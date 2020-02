Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Que se vaya del Instituto Duartiano: El comentario generalizado entre dominicanos de NY es que Miguel Estrella se vaya del Instituto Duartiano de la Gran Manzana, porque la comunidad rechaza su presencia. Es una vergüenza que permanezca un día más, fue presidente y su esposa la directora de finanza$. Las elecciones pasadas estuvieron plagadas de irregularidades, de manera vulgar y sin escrúpulos, decía un grupo de criollos en el Alto Manhattan. Ahora, en esta nueva directiva quedó en la misma e impuso a Rafaela Martinó para “narigonearla”, porque considera que el “Instituto” es una finca de su propiedad”, diiicen. Se ha convertido en un Hitler, Pinochet, Trujillo, grandes dictadores de la humanidad, alegan. Otros diiicen que lo de Daisy Cabrera (una duartiana) y la grabación va para largo. Circula este video de un programa de TV = Evidencia bomba de acoso sexual del ex presidente y ahora secretario general. Ver: ¡Ay! ¡ay! ¡ay! Estrella está tan rechazado que hasta el Instituto Duartiano de RD se desligó del de NY. Ver: https://hoy.com.do/ instituto-duartiano-sd-se- desliga-de-similar-en-ny/

►Estrella sabía del abucheo: Los analistas del patio en el Alto Manhattan aseguran que Miguel Estrella sabía y apoyó el abucheo a un alto funcionario del gobierno de RD durante la reciente Gala del Instituto Duartiano cuando hablaba. Veamos, diiicen. Durante el mismo debió subir al pódium y micrófono en mano proclamar a los presentes la institucionalidad del evento y decir entre otras cosas “nononono, eso no se permite ni permitirá y ahí mismo pedir excusa. No hizo nada, al contrario, mientras “abucheaban” se estiraban simuladamente sus labios (pequeñas sonrisas), haciéndose el desentendido. ¡Ah! Otros dicen que Estrella no solo reunió “secretamente” comerciantes con Ramfis, también llamados líderes comunitarios y dos empresarios. Se baraja la idea de declararlo “persona non grata”. Muchos quieren cantarle. Escuchar: https://www.youtube. com/watch?v=r068aXgebOc

Prueba a su rechazo podemos observar. Entre la ignorancia y la aberración = https:// almomento.net/miguel-estrella- entre-la-ignorancia-y-la- aberracion/ Patria para Todos condena invitación a Ramfis Trujillo = https:// elsoldelasamericas.com/patria- para-todos-condena-invitacion- del-instituto-duartiano-ny-a- ramfis-trujillo-para-disertar- sobre-duarte/ Critican al Instituto Duartiano de NY por invitar a Ramfis Trujillo a dictar conferencia = https:// elnuevodiario.com.do/critican- al-instituto-duartiano-de- nueva-york-por-invitar-a- ramfis-trujillo-a-dictar- conferencia/

►Buscando $$$: Una alta dirigente del PRM-NY nos informó que esa entidad tiene una gala el próximo día 14 en El Bronx y con ella buscan recaudar más de 50 mil dólares para la campaña. Pedro Julio Escobor, del Comité Central de Campaña en NY. Hay una rifa para buscar $$$ y cubrir los gastos de los perremeistas que trabajarán en los centros de votación.

►Ramfis en NY: Muchos criollos en NY diiiicen que la reciente conferencia ofrecida por Ramfis Trujillo en El Bronx, con la asistencia de unas 500 personas procedentes de 14 estados de EE.UU, como se publicara en la prensa es insignificante, residiendo en ellos más de un millón de dominicanos.

►¡Qué lamentable!: La comunidad dominicana en NY ha lamentado profundamente el fallecimiento a destiempo de la joven estudiante universitaria Elisa Germán Peña, hija del reconocido periodista Levis Germán, quien partió (con $$$ cuanto cuanto) raudo hacia Barahona-RD al enterarse. En acción de colecta se pusieron dos reconocidos colegas en NY y a las personas que le tocaron las puertas cooperaron. Total $550 dólares. A parte de lamentar el caso también es muy lamentable el comportamiento de dos figuras de la comunicación criolla en NY. Veamos. Uno alegó “no tengo un chele arriba, mañana lo doy”, luego alegó “yo los enviaré”. Hasta el día de hoy, y su programa es de alta facturación y no es el pelotero Cesarín. Pero lo peor fue de otro colega y tocayo del autor de esta columna “no doy mis cuartos porque se pierden”; se lo dijo al reportero Manuel Ruiz, a quien le dio una vergüenza tan grande que la presión le subió. Un chusco en el Alto Manhattan vociferó: “El ladrón juzga por su condición” y otro le contestó: “Hoy por mí y mañana por ti” ¡Uff!

