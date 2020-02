Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Hemos extraído informaciones de los principales medios dominicanos para presentarle una pincelada sobre la actual crisis política del país.

►JCE está preparada para las elecciones de febrero 2020: Ver: https://www. diariolibre.com/actualidad/ politica/la-junta-central- electoral-esta-preparada-para- las-elecciones-de-febrero- 2020-KE13352901

►Las leyes dominicanas sobre la suspensión de elecciones:

Ver: https://www.diariolibre. com/actualidad/que-establecen- las-leyes-dominicanas-sobre- la-suspension-de-elecciones- KH17106581?utm_source= recomendadas&utm_medium= bloque&utm_campaign=blueconic

►Gonzalo y Leonel hablan: Gonzalo Castillo: “ Exige una rigurosa investigación sobre las circunstancias que motivaron la falla técnica del sistema del voto automatizado y que a los eventuales responsables les caiga todo el peso de la ley. “Como ciudadano y candidato a presidente por el PLD siento una justa indignación y exijo una rigurosa investigación sobre todo lo sucedido. Ver: https://www. elcaribe.com.do/2020/02/16/ gonzalo-exige-investigacion- tras-falla-tecnica-del- sistema-voto-automatizado/ Leo nel Fernández: Llamó a un diálogo político con los distintos sectores de la sociedad para buscar una solución consensuada. “Se ha pretendido repetir de alguna manera el fraude acontecido en las primarias del 6 de octubre”. “Los patrocinadores del fraude encontraron los caminos obstruidos. Las sugerencias técnicas de IFES cerraron ventanas. No pudieron actuar a sus anchas, como en el pasado. Ante los obstáculos, les sobrevino la desesperación y el pánico e incurrieron en errores”. “La artimaña fraudulenta emanó como pus y sus secuelas fueron expuestas al sol, y que ahora, queda investigar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales”. Señaló que desde hacía algún tiempo venía advirtiendo acerca de la necesidad de adoptar ciertas medidas de seguridad e integridad del sistema electoral, a los fines de garantizar el voto automatizado. “Lo que ha acontecido es el desplome total de la confianza y la credibilidad requeridas para que nuestro órgano electoral pueda organizar unos comicios que garanticen trasparencia y respeto absoluto a la voluntad popular” Ver: https://www. elcaribe.com.do/2020/02/16/ leonel-fernandez-llama-al- dialogo-y-a-buscar-solucion- consensuada/

►Viajaron a RD: La semana pasada viajaron desde NY y otros puntos de EE.UU a RD decenas de dirigentes pertenecientes a organizaciones políticas criollas para apoyar y defender a los candidatos de sus partidos en las elecciones del domingo pasado. Muchos de ellos, autocalificándose de hombres diestros en las armas porque pelearon en la “revolución”, “guapos como abejas de piedras”, decían ser. Suspendido dicho proceso, se iniciaron protestas en varios pueblos del país, muertos, heridos, disturbios y el panorama se presenta cada vez más caldeado e impredecible, decidieron apresurar sus retornos, pagando elevadas sumas en dólares para cambiar el pasaje y abandonar lo más rápido el país caribeño. Algunos por salir rápido de RD aceptaron venir por Newark, Miami y Massachusetts, informaron a “Entérate NY” algunos de sus familiares. Un chusco vociferó “Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. ¡Uff!

