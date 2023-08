Entérate NY 

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►El trabajo político en el exterior: La JCE trabaja para que en el 2024 en el exterior se empadrone 1 millón 191 mil 758 dominicanos, porque se propuso duplicar el padrón del 2020 que fue de 595,879 (el 7.93% de los 7,506,673 electores de 2020). Así lo manifestó la propia JCE. Ver: https://jce.gob.do/ Noticias/category/voto-en-el- exterior/jce-ofrece-detalles- del-empadronamiento-en-el- exterior-suman-696762-los- empadronados-a-la-fecha A marzo 2023 los votantes en el exterior ya eran 740,616. En el 2020 la Circunscripción 1 = 366,408 inscritos. La 2 = 118,380. La 3 = 111,091. La mayor y más importantes de todas es la No.1 (NY, NJ, Connecticut, Pensilvania, Washington DC, Virginia, Massachusetts, Rhode Island. Montreal y Toronto en Canadá, entre otros lugares) donde existen más votantes que 20 provincias de la RD, de manera individual, y que varias en su conjunto. Como la JCE empadronará el doble de los inscriptos en el 2020, en la 1 registrará para el 2024 la cantidad de 732,816. Con dicha cantidad de votantes se decide cualquier elección presidencial en la RD, diiicen.

►La FP con más sombreros que cabeza: Dirigentes, militantes y simpatizantes de la FP coinciden en que el partido que preside el expresidente Leonel Fernández tiene más sombreros que cabeza en la Circunscripción 1-USA y no debes ser así. Se avecina una lucha titánica que los “leoncitos” no tendrán mucho tiempo para accionar y batallar, porque la FP deberá luchar como un gladiador en pleno coliseo para quedar en primer lugar y pueda recibir el apoyo del PLD y PRD, como se acordó en la reciente alianza. No hay tiempo que perder. Diiicen que en dicha Circunscripción (con más de 700 mil votantes) los trabajos son muchos y hay varias posiciones partidarias en una misma persona. Pusieron de ejemplo a Gregorio Morrobel y Henry Abreu. El primero “presidente de la FP en Manhattan”, “vocero de prensa de la seccional”, “miembro de la Dirección Central (DC)”, y “precandidato a diputado”, aparte de estar dedicado a la TV. El segundo, “coordinador del sector externo en la Circunscripción” (les atribuyen falta de experiencia, conocimiento y bagaje en los quehaceres políticos), “vicesecretario de asuntos profesionales en NJ”, “miembro de la Dirección Central (DC)” y “precandidato a diputado”, aparte de estar dedicado a la venta de vehículos como dealer. Así hay otros. Diiicen que no tienen tiempo para defender mucho y buscar nuevos adeptos a la FP. Pasadas las elecciones se podría vociferar: “No lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombre”, así dijo La Sultana Aixa a su hijo Boabdil, ante la pérdida de Granada.

►La importante Circunscripción 1-USA en mira PRM: Analistas dominicanos en el Alto Manhattan sostienen: Con la seguridad de que el presidente Luis Abinader se reelegiría para el 2024 el PRM puso, desde hace varios meses, en marcha el “Plan Releccionista” en la Circunscripcion 1-USA. Al principio fue escogido el senador por Moca, Carlos Gómez, con el desarrollo de un “Foro Internacional Dominicanos en el exterior” efectuado en El Bronx, con partidos políticos, comunitarios, clubes, asociaciones, bodegueros y ciudadanos comunes, prometiendo resolver los problemas de la comunidad. Ver: https://www. senadord.gob.do/comision-de- senadores-da-apertura-al-foro- internacional-dominicanos-en- el-exterior/ = ABM = Allante, Bulto y Movimiento, diiicen.