►Vanagloriándose: Los llamados sabiólogos y todólogos criollos en NY ahora están vanagloriándose que el análisis de ellos, publicado la semana pasada en “Entérate NY”, donde dieron a conocer que Reinaldo Pared Pérez está en la lista para acompañar como vice a Leonel Fernández. Ver: https:// almomento.net/opinion- enterate-ny-191/ ha dado como resultado que el PLD comience, sutilmente, a vender la idea de que Margarita Cedeño de Fernández, será la compañera de Gonzalo Castillo. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= fA9JkwM04wo . “Alavense castres viejos”, dijo un chusco. El Comité Político (CP) la tenía “afueriá”, diiicen los opinólogos, no la invitaba a sus reuniones últimamente. Hace algunos días la integraron a la campaña en el municipio de “Guerra”, pero ella marcó su territorio con gorra y poloshirt con su nombre y el logo del PLD. Ahora, altos “peledeces” es “Margarita para acá, Margarita para allá”, porque a la luz de los resultados de las encuestas, Gonzalo y el PLD necesitan capitalizar el voto de los peledeístas, ya que esos mismos estudios le otorgan entre un 15 y un 19% de simpatías al “León”. El PLD está entusiasmando a Margot para provocar un “divorcio” con el “León”. El partido está mandando, “diiicen”, a escribir y exponer lo dicho por ella al pasar las primarias: “Quiero dejar claro que mis funciones como vicepresidenta y la confianza que he recibido del presidente Danilo Medina para dirigir el Gabinete Social no están en discusión alguna”. ¡Ah! se reseña que para este año el “Gabinete” tiene un presupuesto de 20 mil millones de pesos. ¡Huumm!

►¿Hará lo mismo?: Los analistas discutieron y concluyeron. Veamos: Margarita Cedeño de Fernández al inicio de las primarias del PLD se mantuvo alejada. Ni Gonzalo ni Leonel. Durante esas primarias se tiraban las cajas y cajones los sectores del Presidente Medina y el ex Presidente Fernández. Margarita observaba, callaba, pensaba, trabajaba y se acostaba. Faltando 4 días para dichas primarias, rompió el silencio y dijo lo que sentía y quería: “Este domingo 6 de octubre, tú voto define el futuro de nuestro país. Vota por la familia, por tu provincia, por el país. Vota para que juntos sigamos trabajando por la inclusión social y el progreso. Vota 3, por un hombre noble y justo, que ha demostrado su capacidad para mantener el país en progreso continuo y que ha jurado izar la bandera de la dignidad en el ejercicio de la política”. “Votaré por él, por mi esposo, por el presidente de mi partido, y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=QxKhF337zn8 ¡Ay! ¡ay! ¡ay! Apostamos, diiicen los sabiólogos, a que un par de semana antes de las elecciones presidenciales de este mayo Margot aparecerá “encaramelada” co el “León” dándose el besote nuevamente como lo hicieron en las primarias, y como dice el refrán “el que ríe último ríe mejor” ¡Huumm!

►Confidencial: Una creíble fuente expuso lo siguiente a “Entérate NY”: El poder en la RD está en juego. A muchos dominicanos en NY, especialmente en el Alto Manhattan, pertenecientes al DNI, la Policía Nacional y al G-2 del E.N, entre otros organismos de inteligencia del Estado, lo tienen trabajando 100×100 entre sus compatriotas, principalmente con los políticos, comunitarios y periodistas. Viven preguntando y averiguando donde hay tal o cual actividad y se aparecen justificando su presencia o merodeando con cualquier excusa baladís. Si consideran que su presencia levanta sospecha envían un “emisario”, haciéndose pasar por …. En dominicana consideran que desde NY se influencia demasiado entre sus gente en el país, además hay 197 mil criollos aptos para votar en las elecciones presidenciales, nos confirmó. ¡Anjá!

►Ramfistas nos escriben: Manuel Betances, Lugo Marcial, María de Ortiz y Rafael Méndez, seguidores Ramfis Trujillo, nos escriben. Por qué compartimos su lema “mano dura sin dictadura”. Enviamos algunos ejemplos del libertinaje existente en nuestro país, que por falta de autoridad hemos llegado a donde hemos llegado. Delincuencia, irrespeto, injusticia, desorden en el tránsito, falta de electricidad, impunidad, justicia parcializada, entre otras cosas. 1) Dejan en libertad a hombre mató padre hijo. Ver: http:// noticialibre.com/2020/01/30/ dejan-en-libertad-a-angel- alcides-perez-soriano- inculpado-por-la-muerte-de- padre-e-hijo-en-la-ave- independencia/ 2) Atracan personal del 911 cuando se dirigía a una emergencia. Ver: http://noticialibre.com/ 2020/01/22/atracan-personal- del-9-1-1-cuando-se-dirigia-a- una-emergencia-video/ 3) Derriban coronel de un puñetazo en medio de protesta. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=Qct9t- BuqHk&feature=emb_title 4) Hombre agrede a una agente de Digesett. Ver: https://www. diariolibre.com/actualidad/ video-momento-en-que-hombre- agrede-a-una-agente-de- digesett-OM13796877 5) Abofetean fiscal de Mao en presencia de la P.N. Ver: https://www. soydemao.com/2020/01/ abofetean-fiscal-de-mao-en- presencia-de.html . 6) Mafia de abogados despojando de inmuebles a propietarios legítimos. Ver: https:// noticia.do/negro-veras- denuncia-mafia-de-abogados/ . Queremos lo mejor para RD y si el Instituto Duartiano-NY inició hacer política a favor de Ramfis es por eso, únete a los duartianos neoyorkinos, diiicen.

