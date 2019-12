Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►El conflicto en el PRM-NY: El comando de campaña del PRM-NY, que presiden los dirigentes Alejandro Rodríguez (Tontón) y Margarita Pichardo, ha creado serios conflictos a lo interno de la organización por su accionar, ya que antes de integrar dicho comando dividieron todo. A los compañeros que trabajaron fuertemente en el partido, valorados positivamente por su constante y efectiva labor política, los han dejado fuera de todo accionar. La lucha interna es tan, pero tan intensa (calladamente) que la alta dirigencia de la entidad de la RD tendrá que venir a resolverla, porque han desobedecido el protocolo que enviaron desde el país, nos afirmó una fuente. El asunto se ha agriado más porque ambos le tienen un fuego cruzado al presidente de la seccional, Neftalí Fuerte, quien no se ha plegado a sus exigencias. ¡Ah! de Margarito de León se han estado diciendo muchas, pero muchas cosas, ¿ciertas o mentiras?. Entre ellas que es el único que podrá nombrar en posiciones gubernamentales a los compañeros del exterior, por su acercamiento con el candidato Luis Abinader. Que el cargo que dice tener de coordinador internacional, eso no existe y está formando un “trompo” desde ultramar para que a Chú Vásquez lo pongan por Roberto Furcal, actual coordinador general de la campaña presidencial del turco, porque se alega que éste mantiene un proyecto personal en la RD.

►Las cosas no andan bien en FP-NY: Observadores políticos criollos en Queens, diiicen, que el nuevo partido de Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo, FP), no anda de un todo bien en los “nuevayores” porque está compuesto, en su staff, por el tradicionalismo (con las mismas mañas del partido anterior) sin dar mucha participación a trabajadores y valorados dirigentes. Se han abierto abajo pero no arriba, ya que se consideran “ley, batuta y constitución”, diiicen. Algunos “leoncitos” piensan que son el “León”. La participación y reconocer el mérito entre compañeros es importante para este nuevo partido, dijo un “cachorro” en el Alto Manhattan. Se está criticando que desde Europa tenga que venir el diputado Marcos Cross a organizar conferencias, entre ellas “Definiciones de acciones a tomar en beneficio del dominicano en el exterior en un gobierno de FP”, “Qué cambios debe hacer FP para representar a los dominicanos en el exterior”, “Nueva línea organizativa de FP”, “Planificación y acciones electorales”, Financiamiento de la campaña electoral en el exterior” y “Votaciones sumarias de todas las propuestas”. La hicieron en el 370 de la avenida Gerard en El Bronx. Un chusco vociferó ¿es que en NY los dirigentes de la FP no tienen poder de convocatoria? ¡Ah! hicieron una fiesta (selectiva) en el “búnker” del partido, en la oficina de P. Álvarez, ubicada en el 1781 de la avenida Jerome, con la calle 176, en El Bronx (718-293-9090)

►Los colorados en NY: Los reformistas se han convertido en los últimos días en multiplicadores en el Alto Manhattan, Bronx, Queens y Brooklyn al exponer ante sus connacionales lo mismo que planteara la semana pasada su “jefe” Federico Antún Batlle, presidente del PRSC, de que la comunidad dominicana en el exterior ha sido totalmente ignorada por los diferentes gobiernos que han dirigido los destinos del país, a pesar de los grandes aportes que hace a la economía nacional a través de las remesas, recordando que la RD recibió en el 2018 más de 6 mil 494 millones de dólares por ese concepto y la diáspora ha sido la tabla de salvación de la economía criolla. Y donde los “coloraos” hacen más énfasis es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su reciente informe Panorama Social de América Latina 2019, sostuvo que de no ser por las remesas que envían los dominicanos, la pobreza en el país afectaría a 27.2 % de la población, en lugar de a 25 %”. Parecen “pericos” y no “gallos” los compatriotas de la urbe, diiicen.

►¿Hacer lo que nunca se ha hecho?: Observadores políticos criollos en El Bronx recuerdan el eslogan del presidente Danilo Medina (2012): “Hacer lo que nunca se ha hecho”, aplicándose su propio concepto, de ponerse al frente de la campaña del candidato presidencial el PLD, Gonzalo Castillo, siendo el presidente de todos los dominicanos, no de un sector, diiicen Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/danilo-medina-se-coloca-al-frente-de-la-campana-de-gonzalo-HA15372137 Anteriormente había dicho que Gonzalo no necesitaba de su apoyo porque el “Penco” ha construido su carrera a la presidencia de la RD. ¿Qué la JCE determinó que los funcionarios públicos pueden hacer campaña fuera del horario de trabajo?, bueeeeno, dijeron los opinológos. El PRM dice que los ministros, directores generales, presidentes de organismos autónomos, administrador del Banco de Reservas, superintendentes y reguladores que han sido designados como dirigentes o coordinadores de Gonzalo, violan las leyes 41-08 de Función Pública, Orgánica de Régimen Electoral 15-19 y General de Impuestos Internos. Que Silvio Durán, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), con varios miles de millones de pesos asignados anualmente a su presupuesto, arengó a todos sus empleados “perderán sus trabajos”, si no votan en los comicios del próximo año por los candidatos del danilismo. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/director-de-coraasan-advierte-a-empleados-que-perderan-empleos-si-no-votan-por-el-danilismo-EG15646615 ¡Fiesta y mañana gallo! Vociferó un chusco.

