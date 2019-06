Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

Reservas en el PLD: Muchos “compañeros” en NY están rezando y prendiendo velones a San Cono, el santo de la suerte. El PLD ya depositó 819 candidaturas ante la JCE. Dos senadurías, la de Sánchez Ramírez (Félix Vásquez) y la de Higüey (Amable Aristy Castro), senador desde 1990. Dos ex reformistas. ¡Ah! renunciaron a sus partidos los senadores José Hazim Frappier (PRSC-San Pedro de Macorís) y Pedro Alegría, (BIS-San José de Ocoa). Ambos señalados para presentar el proyecto de reforma constitucional que busca habilitar al presidente Medina. Asimismo pasarían al Comité Central (CC), por su condición de senadores, como establecen los estatutos del PLD. ¡Huumm! ¿Y los anteriores? Preguntó un “chusco” en el Alto Manhattan. Otras reservas son 47 diputados, 5 nacionales y 7 de ultramar, 20 al Parlacen y sus suplentes, 32 alcaldes, 158 vicealcaldes, 325 regidores, 48 directores de distritos municipales y 155 vocales.

El 20% de las reservas no compromete el 40% de la cuota de la mujer ni el 10% de los jóvenes. A muchos dominicanos en la urbe, a quienes familiares, compadres y amigos en RD les habían solicitado US$ para pagar inscripciones, respiraron después que el Comité Político (CP) desautorizara a la Comisión Nacional Electoral (CNE) que se proponía cobrar: 300 mil a los presidenciales, 125 mil a senadores, 75 mil a diputados, 40 mil alcalde de municipio cabecera y 25 mil en los municipios. Regidores de municipios cabecera, 20 mil; de municipios, 10 mil; directores de distritos municipales, 15 mil, y a vocales 5 mil. Hay 31 provincias y el Distrito Nacional, 158 municipios y 232 distritos municipales. ¡Uff!

►Muchos quedarán oliendo donde guisan: El runruneo entre dirigentes y militantes del PLD en NY, incluidos danilistas y leonelistas, es que muchos “auto llamados líderes” en NY, NJ, CT y PA, se quedarán “oliendo donde guisan” por más $$$ que tengan y gasten, pues no pertenecen al PLD sino que son allegados y el partido considera que sus liderazgos son ABM (Allante, Bulto y Movimiento) ¡Ay! ¡ay! ¡ay! “Crónica de una derrota anunciada”. A quien le sirva el sobrero que se lo ponga, vociferó un “compañerito” durante un conversatorio en la avenida Sherman, en el Alto Manhattan. ¡Ah! posiblemente le den la tercera diputación por la Circunscripción 1 para hacerlo gastar más y más $$$, diiicen que esa es la estrategia. ¡pst!

►Asistirán por recua a encuentro JCE: Dirigentes y militantes de diferentes partidos políticos de la oposición en NY me han hecho análisis, comparaciones, entre otras explicaciones, sobre lo que escribiéramos la semana pasada “¿Contaminarían el encuentro?” este martes 25 entre el presidente de la JCE y los delegados de los partidos políticos. Varios de ellos aseguran que asistirán por “recua” porque también tienen que hablar, analizar y plantear posibles soluciones a los problemas electorales en la urbe. “Parece que son incapaces o no les tienen confianza a sus delegados acreditados ante la JCE”, nos dijo una fuente, pidiendo reserva de identidad.

Añadiendo, las únicas personas reconocidas y acreditas ante el organismo electoral para tratar sobre cualquier problema o asunto concerniente a partido alguno, son los delegados. Los partidos no podrán quejarse si asisten los llamados “dirigentes comunitarios”, “de la sociedad civil”, “presidentes de movimientos políticos”, supuestos periodistas y hasta “viejos calieses confeso” que viven informando al DNI sobre actividades, prestantes y serias personas dentro de la comunidad, porque son como “la gata de María Ramos que tira la piedra y esconde las manos”. Ellos alegarían, dice la fuente, que también son dominicanos y quieren exponer para solucionar.

