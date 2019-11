Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Vislumbran lío político en RD: Observadores políticos del patio en el Alto Manhattan vislumbran tremendo lío político en la RD debido a que la JCE ahora contrató por US$299,800, equivalente a más de 15 millones de pesos dominicanos, a la firma Deloitte & Touche para realizar la auditoría forense al sistema de voto automatizado. La prensa en RD destaca las sanciones contra Deloitte & Touche, especificando que en México fue vetada en 2016 por 5 años, en diciembre de ese mismo año fue sancionada en EE.UU por falsas auditorías y testimonios, en Brasil por falsificación de documentos y en 2018 fue multada en España con 1,5 millones de euros por dos infracciones graves en la auditoría de las cuentas de la empresa Abengoa. Ver: https://elnacional.com.do/ eeuu-mexico-y-espana- sancionaron-firma-auditara- equipos-jce/ El partido de oposición APD, de Max Puig, proclamó que sería validar por adelantado un fraude en las elecciones del año 2020. Ver: https://acento.com.do/ 2019/politica/8748930-apd- afirma-que-aceptar-auditoria- deloitte-seria-validar-fraude- electoral-2020-por-adelantado/ . Bolivia arde por el fraude electoral, teniendo el presidente Evo Morales que renunciar. Evitemos eso en RD, proclamaba un “docto” con ínfulas de “sabiológo” a un grupito aglomerado en Saint Nicholas con la calle 181, en el Alto Manhattan, discutiendo de política a dos manos.

►Al juramentarse tiró misiles: El nuevo secretario general de la filial CDP-NY, abogado Erasmo Chalas Tejeda, veterano periodista y de larga data, tomó juramento del gremio periodístico la pasada semana ante decenas de comunicadores y representativos de la comunidad dominicana, entre ellos el primer congresista de origen dominicano en los EE.UU, Adriano Espaillat. Hay un video en la red social Facebook etiquetado por el reportero Manuel Ruíz, que recoge los “bombazos” que lanzó Chalas, siendo muy aplaudido. Entre otras cosas dice que “hubo gente que hizo esfuerzo para que cambiara a Roberto Francis de la secretaría de finanzas, y quien me hizo la recomendación (no es periodista) fue con una turba el día de las elecciones a lastimar el CDP y sus manos están ensangrentadas…”. Los comentarios entre políticos, periodistas, comunitarios, profesionales y ciudadanos comunes están a la orden del día en diferentes lugares. Ver: https://www. facebook.com/100024987321360/ videos/522621135247459

►No es lo mismo llamar el diablo que verlo llegar: Analistas dominicanos en NY, debatiendo la situación del PLD, han concluido: ►El actual presidente del PLD, Temístocles Montás, ha dicho “el PLD quedó intacto tras la salida de Leonel”.► El senador por Peravia, Wilton Guerrero que “la salida de Leonel es como una diarrea que con laxante y un antibiótico se calma”. ►Reinaldo Pared Pérez, resta importancia a las renuncias. ►Eduardo Selman: “¡Y qué bueno que se fueron!, afuera están y afuera se quedarán”. ►El viceministro administrativo de la Presidencia y miembro del CP, Alexis Lantigua, también dijo en NY “ha habido un pequeño desgarre que se tapa con un parche”. ►Frank Cortorreal, jefe de la misión de la RD ante la ONU y presidente estatal de la organización ha dicho “Más del 90 % de los compañeros en NY se han quedado en el partido”. Sin embargo, diiicen los sabiológos, la realidad es que cientos de miles de “peledeces” han renunciado para seguir al “León”, cientos de ellos en NY, y no reconocer esta realidad es llamarse a engaño. “¿Qué no es nada? ¡eh! no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”, diiicen los opinológos.

►El PLD en acción: Observadores políticos criollos en NY sostienen que la salida de Leonel del PLD ha provocado que sus altos dirigentes, muy “señoreados” en sus despachos, comiencen a “guayar la yuca”, ya que la entidad vive una nueva realidad con la estampida de “compañeros” hacia donde “El León”, diiicen. El Comité Político (CP) dispuso que cada miembro tenga la responsabilidad de coordinar trabajos en las provincias para reestructurar sus diferentes organismos, incluyendo el trabajo directo con las direcciones municipales y provinciales para redoblar las iniciativas electorales. En RD ya cerraron una alianza, a nivel senatorial en 24 provincias, el PRM con 14 y LFP con 10. Qué no cunda el pánico entre los “peledeces”, diiicen los opinológos, recordando que el presidente del partido en La Vega y senador, Euclides Sánchez, manifestó temer que al PLD le pase igual que al PRD y PRSC. Ver: https://hoy.com.do/ teme-al-pld-le-pase-igual-que- al-prd-y-los-reformistas/ En NY la seccional activará los organismos y se reunirá cada martes, y los danilistas comenzarán ahora, diiicen, a pasearse por la comunidad, invitar personas a un café, trago, “conversao”, almorzar y cenar, porque todo deja indicar que habrá segunda vuelta, y un chusco vociferó en El Bronx “E’ pa’ fuera que van”. ¡Ah! dejarán ahora de ver los funcionarios y dirigentes “danilistas” por encima de sus hombros a los compañeros de la base. Preguntan.

