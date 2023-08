Entérate NY

Por Ramón Mercedes

►De 111 partidos solicitaron reconocimiento JCE aprobó 5: Dominicanos en NYC comentan que de las 111 organizaciones políticas en la RD que solicitaron a la JCE ser reconocidas, el organismo solo reconoció 3 partidos y 2 movimientos políticos; 106 fueron rechazados, en base a lo que establece la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Los reconocidos son Partido Esperanza Democrática (PED), de Ramfis Trujillo; Primero la Gente (PPG), de Antonio Marte; y Justicia Social, de Julio Cesar Valentín. Los movimientos son Cívico Cabrereño (MCC) y Humanista Independiente (MHI). Los rechazados: Ver: https:// elpregonerord.com/jce-rechaza- reconocimiento-a-106- organizaciones-politicas-y- reconoce-solo-3-partidos/ Hay 37 entidades reconocidas. Ver: file:///C:/ Users/19178/Downloads/PADRON% 20ORGANIZACIONES%20POL%C3% 8CTICAS%20RECONOCIDAS%20-%20( 13-06-2023).pdf Con estos 5 nuevos reconocimientos se elevaría a 42 las organizaciones reconocidas en RD. Un ciudadano en Brooklyn vociferó: “eso está raro porque se conoce de partidos que llenaron todos sus requisitos como manda la ley. ¿Qué pasó ahí?

►¿Lío en Gran Parada Dominicana de El Bronx?: Dominicanos en El Bronx comentan que “algo huele mal en Dinamarca”, que hay un lío y no es de ropa, entre la Gran Parada Dominicana en dicho condado y los representantes de Montecristi, provincia a la que han dedicado el evento. En la RD se ha estado dilucidando, desde el pasado fin de semana, el caso por varios medios”. Ver video: https://www.youtube. com/watch?v=V-lRJ104pAs Quien hace la denuncia es el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, y Yorman Vásquez en su programa de TV. Ambos son del mismo Montecristi. Un ciudadano en el Alto Manhattan está cantando. Escuchar = https://www. youtube.com/watch?v= ifS99okCSzo ¡Bueeeno!

►Moreno y su senaduría por el DN: Dominicanos en Manhattan se están preguntando si el mandamás de Alianza País, Guillermo Moreno, se arrepintió de ser el candidato a senador del DN por el PRM, porque su situación está como la formula H₂O correspondiente al agua = inodora, insípida e incolora. Diiicen observadores quisqueyanos de la política vernácula en Queens que su situación se definirá antes del 10 de agosto próximo, y les cantan a la vez. Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v=M_ Dk9demut0 Lectores en El Bronx diiicen que últimamente no se habla ni fija posición AlPaís (ni allá ni aquí) en contra del gobierno del PRM. ¡Uff! Un ciudadano en Brooklyn leyó en la avenida Flatbush-Brooklyn el “Teorema de Baglini”, que analiza las conductas de las y los dirigentes a medida que se acercan al poder o pretenden acceder al mismo. “Apelé a la ironía para mostrar las barbaridades que se decían durante la discusión parlamentaria del presupuesto de 1986, ahí fue que dije lo del teorema, las propuestas más extremas se transforman en racionales conforme uno se va acercando al poder”. ¡Ay, ay, ay! Es una observación de la realidad y se aplica en todos lados. ¡Wepa!

►Menospreciando trabajo político seccional FP-NJ: Simpatizantes del partido Fuerza del Pueblo (FP) en varias ciudades de Nueva Jersey (Paterson, Unión City, Hoboken, Jersey City, Hackensack y Passaic, entre otras) nos hicieron llegar un documento-video, condenando la posición del precandidato a diputado por la FP en la Circunscripción 1-USA, empresario Henry Abreu, al menospreciar ante un nutrido grupo de personas en NJ el arduo y efectivo trabajo político que viene desarrollando la seccional del partido en el estado Jardín, que preside el histórico dirigente político Máximo Corcino. El empresario Abreu al referirse indirectamente a la labor política de Corcino dijo, “no es solamente representar un partido, ya eso tiene que acabarse, la política análoga tiene que terminarse. Si somos dominicanos y vivimos en un mismo territorio hay que olvidarse del partido, hay que representar a la comunidad, no a un partido político”. Ver video: https://www.youtube.com/watch? v=ucMZwuFaEog Un ciudadano en la avenida Main en Paterson dijo “lo que se hace con las manos no se puede desbaratar con los pies”. Otro en la avenida Park, contestó: “Esa posición política del precandidato Abreu se llama querer malograr un plan, un proyecto, queriendo impedir que Corcino realice una efectiva labor a favor de Leonel Fernández”. ¡Uff!

