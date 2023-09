Entérate NY

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Convención del PRM en Circunscripción 1-USA: «La convención cerrada» del PRM en el exterior se celebró este domingo para elegir sus 7 diputados por el exterior a participar en las elecciones 2024. En la Circunscripción 1-USA y Canadá, Cirilo Moronta, se proyecta como el principal ganador. Según afirmó, las proyecciones son para de un 42%; Servía Iris Familia un 25%; Kenia Bidó un 20%, y Norberto Rodríguez un 13 %. Estos últimos tres buscan ser reelectos. Otros que participaron fueron Elvin Tineo, Leopoldo Santos, Miguel Santiago, Modesto R. de los Santos, Roberto Rojas, Pedro Julio Peña, Damarys Muñoz Burgos, Rubén Luna, Antonio López, Bernardo González, Carlos Benjamín, Aridio Alcántara y Diony Alcántara. “Vamos a llegar al congreso para representar a todos los dominicanos”, sentenció Moronta. El PRM concentra en su distribución de electores 78,356 mil inscriptos en dicha Circunscripción: Nueva York (43,607), Nueva Jersey (14,786), y Pennsylvania (5,787), Connecticut (1,196), Washington DC (388), Maryland (1,256), Delaware (118), Ohio (496), North Carolina (276), Massachusetts (7,172), Rhode Island (2,865), New Hampshire (265), Luisiana (97) y Nevada (27), para un total de 78,356 inscritos. Aquí no figuran los de Canadá. Una alta comisión del partido en RD, encabezada por Dionisio de los Santos, Marte Martínez y Sarah Solís vino desde RD a supervisar dicho evento. Se informó extraoficialmente que los resultados finales de dicho proceso convencional se darán a conocer el próximo martes 19 mediante una rueda de prensa en la Casa Nacional del PRM que será ofrecida por la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI).

►Más de 200 empresarios NY compartirán con Leonel: Más de 200 empresarios de diferentes áreas, establecidos en este estado, compartirán durante una cena-gala con el presidente de la FP y ex presidente de la república, doctor Leonel Fernández, porque las boletas de asistencia se agotaron, nos informó Geraldo Rosario, coordinador general del proyecto «300 con Leonel» (Los multiplicadores de NY). Eso será el próximo jueves 21, a partir de las 8:00 de la noche en la ciudad de New Rochelle, al norte del estado. Los hombres de negocios intercambiarán opiniones con «El León», y podrán preguntarle entre otras cosas, ¿la diferencia en un nuevo gobierno suyo con los anteriores?, ¿cuál sería el papel que jugarían los empresarios dominicanos, si participarían de las licitaciones que hace el gobierno en las diferentes obras gubernamentales? Este evento de los “300 con Leonel» lo viene haciendo Rosario a favor del ex mandatario desde el 2017, sin mancar. ¡Uff! $$$$ Pero, la gente quiere estar donde el capitán lo vea. Fernández, quien se ha reunido con miles de dominicanos durante su periplo por EUA (Miami, Pensilvania, Nueva Jersey, Long Island, y NY) regresará a RD este viernes 22, porque el sábado 23 asistirá a un multitudinario acto en la Plaza de la Bandera (RD) a celebrar la entrega de los 2 millones de afiliados a la FP. El pueblista inscrito con el número dos millones corresponde a un dominicano residente en Brooklyn. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Con esos 2 millones de «leoncitos», la FP es un peligro inminente para la reelección de Abinader». Una señora que pasaba entre ambos, dijo: Leonel y Abinader son los 2 gallos a enfrentarse en el 2024. Y como diría el inmortal narrador del béisbol, Buck Canel «No se vayan que esto se pone bueno».

►Presidente Abinader en NY: Este domingo llegó a NY el presidente dominicano Luis Abinader para participar en la 78va. Asamblea General de la ONU, donde pronunciará un discurso, la tarde del miércoles 20, y tiene previsto regresar a RD el viernes 22, luego de agotar una agenda que incluye reuniones bilaterales con otros mandatarios, ejecutivos y funcionarios de organismos internacionales, financieros y diplomáticos. Abinader aprovechará su estadía en la Gran Manzana para asistir a la inauguración de la sucursal del Banco de Reservas, ubicada en la calle 181 con la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan. Asimismo, participará de un exclusivo encuentro, con reducidos invitados, en la residencia de su primo José Agustín Tavares, asesor del Poder Ejecutivo en temas relacionados con los dominicanos en el exterior. (Decreto 465-20 de septiembre 2020). Una creíble fuente a lo interno del PRM-NY nos informó que el presidente solo recibirá algunos dirigentes del PRM-NY, quienes les informarán sobre los resultados de la «convención» efectuada este domingo, donde escogieron los 3 candidatos a diputados por la Circunscripción 1-USA. El mandatario, diiicen, volverá en noviembre a lanzar la primera bola en la serie entre Los Tigres del Licey y Las Águilas Cibaeñas, los días 10, 11 y 12 de noviembre en el Citi Field, en Queens. Para esa época el PRM le tiene preparado un masivo encuentro en el mismo lugar que Leonel Fernández hizo uno en meses pasados, pero los perremeístas se han comprometido a llevar más dominicanos.



