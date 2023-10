Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►Consultas políticas en RD: Por considerarlo de interés, Entérate NY pone a disposición de sus lectores la web de las siguientes organizaciones políticas de la RD para que tengan mayores informaciones sobre sus actividades: PLD = https://pld.org.do/, PRM = https://prm.org.do/, FP = https://fuerzadelpueblo.do/. PRD = https://www.miprd.org/. PRSC = https://prsc.org.do/. Bloque Institucional (BIS) = https://www.bis.org.do/sgl/ portada/ y AlPaís = http://alianzapais.com.do/.

►¿Causas de los líos en PRM-RD?: Lectores nuestros en Brooklyn nos escriben: Ni quito ni pongo: Julio Martínez Pozo, por su amplia visión del acontecer nacional en RD ha sido identificado como el hombre del editorial nacional, por sus acertados y enjundiosos análisis que hace de lunes a viernes por 106.5 FM ( https://zolfm.com/streaming ) sobre diferentes tópicos en el país caribeño. Uno de ellos, hecho la semana pasada, ha puesto a pensar a muchos en NYC, incluyendo a dirigentes y militantes del mismo PRM, de otras parcelas políticas, a sabiólogos, todólogos y a opinólogos callejeros y esquineros dominicanos en el Alto Manhattan. Primero escuchar = https://www. youtube.com/watch?v= HknYidXutIY Ver a Martínez Pozo (Intereses que enredan al PRM = https://www.youtube.com/ watch?v=X_kxWd2lzCA Luego escuchar = https://www. youtube.com/watch?v= ifS99okCSzo Enviamos algunos ejemplos, diiicen.

Precandidatos senaduría PRM-Dajabón denuncian fraude = https://listindiario.com/la- republica/20231014/ precandidatos-senaduria-prm- dajabon-denuncian-fraude- encuestas_777324.html

Manuel Jiménez se queja de irregularidades en primarias = https:// listindiario.com/la-republica/ politica/20231009/manuel- jimenez-dice-hubo-malas- practicas-ajenas-compromiso- democratico-primarias_776573. html

Alcalde de Los Alcarrizos renuncia al PRM disgustado = https://hoy.com. do/alcalde-de-los-alcarrizos- renuncia-prm-disgustado/#tbl- em-lnrdte8rexqrpx014ci

►RD$263.4 millones subsidiar gasolina: Dominicanos en El Bronx, lugar de mayor concentración de quisqueyanos en NYC (500 mil) se comentan el uno al otro que el gobierno del presidente Luis Abinader hace bien en seguir subsidiando los combustible para mantener sin variación los precios de los mismos (Gasolina Premium y Regular. Gasoil Optimo y Regular. Gas licuado y el Gas Natural) para afectar lo menos posible a la población. Pero, para la semana del 14 al 20 bajaron de precios por galón el Avtur en RD$12.41; el kerosene en $13.80; el fuel Oíl #6 reduce $5.22 y fuel Oíl 1% en $6.44. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó» que las cosas sigan así«. Otro le contestó »esa expresión (sigan así) se interpreta como reelección». ¡Huumm!

►Aplauden en NY medida del presidente: Dominicanos en la Gran Manzana se han mostrado satisfechos y contentos, porque enviarán menos US$ a RD, diiicen, con la medida del presidente Luis Abinader de implementar el programa «A comer del campo al colmado», que beneficiará a los ciudadanos para venderle a un precio y cubrir los costos del programa. En Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens los quisqueyanos recuerdan a unísono a Balaguer, quien al terminar su primer mandato constitucional en 1970 y aspirar a un segundo dijo »no se cambia de caballo mientras se está cruzando un río« y ganó nuevamente, situación perfectamente extrapolada a la actual coyuntura electoral en RD, diiicen. También, Abraham Lincoln dijo lo mismo en la convención demócrata de 1864 en Baltimore para justificar su reelección como presidente de USA, y también ganó las elecciones. ¡Ay!

