Entérate NY

Por Ramón Mercedes

►¿Visita Leonel trajo problemas internos FP-NY?: Analistas dominicanos en NYC están debatiendo las quejas públicas de algunos altos dirigentes de la FP-NY que no “le gustó aquello, lo otro”, del acto que encabezó el doctor Leonel Fernández el pasado sábado 8 en el Armory, en el Alto Manhattan, al que asistieron unas 4 mil personas a US$100.00 cada una. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=KgmwLSFtaKI Unos contertulios en Queens expresan “lo que se hace con las manos no se puede desbaratar con los pies”, esos “chismecitos” deben dirimirse a lo interno del partido. Ver: https:// almomento.net/ny- precandidatos-fp-ven-positiva- decision-sobre-reservas-y- alianzas/ Diiicen que es la actitud de algunos “leoncitos”, que solo por el interés personal de sus aspiraciones han convertido al “parecer” su intención primaria y objetivo en ganar un cargo electivo en la Circunscripción 1-USA antes que Fernández saque muchos más votos. En Brooklyn comentaban que “el pasmo a tiempo tiene cura” para que “después no griten, como mujeres, lo que no supieron defender como hombres”, parafraseando a Balaguer cuando perdió en el 1978, pero esa frase es de la Sultana Aixa, madre del rey Boabidil, tras la caída del reino de Granada. ¡Ah! Leonel fue escogido este sábado como precandidato presidencial de la FP. Ver: https://almomento.net/fuerza- del-pueblo-escoge-este-sabado- precandidatos-presidencia/

►¿Pagando para llamar?: Observadores políticos en Yonkers, al ver la guerra de encuestas que existe en un partido de oposición en NYC, averiguaron, investigaron y determinaron que hay algunos precandidatos que pagan a personas para que llamen y lo favorezcan al hacer determinada encuesta, ya que le avisan el horario, día y programa para que ejecuten sus acciones y así aparentar que tienen todo el % del mundo a su favor. ¡Uff! ¿Por qué hacen eso? Porque su partido escogerá los candidatos en el exterior por encuesta. Diiicen que esa valorización, aceptación y apoyo que ofrecen vía telefónica no es más que un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Pero sus “jefes” son “leones” en política. Un ciudadano vociferó “para conseguir este propósito se requiere «cierta mano». «Todo en política» viene aludir a que todo está dirigido (o manipulado) con el propósito de conseguir el objetivo propuesto, aunque entre el mar.

►Más aclamados en acto de Leonel en NY: Observadores quisqueyanos en Queens sostienen que el precandidato a diputado por la Circunscripción 1-USA más aclamados en el acto que encabezó recientemente en NY Leonel Fernández fue el doctor Yomare Polanco, precandidato por el PDI y coordinador general del Bloque de Partidos Opositores en el Exterior, del cual la FP forma parte. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=zH9oh91JcF8 Asistió al evento con unos 700 seguidores. El dirigente político, con estructuras sólidas en los estados de dicha Circunscripción, como ningún otro candidato de partido alguno, diiiicen. Ver: = https://elnuevodiario.com.do/ video-valoran-participacion- yomare-polanco-en-acto-leonel- en-alto-manhattan/ debido a su accionar filantrópico y contacto 24/7 con sus connacionales durante décadas. Yomare ha dicho que “todo lo que vaya en bien del país nosotros lo apoyamos, y Leonel está y va en esa dirección”. Es “el líder número uno de aquí y de allá” y su experiencia garantiza el triunfo en el 2024, recordando que “los mejores gobiernos de Balaguer fueron después que regresó y dejó atrás los 12 años, porque vino con más edad y experiencia, y conocía al cojo sentado, el calvo con sombrero y al ciego con gafas”. Diiicen que el liderazgo de Yomare ha traído recordar el tema musical = https://www.youtube.com/watch? v=dSKF4nidepE ¡Ay, ay, ay! Un ciudadano en Queens dijo “más vale la calidad que la cantidad”. Otro contestó “La voz del pueblo es la voz de Dios (vox populi, vox Dei). Una señora que pasaba entre ambos expresó “cuidado con ponerse ciego, sordo y mudo”. Diiicen que Leonel y Yomare se gozaron el evento. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=gTZAoHvBl6s ¡Bueeeno!