►Lo dijo en voz alta: Analistas políticos criollos en el Alto Manhattan que debatieron la última reunión del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX), la semana pasada, concluyeron y coincidieron con el ex precandidato a diputado (2012), activista comunitario y comunicador, Osiris López, quien participara en dicha reunión y al final declaró a la prensa: “El CODEX de crecimiento no tiene nada, tiene un estancamiento de 31 años, donde los mismos problemas son debatidos todos los años, sin planteamientos para buscar una solución”. “Creo que una institución como el CODEX, después de 31 años dirigido por Máximo Padilla debe ser sustituido por una persona joven, dinámica, que venga con nuevas ideas, pensamientos, para implementar y lograr el cambio que necesitamos los dominicanos en NY”. “No rechazo el trabajo del CODEX, porque hay que reconocer su esfuerzo y buena voluntad, pero no ha logrado desarrollar una agenda comunitaria positiva que se pueda decir que ha llevado los cambios necesarios para nosotros los dominicanos”. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= UmkEJgjlCBE Unos contertulios presentes, después de López haber hablado, se susurraban diciendo: “el CODEX solo se reúne en el Alto Manhattan, no se conoce de elecciones donde la comunidad participe, se desconoce la directiva, es una organización 501 (c) 3 sin fines de lucro, no se $abe nada. Todo es “Ley”, “Batuta” y “Constitución”. Vaya dominicanos en el exterior, dijo un chusco en Nueva Jersey. Un todólogo dijo: “A Padilla hay que cantarle” Ver: https://www. youtube.com/watch?v= Fz3pPMyzkXU ¡Uff!

►Proyectan candidato contra Adriano: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostuvieron un encuentro el pasado viernes en un restaurant de la avenida Sherman coincidiendo que el CODEX que dirige Máximo Padilla y el Instituto Duartiano-NY, que dirige Miguel Estrella ¡eh! Rafaela Martinó, iniciaron a proyectar al profesional Ramón Rodríguez como candidato al Congreso de los EE.UU contra Adriano Espaillat, actual congresista por el D-13. Un comensal presente solo atinó decir “Soñar no cuesta nada” (Calderón de la Barca). Uno de los observadores señaló “invitaron al PLD, PRM, PRSC, PRD y el BIS y no asistió ninguno”.

Luis Mayobanex Rodríguez, candidato a diputado por AlPaís fue el único que asistió e invitado a último momento en la calle. Se formaron 5 comisiones ¿comisiones? No se debatió uno solo de los 5 puntos de agenda, entre ellos los impuestos excesivos a los tickets aéreos. Alguien recomendó ver lo planteado por la candidata a diputada DxC, Damarys Muñoz. Ver: https://www. labazuca.com/2019/08/27/ damarys-munoz-aspirar-por- aspirar-no-tiene-sentido/ A propósito preguntamos a Mayobanex Rodríguez cuáles serían los primeros pasos de la comisión que encabeza. Guardó silencio por unos 10 segundos, escuchándose luego jajajaja. No respondió. ¡Ah! la nueva presidente de los duartianos en NY al ser saludada por el reportero Manuel Ruíz le dejó la mano extendida y volteó la cara, preguntada por Ruiz sobre su actitud, llena de rencor y resentimiento le contestó “no estoy contenta con usted por el reportaje que hizo del Instituto. ¿El asunto es “narigonear la prensa?, dijo un opinólogo.

►Dinero perdido elecciones RD: Veamos: El contrato con la empresa DIGIWORLD, S.R.L, que suplió los 11,000 kits del voto automatizado, registró un costo de RD$1,008,118,650.00. El gasto de la auditoria de Alhambra Systems, S.A. ascendió a US$566,037.73. Cerca de 29 mil millones de pesos. La “Junta” informó que destinó RD$431.7 millones para la adquisición de insumos del montaje del proceso, a los que se les debe sumar los RD$11.2 millones para la impresión de materiales educativos y RD$5.4 millones para la campaña educativa y motivacional, entre otros gastos para el montaje del proceso. Para la impresión de las boletas, la Editora Corripio fue seleccionada para prensar más de 3.2 millones de papeletas por un valor de RD$14,767,828.92. Los intentos de implementar equipos electrónicos en las elecciones nacionales, en los últimos dos procesos electorales, le han costado al país RD$2,600 millones, terminando los dos comicios con serios cuestionamientos.

