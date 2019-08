Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Encuentro masivo de danilistas en NY: El pasado lunes 29 de julio, más de 100 peledeistas seguidores del presidente Danilo Medina de NY, NJ, CT y PA hicieron un encuentro de manera callada. El mismo estuvo presidido por Alexis Lantigua, viceministro de Políticas Sociales y asistente (con mucho poder) del ministro administrativo de la Presidencia. El 98.5 % de los presentes fueron altos funcionarios y empleados gubernamentales, nos informó una creíble fuente del partido. Lugar: Los exclusivos y lujosos salones del “Beverly Hills Manor” (718-400-9080), propiedad del consorcio High Class Limo y Car Service, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, esquina calle 174 en El Bronx. El sitio es para 955 personas sentadas, con 15 baños para hombres y 13 para mujeres, un lugar al estilo Hollywood. ¿Los peledeístas debieron pagar varios miles de dólares por su alquiler? ¡Uff! A los participantes se les obligó depositar sus celulares en una mesa lejana. Solo hablaron Lantigua y Luis Lithgow, actual ministro consejero ante la ONU y director estatal de comunicaciones del PLD, afirmó nuestra fuente.

►Lo tratado en el encuentro: En esencia trataron de que se trabaje incansablemente por los candidatos de la línea del presidente, para luego buscar la unidad y respaldar al ganador de las primarias, porque la obra del mandatario hay que continuarla. Al parecer, se sienten seguros que uno de los seguidores de Medina vencerá el próximo 6 de octubre, nos dijo la fuente. Muchos de los presentes se susurraban “Gonzalo Castillo es el candidato del presidente, fíjate que Bichara será el jefe de campaña”, que es lo mismo decir.…¡Shiii! Esto se confirmará cuando los del Comité Político, Central, funcionarios y dirigentes de la línea del presidente comiencen a destacar las cualidades de Gonzalo, porque su aspiración es el “señalamiento invisible”, diiicen. ¿Se impondrá el Estado?, preguntan algunos. La fuente nos precisó que se percibió a seguidores de otros precandidatos muy silenciosos, escuchando, mirando y hasta pensativos en algún momento.

Los precandidatos deben obtener al menos el 33% de los votos. En 2016 cuando Medina propició una reforma a la Constitución logró imponerse sobre Fernández, de inmediato los demás candidatos (Pared Pérez, Francisco Javier García, Radhamés Segura, Francisco Domínguez Brito y Temístocles Montás) renunciaron a sus aspiraciones y Medina fue proclamado a unanimidad. El Comité Central puede rechazar a Fernández bajo el alegato de “sangre nueva”; elegir los precandidatos por aclamación; emplear el voto directo, personal y secreto, lo que obligaría a votar solo por un candidato; también que el pleno decida que se vote por más de un candidato, es decir, cada uno de los miembros pueda decidir por varios de los que opten a ser precandidatos, seleccionando entre los postulantes a todos los que sobrepasen el 33 %. El próximo 22 vence el plazo para que todos los partidos que participarán en las primarias del 6 de octubre inscriban sus precandidatos ante la JCE. Pared Pérez dijo recientemente que sería una mezquindad cerrarle el paso a Leonel en las primarias. ¡Huumm!

►¿Leoncitos en NY?: Con frecuencia se ve en el Alto Manhattan a personas “sin llamada identificación política” ¡Huumm! enseñar y hablar sobre el artículo que escribiera el periodista ocoeño en NY, Harry Castillo, quien plantea “Medina tiene mucho tiempo enviando señales claras de que su candidato es Leonel.” Ver: https://loultimodigital.com/ index.php/opinion/item/6468- el-presidente-danilo-medina- tiene-mucho-tiempo-enviando- senales-claras-de-que-su- candidato-es-leonel-fernandez .

Los sabiológos criollos en el Alto Manhattan, diiicen, que existen temores de que las fuertes contradicciones dentro del PLD hagan desconocer el cumplimiento de los acuerdos firmados en el Comité Político (CP) en 2015 sobre la alternabilidad en el Congreso, y no sea escogido el diputado leonelista Demóstenes Martínez como presidente de la Cámara de Diputados el próximo 16, a quien le corresponde. Dura lex, sed lex” = “La ley es dura, pero es la ley”. Los todológos recordaron que en febrero pasado, el Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró inadmisible la demanda en nulidad interpuesta contra dicho acuerdo, dotado de 15 puntos, firmado por Medina, Fernández, los miembros del CP, refrendado por el Comité Central (CC) y avalado por la Asamblea de Delegados de la entidad. La ley lo impondría en caso de que quiera desconocer lo pactado, diiicen. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, afirma que el acuerdo tiene carácter estatutario, ¡Ay! El mismo fue para superar el impasse interno en el PLD, por la repostulación de Medina en ese entonces, permitiéndose también repetir a todos los senadores y diputados, ratificar las autoridades del partido hasta el 2020 y garantizar el equilibrio en el Congreso Nacional. ¡Ah! Cerrada la primera legislatura el pasado día 26 de julio, los diputados deberán escoger a su presidente este 16 de agosto, cuando se inicia la segunda legislatura ordinaria, según se establece en el artículo 90 de la Constitución.

