►PRD-NY habla: Diiicen que el diálogo es parte de la cultura. El reconocido dirigente del PRD en Long Island, Cándido Cruz, nos escribe y llama para dialogar. Nos refiere el siguiente escrito que le hiciera el licenciado César Pérez, subsecretario nacional del PRD. Veamos: »Ustedes representan una victoria para nuestro país y una derrota para aquellos que interfieren con la democracia«. »Extiendo mis felicitaciones a sus candidaturas políticas y que el esfuerzo de ustedes es por una mejor nación, en beneficio de su gente«. »Trabajaré hombro con hombro con Nancy Jiménez, Yomare Polanco y Cándido Cruz, hasta la victoria siempre de ustedes, mi país, #miprd y Miguel Vargas Maldonado». Entérate NY dice: »3 ciudadanos ejemplares, cordiales, no arrogantes ni engreídos; en cada uno de ellos descansa un liderazgo reconocido dentro de la comunidad criolla en USA«. Cándido nos envió dicho documento en reacción a un escrito nuestro, la semana pasada, donde afirmábamos: El PRD hizo la suya este domingo en RD (convención), en cumplimiento del mandato que establece la Ley 33-18 de Partidos, Organizaciones y Movimientos Políticos». En la Circunscripción 1-USA se la reservó a Yomare Polanco. Los demás precandidatos perredeístas son un secreto de guerra, la seccional no lo dice ni presenta ¡Huumm! Diiicen que gracias a Yomare ese partido está nuevamente respirando en NY, NJ, CT, PA, MA y RI. Nuestro enfoque obedeció a que la seccional-NY consume las posiciones políticas para sí mismo, no envía informaciones ¿? Problema de cada quien que siga en sus áreas, yo en la periodística y otros en la política, le dije al amable Cándido», quedando el canal abierto para seguir hablando del PRD.

►Denunciada estafa en RD afecta dominicanos NY: Dominicanos residentes en esta ciudad reclaman del gobierno dominicano garantizar las inversiones que han hecho familiares suyos al comprar apartamentos a la inmobiliaria IndisArq en la RD, y ahora denuncian haber sido estafado por la empresa. Se quejan de que los cónsules de NY y Nueva Jersey, Eligio Jáquez y Ángel Pichardo, los diputados de la Circunscripción 1-USA (Norberto Rodríguez, Kenia Bidó, y Servia Iris Familia) ante la situación, donde hay envuelto decenas de sus constituyentes, estén como Balaguer (ciego, sordo, y mudo), por eso es que son »fantasmas«, diiicen en la comunidad.

Habla la activista comunitaria Dayanara Borbón (afectada) = https://www. youtube.com/watch?v= RGu3ykoAw2E

Acuden a constructora en reclamo de dinero invertido = https://www. cachicha.com/2023/10/25- personas-acuden-a- constructora-de-enmanuel- ledesma-en-reclamo-de-dinero- invertido/

Oficial NYPD engañada y advierte a IndisArq = https://www. youtube.com/watch?v= 8faGCX9IhZc

Nuria Piera expone mayores detalles del caso = https://www.youtube. com/watch?v=UpxWGrv0NX0

Familiares denuncian = https:// actualidadneoyorkina.com/?p= 1594

Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderlos?

►NYPD con más acercamiento periodistas: La policía de esta ciudad sostuvo este fin de semana un encuentro con decenas de periodistas de diferentes medios en su sede principal (One Police Plaza) en el bajo Manhattan con el objetivo de tener un mayor acercamiento con los periodistas. Dicho evento fue muy ameno entre los colegas, el comisionado de prensa NYPD, Tarik Sheppard, quien habló de primero y lo dirigió; el sargento Carlos Nieves, coordinador desde hace años entre la institución y la prensa hispana; y los oficiales de la Oficina del Comisionado Adjunto de Información Pública (DCPI), Edwin Sánchez, Mirian Brown, Arlene Muñiz y Melissa de la Cruz. También habló Wendy García, de origen dominicana, y comisionada adjunta de Equidad e Inclusión del NYPD, responsable de crear, implementar y evaluar estrategias para garantizar que los procesos y procedimientos sean inclusivos, transparentes, imparciales, libres de discriminación, acoso y equitativos para todos los miembros de la policía. Este reportero participó como invitado y por estar registrado en el CDPI. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= NzPEt8MWLFI