►Las elecciones municipales en cifras: 7,487,040 componen el padrón electoral. 16,032 son los colegios electorales. 4,169 recintos electorales en los diferentes municipios. 64,000 son la Policía Militar Electoral. 158 demarcaciones, divididas en 157 municipios y un Distrito Nacional.18 municipios con voto automatizado compuestos en 9,757 colegios electorales. 3,849 cargos electivos: 735 Vocales, 1,164 Regidores, 1,164 Suplentes de Regidores, 158 Alcaldes, 158 Vicealcaldesas, 235 Directores de Distritos Municipales, 235 Subdirectores de Distritos Municipales. Un total de 17,938 candidaturas fueron presentadas ante las 158 Juntas Municipales. 846 de estos candidatos aspiran a la posición de alcalde. Las más de 17 mil candidaturas están dirigidas en 7,958 mujeres y 9,980 hombres. Se utilizaron 399 formatos de boletas diferentes, 81 son automatizadas y 318 impresas. 80,160 personas trabajarían en los colegios electorales.

►Así se discutió la suspensión de las elecciones: Ver: https://www. youtube.com/watch?v=mY- xrfKWVQU

►Le reconocen defensa a la democracia RD: Empresarios, profesionales, políticos, activistas comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes que asistieron al encuentro de premiación al juez del Tribunal Superior Electoral (TSE) Ramón Arístides Madera, le reconocieron como un defensor de los mejores intereses del país y de la democracia, porque así lo ha venido demostrando desde hace varios años. Al recibir los recientes reconocimientos en NY del Congreso de los EE.UU, Concejo Municipal de NY y la Casa Cultural Dominicana USA, Madera expresó: “Cumplimos nuestras obligaciones con imparcialidad, independencia, responsabilidad, honestidad y sin miedo, para que los dominicanos comprueben que existen personas dispuestas a tomar las decisiones correctas, que respetan al pueblo, que no se burlan del pueblo, que no se venden, que son confiables, y les juro que en manos del TSE la democracia se fortalecerá y nunca perecerá”.

►Recuperación para Nelson Peña: Se encuentra interno en el hospital Milstein-Prebysterian Medican Center, ubicado en la avenida Fort Washington con la calle 168, en el Alto Manhattan, habitación 349, sexto piso, (646-837-2678) el valorado y reconocido líder comunitario y ex presidente del Desfile Dominicano, Nelson Peña, quien siempre se ha caracterizado por defender la dominicanidad en la Gran Manzana. Tiene varios días en el hospital, aquejado de su quebranto de salud, y es monitoreado por el prestigioso médico Rafael Lantigua. Diariamente lo visitan más de 30 personas, entre políticos, profesionales, empresarios, periodistas, activistas comunitarios y ciudadanos comunes, por ser un verdadero líder comunitario entre sus connacionales en NY. No es un ABM = Allante, Bulto y Movimiento, como otros. “Entérate NY” desea pronta recuperación.

►Agradecido de mis lectores: Doy las gracias a todos los dominicanos por testimoniarme, desde varios países del mundo, que son asiduos lectores de nuestra columna, que se inició hace cuatro años en Almomento.net y también publicamos en El Nacional, El Nuevo Diario, Diario Dominicano, El Sol de Santiago, Primicias, Listin USA, El Faro Latino, Costa VerdeDR, Al AcechoRD, Noticias San Cristóbal, Diario Azua, Noticias Villa Riva, Las Primeras, Dominicanos en Noticia, Hispanos al Día, El Jaya, Noti Sur Baní, Primer Momento, El Jacaguero, Lo Ultimo Digital, El Quisqueyano, Precisión y El Pregonero, entre otros medios de lectura masiva. Gracias, gracias.

►Datos electorales: En el 2016 el PLD obtuvo 158 Alcaldes, 1,163 Regidores; 234 Directores y 729 Vocales. El PRM 144; 1,064; 222 y 690. El PRSC 121; 898; 181 y 526. AlPais 16; 526; 57 y 146. BIS 44; 379; 40 y 135. El PRD 30; 263; 47 y 158. El resto por contabilizar distribuido entre partidos pequeños. Se utilizaría el voto automatizado “en aquellas demarcaciones que se deban escoger 13 ó más regidores”, en 1,772 recintos electorales de los 16.032 existentes. El voto será manual en aquellos municipios cuya cantidad de regidores no exceda la cantidad de 11.

