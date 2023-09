Entérate NY

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Nuevo presidente PLD-NY: El reconocido dirigente del PLD en NY y miembro del Comité Central (CC), Luis Lithgow, ex embajador ante la ONU, ex cónsul en la urbe y director de comunicación, fue electo la semana pasada con amplio margen como presidente estatal del partido mediante votación democrática en una asamblea de dirigentes en el local de la organización, ubicado en el 2315 de la avenida University, en El Bronx. Sustituye a Frank Cortorreal. Lithgow derrotó a los compañeros Pedro Zorrilla y Miguel Suriel aspirantes a la misma posición. Otros elegidos fueron: Luis Padilla como vicepresidente; Víctor Comprés en la secretaría general; Pablo López en organización; María Bello en la secretaría de la mujer; Pedro Zorrilla en asuntos electorales; y Miguel Suriel en comunicación. Como presidente del condado de Manhattan a Rafael Encarnación; en El Bronx a Alejandro Montesino; en Queens a Darío Collado; y en Brooklyn a Tovarich Bautista. Diiicen que esta elección era esperada por los peledeístas de NY y ha causado algarabía, al describir al nuevo presidente como un hombre del pueblo y para el pueblo, quien basó su campaña en someter la seccional a un proceso renovador, de reforma y unidad para lograr ganar en el 2024. ¡Huumm! A la actividad asistió una comisión del Comité Político (CP), integrada por Alexis Lantigua, titular de la Secretaría de Dominicanos en el Exterior; Melaneo Paredes, enlace de campaña del candidato presidencial Abel Martínez para USA; y Mayobanex Escoto, secretario de organización nacional, quienes verificaron su desarrollo y luego Lantigua procedió a juramentarlos. Las elecciones se realizaron por disposición del presidente del partido, el ex presidente Danilo Medina.

►FP reactivándose en USA: El pasado fin de semana estuvo reactivando el partido por varios estados de USA, entre ellos NY, NJ, PA, CT, MA, y RI, una alta comisión de la FP (Radhamés Jiménez, vicepresidente y coordinador político; Antonio Florián (Peñita) secretario general; Franklin Labour, director operativo, y Franklin Rodríguez, senador por San Cristóbal. El senador Rodríguez fue escogido como coordinador entre la organización y las diferentes seccionales en el exterior. “Leoncitos” en la urbe esperan que el legislador no se incline para un lado ni otro, porque en el pasado hubo muchos problemas en la Gran Manzana por apadrinar un solo sector. La comisión efectuó una asamblea con presidentes de “Direcciones Media” en Boston; un almuerzo en Rhode Island; inauguró un local e hizo otra asamblea en Connecticut; Otra asamblea en El Bronx e inauguró otro local, ubicado en el 1781 de la avenida Jerome, con la calle 176, cedido por el empresario Pedro Álvarez; otras asambleas en Pensilvania y Nueva Jersey. Radhamés Jiménez al terminar el encuentro en el condado de El Bronx dijo: “Los compañeros se comprometieron a trabajar día y noche para ganar en primera vuelta”. Ver: https://twitter. com/radhamesjimenez/status/ 1698326568148349112?t= GYFOoGXpHpSRynvNHBrrHA&s=08 Un ciudadano en Queens vociferó: “Falta saber si es verdad que van a trabajar 100 x % y que no sea por ellos mismos”. Ver lo que expresó el precandidato a diputado Henry Abreu, de que hay que olvidarse de partido. Ver video: https://www.youtube. com/watch?v=ucMZwuFaEog Mientras, Morrobel solo está pendiente a “encuestas” y “encuestas” y nadie le supera. Ver: https://almomento.net/eu- morrobel-sigue-puntero-entre- precandidatos-a-diputado-de- fp/ ¡Huumm!

►Defienden obras del presidente Abinader: Nos escribieron desde Queens. Ni quito ni pongo. Su columna es muy importante para los dominicanos que residimos en NYC, porque hace enfoques y presenta aspectos políticos, sociales, culturales y comunitarios que gustan. Su columna no tiene compromiso, que sepamos, por eso vamos a escribirle con frecuencia para que los quisqueyanos en la Gran Manzana que no quieren reconocer las obras que viene ejecutando el presidente Abinader las conozcan, porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver”; “peor sordo que el que no quiere oír”; y “peor mudo que el que no quiere hablar”. Presentamos algunas de las últimas ejecutorias en beneficio del país. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “a quien le sirva el sobrero que se lo ponga”.