►PLD, PRSC, FP, PRM, PRD y AlPaís con sus candidatos exterior: El PLD y el PRSC eligieron oficialmente el pasado fin de semana sus candidatos a diputados en el exterior. En la Circunscripción 1-USA por el partido morado participaron 8 precandidatos y votaron 622 miembros (94.71%). Ganaron Francisco Fernández quien obtuvo 324 (20.15%); Marilyn Santos con 116 (7.22%); y Mercedes Collado consiguió 90 (5.59%). Por el PRSC: Raúl Ant. Acosta (de Oro Sólido); Andrés Meléndez y Evelyn Nolasco escogido durante la celebración de la Convención Nacional Ordinaria, bajo la modalidad de Convención de Delegados. Ya eligieron sus candidatos la FP: Ramón Tallaj Jr.; Leiby Laury Núñez; y Henry Abreu. Por el PRM: Cirilo Moronta, Norberto Rodríguez, y Kenia Bidó. Por el PRD: Yomare Polanco, Nancy Jiménez, y Cándido Cruz. AlPaís: Juan Villar y Lucía Solano. También, eligieron en las demás Circunscripciones (1 y 2).

►Últimos datos de la JCE: En NYC, hasta el 23-10-2023, la JCE tenía empadronados en El Bronx = 112,560 (43.1%); Manhattan = 57,343 (22.0%); Brooklyn = 30,442 (11.7%); Queens = 27,222 (10.4%) Total en la Gran Manzana = 227,567 (87.02%) de los inscriptos en todo el estado = 260,975. Hay 57 ciudades donde la Junta lleva a cabo los empadronamientos en el estado de NY. A diferencia de NYC, en las otras 53 ciudades se han empadronado 33,408 (12.98%).

►En la Circunscripción 1-USA: Hasta el 23-10-2023 el organismo electoral había inscriptos en la Circunscripción 1-USA la cantidad de 520,448 votantes. NY=260,975 (50.1%); NJ=107,607 (20.7%); Boston=66,608 (12.8%); Reading=25,283 (4.9%); Washington DC=19,575 (3.8%); Filadelfia=18,922 (3.6%); Providencia=13,857 (2.7%); California=3,363 (0.6%); Toronto=2,173 (0.4%); y Montreal=2,085 (0.4%). Sin incluir a NY, los demás estados tienen = 259,473 (49.99%). A favor de NY hay todavía la cantidad de 1,502 empadronados.

►Más votos que en muchas provincias RD: La JCE se propuso duplicar la votación en el exterior del 2020 (595,879) y para el 2024 la cantidad sería de 1,191,758. Va camino a cumplir con el objetivo en las 3 Circunscripciones. Veamos: En la 1-USA en el 2020 = 366,408 y para el 2024 sería de 732.816. Hasta el 23-10-2023 en dicha Circunscripción ya la JCE tenía 520,448. En el 2020 en NY hubo 197.588 (53.93%) del total de la Circunscripción. Ahora tiene empadronados 260,975 (50.14%) de los inscriptos. Actualmente el padrón electoral en RD es de 8,103,291. En estos momentos la Circunscripción 1-USA posee (520,448), menos votantes solo que las provincias de Santo Domingo = 1,826,442 (22.54%); DN = 916,768 (11.31%); y Santiago = 914,499 (11.31%). Después supera las restantes 29 provincias, inclusiva supera a 9 de ellas juntas = Pedernales = 21,019 (0.26%); Independencia = 42,002 (0.52%); Elías Piña = 46,602 (0.58%); Santiago Rodríguez = 55,114 (0.68%); San José de Ocoa = 55,407 (0.68%); Dajabón = 56,545 (0.70%); El Seibo = 67,874 (0.84%); Hato Mayor = 78,217 (0.97%); y Bahoruco = 83,870 (1.04%). Total = 506,650, quedando a favor de la Circunscripción la cantidad de 13,798. La ciudad de NYC con 227,567 inscriptos actualmente, supera a Pedernales = 21,019 (0.26%); Independencia = 42,002 (0.52%); Elías Piña = 46,602 (0.58%); Santiago Rodríguez = 55,114 (0.68%); San José de Ocoa = 55,407 (0.68%). Total = 220,144, quedando a favor de la Gran Manzana 7,423 votantes.

