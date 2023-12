Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Cónsul RD-NY batutea reelección exterior: Una acreditada fuente a lo interno del PRM en RD, que residió por años en NY y pidiendo reservas de su identidad, afirmó a Entérate NY: »La reelección del presidente Luis Abinader arrancará en enero próximo a toda máquina y el cónsul RD-NY, Eligio Jáquez, la sigue liderando en el exterior«. »Cuando el presidente vino al desfile de Manhattan, en agosto pasado, prefirió a Jáquez por su experiencia política, entre ellas, actual vicepresidente a nivel nacional del PRM; diputado (1998); jefe de la campaña presidencial de Hipólito Mejía y ministro de agricultura (2004), entre otras funciones« Ver: https:// elnacional.com.do/consul-ny- sera-jefe-reeleccion- presidente-abinader-en-el- exterior/ Lo desmintieron desde esferas gubernamentales, pero Eligio sigue dando instrucciones y sosteniendo reuniones secretas con cada seccional-PRM en el exterior »vía zoom«. Diiicen es en violación a “La Ley 41-08 de Función Pública en su artículo 79 = »establece es deber del servidor público cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones«. En su artículo 80, numeral 13 prohíbe a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución«. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó »en la guerra y el amor se permite de todo« ¡Huumm!

►PLD-NY no arranca: Observadores políticos dominicanos analizando al PLD en NY, la mayor plaza de votantes en el exterior, sostienen que no arranca, no se deja sentir entre la comunidad, no se codea, sus dirigentes no son vistos en los vecindarios caminando, como los de otros partidos. Ausencia total. Diiicen que sus directivos ocuparon posiciones altas y muy bien remuneradas en los gobiernos peledeístas (cónsules, embajadores ante la ONU, ministros consejeros, vicecónsules, directores de instituciones gubernamentales en la urbe, etc. etc.) y no invierten »un chele» de los de ellos en actividades que envuelva a los votantes. Cuando suelen reunirse en el local del partido, ubicado en el 2315 de la avenida University, entre la calle 181 y Fordham Road, en El Bronx, determinan mediante métodos quien lleva el café, azúcar y las galleticas para picaderas. Los actuales candidatos a diputados presentan serios inconvenientes para hacerse acompañar de militantes y los auxilien con la propaganda, porque son »encogidos y rayan al extremo ante el desembol$o, diiicen. Un ciudadano en Queens vociferó »hay que desearle suerte a Abel Martínez en el exterior, el candidato presidencial, que posee buena visión, buen programa de gobierno y se grajea con el pueblo”, dicen.

►¿Se iniciarán tendencias FP-NY?: Una »leoncita« en Manhattan confió a esta columna que Gregorio Morrobel, quien perdiera la candidatura a diputado por la FP en la Circunscripción 1-USA, estaría gestionando su designación como »jefe de campaña« del partido en NY. Este hecho marca una voz de alarma ante la tendencia de quienes le vencieron en el pasado proceso. Diiicen que ya se están nucleando varios »leoncitos« en contra de una posible designación de »Morro« porque saben que si éste llega a dirigir la campaña lo dejara fuera en la dirección de campaña, ya que sus intenciones son las de colocar sus cuadros políticos. Diiicen que el político »chiquito pero tupio« anda buscando esa posición como el marido de la vaca. Recuerdan que quien perdería es el líder (LF) con el posible accionar político centralizado, por el afán de enaltecer su nombre y no fortalecer la figura del »León« con un trabajo en conjunto, bien diseñado y diversificado. Un ciudadano en El Bronx vociferó »en la unión está la fuerza«. ¡Ay!

►Candidato a diputado AlPaís-USA expone: El profesor Juan Villar, candidato a diputado del partido Alianza País (AlPaís) por la Circunscripción 1-USA, llamó al presidente Luis Abinader y a los demás políticos que aspiran a la presidencia en la RD a que «prometan menos y hagan más por los dominicanos en el exterior». Ver: https:// almomento.net/ny-candidato-a- diputado-pide-menos-promesas- y-mas-atencion-para-la- diaspora/

►El $$$ a los partidos políticos en RD: La JCE se reunió el pasado fin de semana con el presidente Luis Abinader, solicitándole para el presupuesto del año 2024 la suma de $18 mil millones de pesos. El Gobierno le planteó que garantiza la entrega de los recursos en tiempo oportuno y que deberá reunirse con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección General de Presupuesto, para coordinar la erogación. En 2024 se celebrarán las elecciones a nivel municipal, el tercer domingo de febrero y a nivel presidencial, senatorial, de diputados, el tercer domingo de mayo. De ser necesario, elecciones de segunda vuelta. El artículo 61 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece la entrega del 80% (RD$) a los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos válidos en la última elección. Un 12% a los que hayan obtenido más de 1% y menos del 5%; y un 8% a los que obtuvieron entre 0.01 y 1%. Los fondos se otorgan en virtud del artículo 49 de la Ley 275 del 21 de diciembre de 1997, que establece: «Se consignará en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente al 1/2 % de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un 1/4 % en los años que no haya elecciones generales». Los partidos en RD recibieron entre 2016 al 2020 RD$9,196,367,573.00 = https://jce.gob.do/Noticias/ pleno-de-la-jce-aborda-con-el- presidente-de-la-republica- sobre-el-voto-en-el-exterior- y-el-presupuesto-de-2024

►34 partidos y 8 movimientos en RD: Participarán del proceso electoral 2024 en RD. Ver: file:///C:/Users/ 19178/Downloads/ ORGANIZACIONES%20POL%C3% 8DTICAS%20RECONOCIDAS%20ANTE% 20LA%20JUNTA%20CENTRAL% 20ELECTORAL%20AL%2018-09-2023% 20(2).pdf