►PRM-NY prepara escenario a presidente Abinader: Una fuente del PRM-NY informó a Entérate NY que en la reunión del pasado miércoles en el local del partido en El Bronx solo se habló y trató sobre la visita del presidente Luis Abinader al Desfile Dominicano, a celebrarse en la Sexta avenida en Manhattan a partir del mediodía, el próximo 13 de agosto. Se formó una comisión, integrada por Yulín Mateo, presidente de la entidad, John Sánchez, secretario general, y Alejandro Rodríguez -Tontón- alto dirigente del partido en la Gran Manzana. Este lunes se reunirán en la Iglesia “Santa Rosa de Lima” para escoger y ampliar la comisión, que se encargará de determinar cuántas mesas comprar (la mitad del salón, diiicen) para rodear al mandatario cuando se encuentre sentado en la “Cena-Gala” que preparará la directiva del “Desfile”, en el 538 de la avenida Davenport, New Rochelle, NY 10805, el próximo 11 de agosto, a partir de las 8:00 PM. Hará su agosto en agosto. Allí, el mandatario hablará sobre todo lo que su Gobierno ha hecho en RD y con la comunidad dominicana en el exterior, un claro mensaje … Ciudadanos cantaron = https://www.youtube.com/ watch?v=32PhF1aodNE&t=37s Una señora que pasaba por el lugar atinó decir Aaaaaaamén.

►Otros encuentros del presidente en NY: Una encumbrada dama del PRM en NY, pidiendo reserva de su identidad, nos informó que el presidente Abinader tiene en su agenda acudir a una reunión con los oficiales electos dominicanos en NYC, que encabezaría el congresista Adriano Espaillat. Asimismo, asistirá al desayuno que prepara todos los años el congresista a la comunidad dominicana en el restaurant “La Marina”, al terminar la calle Dyckman en el Alto Manhattan, y desde ahí partiría al desfile. La carroza donde irá Abinader, todos quieren engancharse, pero subirán muy pocos, entre ellos Adriano, el cónsul Eligio Jáquez, y el doctor Rafael Lantigua, en otros pocos. Irá un ejército de “compañeros” delante, detrás y en ambos lados de la carroza, expresando, sin vociferarle a la gente “4 años más” y en otras ocasiones haciendo la señal del 4. Muchos cantarán = https://www. youtube.com/watch?v= 32PhF1aodNE&t=37s

►Felucho Jiménez y Guillermo Moreno en NY: A Felucho Jiménez, quien vino a NY para chequeos médicos, algunos compañeros del PLD a título personal le prepararon en la Dirección de Cultura-NY la puesta en circulación de su libro “Desde mi alma”, con poemas musicalizados que recoge poemas de su autoría convertidos en canciones de diferentes géneros. Esto fue el pasado miércoles y asistió la dirección peledeísta de la seccional. Hubo preguntas y respuestas. Ante una de ellas dijo que sacó del libro a Romeo Santos porque declaró en una ocasión que su alma era dominicana, pero él no. Asistieron unas 50 personas y el libro se vendió a US$25.00, quedando pendiente de compras varias decenas. Felucho ha declarado que se encuentra alejado de la política, pero es miembro de la Comisión Consultiva del PLD. ¡Ah! Nos esforzamos en llamar a los dirigentes de AlPaís en NY, Radhamés Pérez y Roberto Mercedes, para que nos confirmaran sobre la llegada de Guillermo Moreno a la urbe para poner a circular sus libros “Danilo Medina o el ocaso del peledé, y el otro, “La infame corrupción y su hermana desalmada, la impunidad”, pero no contestaron. Una dama, que pidió reserva de su identidad, nos informó que el mandamás de AlPaís ha pospuesto el acto porque viene en agosto con esos fines. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó ¿Y es verdad que Moreno vas a coincidir con la llegada del presidente Abinader que viene al Desfile Dominicano? Otro preguntó ¿Se juntarán en la Gran Manzana? Una señora que pasaba entre ambos cantó el merengue de Johnny Ventura = ¡Ah! Yo No Se, Noooo = https://www.youtube. com/watch?v=shOpJ7aGqoI ¿Y en qué ha quedado la alianza entre Moreno y el PRM? Secreteó un compadre a otro en la calle Dyckman. ¡Huumm!