►Rebelión en el exterior con el PRM: Este partido se reservó el 20% de los candidatos a cargos municipales y congresuales: 29 senadurías, 112 diputaciones, 51 alcaldías, 44 directores municipales, 373 regidores y 214 vocales en todo el territorio nacional. Habría decidido reservar las candidaturas a todos los diputados que tienen actualmente, unos 50. ¡Uff! Alguien vociferó en El Bronx ¡Vaya Cuqui Morel! Luego 3,289 posiciones se elegiran el próximo 6 de octubre, informaron sus autoridades. Pero hay una rebelión en el exterior.

Cerca de un centenar de dirigentes han proclamado su inconformidad. Advierten que “ya no van apoyar candidatos a diputados señalados con el dedo, tiene que ser por la vía democrática, como debe prevalecer en una organización que respete el derecho de sus afiliados”, diiicen. En carta enviada a las máximas autoridades del partido, sostienen: “Nos quitaron el derecho a participar en las primarias y todavía no nos han dado una respuesta satisfactoria”. Alertamos sobre la posibilidad de que dirigentes antidemocráticos quieran imponer de nuevo diputados que no tienen compromisos con nosotros ni con nuestra comunidad”.

►Perredeces y coloraos en NY chivos: La relación del 20% de reservas de candidaturas se hace de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley de Partidos 33-18. El PRD se reservó 823 cargos electivos, pero no da detalles de cuántos senadores, diputados, alcaldes, regidores ni dónde. Alguien gritó en el Alto Manhattan: “Se salvó Rubén Luna, porque el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía”. Muchos aspirantes se mantienen “chivos”. Por su parte el PRSC hizo lo mismo, solo proclamando “vamos a incrementar la representación al obtener de 4 a 6 senadores, 3 a 4 diputados al Parlacen; de 30 a 50 diputados; de 20 a 50 alcaldes; de 30 a 60 vicealcaldes y de 180 a 250 regidores”. En total son 4,106 cargos de elección popular. Un sabiólogo criollo en un encuentro esquinero dijo “del dicho al hecho hay gran trecho”. La cosa está jodona, susurran algunos compatriotas en la urbe.

►¡Ay! ¡ay! ¡ay! en los partidos pequeños NY: Ahí es que la cosa es grande porque muchos de esos “revolucionarios” y “camaradas” por mantener la “estirpe” están disimulando con sus aspiraciones, conociendo muy bien lo que planteó el “Foro Permanente de Partidos Políticos de la RD (Fopppredom)” advirtiendo a las organizaciones minoritarias de que corren el riesgo de desaparecer si hacen alianzas con los partidos mayoritarios, porque van en desventaja frente éstos el día de las elecciones, ya que encabezan los acuerdos. “La concurrencia aliada entre partidos emergentes y mayoritarios se ha comprobado que deja a los primeros sin representación ante la JCE, esto es, sin delegados en las mesas y en el centro de cómputos”, precisó la entidad. Recientemente, 8 partidos minoritarios anunciaron una alianza congresual y municipal, diciendo que sacarán 400 mil votos en las próximas elecciones. ¡Huummm!

►¿Candidato a diputado?: Charles Canaán es muy conocido entre los diferentes sectores que componen la comunidad criolla en NY, y a la vez es el presidente de Salcedo Cargo Express. Salcedenses de diferentes estratos sociales en RD se proponen apoyarlo como candidato a diputado por el PLD en la provincia Hermanas Mirabal, debido a que reúne todas las condiciones para representarlos dignamente y de mucho beneficio para el desarrollo de su pueblo y otras comarcas de la RD, nos escribieron expresando eso. Diiicen que se ha caracterizado por mantener significativas obras sociales, apoyar enormemente desde hace años a instituciones de completo servicio a los más necesitados, entre ellas Patronato Cibaeño contra el Cáncer, Casa Comunitaria doctor Manuel Tejada Florentino, Casa de la Tercera Edad, Centro de Rehabilitación Bélgica -Dedé- Mirabal, Cuerpo de Bomberos y Casa Hogar de Envejecientes, entre otras. Él va con la firme convicción de continuar sirviendo para lograr legislativamente una provincia fortalecida en el marco de sus necesidades”, diiicen muchos en la tierra de las Hermanas Mirabal. Bueeeno, el partido que lleve a Charles es un triunfo asegurado, dijo un “chusco” en el Alto Manhattan.

