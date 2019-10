Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►¿Hubo o no fraude?: En el conteo automatizado, Gonzalo Castillo obtuvo 911,923 (48.72%) y Leonel Fernández 885.223 (47.29%). Sin embargo, en los resultados del conteo manual, Gonzalo adquirió 911,324 votos (599 menos) y Leonel obtuvo 884,630 (603 menos) Ver: https://www. diariolibre.com/actualidad/ politica/datos-integros- resultados-finales-de-las- primarias-del-pld-firmados- por-miembros-titulares-de-jce- DF14669820 Sectores de RD se encuentran divididos ante la denuncia de fraude. Veamos: ►Luis Abinader e Ito Bisonó favorecen sean auditados equipos del voto automatizado. ►Coalición por la Defensa de la Constitución pide nulidad de primarias por “graves violaciones”.

►Juan Bolívar Díaz, ve JCE cometió error al no auditar equipos y software utilizó en primarias. ►Participación Ciudadana (PC) pide JCE investigar denuncias y despejar dudas de primarias. ►Ortiz Bosch cree JCE debe investigar reclamos sobre primarias. ►Sociólogo Cándido Mercedes dice no son pataleos denuncias sobre primarias. ► Dominicanos en Nueva York creen hubo fraude en primarias del PLD. Ver: https://almomento. net/dominicanos-en-ny-creen- hubo-fraude-en-primarias-del- pld/ . ►Fundación Transparencia y Democracia califica las primarias de ejemplares. ► Miguel Vargas dice primarias fueron un hermoso ejemplo de convivencia democrática. ►Las universidades PUCMM, INTEC, UNIBE y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) respaldan la JCE y el sistema de voto usado en primarias. ► La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) afirmó creer en la “honorabilidad, honradez, seriedad e imparcialidad” de la JCE. ►Usted amigo lector saque sus propias conclusiones.

►Políticos NY demostraron liderazgo en primarias PLD: El precandidato a senador (primera vez) por el PLD en la provincia Hermanas Mirabal, empresario neoyorkino Félix Cabrera, perdió (49.73 %) por menos de un punto del actual incumbete Luis René Canaán (50.27%), con 22 años en la posición. El también carismático Charles Canaán, de Salcedo Cargo Express, ganó su nominación a diputado por dicha provincia. Se convirtió en el séptimo candidato más votado, entre los 616 que aspiraron en todo el país. Carlos Castillo, actual cónsul, ex senador y miembro del Comité Central (CC) estuvo a cargo la candidatura de Gonzalo, su primo, en su natal Ocoa. En menos de un mes, viajando los fines de semanas y trazando la estrategia y logística por teléfono algunas veces, hizo que el danilismo se impusiera. Al 16 de septiembre Leonel tenía un 47.88 % y Gonzalo un 31.05 % de aceptación entre los ocoeños. Su veteranía, experiencia en las lides políticas y conocido hasta por los “mamando” en la provincia, Carlos hizo que ganara Gonzalo, el candidato a senador Félix Estrella, las 2 diputaciones a cargo de Josefa Mejía y Abraham Martínez, de las 3 alcaldía, hay una reservada para el PRD y también ganó las de Sabana Larga y Rancho Arriba. De los 4 distritos municipales, la de Naranjal se la tienen reservada al PRD y ganó también la de Nizao, El Pinar y La Ciénaga. ¡Ah! Mocanos residentes en NY nos afirmaron que el empresario Carlos Gómez con su candidatura a senador del PRSC por Moca crece indetenidamente y está siendo respaldada por las fuerzas vivas de esa provincia y …. Se ve su triunfo, diiicen. ¡Wepa!