►Pre-Empadronamiento JCE: Complete el formulario de Pre-Empadronamiento de la JCE = luego presione »Validar Datos« = https://pre- empadronamiento.jce.gob.do/ Formulario Se inicia el proceso para votar en las elecciones del 2024 en el exterior. Luego de usar la herramienta, no estarás empadronado aún. La JCE le contactará para continuar con el proceso. ►En el exterior, confirmar sus datos = https://confirmate. jce.gob.do/ Más detalles, llamar a los teléfonos en RD: Central (809) 537-0188, exts. 736 / 737 / 686 Directos: (809) 534-3292 | 537-2128 | 537-3262 | 537-2922 Desde el interior sin cargos: 1-809-200-1959 En NY: 646-684-3158 / 646-684-3164…El Bronx 929-363- 0523… NJ: 862-336-1900 / 01… Filadelfia: 267-324-5747 / 5867…Reading-Pensilvania 610- 273-5471…Washington DC 202-588-7340 / 41…Boston: 617-423-3224…617- 423-3224 Lawrence: 978-747- 7992… Providencia 401-563- 7014…Miami 786-391-2415…Los Ángeles-California 818-649- 1344…En Canadá-Montreal: 1470 Peel Street, Suite 366, QC H3A 1T1… En Toronto: 121 RICHMOND ST. W #301, ON M5H 2K1…En Ottawa: 130 Albert ST, Piso 16, Apto. 5, 1605, ON, K1P5G4. Los ciudadanos que se hayan empadronado en el exterior votarán en los colegios electorales creados por la JCE.

Un valor dominicano en NY: Richard Pérez, un dominicano oriundo de la capital dominicana, con más de tres décadas en la Gran Manzana, es ingeniero industrial, ha mantenido una trayectoria laboral ejemplar para la presente y futuras generaciones en NYC. Actualmente tiene su empresa privada »R. Pérez Consultores« (347-852-1632) en Queens, ofreciendo asesoría de manufacturas, finanzas y planificaciones, siempre poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Richard, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: China tiene la fuerzas armadas más grande del mundo a la fecha de 2023, con aproximadamente dos millones de miembros, según datos recogidos en la última edición del »Military Strength Ranking«. India y EUA le seguían de cerca, con 1,45 y 1,39 millones, respectivamente. Ver: https:// es.statista.com/estadisticas/ 701117/fuerzas-militares- activas-mas-grandes-del-mundo/

►Servicio comunitario: El programa para viajeros de confianza o »Trusted Traveler« como el »TSA Precheck o Global Entry« pueden usar las filas rápidas en los aeropuertos de USA y en los cruces fronterizos marítimos o terrestres. Visitar: https:// www.cbp.gov/travel/trusted- traveler-programs

►Dólar y euro hasta este domingo 29: Compra del dólar 56.13 y venta 57.10; Compra euro 59.11 y venta 62.32

►Combustibles: Del 28 de octubre al 3 noviembre: Gasolina Premium a $293.10. Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com