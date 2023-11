Entérate NY

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Un solo lamento en NY: Dominicanos de todos los estratos sociales en NYC mantienen un solo lamento por lo ocurrido este fin de semana en la RD. Paz para el alma de los fallecidos y condolencias para sus familiares.

►Llama a preocupación: Dominicanos y otras etnias en esta ciudad se muestran preocupados por el anuncio la semana pasada del alcalde de NYC, Eric Adams, sobre el recorte del 5% en todas las agencias municipales, por la crisis migratoria que no ha tenido el apoyo del gobierno federal, situación “extremadamente dolorosa”, como la describió el alcalde. “Bajo una intensa presión presupuestaria por la crisis migratoria que costará $12 mil millones de dólares en dos años y la »ayuda federal pandémica está por expirar«, ¡ay, ay, ay! Los recortes afectarán: 1– El NYPD, el más grande en EE.UU. tendrá 4 mil agentes menos en las calles para el 2025, porque se cancelarán las próximas 5 clases de reclutamiento”, sumado a las jubilaciones que se desarrollen de aquí al 2025. 2- Los camiones de basura laborarán menos en toda la ciudad. 3- Afectados los servicios sociales, incluyendo varios programas de escuelas públicas, bibliotecas cerradas los fines de semanas, 500 guardias menos para ayudar los niños a cruzar las calles frente a las escuelas, iniciativas de salud mental, y la no contratación de nuevos bomberos. 4- La ayuda a los migrantes se recortará en un 20%. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Como dijera el Chapulín Colorado, diiicen en el Alto Manhattan.

►Ramfis Trujillo juramenta a Mercado: El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, juramentó la semana pasada a Juan Alberto Mercado como su candidato a senador y presidente de la entidad por la provincia de Santo Domingo. Mercado es conocido por la clase política dominicana en NY, ya que residió por años en la urbe, fue alto dirigente del PRSC, Ministro Consejero ante la ONU y vicecónsul en NYC. Al dar las gracias a Trujillo expresó: »Estoy comprometido con esta nueva responsabilidad social y política, la asumo desde este mismo momento para ir al Senado a legislar por los mejores intereses del pueblo dominicano. Trujillo aseguró que con esta candidatura se consolida el liderazgo de su organización política y se fortalece el sistema democrático dominicano. En un despacho de prensa se informa que Mercado es abogado, próspero empresario del área de bienes raíces, padre de familia y un creyente en Dios.

►Vienen a NY promocionar reelección Abinader: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan indican que los partidos políticos pequeños aliados (21) al presidente Luis Abinader están viniendo a NY y la Circunscripción 1-USA a promocionar su reelección. La semana pasada estuvo Milton Morrison, presidente de País Posible (PP), quien sostuvo reuniones privadas con dominicanos y dio la conferencia ¿Por qué Luis Abinader debe continuar con el Cambio? Anteriormente habían venido el partido MODA, y su presidente Elsido Díaz y proclamó en el Alto Manhattan: »La Circunscripción 1-USA constituye unas de las 3 principales plazas políticas de la RD. Aunemos esfuerzos en pro de un objetivo principal y fundamental que es Luis presidente 4 años más = https://www.youtube.com/ watch?v=nKSsO5HDV3U El Partido Integración Nacional (PIN) hizo lo propio = https:// actualidadneoyorkina.com/?p= 1496 Todos en menos de un mes. Faltan 18, diiicen, para hacer lo mismo, »vuelve y vuelve«, porque el pronóstico de la JCE será inscribir en NYC para el 2024 la cantidad de 395.176 votantes y en la Circunscripción 1-USA 732.816. »En estos meses hay que ofrecer, dar, abrazar, desayunar, almorzar y cenar con los criollos en el exterior, para luego descansar por 4 años, diiicen los opinólogos. Un ciudadanos en Queens vociferó: »En ultramar habrá un millón 191,758 quisqueyanos aptos para votar. Otro contestó »Hay que votar la casa por la ventana«. Una señora que pasaba entre ambos dijo »hay avivatos que diiiicen, esto lo pago yo, esto es con mis recursos, pero días antes ya le han embolsillado varios miles de dólares. El asunto es engañar, maltratar y joder al otro”. ¡Huumm!

►No dejan de comentar sobre Alianza Rescate RD: En los nuevayores, dominicanos en lugares públicos (restaurantes, bodegas, tiendas, barberías, salones de belleza, consultorios, parada de autobuses y taxis) continúan comentando, analizando y hablando de »Alianza Rescate RD«, compuesta por la FP, PLD y PRD. Han hecho pacto con Leonel Fernández y su FP, los partidos BIS, PQDC, PDI, OD y el movimiento izquierdista Rebelde, que preside Juan Hubieres. En El Bronx cantan = https://www.youtube. com/watch?v=ifS99okCSzo Y en Queens parafrasean al inmortal narrador de béisbol Buck Canel: “No se vayan que esto se pone bueno”. Por su parte, el presidente Abinader ha dicho »están del lado equivocado de la historia, los partidos que formalizan una alianza opositora denominada “Rescate RD” ¡Bueeeno!