►La misa en NY al padre del presidente Medina: La misa que le hará el presidente de la Federación de Taxis del Estado de Nueva York (NYSFTD) y del consorcio High Class, Antonio Cabrera, a don Juan Pablo Medina, padre del presidente Danilo Medina, al cumplirse los nueve días de su fallecimiento a los 101 años, ha dado de que hablar entre la comunidad dominicana en la Metrópoli y la misma RD. Unos de acuerdo y otros no, quizás porque don Juan Pablo fue el padre del presidente de la RD y la diputada Lucía Medina. El empresario Cabrera ha dicho que la misa no tiene carácter político y será abierta, pudiendo asistir todo el que lo desee, ya sean políticos, empresarios, profesionales o comunitarios quisqueyanos en general para orar juntos por el descanso de su alma. El oficio religioso se efectuará este martes, a partir de las 7:00 de la noche, en la Iglesia San Judas Tadeo, ubicada en la Décima avenida con la calle 205, en el Alto Manhattan. Estaremos allí y haremos una lista de los que fueron y no fueron a compartir el dolor con la familia Medina Sánchez. Ver: https:// elnacional.com.do/haran-misa- en-ny-por-novenario- fallecimiento-padre- presidente-medina/

►Motivos de la misa: Antonio Cabrera ha declarado que motivó la misa a don Juan Pablo por ser amigo personal del mandatario y de la diputada Lucía, con quienes ha mantenido una relación directa y se reúnen cuando alguno de ellos viene a la urbe. Asimismo, por considerar que el fenecido fue un ejemplo a seguir por su conducta intachable, trabajador desde su juventud para poder levantar su familia, la cual ha aportado bastante beneficio al país, “y esas cosas tenemos que reconocerlas y valorarlas. Nuestro accionar es completamente humanitario y honor a quien honor merece”, ha proclamado. ¡Huumm!

►Lo que comienza mal termina mal: La semana pasada el PLD y el nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) hicieron dos actividades políticas el mismo día (domingo), a la misma hora (3:00 P.M.) y en el mismo sector del Alto Manhattan. Los sabiológos y todológos mantienen el criterio que a la de los “peledeces” asistió mayor número (350) que a la Fuerza del Pueblo (175), debido a que trajeron amplias comisiones de varios estados y cerca del 100 % eran funcionarios y/o empleados públicos, muchas “botellas”, diiicen. Mientras que dos visibles “leoncitos” autoproclamados coordinadores de FP en NY se disputan como fieras la supremacía de la nueva entidad en los nuevayores, lo que está provocando que valorados dominicanos estén repensando su ingreso, pues, diiicen al oído, “se mudaron de la casa para seguir con las mismas “mañas”, sustentados en grupitos. No bien terminado el acto, presidido por Domingo Jiménez, ya circulaba por las redes (las tengo en mis archivos) dos listas detallando la asistencia, precisando el “lote” de compañeros que llevó cada uno. Veamos: Esta es la asistencia detallada al evento de hoy. Carlos Feliz llevó 45; Ramón Santana 13; Domingo Jiménez 5; Juan Isidro 3; redes sociales 7; Movimiento Amigos de Leonel 5; Gregorio Morrobel 204; Divina Martínez 7; Los 300 la cantidad de 6 e Iván Canals 4 = a 304 personas. La otra lista dice: Esta es la verdadera asistencia detallada al evento de la renuncia al PLD. Carlos Feliz 110; Ramón Santana 68; Gustavo Rodríguez 32; Juan Isidro 22; Gregorio Morrobel 108 y otros 26 = a 376 personas. Varios periodistas presentes coincidimos en que la asistencia era menos de 200 personas. Entérate NY tiene en sus archivos las fílmicas del pequeño salón del restaurant 809 semivacío en la parte trasera, sin verse un empleado o funcionario público asistir, al contrario pagando pasaje desde Brooklyn, Queens, El Bronx y el bajo Manhattan hasta el Alto Manhattan.

►¡Qué boche desde NY!: Ante el reciente anuncio del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, de que esa organización política sostiene conversaciones para hacer acuerdos de candidaturas conjuntas a nivel senatorial y municipal con las plataformas Juntos Podemos y Alianza País, el coordinador general de AlPaís en EE.UU, Luis M. Rodríguez (Radhamés Pérez), le contestó entre otras cosas “asumimos la política buscando romper con el propósito perverso que le ha impuesto la claque dominante del partidismo tradicional. De ahí, que para las/os aliancistas la política no es un juego de canicas ni de béisbol, mucho menos de pisa colá. Por eso no nos sentimos representados en las declaraciones hechas por el PRM, por el contrario, vemos en dichas declaraciones un claro intento de justificar su innoble proceder. Cada quien tiene derecho de transitar el camino que mejor le plazca. Algunos preferirán el camino del pantano, nosotros preferimos el camino, aun en soledad, de la dignidad, decoro, honradez y el compromiso con los desposeídos de siempre”. En el Cibao a eso le llaman un boche.