►¿Segunda vuelta en el 2020?: Analistas criollos en NY debatieron sobre la crisis en el PLD. Veamos: ► Leonel Fernández tratará de demostrar al país lo que identifica como el fraude que le hicieron. Convencido de que encabezando una tercera fuerza política para el 2020 bajaría a Gonzalo al segundo o tercer lugar, pero habría segunda vuelta de todas formas, diiicen. Al “León” lo apoyan el BIS, PQDC, FNP y el PUM, entre otros. También decenas de movimientos a nivel mundial. Además tiene “dos millones de simpatizantes inscritos en su plataforma “La Fuerza del Pueblo” ►Leonel se reunió el pasado viernes con su equipo de campaña por más de 8 horas definiendo los pasos a seguir. Ver: https:// almomento.net/fernandez- advierte-si-la-jce-proclama-a- gonzalo-consumara-un-adefesio/ ►Vincho llama Leonel irse del PLD por persecución política y deshonra. Ver: https://almomento.net/ vincho-exhorta-a-leonel-irse- del-pld-por-persecucion- politica-y-deshonra/ ►Luis Abinader dice no descarta una posible alianza con Leonel. Ver: https://almomento.net/ luis-abinader-dice-no- descarta-una-posible-alianza- con-leonel-fernandez/ . Un chusco en el Alto Manhattan vociferó “algunas veces perdiendo se gana y ganando se pierde”. ¡Ay! El 16 de febrero 2020 habrá elecciones municipales. El 17 de mayo congresual y presidencial, y una segunda vuelta sería el 28 de junio. Hay 7 millones 442 mil con derecho a votar.

►Leonel puede ser candidato presidencial: El “León” puede ser candidato presidencial de una coalición de partidos, porque el pasado 28 de agosto el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el numeral 12 del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, lo que le abre la puerta para tales fines. También estableció la inscripción de candidaturas independientes, ya que la Constitución establece en su artículo 22, numeral 1, el derecho fundamental de la ciudadanía de elegir y ser elegido. La única opción que tiene es inscribirse como candidato independiente. Entre los artículos también “declarados contrario” a la Constitución figura el 49 numeral 3, que estable como requisito para obtener una candidatura, que el aspirante tenga un tiempo de militancia en un partido. Ver: Leonel puede ser candidato comicios 2020 – El Nacional. Pero también se interpretan los artículos 22, 39, 68 y 74 de la Carta Magna.

►Criollos alarmados: Las cifras de siniestralidad en materia de tránsito plantean en grado extremo que ya el país está en el umbral de una catástrofe, caminando sobre un pantano que a medida en que avanza, más se hunde. (El Caribe). Dominicanos en el Alto Manhattan se sienten alarmados por los escalofriantes datos sobre accidentes de tránsito en RD, con 2,400 muertos al año y 25 mil lesionados, teniendo un costo de 60 mil millones de pesos (más de mil millones de dólares). Esos 60 mil millones superan la asignación presupuestaria anual a los centros públicos de salud del país. ¡Uff! En el 78 % de los accidentes hay motoristas involucrados. A parte del impacto económico, esos miles de heridos se convierten en cargas$ fija$ para la sociedad, familiares y amigos. El informe fue presentado por el economista Arismendy Santana, experto en Seguridad Social. ¿Hasta cuándo?

►Así no se fortalece la democracia: Observadores políticos dominicanos en NY sostienen que los partidos se han vuelto empresas privadas en RD. Las principales posiciones electivas son señaladas por las cúpulas de las entidades. “Las bases de los partidos son como las bases de la pelota, hay que pisarlas y seguir corriendo”, recuerdan. ¡Uff! Señalan el caso del PRD que se ha reservado la presidencia, vice, 6 senadurías y 91 diputaciones territoriales y los demás se escogerán mediante la llamada “modalidad de encuestas”. ¡Huumm! También se reservó 33 alcaldías, 436 regidurías, 44 direcciones municipales y 167 vocales. 5 diputados nacionales, las 20 diputaciones del PARLACEN con sus suplentes y los 7 diputados de Ultramar. El PLD también se reservó las 7 diputaciones del exterior y el PRSC hará una “encuesta”. Un chusco en la avenida Saint Nicholas atinó decir “le voy a decir a mi papá que venda la finquita para yo salir diputado” y otro le contestó, pero no tiene que vender la finquita, solo conseguir un “maletín”. ¡Ah! El PRM y AlPaís efectuarán asambleas de delegados este próximo día 20 para escoger los suyos en el exterior.