►Las proclamas: En los últimos días, en NY se han proclamado candidaturas a diputados por la circunscripción 1. Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez) por Alianza País, en un acto celebrado en la iglesia Riverside, en la avenida Claremot con la calle 120 en Manhattan, asistiendo más de 100 personas. La ocasión fue aprovechada con la asistencia de Minou Tavárez Mirabal, vicepresidente de AlPais a nivel nacional, para juramentar a los “camaradas” Anthony Steven Acevedo y Wilson Spencer, educador e investigador. Además del artista plástico Alex Guerrero. Un palo dio AlPais y pareció una actividad de masas, concurrida porque la foto habla por sí sola, diiicen opinológos. Las otras proclamaciones correspondieron a Marino Mejía y Lucila Rutinel Domínguez del Partido Humanista Dominicano (PHD), desde el local de la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional, ubicada en el 560 W de la calle 175, en el Alto Manhattan. Diiicen en el Alto Manhattan que la misma pareció un “entierro de gente pobre” ya que la asistencia para dos proclamaciones rondó las 30 personas y no se habló de propuesta ahí. ¡Uff!

►No es cierto: La semana pasada escribimos que la subcomisionada de Cultura en NY, doctora Miguelina Concepción, mantenía una investigación abierta porque Entérate NY tenía en su poder el video de un problema que sucediera en el interior de la institución y que se proponía hasta llevarnos a la justicia. “Falso de toda falsedad” nos afirmó la propia doctora, durante una llamada telefónica que nos hiciera al salir la publicación. Como testimonio a lo dicho me hizo un “juramento mayor” que solo se hace al decir la verdad y solo la verdad, que muchos no se atreven hacer. “Como abogada conozco los deberes y confidencialidad de cada profesional en su área y a eso nunca me prestaría en querer forzar periodista alguno a que divulgue su fuente, porque soy respetuosa y recuerdo al ex presidente mexicano Benito Juárez, declarado Benemérito de las Américas” al fallecer y quien expresara “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. ¡Ah! amigo Mercedes, usted comete un yerro cuando afirma que estoy en RD para tratar el asunto con el ministro de Cultura, Eduardo Selma, mi amigo, hombre de bien y respetuoso de los demás. Hoy lunes (9-12-19) todavía estoy en NY. Si le puedo asegurar que partiré en las próximas horas a mi país para chequeos médicos rutinarios, pasar mis navidades, retornar a la urbe y reasumir mis funciones”, nos declaró. Del autor de esta columna: “Cuídese por allá y reconocemos de lo respetuosa, educada y tratable que es la doctora Concepción. ¡Feliz navidad!

►Tremendo cumpleaños: Al empresario Antonio Cabrera (Tuly), presidente del consorcio High Class, le celebraron su cumpleaños, sin decir cuántos. ¡Tremendo! Veamos: Se dieron cita blancos, mulatos y negros, pequeños y grandes, gordos y flacos, empresarios, políticos, periodistas, profesionales, comunitarios, artistas e invitados especiales. Un mariachi le fue a cantar “Las mañanitas”. La bebida y comida ¡Uff! El evento se efectuó el pasado sábado en el majestuoso y exclusivo “Beverly Hills Manor”, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, en El Bronx, el lugar de más glamour y confort en el área. Un chusco comentó “el chiquito y tupio de Tuly tiene gente, a cualquier partido le inyectaría seguidores”. Escribimos esto porque asistimos al mismo.

►Datos electorales: En las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020 se disputarán 3,849 cargos electivos en los 158 alcaldes con sus respectivos vicealcaldes; 1,164 regidores y suplentes; 235 directores, subdirectores y 735 vocales. Están llamados a votar 7.4 millones de criollos en los 16,032 colegios electorales que funcionarán en 4,168 recintos. Trabajarán más de 100 mil personas entre funcionarios de mesas, técnicos, facilitadores, policía militar electoral y otros.

►Un valor dominicano en NY: Aracelis Carvajal, reconocida periodista criolla en esta urbe, graduada en la UASD, acreditada ante el Foreing Press Center del Departamento de Estado de EE.UU, directora de Noticias del canal TV “América”, productora y conductora del matinal “Informativo NY”, de lunes a viernes (9:00 A.M.), asimismo de “Temas al Punto TV”, ha recibido decenas de premiaciones en los últimos años. ¡Ah! tiene especialidad en relaciones públicas, locución, oratoria y en cada accionar siempre pone en alto la dominicanidad. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Aracelis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Los presidentes de servicio más cortos en la historia de los EE.UU. William Henry Harrison, 31 días por complicaciones de la neumonía. James A. Garfield, 199 días al ser asesinado. Zachary Taylor, 492 días.

►Turismo en RD: Entre los lugares turísticos en la provincia de Dajabón figuran el Parque Nalga de Maco, ubicado en la Cordillera Central, y posee una exuberante naturaleza y aves. El Centro Prehistórica Chacuey, lugar arqueológico con muchos petroglifos y el Monumento de Capotillo, dedicado a los Héroes de la Restauración; está ubicado en Loma de Cabrera.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.32 y venta 52.86 ►Compra euro 57.01 y venta 60.91 ►Galón de Gasolina Premium 229.10 y Regular 214.20 ►Gasoil Premium 193.80 y Regular 181.10 ►Kerosene 170.90 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 101.00 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Preguntas sobre los derechos como consumidor se pueden dirigir al equipo de ayuda al teléfono 1-844-872-4681

►Nuestro idioma: Sedición = Tumulto, levantamiento popular contra la autoridad que gobierna.

►Cita histórica: Está llegando la época en que la honorabilidad es la excepción y la traición es la norma. (Mario Vargas Llosa, escritor peruano español cuyo compromiso con el cambio social es evidente en sus novelas, obras de teatro y ensayos.)

►Refrán y significado: Cuanto más se tiene, más se quiere = Cuando una persona más riqueza o posesiones tiene, más avariciosa se vuelve.

Por Ramón Mercedes