►Ejecutorias: 1- El presidente Abinader destaca que su Gobierno ha priorizado la inversión social en estos 3 años. “Nos hemos enfocado en aumentar el gasto social, duplicando las ayudas sociales, seguro médico a cada dominicano, invirtiendo en salud por dos vías, el remozamiento y ampliación de los hospitales, que lo hace directamente el Servicio Nacional de Salud, o con la construcción de nuevos hospitales. Ver: https://hoy. com.do/abinader-destaca- gobierno-ha-priorizado- inversion-social-estos-tres- anos/

2- “No se trata de una candidatura, sino del manejo de los recursos públicos con honestidad”. Ver: https:// presidencia.gob.do/noticias/ presidente-luis-abinader-no- se-trata-de-una-candidatura- sino-del-manejo-de-los- recursos

3- El gobierno brinda un subsidio extraordinario a los combustibles de RD$634.7 millones esta semana para mantener estables los precios y salvaguardar la economía familiar. Ver: https:// lapropuestadigital.com/ gobierno-dominicano-dispone- de-mas-de-rd600-millones-para- mantener-precios-principales- combustibles/

4- El Gobierno ha incurrido en gastos por unos RD$5,100 millones para responder a los daños causados por la tormenta Franklin en las diferentes áreas del país. Ver: https://www.presidencia. gob.do/noticias/presidente- abinader-informa-gobierno-ha- incurrido-hasta-el-momento-en- gastos-por-mas-de-rd

5- Abinader asegura PRM va a las calles a defender su buena gestión de Gobierno. Ver: https:// elpregonerord.com/luis- abinader-asegura-prm-va-a-las- calles-a-defender-su-buena- gestion-de-gobierno/

6- Presidente proclama la oposición no volverá a gobernar. Ver: https://elcorreo.do/ abinader-en-campana-proclama- la-oposicion-no-volvera-a- gobernar/

El documento concluye con la cita bíblica Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

►Como el anillo al dedo: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan coinciden en manifestar que la reciente proclama del presidente Abinader: “El PRM va a las calles a defender su buena gestión de Gobierno” debería servir de tarea a la dirigencia perremeísta en NY, NJ y otras áreas circundantes. Ver: https://elpregonerord.com/ luis-abinader-asegura-prm-va- a-las-calles-a-defender-su- buena-gestion-de-gobierno/ “A buen entendedor, pocas palabras bastan”.

►¿Obstáculos alianza Moreno-PRM?: Lo que se daba como un hecho en cuestión de horas, la alianza entre Guillermo Moreno de AlPaís y el PRM para la senaduría por el DN, en sustitución de Faride Raful, se ha prolongado por semanas, dejando claro que hay obstáculos subliminares e indirectos, diiicen observadores políticos dominicanos en El Bronx. Ponen de ejemplo las voces: 1- De su padre Tony Raful. Ver: “Nos ladrán, Sancho, señal de que cabalgamos” = https:// listindiario.com/puntos-de- vista/20230829/ladran-sancho- senal-cabalgamos_770506.html

2- De Olaya Dotel. Ver: Las mujeres, la sociedad dominicana y el PRM necesitamos a Faride = https://acento.com. do/amp/opinion/las-mujeres-la- sociedad-dominicana-y-el-prm- necesitamos-a-faride-en-el- congreso-9241665.html

3- Comentario de Fafa Taveras = https://www.youtube. com/watch?v=KJPU-CP0Fwk

Una dama residente en Queens nos hizo llegar un artículo del “can chán chán” de Moreno en NY, Radhamés Pérez, quien resalta la valía de su líder para la sociedad dominicana. ¡Bueeeno! Ver: https://www. eljaya.com/170464/la-valia-de- guillermo-moreno-para-la- sociedad-dominicana/

►¿Corrupción?: Perremeístas disgustados en El Bronx, pidiendo reservas de sus identidades, nos escriben: “Ni quito ni pongo”. Ha caído como un “balde de agua fría” entre la base perremeísta en NY, las denuncias del ingeniero Ramón Alburquerque, precandidato presidencial del PRM, quien dijo con “pelos y señales” que en el actual gobierno hay corrupción y puso de ejemplo a Lucilo Santos, presidente del PRM en Nueva Jersey, quien dijo cobra 230 o 250 mil pesos mensuales sin trabajar, sin dar un golpe de karate ni boxeo, y hay otros. ¡Ay! También expresó “aquí se va a defender el país, porque tiene dolientes”; “no vamos hacer el estercolero de la oligarquía”; “un pueblo muriendo de hambre y estas gentes con casas en los Alpes Suizos, cogiéndonos de pendejos”. Envían 2 videos: Ver: https://www. youtube.com/watch?v=pIbOd- 2xs6w Ver: https://www.youtube.com/watch? v=aa753qRSUks Un ciudadano en Paterson calculó y vociferó: 230 mil x 12 meses = 2 millones 760 mil pesos dominicanos, por 4 años = 11 millones 040 mil. Otro en Passaic contestó: ¿Y si fueran 250 mil mensual? ¡Uff! Una señora en Unión City solo atinó decir “Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”. Un miembro de la base en Atlantic City, quien ha estado esperando un nombramiento, proclamó “Fiesta y mañana gallo”. Un coro en el Alto Manhattan cantaba “vuelve y vuelve” 4 más.