►La fiesta del reciclaje: La seccional del PLD-NY hizo una cena-fiesta gratis, hace un poco más de una semana, brindándole a los asistentes, todos ex empleados del consulado, ONU, Cultura, Aduanas, etc., en los gobiernos peledeístas, transporte, whisky etiqueta negra, cerveza, vino y una suculenta cena en el restaurant “Casa del Mar”, ubicado en el 1179 de la avenida Webster con el Cross Bronx Expy”, dijo una fuente de los peledeces en la urbe. Como siempre, pareció un entierro de gente pobre por su baja asistencia, diiice la misma fuente. Lo grande del caso es que no hay nuevos adeptos a la candidatura de Abel Martínez, y los dirigentes proclaman “Seccional PLD NY dinamizando campaña con exitosa fiesta en apoyo a Abel en El Bronx = ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ seccional-pld-ny-sigue- dinamizando-campana-con- exitosa-fiesta-en-apoyo-a- abel-en-el-bronx/ Un criollo en Brooklyn vociferó: “A caballo da’o no se le mira el diente”. Otro contestó: “Algunos de ellos fueron casi empujado al evento”. Escuchar = https:// www.youtube.com/watch?v= jRWw2Sef8Gw.

►En inglés se dice “late”: En la “Gran Parada Dominicana de El Bronx”, que dirige Felipe Febles, celebrada este domingo en dicho condado, asistiendo decenas de miles de personas (estuvo muy baja la asistencia), y en la misma los(as) locutores, maestros de ceremonias, los que tomaban el micrófono, etc. lo primero que decían “la Parada está dedicada a nuestro David Williams” recién fenecido. Inmediatamente se escuchaba el susurro entre asistentes “ahora vienen a querer valorarlo. Sin embargo, diiicen en la comunidad que Febles lo humilló ante más de 100 invitados en una actividad en el restaurant 809 la semana pasada, al vociferar y gesticular de mala manera que bajara, cuando David iba a subir a tarima en su condición de vicepresidente”. Video del bochorno: https://www.youtube. com/watch?v=gfA4gjfLon8 Diiicen que Williams, de 78 años, comentó después del hecho “primera vez en mi vida que me abochornan así en público”; luego se mantuvo pensativo momentáneamente. En la comunidad se comenta que la situación pudo haberle afectado, pues después de eso le subió la presión y vino el infarto, falleciendo en el hospital. En el pasado reciente había sido operado del corazón. Fue un hombre de temple, respetuoso, noble y servicial, que basándose en la cita pueblerina: «Detrás de un gran hombre hay una gran mujer» y esa fue su distinguida esposa y compañera por décadas -Marcia Tapia-, a quien esta columna se une a su dolor, junto a sus hijos y demás familiares.

►En el PRM también lo maltrataron: Observadores comunitarios en El Bronx, diiicen que también en el PRM maltrataron a David Williams. Sectores enquistados en la seccional lo enfrentaban con frecuencia para querer despojarlo de su posición como “presidente del partido de la región de El Bronx”. Les hacían la vida imposible por tratar de imponer una mujer vicecónsul, que ahora tratarán de imponerla con facilidad ante la notable ausencia del ex asistente político de Peña Gómez en NY, un hombre visionario, abanderado de la humildad y sencillez, luchador contra las injusticias, los maltratos, humillaciones y prestigiaba el partido. Lo mantuvieron ofreciéndole una posición que en RD no llegaron a cumplir, obstaculizada desde la seccional, diiicen fuentes internas del PRM-NY. Su distinguida esposa Marcia Tapia siempre lo acompañaba a las actividades del partido. Ahora la entidad quiere hacerle homenajes, distinguirlo y reconocerlo, pero ella se ha desligado de todo y, según nos informaron, a su esposo lo cremó en la intimidad familiar. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “después que en el PRM y la Gran Parada lo trataron con desconsideración, altanería, displicencia, arrogancia, desdén y desaire, ahora quieren venir de cínicos e hipócritas. Otro contestó: “Razón tuvo el ilustre Federico Henríquez y Carvajal, quien el 12 de agosto de 1903, en el cementerio al leerle el panegírico a su íntimo amigo Eugenio María de Hostos, proclamó: “¡Oh América infeliz, que solo sabes de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos!