►La fina estrategia del partido oficial: Según cienciólogos quisqueyanos en Queens, la fina estrategia del partido oficial de RD en la Circunscripción 1-USA consiste en ir aglutinando e integrando indirectamente a oficiales electos dominicanos en el llamado fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades de allá y de aquí para beneficiarla. ¡Huumm! Esos oficiales electos, desde Rhode Island hasta NY, lo han invitado a RD para reunirse con el presidente Abinader y se han reunido. La semana pasada fue un paquetón a dominicana, diiicen. Pero no abogan por la eliminación de los $10 dólares a cada dominicano que visita RD. Por reducir los altos impuestos al comprar un boleto aéreo. En derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 si pasa más de tres meses. Abogar para permitir llevar un vehículo con 8 años de uso. No proponen modificar la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los consulados, para reajustar los elevados precios de sus servicios (pasaportes, poderes, etc.). Solicitar mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, que al año suman más de $15 mil millones de dólares entre remesas directas, envío con familiares, amigos y miles de furgones conteniendo alimentos, medicinas, útiles deportivos, escolares, y hospitales. Solicitar aumentar a US$7 mil dólares al año el monto de la gracia navideña, debido a que todo ha subido el doble. Son necesidades sentidas que favorecen a cada dominicano, sin importar el país donde se encuentre, y no a los de un solo lugar con medidas populistas para tratar de sacar beneficios políticos ¡Ay!

►Darán a conocer detalles homologación licencias: Los mismos sabiólogos, todológos y opinólogos dominicanos en el Alto Manhattan, diiicen, que darán a conocer el pro y contra de la “llamada homologación de las licencias de conducir de la RD en NY y viceversa”. Un ciudadano en Broadway vociferó “el infierno está empedrado de buenas intenciones” ¡Ay!

►La Alianza PLD, FP y PRD: A muchos militantes del PRM en NY, la alianza entre el PLD, FP y el PRD lo ha puesto a pensar profundamente, comenzando hablar entre familiares, amigos y relacionados que van a romper brazos para tratar de conseguir un empleíto en su gobierno, porque tienen 3 años esperando y con esta unión todo se podría esfumar. ¡Huumm!

►Quítate tú pa’ ponerme yo: Así dice la salsa del Gran Combo, en voz de Héctor Lavoe. Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= HknYidXutIY Una fuente a lo interno del consulado dominicano en NY, no queriendo identificarse, nos informó lo siguiente. Ni quito ni pongo: El cónsul Eligio Jáquez viene librando una batalla política “soterrada” para favorecer a su hermano y asistente en la sede, Antonio Jáquez, como candidato a diputado por la actual legisladora Kenia Bidó, quien aspira reelegirse por la Circunscripción 1-USA. Pero, Eligio quiere o presiona para que Bidó renuncie a sus aspiraciones. ¡Ah! Tony también aspira a ser presidente del PRM en dicha Circunscripción y cuenta con su hermano. Además, diiicen, que Eligio, viene promocionando calladamente a la actual diputada, Servia Iris Familia, para que repita. Entérate NY espera cualquier aclarando o desmentido de parte de los “Jaque Mate”, Iris Familia o Bidó, y con mucho gusto lo publicamos por este mismo espacio. Todo queda a opción. Ahora bien, el que calla otorga, diiicen, y esa sentencia pueblerina da a entender que quien no presenta ninguna objeción sobre lo dicho o expresado por otra persona, sino, por el contrario, guarda silencio, entonces está concediendo la razón al otro.

►Comisionado Rodríguez llora en tarima: Durante la clausura del evento “Summer Streets 2023”, el pasado sábado en El Bronx, se presentaron diversas actividades culturales, folclórica y deportivas. Un “Mariachi” perteneciente a la “Fundación Corazón”, que vino desde las ciudades de Guadalajara y Jalisco, en México, para la festividad, interpretó la canción “Amor Eterno”, de Juan Gabriel, provocando que, al Comisionado Rodríguez, estando en tarima, se les salieran lágrimas: Ver: https://www. youtube.com/watch?v= wFNYlejD548 las que con disimulo se secaba, y se quedaba pensativo por varios segundos, hacía con su rostro gestos de lamentación, observaba el cielo con mirada profunda y penetrante, como en busca de algo perdido, con sobrada razón. Todo pasó desapercibido para cientos de personas que estaban en el lugar. Rodríguez perdió a principio del presente mes a su madre, Lidia Rodríguez, de 93 años, y algunos atribuyen al Comisionado su discreto sufrimiento porque su progenitora gustaba mucho de dicha canción.