►¿Politizar actividades?: Una fuente dentro del PRM-NY nos informó que hay una línea trazada del partido de politizar la mayor cantidad de actividades que se produzcan en EUA, principalmente en la Circunscripción 1-USA (que tendría más de 700 mil votantes para el 2024) para favorecer la reelección del presidente Luis Abinader. Lo hicieron con la “Gran Parada de El Bronx”. “Desfile Dominicano de Manhattan”. ¿Homologación -exclusiva- de licencias de conducir para dominicanos? y los “Juegos Patrios NY-2023”, con poca participación y promoción; parecieron un “entierro de gente pobre”. ¡Uff! Dicha Circunscripción es importantísima para la reelección, diiicen, y el PRM-RD ha enfilado sus cañones hacia la misma porque tiene más votantes que 20 provincias dominicanas de manera individual y varias juntas. En Brooklyn vociferaron “están envolviendo a oficiales electos en NY y de otros estados”, desatendiendo sus distritos para dedicarle tiempo a la reelección. ¡Ay!

►Lo dijo el senador PRM por Nagua: El senador por María Trinidad Sánchez (Nagua), Alexis Victoria Yeb, diiicen, es el encargado de reclutar oficiales electos en USA para la reelección del presidente Abinader, proclamó a varios senadores de NY que visitaran al mandatario: “El propósito de los encuentros es los que tienen la doble nacionalidad y pueden votar, tanto por Abinader y los senadores de NY que nos visitan”. El fin justifica los medios = Cualquier medio para lograrlo es válido, diiicen. Ver: https://almomento.net/ senadores-de-ny-visitan-la-rd- buscan-beneficiar-a-la- diaspora/

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Wendy Poveda estudió en la escuela P.S. 132 Juan Pablo Duarte, ubicada en el sector de Washington Heights-Alto Manhattan. Luego fue profesora y actualmente es directora del mismo centro docente, con cientos de estudiantes de diferentes etnias, pero en su mayoría dominicana. Poveda resalta su dominicanidad y pone en alto la bandera tricolor en cada accionar de su vida diaria. Es una permanente asesora y orientadora de los hombres del futuro (niños) del buen comportamiento que deben tener, siempre estudiar para gozar de mucho bienestar. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Wendy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: En otros países que celebra el Día del Trabajo en el mes de mayo, en EUA se festeja el primer lunes de septiembre. El 1 de mayo de 1886 fue el día en el que se organizó una gran marcha por trabajadores explotados en la plaza Haymarket, en Chicago. Fue uno de los movimientos obreros más importantes y surgió debido a la influencia de los inmigrantes europeos; quienes llegaron a USA con ideas socialistas. Los primeros en protestar fueron los constructores de edificios, quienes exigían una mejora en las condiciones laborales. El norteamericano estaba obligado a laborar 12 horas y 7 días sin descanso. Los trabajadores exigían 8 horas de trabajo, incremento de salarios, reconocimiento de las organizaciones sindicales, los derechos de la mujer, y prohibir el trabajo infantil. En 1894, el presidente Grover Cleveland lo convirtió en feriado federal. El Día del Trabajo se fijó en USA para el primer lunes de septiembre porque se consideraba una fecha políticamente más neutral que el 1 de mayo.

►Servicio comunitario: Existen ideas falsas sobre el cáncer que pueden causar preocupaciones innecesarias en la persona, e incluso complicar su prevención y tratamiento. El Instituto Nacional del Cáncer (NIH) ofrece información gratuita en español e inglés. Llamar al 1-800-422-6237 o visitar: https://www.cancer.gov/espanol

►Dólar y euro hasta este domingo 3: Compra del dólar 55.83 y venta 56.92; Compra euro 60.13 y venta 63.64

►Combustibles: Del 2 al 8 de septiembre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com