santa Ana por su arquitectura combina lo gótico y moderno. Data de 1808. La Reserva Científica Loma Quita Espuela, gran potencial ecoturístico que abarca unos 72 km2 y alberga el pico más alto de la Cordillera Septentrional de la que lleva su nombre. Cuenta con exuberante bosque nublado y una gran biodiversidad de flora y fauna endémicas. El Estadio de béisbol Julián Javier que lleva el mismo nombre del ex beisbolista criollo de Grandes Ligas y es la sede del equipo de béisbol “Los Gigantes del Cibao” que pertenece a la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 53.02 y venta 53.52 ►Compra euro 56.95 y venta 60.63 ►Galón de Gasolina Premium 223.10 y Regular 206.50 ►Gasoil Premium 174.80 y Regular 165.30 ►Kerosene 150.40 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 94.20 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Presentar una solicitud de prórroga en EEUU debe ser antes de la fecha de vencimiento. Como están las cosas hoy en día es recomendable consultar un abogado experto en inmigración. Además puede llamar al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS al 1-800-375-5283, presionando el 2 para español.

►Nuestro idioma: Dharma​ es una palabra sánscrita que significa “religión”, “ley religiosa” o “conducta piadosa correcta”. ​Con ligeras diferencias conceptuales, se utiliza en casi todas las doctrinas y religiones de origen indio, ​ como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo.

►Cita histórica: “Nunca debería ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra”. Nelson Mandela, abogado, activista contra el apartheid (sistema de segregación racial en Sudáfrica), político y filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 a 1999.

►Refrán y significado: A la tercera va la vencida = No desistir en nuestros intentos por perseverar.

Por Ramón Mercedes