►AlPaís-NY: La seccional del partido Alianza País (AlPaís) en NY enaltece la figura de su presidente, Guillermo Moreno, por ser un ciudadano meritorio, capaz y de una reciedumbre moral que le da valor al gentilicio dominicano. En los ámbitos público y profesional prestigia las funciones desempeñadas. Ver: https://costaverdedr.com/la- valia-de-guillermo-moreno- para-la-sociedad-dominicana/

►No quiere pensión chiquita: Hay un empleado en el consulado dominicano en NY, desde hace varios años. Diiicen que Elías Corporán es eficiente, trabajador y ….. Lo iban a meter en la lista para pensionarlo con RD$35 mil como a los demás comunicadores, fotógrafos y locutores en NY. No, no, no sáquenme de esa lista, dijo. Me merezco una pensión sobre los RD$50 mil. Buscó a Eligio Jáquez, el cónsul, y a Hipólito Mejía, a este último lo considera como su papá, para que le piche el juego y se lo está pichando. Diiicen que Elías mantiene informado a “papá”, sin ninguna barrera, de lo más mínimo que pasa en la Gran Manzana. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó «A quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga», de informar todo y estar informado de todo. ¡Uff!

►En auge canal TV-NYC: Por el canal de televisión “Visión Global”, ubicado en El Bronx, que dirige el periodista Eric Gutiérrez está creciendo como la verdolaga. Se transmite en vivo llevando personalidades dominicanas de diferentes áreas (política, empresarial, profesional, artística, comunitaria, sindical, clubistas y deportivas, entre otras tantas) a través de las frecuencias 419 en WindTVO; 92 en Viva Live; 12.5 en XPRO; las diferentes plataformas satelitales, Amazon Tv; Roku Tv; TeleCaribe; Dominican Networks; Dominican Channels; Dominican Tv; todos los Smart Tv; en YouTube; Facebook; Twitter; Telegram; Tik Tok e Instagram; Google Play; Apple Store; TuneIn-Radio como SUPRA FM-NY, en la aplicación (App) Visión Global Tv para Android y ios, las páginas web www.visionglobaltv.net y w ww.suprafm.net. Ejemplo de sus programas: “Sin Pelos en la Lengua”; “El Congreso Radio Show”. Asimismo, “El Poder del Pueblo”, todos los viernes, a partir de las 6:00 de la tarde. Su productora Belkis Martínez, reconocida periodista que lo dirige magistralmente, un programa de chispa y actualizado sobre temas que interesan a la comunidad dominicana. Sus otros integrantes son Daniel Valerio e Ivette Sánchez. ¡Felicidades!

►Un valor dominicano en NY: Francia Mendoza es una joven dominicana de Mao, profesional en el área del derecho, sencilla, humilde, atenta, platicadora, alta, esbelta, elegancia total; reside en NYC desde hace varios años. Dedica gran parte de su tiempo a su visto programa de TV “Hablemos de Soluciones” que se transmite por TV Quisqueya, Opción TV, Tele Caribe y Mía Radio, entre otros medios. Realiza múltiples servicios comunitarios a través del Club de Leones, Coalición Mexicana, y siempre se le ve envuelta en diferentes actividades dentro de la comunidad hispana en la Gran Manzana. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Francia, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La Dirección de Pasaportes en RD anunció un nuevo horario. Para la toma de datos y huellas, renovación o emisión por primera vez, el nuevo horario será desde las 8:00 AM a 3:00 PM. Entrega de libretas a los solicitantes del documento de viaje será de 2:00 a 7:00 PM. Si el usuario no puede asistir a retirar su documento, deberá agendar una cita. (809) 532-4233.

►Servicio comunitario: Verificación de antecedentes en USA: Requisitos solicitado por empleadores para contratar a sus trabajadores. Se verifica empleo, educación, antecedentes penales, historial de crédito, entre otros. Consultar el e-Verify del Departamento de Seguridad Nacional y USIS en https://www.e-verify.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 16: Compra del dólar 55.05 y venta 56.19; Compra euro 60.76 y venta 64.15

►Combustibles: Del 15 al 21 de julio: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $237.10 y el Regular a $220.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