►Seguirán de cerca el caso: Algunos ex funcionarios de Cancillería en NY, pidiendo reservas de sus identidades, se proponen seguir de cerca el embargo a las cuentas de Miguel Vargas Maldonado y de la institución que dirige, debido a que suspendió al vicecónsul en Colombia, Bernardino Martínez Amaro, estando en licencia médica. El abogado del cesanteado solicitó al Ministerio de Hacienda y al Banco de Reserva, trabar un embargo retentivo en contra del canciller por el monto de US$169,050. La sentencia fue evacuada por el Tribunal Superior Administrativo en julio de este año y la misma fue notificada a la propia Cancillería. Se ha desatado una persecución política contra su cliente porque este es seguidor de Leonel Fernández, diiiice el abogado. Ver: https://www.diariolibre. com/actualidad/embargan- cuentas-personales-de-miguel- vargas-maldonado-y-de-la- cancilleria-CD15161650

►Datos electorales: En los próximos comicios municipales de la RD, pautados para el 16 de febrero, están llamados a votar 7,439,536 dominicanos para elegir a 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, 1,164 regidores, 1,164 suplentes, 235 directores, 235 subdirectores y 735 vocales, para un total de 3,849 cargos electivos. Se abrirán 16,498 colegios en 4,324 recintos electorales. A estos comicios seguirán las elecciones presidenciales y congresuales que se llevarán a cabo el 17 de mayo, y eventualmente la segunda vuelta que sería 28 de junio, 42 días después de la primera. (La Constitución de la RD establece 45 días, pero esa fecha caería miércoles).

►Un valor dominicano en NY: Carlos Herrera es un joven emprendedor dominicano, actualmente es secretario general de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que dirige Radhamés Rodríguez. Herrera es visto con frecuencia asistir a bodegueros en Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island orientándolos y ofreciendo informaciones acertadas con relación a esos negocios, sin importar la nacionalidad del propietario, pero sí identificándose como dominicano. En NY hay más de 10 mil bodegas, siendo la mayoría de quisqueyanos y UBA está desarrollando una tenaz campaña para que todos se “blinden” de seguridad contra la delincuencia, instalando los llamados “botones de pánico”, herramienta de seguridad que provee una reacción más inmediata de las autoridades en casos de robo o inseguridad. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Carlos, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: UPS es una de las compañías de envío más grandes del mundo, con su sede principal en Atlanta. Posee más de 123 mil empleados que mueven más de 20 millones de paquetes diariamente y presta sus servicios en más de 220 países. Ha recibido el premio “America’s Best Customer Service de la revista Newsweek como compañía de Servicios de Envío y Entrega en Estados Unidos. El premio de la Revista Forbes por Marca más valiosa en transportes y una alta clasificación en la lista Just 100 por responsabilidad social; el Índice Mundial de Sustentabilidad de Dow Jones; y el Cociente de Reputación de The Harris Poll.

►Turismo en RD: Los mejores parques de diversión son Ocean World Adventure, Acienda y Fun City Action en Puerto Plata; Manati Bávaro, Splash Water y Sirenis Aquagames en Punta Cana; Peképolis, Agua Splash Caribe Acuático y Happyland en Sto. Dgo; La Toma en San Cristóbal; Kaskada en Santiago de los Caballeros y Los Delfines Water & Entertainment en Juan Dolio. ►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.23 y venta 52.77 ►Compra euro 57.13 y venta 60.74 ►Galón de Gasolina Premium 229.80 y Regular 215.50 ►Gasoil Premium 193.50 y Regular 180.70 ►Kerosene 170.60 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 99.30 ►Gas Natural Vehicular 28.97 ►Servicio comunitario: Para empezar un negocio en NYC debe informarse sobre los recursos. Mayor información en https://www.sba.gov/ bienvenido-a-la-en-espanol/

►Nuestro idioma: Agnosticismo, postura filosófica afirmando que la humanidad carece de los fundamentos racionales necesarios para justificar cualquier creencia: “Dios existe” o “Dios no existe”.

►Cita histórica: “No se fíe de la apariencia de la gente. Las personas más peligrosas suelen tener un aspecto de lo más seductor: fascinantes, divertidas, impulsivas, arriesgadas, que viven al límite. A menudo esos rasgos externos nos ciegan y no vemos el peligro. Aprenda a mirar con el corazón, no con los ojos. (Brian Weiss, médico, escritor y psiquiatra estadounidense). ►Refrán y significado: Barco grande, ande o no ande = Siempre tiende a elegirse lo más grande sin saber si realmente es lo mejor ►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660 Por Ramón Mercedes