►Un valor dominicano en NY: Delia Feliz, abogada dominicana, con cerca de 20 años laborando en el Departamento Legal del Consulado Domincano (Ha visto pasar varios cónsules de diferentes partidos políticos). Es una verdadera profesional en todo el sentido de la palabra; sencilla, capacitada, educada, amable, atenta, reservada, mostrando siempre interés ante los incontables casos que dominicanos les presentan diariamente en la sede en busca de solución, consejo u orientación, teniendo en ella la mano amiga. Sus atenciones y preocupaciones van más allá de sus funciones-obligaciones como empleada pública. Junto al también abogado y experto en derecho internacional Tamayo Tejeda, forman una verdadera mutual al servicio de la comunidad quisqueyana. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Delia, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Actualmente hay 266 dominicanos en entrenamiento en los 30 equipos de Grandes Ligas. Los equipos que más tienen en el índice de 40 son los Marlins de Miami y los Medias Blancas de Chicago con 10 cada uno. Luego siguen cuatro con ocho, estos son los Yanquis; Vigilantes de Texas, Mellizos de Minnesota y Tigres de Detroit, que jugarán un partido de exhibición en el Estadio Quisqueya-RD el próximo 7 de marzo.

Por primera vez en muchos años un dominicano estará dirigiendo un equipo de GL. Luis Rojas a los Mets de Nueva York, que entrenan en Port St. Lucie, Florida. Esta escuadra tiene a cinco criollos en lista de 40, encabezados por Robinson Canó.

►Turismo en RD: Visitar la playa de El Morro y los manglares que hay a su alrededor en Montecristi, con 88 playas, es reencontrarse con la naturaleza. Una visita sin desperdicios, es todo un espectáculo. La perfecta combinación entre el mar, la arena y la montaña, es digno de admirar. Al caer la tarde noche la brisa es estupenda. Hay un guía para esto, su nombre es Robinson. Cualquier persona lo conoce (809) 654-3924. Tiene equipos de buceo y embarcaciones y permiso para ver las piezas de galeones que se han encontrado en el mar, esto debido a que Montecristi tiene una barrera coralina de gran longitud y muchos barcos encallaron en la época colonial. Lo mejor para hospedarse “Hotel Rest. Don Gaspar Inn y Aparta Hotel”. 3.5 Estrella, confort, atenciones, precios justos, seguridad al máximo. Calle: Presidente Jiménez #21, (809-733-0708).

Ver: https://es.hotels.com/ ho950525312/don-gaspar-hotel- restaurant-inn-monte-cristi- republica-dominicana/

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.61 y venta 53.20 ►Compra euro 57.61 y venta 61.51 ►Galón de Gasolina Premium 223.10 y Regular 206.50 ►Gasoil Premium 174.80 y Regular 165.30 ►Kerosene 150.40 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 94.20 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Ayuda con el pago de facturas de teléfono, servicios, gastos médicos y asistencia para familias necesitadas. Contactar “Asistencia Temporal para Familias Necesitadas-NY (TANF)”. Toda persona puede verificar si reúne los requisitos. Ver: https:// mybenefits.ny.gov/mybenefits/ HomePage!ES.nysmybw Mayor información 1-800-447-8477.

►Nuestro idioma: Ludopatía = Trastorno en el que la persona se ve obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar y apostar, de forma persistente y progresiva, afectando de forma negativa a la vida personal, familiar y vocacional.

►Cita histórica: Las traiciones dejan grandes cicatrices en el alma y el tiempo no siempre puede curarlas. (Anónimo)

►Refrán y significado: Por ser confiado, me vino mal hado = A mala suerte que produce la confianza.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

Por Ramón Mercedes