►Recordatorio: La familia del reconocido, valorado político y comunitario quisqueyano dentro de la comunidad de RD en NYC, el fenecido David Williams, elaboró el recordatorio e hizo circular entre familiares y pocos allegados. Reza así: “Juan David Williams (6/24/45 – 7/21/23). “Que cargue con su culpa quienes se sigan negando a cumplir con el compromiso”. “Nosotros en cambio salvaremos nuestra responsabilidad siguiendo nuestros principios con el mismo vigor que lo hemos hecho siempre, y en cambio conservamos nuestra tranquilidad, conciencia y la admiración de la futura generación”. Un ciudadano en Queens vociferó: “A quienes les sirva el sombrero que se lo pongan”. ¡Ay, ay, ay!

►Más vale la calidad que la cantidad: El coordinador de los Movimientos de Apoyo al presidente Luis Abinader, Franklin García Fermín, declaró la semana pasada que 17 agrupaciones políticas han firmado pactos de alianzas con el PRM de cara a las elecciones del próximo año. Ver: https://almomento.net/ dice-prm-tiene-asegurada- firma-acuerdo-con-17- entidades-politicas/ Mientras, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, confirmó la semana pasada que esa organización está en conversaciones con el PRD y la FP, con el propósito de conformar una alianza opositora para las elecciones de 2024. Ver: https://cdn.com.do/ nacionales/mariotti-confirma- pld-prd-y-fuerza-del-pueblo- estan-discutiendo-una-alianza/ Un ciudadano en Astoria-Queens vociferó “más vales la calidad que la cantidad”. ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Lucía Solano, una dominicana ejemplo a seguir por las presentes y nuevas generaciones. Por más de 20 años impartió docencia en el sistema de Universidad de NY (CUNY y SUNY). Parte integral del “Grupo Fronterizo de RD”, luego convertido en la ley 28-01 para el desarrollo de la zona fronteriza que hoy se ha convertido en la ley 12-21. Defensora del cuidado del medio ambiente, participando en cumbres nacionales e internacionales, entre ellas la de Trinidad y Tobago; Cochabamba en Bolivia; en Washington DC y Houston-Texas; trabaja arduamente por la eliminación del vertedero de basura en el área de Hot Point, El Bronx. Defensora de los Derechos Humanos, participando y colaborando en la lucha por los asesinatos brutales de jóvenes de la minoría por la policía a partir del 1995 hasta la fecha; protegiendo y brindándole a los inmigrantes educación gratuita y ayuda legal en el centro Servicio de Educación Básica, Inc. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Lucía, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El agua potable de NYC es reconocida mundialmente por su calidad. Cada día, más de 1000 millones de galones de agua limpia y fresca se entregan desde grandes embalses del norte del estado, algunos a más de 125 millas de la ciudad.

►Servicio comunitario: Benefits.gov: Sitio web oficial de beneficios del gobierno de los EE. UU. Su misión es aumentar el acceso de los ciudadanos a la información sobre beneficios, reducir gastos y la dificultad de interactuar con el gobierno. Permite comparar su elegibilidad para más de 1000 programas de beneficios estatales y federales. Para mayor información. Ver: https://www. benefits.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 30: Compra del dólar 55.28 y venta 56.45; Compra euro 60.55 y venta 63.94

►Combustibles: Del 29 de julio al 4 de agosto: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