►Lo de Fernando Aquino: La manifiesta aspiración ante el Concejo Municipal del politólogo y catedrático universitario, periodista dominicano Fernando Aquino, se dio a conocer por primera vez a través de esta columna la semana pasada, recibiendo luego el ex vocero del fiscal de NY sobre un centenar de llamadas de diferentes sectores, personalidades, comunitarios, empresarios y ciudadanos comunes para solidarizarse y saber más sobre sus propósitos. Diiicen que irían por el distrito 14, compuesto por los sectores de University Heights, Morris Heights, Fordham, Kingsbrige y Mont Eden, donde la mayoría de sus votantes son hispanos y mayormente dominicanos. ¡Uff! El concejal por ahí (Fernando Cabrera) ya cumple su ciclo. Observadores políticos en El Bronx indican que en los próximos días saldrán otros aspirantes, recordando el refrán pueblerino “El que da primero da dos veces”, ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Diputado exterior Alfredo Rodríguez: Nos escriben desde El Bronx. Veamos: El diputado del PLD por la circunscripción 1, Alfredo Rodríguez, debe ser apoyado masivamente en su labor que se refleja en beneficio de los dominicanos del exterior. Sometió recientemente ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la JCE, que será conocido este próximo lunes día 12, a las 10:00 de la mañana en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, ubicado en El Centro de los Héroes (La Feria). La Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 en los numerales 5 y 6 del artículo 110, prohíben el derecho al voto en el exterior a los dominicanos que aceptaran en el extranjero funciones a cargo de los gobiernos de los países en los cuales residan, así como a los que hayan ingresado a fuerzas militares del país en que residan. El diputado considera todo eso como trabas al quisqueyano del exterior, y así es, indican. Esperamos que representantes de los partidos, la sociedad civil, profesionales, activistas comunitarios y ciudadanos comunes en RD acudan al TC apoyar el recurso, sin importar banderías políticas. Estaremos vigilantes de dicho apoyo, sostienen los criollos en su carta.

►Diferencia entre desfiles: Dominicanos en NY analizan sus dos principales desfiles. Veamos: Existe una diferencia abismal entre la Gran Parada Dominicana del Bronx (GPDB) y El Desfile Dominicano de Manhattan (DDM). Los integrantes de LGPB son todos dominicanos, en el DDM hay de otras nacionalidades (David Paterson, afroamericano y ex gobernador de NY), en lista de ingresar otros y los demás integrantes son de la estirpe y alcurnia criolla. ►Los que desfilan en LGPB son de las entrañas de la comunidad, en el DDM la mayoría tienen que ser de renombre y acepta grupos de haitianos desfilar como en 2018. ►La LGPB reconoce totalmente a criollos, hablan en español en sus reuniones, celebra su gala y desayuno en el área del Bronx, mientras que el DDM reconoce a extranjeros, como al canciller de origen mexicano, Richard Carranza, que con 4 meses de haber llegado a NY fue inmediatamente reconocido por María Khoury, en las reuniones solo se habla inglés y su gala la celebra en lejanos lugares, como este 2019 será en New Rochelle, distante a 30 kilómetros de Manhattan. ►Ambas entidades entregan miles de dólares en becas a estudiantes de origen dominicano, “adquieren mucho$” por las carroza$, gala$ y patrocinio$. El DDM es patrocinado por las multimillonarias empresas Coca-Cola, Chivas Regal, Delta, Goya, Cibao Meat Products, Manhattan Beer Distributors, Yanquis de Nueva York, Consulado RD-NY, Seguros Metro Plus y Health First, entre otras instituciones. En lo único que ambos coinciden es que llenan sus impuestos y no presentan a la comunidad sus informes financieros, siendo organizaciones amparadas con el estatus federal 501(c)3, sin fines de lucro.

►Un valor dominicano en NY: Santiago Campos Gutiérrez, es un reconocido periodista y escritor radicado en NY desde hace décadas. Trabajó en varios medios de prensa de la RD, entre ellos El Caribe, Teleantillas y La Noticia. Entre sus principales obras figura “Los Malvados”, un libro donde se maneja magistralmente la psicología de los personajes y se examina la parte más oscura del hombre, aunque la mayoría del conjunto está conformada por textos realistas, aparecen algunos cuentos con elementos fantásticos, como ‘El caballo de algodón’. Asimismo ha publicado “Los perros de la noche”, otra obra de cuentos. Algunos de sus cuentos forman parte de diferentes antologías, como Historias de Washington Heights, Los nuevos caníbales, Voces de ultramar, y Viajeros del rocío. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Santiago, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Se puede registrar una idea u obra original en EE.UU. Hacerlo a través de internet en www.copyright.gov/forms/ También puede llamar al 1-877-476-0778

►Cultura General: La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Los primeros indicios de su aparición datan de los sumerios en la Baja Mesopotamia, por el año 4.000 antes de Cristo. La elaboraban a base de cebada. Posteriormente en el Imperio Babilónico, se fue perfeccionando. Cada primer viernes del mes de agosto se celebra mundialmente el Día Internacional de la Cerveza. Actualmente se celebra en 207 ciudades, 50 países y 6 continentes, y va en aumento. Esta celebración varias en algunos países. En Alemania es el 23 de abril y en EEUU el día 5 del mismo mes. España es el país europeo donde más cerveza sin alcohol se consume.

►Turismo en RD: La Confluencia o el Malecón de Jarabacoa es uno de los principales atractivos turísticos de La Vega. Es un balneario muy concurrido. Sui nombre se debe a la confluencia de los dos ríos dominicanos: El Jimenoa y el Yaque del Norte. El camino hacia la Confluencia está lleno de flores y vegetación abundante.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.57 y venta 51.04 ►Compra euro 56.24 y venta 59.83 ►Galón de gasolina Premium 233.10 y regular 218.20 ►Gasoil Premium 191.50 y regular 178.80 ►Kerosene 171.50 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 91.70 ►Gas Natural Vehícular 28.97

►Nuestro idioma: Cretino = persona estúpida, necia

►Cita histórica: “Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos.” (Willian Shakespeare, escritor y dramaturgo inglés)

►Refrán y significado: Quien mucho abarca, poco aprieta = Quien emprende muchas cosas a un tiempo, generalmente no desempeña ninguna bien.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

Anuncios

Relacionado