►FP eligió candidatos a diputados exterior: Este domingo el partido FP eligió, mediante una consulta en la modalidad virtual, sus tres candidatos a diputados por cada una de las tres circunscripciones (1, 2 y 3) en el exterior. Sus resultados serán dados a conocer en los próximos días. Veamos: Por la No. 1, compuesta por Montreal y Toronto en Canadá, y en EUA por los estados de NY, Nueva Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Washington D.C., Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte y Sur, Massachusetts y Rhode Island, entre otros, participaron los precandidatos Amiris Pérez Familia, Daritza Guerrero Lorenzo, David Feliz Pineda, Dominico Cabral Abad, Elvin Gutiérrez Brito, Gregorio Morrobel Saldaña, Henry Abreu Morillo, Juan Rodríguez Cruz, Leiby Núñez Mercado, Patria Martínez Echavarría, Pedro Mejía Lebrón, Ramón Tallaj Ureña, Ricardo Burgos, Vidal Lorenzo Núñez, Wascarina Cabral Beltré. Por la No. 2, compuesta por Florida, El Caribe, Centro y Sur América, participaron Álvaro Núñez Paulino, Andrea Medina Rodríguez, Belkis Roque Acosta, Clara Estrella Moreno, Eddy Zapata González, Elena Martínez Peralta, Isha Cabrera Vargas, José Pujols Fernández, Miguel Pantaleón Lizardo. Por la No. 3, compuesta por países de Europa, participaron Andrades González Guzmán, Aurelio Mercedes Moscat, Belkis Fernández Vega, Carmen Ramírez Familia, Kerlin Ulerio, Manolo Infante Peralta, Margarita Bruno Espino, Milson Peña Méndez, Nuris Montero Zapata, Rafael Domínguez Soto, Romery López Abreu, Rosanna Matos Luciano, Virginio Matos Rivas, Wanda Mercedes Cornielle y Yelfri Canot Ceballos.

►Próximo domingo elegirán diputados PLD exterior: El padrón interno con que se celebrarán las asambleas del PLD en el exterior, entre 10:00 AM a 8:00 PM, para elegir los diputados cierra este lunes 16. Se efectuará el próximo domingo 22 en las tres circunscripciones. Por la 1-USA (NY, NJ, CT, PA, DE, GA, NH, VA, SC, NC, MA y RI) participarán William Schwerer, Nelson Ureña, Ana Vargas, Wilson Feliz, Francisco Fernández, Josefina Rodríguez, Marilyn Santos, César Pérez, Mercedes Collado y Leury Rodríguez. En las Circunscripciones »se utilizará el voto manual; el voto será preferencial; las demarcaciones serán determinadas por la Comisión Nacional Electoral (CEI), acorde con las facilidades y permisos otorgados por parte de las autoridades de cada demarcación, y terminado el proceso, el acta se transmitirá al CEI. ¡Ah! Ya el PRM escogió sus candidatos por la No.1, Norberto Rodríguez, Kenia Bidó (reelectos) y Cirilo Moronta. A los dos primeros se les conoce como » Los Fantasmas«.

►El PRSC: El PRSC celebrará el 29 de este mes su Asamblea de Delegados para elegir sus candidatos a senadores, diputados y síndicos en la RD. Requisitos: Recibo de aporte para la organización de la Asamblea, formulario de inscripción y una foto. La inscripción es gratis, pero …….. los candidatos deben hacer un aporte, según los estatutos en el artículo 10, literal i. Para presidente de RD$500 mil; senador RD$150 mil; diputados RD$ 100 mil; los diputados del exterior y nacionales RD$100 mil y al Parlacen $75 mil. Los alcaldes con menos de 20 mil habitantes pagarán $25 mil; los regidores con menos de 5 mil habitantes $10 mil; los directores distrito municipales con menos de 5 mil residentes $10 mil; y los vocales con menos de 3 mil habitantes RD$5 mil.

►JCE solo cerró padrón para municipales: La JCE cerrará este domingo 21 el padrón electoral para las elecciones municipales a celebrarse el 18 de febrero próximo en RD. Este cierre no abarca los empadronamientos en el exterior para los dominicanos que deseen ejercer el sufragio en las elecciones presidenciales y de diputaciones en el exterior en el 2024, ya que podrán seguir empadronándose hasta el 21 de enero de 2024.