►Abogados en RD: Dominicanos en el Alto Manhattan debatieron sobre el complicado caso del Banco Peravia, indicando que actualmente hay buenos abogados en RD que las injusticias las convierten en justicia, haciendo prevalecer el precepto de Juan 8:32 “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Sus clientes tienen un mayor porcentaje de salir de las garras de la injusticia, hay que tenerlo presente porque el derecho lo emplean. Pongo solo un ejemplo, el abogado Juan de Dios Reyes, quien sacó absuelto y el cese de las medidas de coerción que pesaban en contra de Rolando y Nelson Cabral Veras, implicados en el caso del disuelto Banco Peravia”. El Primer Tribunal Colegiado del DN condenó a 5 de los 8 imputados por la quiebra de la entidad bancaria, imponiéndoles varios años de prisión y multas millonarias. Reyes ha resuelto complicados casos a favor de sus clientes desde el bufete “Olivares-Reyes”, ubicado en la calle 2da. esquina calle Central, en Bella Vista, D.N. (809-682-6886.) Es un garante en el estrado y esta columna da testimonio de ello. ¡Felicidades!

►Encuentros como entierro de gente pobre: Los encuentros que ha sostenido el aspirante presidencial por el PRM, Wellington Arnaud en algunos lugares de EE.UU, han parecido entierro de gente pobre, porque los mismos han contado con muy pocos seguidores para no decir ninguno, y en muchos casos reciclaje, diiicen los mismos “compañeritos del partido”. Este lunes asistirá al local del partido en El Bronx. Para querer llamar la atención atacó a su compañero de partido Hipólito Mejía, porque no tiene que ofrecer nada a la comunidad dominicana en EE.UU, alegando asimismo que ha tenido que fajarse en la calle por el partido, dejando el forro. ¡Huumm! Va para 10 años como diputado, devengando unos 300 mil pesos mensuales, exoneraciones, gastos de representación, viático, chofer, gasolina, ¡Uff! ¿El forro? Su llamado accionar presidencial es un ABM (Allante, Bulto y Movimiento), no renuncia al señalamiento que hiciera su partido a los 51 diputados, todos señalados a repetir. ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: José Miguel Rodríguez, oriundo de Santiago de los Caballeros, actualmente es el director financiero de la empresa de taxis High Class-NY, y viene brindando un servicio ejemplar a favor de cientos de taxistas y clientes. Anterior a sus funciones compartía su labor en la industria con algunas instituciones de su pueblo enviando ayuda a personas necesitadas; entre otras cosas, silla de rueda, bastones, medicamentos, alimentos y regalos en tiempo de navidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “José Miguel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El lago artificial de agua dulce más grande de las Antillas es el lago de Hatillo, en Cotui. Tiene 40 km. Esta fue construida para controlar las inundaciones del Rio Yuna, producir energía eléctrica y hacer mejor uso para irrigar las tierras que producen arroz en el bajo Yuna. En este lago hay estanques para la producción de alevines para poblar todas las presas del país de peces y tiene más de 500 cajas para producir tilapias en cautiverio.

►Turismo en RD: Los lugares turísticos a visitar en San Juan de la Maguana son: Centro Ceremonial Indigena, uno de los lugares más antiguos de la isla. Aguita de Liborio, lugar donde nació Oliborio Mateo, líder revolucionario y religioso. Pico La Pelona, donde se encuentran las mayores alturas del país y las Antillas. Coral de los Indios, muy mencionado y visitado, con una piedra en el centro, donde la Cacica Anacaona realizaba sus bailes o areitos.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.28 y venta 50.75 ►Compra euro 55.38 y venta 59.41 ►Galón de gasolina Premium 224.400 y regular 210.30 ►Gasoil Premium 185.40 y regular 171.10 ►Kerosene 163.00 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 91.00 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Impoluto, significa limpio, sin mancha.

►Cita histórica: “Perdonar a otros no es un síntoma de debilidad, sino de humildad” (Anónimo).

►Refrán y significado: “Quien ríe último ríe mejor = Será el tiempo quién diga tiene la razón y quién se equivoca.