►¿Domínguez o Javier García como Vice? Llamados analistas criollos en el Alto Manhattan debatieron que el ex precandidato presidencial, ex procurador, ex ministro de Medio Ambiente, hombre del Cibao y de la Iglesia Católica sería el compañero de boleta de Gonzalo Castillo. Veamos: ►A Gonzalo hay que ponerle al lado un hombre intelectual o que bordee el filo de la intelectualidad. ►A final de agosto Domínguez emplazó solo a Leonel a un debate (Prensa 29-08-19), no se dio. ► Fue el único de los ex precandidatos, que asistió a un acto de Gonzalo en el Epic Center de la plaza Blue Mall (Prensa 23-09-19) para apoyarlo y calificarlo “como sangre nueva, es un “gerente pragmático”, enfocado en resultados y capaz de innovar. Gonzalo resaltó la importancia que tiene su apoyo diciendo “Nosotros representamos juntos la garantía de no parar”. “Tú, Francisco, eres fundamental en este gigantesco compromiso.” ►También asistió al acto del Palacio de los Deportes (Prensa 3-10-19), con la presencia del Presidente Medina, y allí Brito fue presentado y habló “Gonzalo es la candidatura del PLD y de la nueva política, juntos somos más”. Diiicen que Domínguez es un fiel y entregado devoto del catolicismo, ganando con su elección el visto bueno de la iglesia. Además, por ser de Santiago una provincia que representa el Cibao, con más de 3 millones de votantes, eso debatieron los opinológos, todológos y sabiológos. Los mismos opinológos y todológos también señalaron a Francisco Javier García, 3 veces director de campaña del PLD a nivel nacional, ha desempeñado altas funciones gubernamentales que lo convierten en “hombre de Estado” es el otro que podría ser escogido como acompañante de Gonzalo, por eso lo pusieron acompañarlo cuando el ex de Obras Públicas se declaró ganador de las primarias, diiicen los analistas, en sus enjundiosos análisis. ¡Huumm!

► Datos electorales: 5 senadores del PLD no podrán reelegirse porque perdieron en las primarias. Son ellos los danilistas Sonia Mateo por Dajabón desde 2004; Adriano Sánchez Rosa por Elías Piña desde 2006; Josecito Hazim por San Pedro de Macorís desde 2016; los leonelistas Manuel de Jesús Guichardo por Valverde desde 2010 y el Prim Pujals por Samaná desde el 2006. 20 diputados que no fueron reelectos: Francisco Matos y Pablo Santana (Independencia); Karen Ricardo y María Gallard (Sto. Dgo. Este); José García, Pedro Mota y Rubén Maldonado (Sto. Dgo. Norte); Noris Medina (Barahona); Lucia Medina y Henry Meran (San Juan); Orlando Espinoza (San Cristóbal) Juan Rodríguez y Mirna Tejada (D.N); Roberto Berroa (Monte Plata); Noé Camacho (Espaillat-Moca); Juana Vicente (San Pedro de Macorís); José Luis Cosme (Nagua), Altagracia Rodríguez (Santiago); Affiz Rizet (Salcedo) y Nancy Santos (Santiago Rodríguez). Conforme al artículo 51 párrafo 1 del Reglamento de las primarias, la proclamación de los candidatos se efectuó el pasado sábado, 5 días después de los resultados.

► Un valor dominicano en NY: Mario Tavárez, un dominicano de pura cepa, quien a través de los muchos años se ha dedicado a impulsar el deporte y los asuntos sociales dentro de la comunidad criolla en la Gran Manzana. Asimismo es pintor profesional. Con su accionar en las diferentes facetas ha puesto en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Laboró en la liga de béisbol infantil de Inwood, la de más tiempo en Manhattan (1950), entrenando cientos de niños, algunos llegando a Grandes Ligas y otros a las universidades. Sus cuadros han sido expuestos en varias galerías en downtown, incluyendo en la Quinta avenida. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Mario, usted es un valor dominicano en NY”.