►INDEX en NY: Al decir de observadores políticos criollos en el Alto Manhattan, el INDEX tiene como objetivo desarrollar programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los dominicanos residentes en el exterior y procurar su integración con el desarrollo económico, político, social y cultural a la RD. Además, promover y ejecutar estrategias para fortalecer sus vínculos socioeconómicos y culturales con el país y sus comunidades de origen. Pero que va, diiicen los opinólogos, sus funcionarios en la urbe (con miles y miles de dólares en sueldos) no son capaces de mostrar nada a favor de los criollos que no sea participar activamente en fiestas, actividades sociales y estar de primero en la celebración de fechas conmemorativas. El canciller Miguel Vargas Maldonado es el culpable, diiicen. ¡Ay!

►Datos electorales: La JCE entregará en los próximos días a los partidos políticos, de acuerdo al artículo 68 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la suma de $3,013 millones 903 mil, 594 pesos dominicanos en proporción a los votos obtenidos en las elecciones del 2016. El PRM, PLD, PRSC y PLD (mayoritarios) recibirán RD$2.411 millones (el 80%). El 12% equivalente a la suma de RD$361,668,431.28 a los que hayan alcanzado más del 1% y menos del 5%. El 8% equivalente a RD$241,112,287.52 a los que hayan alcanzado entre 0.01% al 1 % de los votos válidos obtenidos en la última elección, en el nivel presidencial.

►Un valor dominicano en NY: Rafell Encarnación es un joven emprendedor dominicano dedicado a Bienes y Raíces, con mayor presencia en Down-Town Manhattan, e incursiona con inmuebles (altos edificios) en los 5 condados. Siempre deja saber que es dominicano cuando se encuentra ante anglosajones, afroamericanos, asiáticos o cualquier otra etnia. También orienta, aconseja y busca apartamentos en el Alto Manhattan a connacionales suyos que lo requieren. Su oficina DJK Residential (con licencia en NY, NJ y CT) se encuentra ubicada en el 101 de la Quinta avenida, entre las calles 17 y 18 en Manhattan. 212-367-0439 y 646-721-7976. www.djkresidential.com Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Rafell, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La Constitución de los EE.UU prevé en su segundo artículo que el Congreso pueda iniciar un juicio político contra el presidente, el vicepresidente o a cualquier funcionario del gobierno.

Las causas son amplias: “Traición, soborno u otros altos crímenes o faltas”. La ley por tanto deja un amplio margen al Congreso para decidir qué es motivo de impeachment. En el pasado, la destitución solo ha sido activada 3 veces en la historia de USA contra los presidentes, Andrew Johnson en 1868, Richard Nixon en 1974, y Bill Clinton en 1998.

►Turismo en RD: El Museo de las Atarazanas Reales (MAR), zona colonial en el Distrito Nacional, es un espacio que recoge interesantes hallazgos de bienes procedentes del fondo del mar por naufragios ocurridos en las aguas del litoral dominicano entre los Siglos XV y XIX. El museo inaugurado en diciembre pasado alberga 1,200 bienes y alrededor de 50 mil objetos que se han rescatado. El museo está abierto de martes a viernes de 9:00 p.m. a 5:00 p.m., los sábados de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. a un costo de RD$200 adultos y RD$100 niños.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.40 y venta 52.90 ►Compra euro 57.36 y venta 61.26 ►Galón de Gasolina Premium 229.40 y Regular 213.90 ►Gasoil Premium 185.90 y Regular 176.00 ►Kerosene 163.80 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 96.30 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: InfoPass es un sistema que le permite solicitar una cita por internet con un oficial de Inmigración de EE.UU para trámites migratorios. Llamar al 1-800-375-5283.

►Nuestro idioma: Resarcir = Dar una cosa a una persona como reparación de un daño, perjuicio o molestia que se le ha causado.

►Cita histórica: “La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz”. (Thomas Mann, escritor alemán.

►Refrán y significado: No es oro todo lo que reluce = No fiarse de lo que parece.