►Celebrar ferias para evitar muertes: Sabiologos y opinólogos dominicanos en NYC sostienen que los políticos, comunitarios, empresarios y profesionales, entre otros, deben incentivar y auspiciar la celebración de ferias tras ferias para crear conciencia entre nuestros connacionales en los diferentes condados de la ciudad sobre la diabetes que viene afectando mayoritariamente a latinos. El Bronx, donde residen más de 500 mil dominicanos, está en la cima de los casos de diabetes en toda la ciudad con 15%; luego Queens y Staten Island con 13%; Brooklyn con 11%; y Manhattan con 10%. Mientras el promedio en la ciudad es 16,2%, en dicho condado es del 19,4%. Luego Brooklyn con 16,6%; seguido de Manhattan con 15,2%; Queens, con 14,9% y Staten Island con 12,6%. En los últimos años, la diabetes ha aumentado un 50% en NYC. El 16% de hispanos diagnosticados con diabetes los pone como la comunidad que lidera el club de la diabetes en NYC. Según informe de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de 2021, aproximadamente 37,3 millones de personas en EEUU. tienen diabetes. 103,000 personas mueren por esta enfermedad cada año en USA.

►Asistente cónsul RD-NY apoya candidato FP: Simpatizantes del PRM en NY nos escriben. Ni quito ni pongo: Nosotros, simpatizantes del presidente Luis Abinader y el PRM en la Gran Manzana condenamos la postura del ex peledeísta Elías Barreras Corporán, actual director de relaciones públicas del consulado RD-NY, quien representaba en persona la semana pasada al cónsul Eligio Jáquez en la serie »Titanes del Caribe«, en el estadio Citi Field en Queens. Le salió a flote el »subconsciente y su vena peledeísta«. Así se vio por la TV hispana en NYC, diiicen. Elías proclamó, ante miles de votantes dominicanos en el programa de TV “Pégate y Gana con el Pacha”, que apoyaba al candidato a diputado de la FP, Ramón Tallaj Jr. en la Circunscripción 1-USA. Dijo, »Tallaj y nosotros somos buenos amigos, andábamos por caminos diferentes políticamente. Creo que en NY necesitamos jóvenes como él, que nos representen en cualquier partido, felicidades y éxitos«. El candidato de la FP ha recibido múltiples felicitaciones por el apoyo del ahora dirigente del PRM. ¡Ay! En meses atrás, Barreras Corporán aceptó como bueno y válido el planteamiento del comunicador Oscar Medina en el programa de TV (Hoy Mismo por Color Visión), quien dijo »una cosa sirve menos que un diputado de ultramar, ninguno sirven para nada”; e inmediatamente el funcionario consular de NY precisó »yo estoy de acuerdo contigo, la elección que se hizo fue de 3 diputados obsoletos que no han hecho nada, pudiendo hacer muchas cosas«. ¡Uff! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: »más claro de ahí no canta un gallo«. Otro le contestó, ahora vendrán a decir »donde dije digo, digo Diego«. Una señora que pasaba entre ambos expresó »las pruebas están ahí«. Lo dicho por Elías. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=7OQtmlXnAqU

►Días feriados en RD: En los EUA residen de manera oficial 2,393,718 dominicanos, según un reciente estudio del INDEX. Todos deben conocer los días feriados en RD para el 2024 y no interfiera en sus propósitos cuando viajen a su país de origen. El lunes 1ro. de enero, celebración de Año Nuevo, no se cambia. El sábado 6 de enero, día de los Santos Reyes, no se cambia. El domingo 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia. El viernes 26 de enero, natalicio de Juan Pablo Duarte, se trabaja y se cambia para el lunes 29 de enero. El martes 27 de febrero, Independencia Nacional, es inamovible. El viernes 29 de marzo, Viernes Santo, es inamovible. El miércoles 1ro. de mayo, Día del Trabajo, se trabaja y se cambia para el lunes 29 de abril. El jueves 30 de mayo, día de Corpus Christi, no se cambia. El miércoles 16 de agosto, Restauración de la República, no se cambia. El martes 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia. El miércoles 6 de noviembre, día de la Constitución, se trabaja y se cambia para el lunes 4 de noviembre. El miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, no se cambia.

►Un valor dominicano en NY: Jeffrey García, nacido en Washington Heights e hijos de padres dominicanos, es un empresario de la industria de los restaurantes, con presencia en NY, Rhode Island y RD. Además, es detective retirado de primer grado de la oficina de control del crimen organizado del NYPD. Fue presidente de NY State Latino Restaurante, Bar and Lounge Association y de Latino Cannabis Association. Su experiencia en relaciones comunitarias ha desempeñado un papel integral en su trabajo con varias comunidades. Como líder gremial aboga por programas comunitarios e iniciativas que aseguren el progreso de las empresas latinas. La semana pasada, el alcalde de NYC, Eric Adams, lo nombró como director ejecutivo de la Oficina de Ocio Nocturno, que a partir de ahora estará bajo su nuevo hogar en el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS). Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Jeffrey, usted es un valor dominicano en NY.”

►Cultura general: La Estatua de la Libertad sirvió como faro en sus primeros años de existencia. Estaba equipada con un sistema de iluminación especial diseñado para funcionar y guiar los barcos que navegaban en la bahía de NY. Esto se mantuvo desde 1886 hasta el 1902.

►Servicio comunitario: Para las personas cuidar el Páncreas, glándula que mide alrededor de 6 pulgadas de largo y se ubica en el abdomen, está rodeada por el estómago, intestino delgado, hígado, bazo, y la vesícula biliar. Se recomienda el consumo de 5 alimentos para mantenerlo de forma óptima: 1- Ajo antibacteriano y antiinflamatorio natural. 2- Brócoli. 3- Arándanos. 4- Canela. 5- Nueves.

►Dólar y euro hasta este domingo 12: Compra del dólar 56.25 y venta 57.20; Compra euro 60.41 y venta 63.70

►Combustibles: Del 18 de noviembre al 24 noviembre: Gasolina Premium a $293.10. Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