►Haití pide cacao por cierre frontera: Observadores políticos dominicanos en El Bronx dicen que ahora las autoridades de Haití están pidiendo cacao porque el presidente Abinader ordenó cerrar la frontera (aire, mar y tierra) ya que las autoridades haitianas están «ciegas, sordas y mudas» y no detienen la construcción del canal sobre el río Masacre, que tiene 55 kms. de longitud y nace en Loma de Cabrera-Dajabón-RD. Los haitianos piden diálogo (que siempre incumplen y traicionan). Ellos dicen que Abinader tomó «desproporcionadas» medidas y solicitaron al embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel, que explicara la motivación de la decisión del gobierno de RD. El periodista es voz de los que no tienen voz. Entérate NY ha recogido el sentir de quisqueyanos en NYC, quienes manifiestan apoyar las medidas tomadas por Abinader. Además, plantean en restaurantes, tiendas, barberías, y salones de belleza, entre otros lugares, que el dominicano en el país debe ponerse en alerta y pie de guerra; las autoridades y ciudadanos en cada provincia vigilar los asentamientos de haitianos existentes, porque lo que Haití está haciendo es una provocación directa a la seguridad nacional, y la patria de Duarte no tiene precios, diiicen.

¿Y ahora qué?: La comidilla en esquinas y establecimientos comerciales entre dominicanos en el Alto Manhattan es el cierre de la frontera. Aunque muchos coinciden en apoyar la medida adoptada por el presidente Luis Abinader, el debate es que si conviene o no a la RD. También, de si fue exagerada o no, como dicen en Haití (que ahora pide diálogo), o si es un asunto político para desviar la atención sobre los problemas de delincuencia, apagones y altos precios de la canasta familiar que afectan al país en plena campaña electoral. Otros cuestionan qué va a pasar, si permanece mucho cerrada o, si por asunto del comercio, tendrá el Gobierno que abrirla rápido sin que Haití ceda a la exigencia del país de suspender la construcción del canal. “Que la dejen cerrada”, dicen unos de forma tajante, mientras otros sostienen que el Gobierno dominicano se verá obligado a abrirla lo antes posibles. Porque “Haití es el primer socio comercial del país, y con la frontera cerrada esos compradores no pueden cruzar a comprar, entonces el comercio termina, y un negocio sin clientes se va a quiebra”. ¡Ay! Fueron análisis de «opinólogos» que causaron un silencio sepulcral en la avenida Saint Nicholas; interrumpido, tras un «todólogo» suspirar profundamente y dijera: “¡Ah! «nos jodimos» porque los haitianos están firmes, porque dicen tener derecho a usar su agua y que no pararán hasta no concluir el canal. O sea, ¿que tendremos que meternos el rabito entre las piernas y abrir la frontera? ¡Huumm!

►Dominicanos coinciden con Leonel: Con relación al problema en la frontera, muchos dominicanos en el Alto Manhattan dijeron coincidir con el presidente de la FP, Leonel Fernández, quien expresara en NY «en el 2021 el Gobierno firmó un acuerdo con Haití en el que se dio consentimiento a la ejecución de ese proyecto, y ahora «se ha iniciado la obra y se actúa como que no se había firmado aquello», diiice «El León».

►El Dr. Fadul: Se comenta por doquier, entre dominicanos en Brooklyn, que el Dr. José Ernesto Fadul no solo es una lengua de «Mauser» (fusil de largo alcance-mil metros), también es guapo, como lo demostró recientemente cuando un fornido hombre «encojonado» trató de agredirlo. Muchos santiagueros en Queens dicen «el Dr. Fadul es un cibaeño guapo y cepillao» ¡Wepa! Debe ser protegido por la sociedad que tanto defiende y orienta.

►Un valor dominicano en NY: Carlos Puello, oriundo de Pedro Brand, provincia de Santo Domingo, reside desde hace varios años en NYC. Labora para una empresa de transporte médico, un servicio vital para envejecientes, discapacitados y niños que deben ser transportados de manera especial a su consulta y chequeos médicos en la Gran Manzana. Pertenece a la «Asociación de Petrobranenses Ausentes» y entre sus objetivos es auxiliar en la medida de sus posibilidades a los connacionales de su pueblo con el envío de sillas de rueda, muletas, pampers y medicamentos, entre otras cosas, poniendo en alto la bandera tricolor en la urbe. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Carlos, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: A partir del pasado viernes 15 y hasta el próximo 15 de octubre se celebra en EUA el «Mes de la Herencia Hispana» para destacar los logros, aportes y contribuciones que han hecho en territorio estadounidense. Más de 63 millones de hispanos residen en Norteamérica, diseminados en los 50 estados de la Unión Americana. En la Gran Manzana más de un cuarto de la población es latina, con representación de cada país latinoamericano en los cinco condados. La primera celebración de la hispanidad en USA fue en 1968; fue ampliada a un mes en 1988 por el presidente Ronald Reagan. La llegada del primer presidente católico a la Casa Blanca, John F. Kennedy en 1961, marcó la apertura a la comunidad latina en diferentes aspectos. Los países de habla hispana son: España, RD, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

►Servicio comunitario: ¿Le han robado sus beneficios SNAP EBT? Las nuevas reglas federales y estatales permiten que ciertos beneficios en efectivo de SNAP y TA sean reemplazados si han sido robados a través de medios electrónicos. Cualquier participante de SNAP que haya sido afectado por «EBT Skimming» ahora puede presentar una solicitud y reclamar beneficios robados para que se les reemplacen. Toda la información y formularios que necesita para procesar un reclamo se proporcionan en este enlace: Reemplazo de Beneficios.

►Dólar y euro hasta este domingo 17: Compra del dólar 55.95 y venta 57.03; Compra euro 59.65 y venta 62.97

►Combustibles: Del 16 al 22 de septiembre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com