►Prensa & Comunidad Hispana: PreCoHis, que preside el autor de esta columna, es una entidad legalmente constituida en el estado de NY, que este mes arriba a su octavo aniversario, celebró su tradicional Cena-Gala este fin de semana en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, en El Bronx. Asistieron cerca de 200 personas, entre ellos, representes de diferentes instituciones y personalidades de la comunidad dominicana en esta ciudad, acompañados de amplias comisiones de miembros y seguidores. Estuvieron: Los candidatos a diputados por la Circunscripción 1-USA, Ramón Tallaj Jr. y Leidy Laura Núñez por la FP; Yomare Polanco del PRD, quien se hizo representar por una amplia comisión; Cirilo Moronta del PRM; Andrés Meléndez del PRSC; Juan Villar de Alianza País (estuvo presente Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general de ese partido en ultramar); Radhamés López, asistente del congresista Adriano Espaillat, asistió en su representación; los asambleístas demócratas por los distritos 78 y 86 en El Bronx, George Álvarez y Yudelka Tapia; el proyecto 300 con Leonel, que dirige Geraldo Rosario; la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA); Instituto Técnico del Renacimiento (RTI); Washington Heights Business Improvement District (BID); Asociación de Chiringueros USA; El Index y su director en NY, John Sánchez, en representación del director general y viceministro de MIREX, Carlos de la Mota; Opción NY-TV; Elida Almonte presidenta de la Cámara de Comercio Dominicana en USA, en representación de la Fundación IAB; Darío Rojas de Income-Tax Rojas; y de Vargas Brokerag Insurance, entre otros. Hubo una Cena-Gala, orquesta musical en vivo, diferentes tipos de whisky, vinos, jugos y gaseosas. Ver evento: https://www.youtube.com/watch? v=UazoSlIzAx4

►Reconocimientos: Durante el acto de Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) se reconocieron dominicanos por su excelente labor en las instituciones que representan en la Gran Manzana: Wendy García, Comisionada Adjunta de Equidad e Inclusión del NYPD; Jaime A. Mordán, Sub Jefe de la Policía Auxiliar de Yonkers; Consorcio High Class, en la persona de su presidente Antonio Cabrera; David Hiraldo, director ejecutivo del Instituto Técnico del Renacimiento (RTI); Isidro Medina, director ejecutivo del Distrito de Mejoramiento Comercial de Washington Heights (WHBID); Grace Lantigua en representación de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA); Belkis Martínez, destacada y reconocida comunicadora en NYC; José Vantroy Reyes, líder comunitario y asistente del comisionado de Transporte (DOT) en NYC; Jensy Florián, por sus aportes en diseño gráfico a medios de la comunidad dominicana y otras etnias de NY; y María Esquea, empresaria y líder comunitaria.

►Perremeístas NY indignados con Elías: La prensa hispana publicó una información, hace pocos días, calzada por el periodista Víctor Gómez, dando cuenta de que decenas de militantes perremeístas en NY están pidiendo la cabeza del relacionista público del consulado, Elías Barreras Corporán: Ver = https://elpregonerord.com/ perremeistas-de-nueva-york- piden-la-cabeza-del- relacionador-publico-del- consulado/ por manifestar ante miles de personas, durante la serie »Titanes del Caribe« entre Licey y Águilas, en el estadio Citi Field en el programa de TV “Pégate y Gana con el Pacha”, que apoyaba al candidato a diputado de la FP, Ramón Tallaj Jr. en la Circunscripción 1-USA. Elías proclamó: »Tallaj y nosotros somos buenos amigos, andábamos por caminos diferentes políticamente«. »Creo que en NY necesitamos jóvenes como él, que nos representen en cualquier partido, felicidades y éxitos« Ver = https://www.youtube.com/ watch?v=7OQtmlXnAqU

►Un valor dominicano en NY: Cándido Gabriel, oriundo de San Fco. de Macorís, con 14 años en NYC, abogado de profesión que ejerció funciones dentro del Ministerio Público en su natal ciudad, como especialista en procedimiento civil. En NYC pertenece a la región judía» Sefardí«. Realiza trabajos de voluntario, ayudando a distribuir comida a los más necesitados, orientación a los jóvenes sobre el buen comportamiento que deben tener ante la sociedad, y que deben estudiar. Lo hace a través de la organización Vicken, que tiene un voluntariado profundamente arraigado, que abarca más de 20 años, en la Federación de Jóvenes Armenios y en sus organizaciones afiliadas. Gabriel es un activo representante de la compañía Royal Prestigie. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Cándido, usted es un valor dominicano en NY.”

►Cultura general: El barco militar más antiguo »USS Constitución« tiene 225 años, está activo, tiene tripulación y hecho de madera. Luchó contra piratas, fue construido en 1797, ya no combate, mide 62 metros, desplaza cerca de 2.200 toneladas y sus armas tienen un alcance de 1.100 metros, una fragata de tierra notable en la que los EE. UU. invirtieron en origen más de 300.000 dólares. A bordo solía llevar más de 50 cañones. Ver: https://www. xataka.com/transporte/barco- militar-antiguo-activo-tiene- 225-anos-esta-hecho-madera- lucho-piratas-1

►Servicio comunitario: ¿Estafado? La Comisión Federal de Comercio (FTC) tiene información sobre los pasos que debes seguir si le ha pagado a un estafador, le hackearon su teléfono, computadora u ofrecido informaciones a un estafador. Ver = www.consumidor.ftc.gov

►Dólar y euro hasta este domingo 2: Compra del dólar 56.27 y venta 57.22; Compra euro 60.88 y venta 64.24

►Combustibles: Del 2 al 8 de diciembre: Gasolina Premium a $293.10. Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