►Hay escarceos en PRM-NY: Hay un rum-rum entre dirigentes y militantes del PRM-NY en cuanto a su padrón, que ha llegado a los diferentes sectores de la comunidad dominicana en NYC y otros lugares. Diiicen que dicho padrón a utilizar para la próxima convención del partido, el 17 de septiembre, para escoger los tres candidatos a diputados por la Circunscripción 1-USA es el viejo, y los nuevos adeptos empadronados por los precandidatos no aparecen. Hay 17 aspirantes. Diiicen que con la medida se busca dejar a los 3 incumbentes actuales. Los precandidatos son: Cirilo Moronta, Bernardo González, Pedro Julio Peña, Antonio López, Diony Alcántara, Damarys Muñoz, Rubén Luna, Aridio Alcántara, Carlos Benjamín, Roberto Rojas, Modesto Romero de los Santos, Miguel Santiago, Elvin Tineo y Leopoldo Santos. Además, Servia Iris Familia, Norberto Rodríguez y Kenia Bidó. Estos tres últimos buscar reelegirse. Le llaman los diputados fantasmas, diiicen. Pero una fuente de entero crédito sostiene que todo eso es falso de toda falsedad. En esta semana viene desde RD la Comisión de Elecciones Internas (CEI) del PRM, integrada por Deligne Ascención y Rafael Santos, entre otros, para tratar el asunto, el 2 x 1, y verificar los lugares de votación.

►Un valor dominicano en NY: Roberto Ureña Jr., joven dominicano procedente del Cibao, con décadas en NYC, ha laborado en diversos restaurantes y clubes en la Gran Manzana. Luego de varios años en esos menesteres lo aprendió bien, se relacionó e independizó. Viene incursionando en el área de gourmet al instalar dos restaurantes modestos, acogedores, hermosos y de gustosa comida: El “Casa Tuya, Bar y Kitchen”, comida latinoamericana, ubicado en el 25 de la avenida Sherman. https://casatuyanyc.com/menu/ y (646) 370-4184. El otro establecimiento “El Tanque Trattoria Bar”, con especialidad en comida italiana y pizza hecha en leña. https://eltanquetrattoria.com/ , ubicado en el 101 de la misma avenida Sherman y 646-559-0243. Su mensaje a la nueva generación: “Apuesten a sí mismo, no desmayen en sus sueños, dediquen tiempo 100 x % a su trabajo y meta, no dejar a un lado la familia, a Dios que es lo más importante, y apostar a su comunidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Roberto, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El lugar menos poblado del mundo es el Continente La Antártida, con una población humana que fluctúa entre 1,000 y 5,000 personas en invierno, y entre 4,000 y 5,000 en verano, compuesta principalmente por científicos y personal de las estaciones de investigación. Es el lugar más frío, ventoso y seco del mundo. La temperatura media anual en la Antártida es de alrededor de -58°F (-50°C) en la meseta interior y alrededor de -18°F (-28°C) en la costa. Sin embargo, las temperaturas pueden ser mucho más bajas en el invierno, que pueden alcanzar los -128°F (-89°C) en la meseta interior, mientras que en verano pueden alcanzar los -40°F (-40°C).

►Servicio comunitario: “Es recomendable consumir al menos 2-3 piezas de fruta al día, preferiblemente frescas y de temporada, para obtener de ellas una cantidad óptima de todos los nutrientes y fibra que aportan”. Figuran las Cerezas, Kiwi, Naranja, Manzana, Mango, Granada, entre otras.

►Dólar y euro hasta este domingo 27: Compra del dólar 55.83 y venta 56.92; Compra euro 60.13 y venta 63.64

►Combustibles: Del 26 al 1 de septiembre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