►¿Reactivarán el PRD en EUA?: Una fuente a lo interno del PRD en NYC nos dijo, Ni quito ni pongo. «El PRD se va a reactivar en EUA como en sus mejores tiempos (un bastión, opción de poder, movilización de grandes masas) a partir de la llegada de Vargas Maldonado a principio del próximo mes a NY, Nueva Jersey, Pensilvania y otros estados. A eso hay que agregarle», dice la fuente, «la presencia del doctor Yomare Polanco, como candidato a diputado del partido en la Circunscripción 1-USA, que tiene poder de convocatoria y movilización, por su gran liderazgo entre asociaciones, clubes, deportistas, religiosos y políticos, por sus obras filantrópicas a favor de la comunidad, donde ha invertido millones de dólares a cambio de nada». Polanco explica las razones que lo motivan a convertirse en el próximo legislador de ultramar: » Nací en Los Minas, me agarré de Dios y trabajé duro para lograr grandes sueños. Quiero ayudar a mis hermanos de RD para que lleguen a ellos el bienestar y el progreso, y desde el Congreso, representando a la diáspora, someteré proyectos para la gran mayoría». Diiicen que Yomare prenderá el »jacho« que está apagado y el »buey« que está amarrado será soltado para que comience »el buey que más hala« a los votantes.

►Qué problema en el consulado RD-NY: La semana pasada escribimos en esta columna: Manny Feliz, asistente del cónsul Eligio Jáquez, fue al despacho de Rosaura Almonte expresándole, entre otras cosas »La Dra. Nancy Medina, asistente del asambleísta por El Bronx, George Álvarez, ha dejado cerca de 30 mensajes telefónicos en los últimos días en busca de una información y nadie le contesta«. »Está regada, llamarla por favor«. »Hay que revisar y contestar los mensajes«, entre otras cosas le dijo el »jefe« consular a la dama. Al salir eso publicado ¡Ay, ay, ay! Manny le escribió »darme una contesta de lo escrito por el periodista Mercedes, y luego fue a su despacho y se la tragó, ordenándole darle una contesta de lo escrito. Se armó una acalorada discusión entre ambos, a todo pulmón, escuchada por muchos funcionarios y empleados, nos dijo nuestra creíble fuente que trabaja allí. Rosaura expresó al »jefe« »después de nuestro acalorado dialogo considero que debemos tratarnos con respeto y profesionalidad, Ud. me acusa de darle la información al periodista a quien no conozco. Podemos contactarlo para que nos informe de dónde y cómo consiguió la información. Espero que todo esto quede claro. Manny contestó »Respeto debe tener a la confidencialidad y guardar los papeles de la oficina, porque tu contesta no es aceptable de que alguien se robó mi nota que te dejé. Caso cerrado.

►Un valor dominicano en NY: Ángel Rafael Pasian, un dominicano oriundo de la ciudad capital, con décadas residiendo en NYC, con su accionar viene poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Estudió en Rusia (décadas 1980) matemáticas aplicables a la computadora, hoy en día »Inteligencia Artificial«. Fue catedrático en la Universidad de Hostos, en El Bronx, y profesor en varias escuelas en el Alto Manhattan. Aun estando retirado se preocupa en darle explicaciones en el área que domina al dedillo, a decenas de jóvenes de manera indistintas. Asimismo, los orienta sobre el buen comportamiento que deben exhibir ante la sociedad y que el estudio es la base fundamental de vivir cómodo junto a su familia. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Pasian, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Investigadores científicos han tratado de responder preguntas de hombres y mujeres sobre el tamaño del pene promedio. Esto puede afectar la autoconfianza y la imagen personal. Sin embargo, a menudo estos temores son infundados. Un artículo de investigación señala que la mayoría de los hombres cree que la longitud media de un pene erecto es de alrededor de 15.2 centímetros (cm) o 6 pulgadas (in). Sin embargo, el promedio es mucho menor. Mayor información = https://www. medicalnewstoday.com/articles/ es/326459

►Servicio comunitario: El vinagre de manzana es muy conocido por la variedad de beneficios que posee y trae consigo ventajas médicas, en las que puedes aplicarlo a su vida diaria. Si usted tiene un poco de este en casa, aprovéchelo y sáquele el mayor uso posible. Entre otros beneficios: Ayuda a curar el reflujo ácido y el ardor de estómago. Es bueno para la digestión. Ayuda a reducir los síntomas de artritis, tendinitis y gota. Blanquea los dientes. Mejora la piel. Ayuda a curar el dolor de garganta. Alivia quemaduras de sol, entre otras cosas.

►Dólar y euro hasta este domingo15: Compra del dólar 56.06 y venta 57.08; Compra euro 58.79 y venta 62.18

►Combustibles: Del 14 al 20 de septiembre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com