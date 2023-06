Entérate NY

►Los diputados fantasmas: La comunidad dominicana ha identificado los diputados del PRM en la Circunscripcion 1-USA (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó) como los diputados fantasmas. Por doquier lo expresan. No han favorecido a los quisqueyanos del exterior. Eso es, resoluciones van y vienen que se quedan engavetadas en el hemiciclo y bla, bla, bla por los medios, diiicen. Todo es ABM = Allante, Bulto, y Movimiento. Han puesto a correr que el partido ya lo escogió, pero todo es un “bluff”, según una fuente. Los 3, al igual que otros aspirantes, quieren que los impongan, escojan y selecc ionen de “mieo”, “obligao” y “pujao”, diiicen. Un ciudadano en Brooklyn vociferó “se burlan de la comunidad”. Otro le contestó “son tan “apretao” que ni siquiera participan en encuentros comunitarios, solo Iris Familia escasamente y de manera fugas. Todos atendiendo sus negocios particulares y cobrando más de RD$300 mil mensual, con los beneficios. Una señora que pasaba entre ambos cantaba = https://www.youtube. com/watch?v=rMQepCH-Tt8 ¡Ah! El pasado 28 (Día de Las Madres en RD) el Congreso entregó $201 millones 300 mil pesos; a senadores $650 mil para cada uno y a cada diputado $950 mil, para ser distribuidos en las correspondientes zonas o región de cada legislador para festejar con las “Madres”. ¡Huumm!

►Lo dicen Yulín y Elías: El presidente del PRM-NY, Yulín Mateo, declaró a la prensa la semana pasada = “el PRM escogerá los candidatos a diputados en una convención cerrada o con el padrón interno en la que los aspirantes tendrán la oportunidad de ser escogidos por los perremeístas. Si algún diputado(a) de los electos en 2020, quiere aspirar de nuevo, tendrá que mostrar una buena hoja de servicio y enseñar lo que han hecho”. Ver: https:// primicias.net/web/presidente- prm-ny-desmiente-denuncia-de- fp-sobre-supuestos- empadronamientos-ilegales- para-favorecer-reeleccion-de- abinader/ Mientras, el empleado del consulado, Elías Corporán, aceptando como buena y válida la proclama por TV de un reputado periodista en RD, refiriéndose a los diputados de ultramar: “Una cosa sirve menos que un diputado de ultramar”, ninguno sirven para nada; apoyada por el empleado consular, expresando a seguida “yo estoy de acuerdo contigo, la elección que se hizo fue de 3 diputados obsoleto (refiriéndose a los de la Circunscripción 1-USA), no han hecho nada, pudiendo hacer muchas cosas. ¡Ay, ay, ay! Lo dicho por Elías = https://www.youtube.com/watch? v=BbmqNkYpMiM.

►Rumor comprobado: Entre dirigentes del PRM-NY se comenta que el cónsul Eligio Jáquez está promocionando indirecta-directamente la reelección de la diputada Servia Iris Familia. A muchas actividades del consulado la lleva, la pone hablar, la sienta a su lado y menciona su nombre “mil veces”, como forma de enviar el mensaje de su apoyo. La celebración del “Día de las Madres”, en la sede consular, es un ejemplo de lo que dicen muchos “compañeros”, y donde quiera que está el cónsul ahí está la diputada. ¡Huumm! Otros expresan que a ciertos empleados del consulado se les ha prohibido visitar viejos amigos que aspiran a dicha posición y están enfrentando a la actual diputada, que la quieren imponer a la mala, diiicen. ¡Ay, ay, ay!.

►A Demóstene$ le fue bien en NY: Una dama amiga de esta columna, pidiendo reserva de su identidad, nos informó que, a Demóstenes Martínez, enlace político entre la FP y la Circunscripción 1-EUA, lo invitaron recientemente a un encuentro-picadera entre “compañeros en el Alto Manhattan”. Hablaron Carlos Feliz, presidente estatal; Jacqueline Guilamo, vice-presidenta; Yadira Peña, secretaria general, e Hilario Taveras, director operativo, entre otros. Por su parte, Demóstenes, fino en el trato, dio las gracias y dijo que hará todo lo posible por ser el candidato-electo a senador por Santiago, y que “El León” salga presidente de la RD en el 2024. La actividad fue en el restaurant Taboga, ubicado en el 421 W de la calle 202. Hubo una asistencia sobre los “100 leoncitos”. Contribución “a partir” de US$100.00”, en cheque, transferencia o efectivo. La fuente concluyó diciendo “Ya quisieran otros precandidatos tener el sostén económico que representan los amigos de la diáspora, porque el dólar está al 55 x 1”. ¡Bueeeno!.

►AlPaís-NY truena contra diputados: AlPaís en NY tronó contra los diputados del PRM en ultramar, especialmente contra la diputada Servia Iris Familia (NY) por abrogarse como propio el justo reclamo del no cobro de los 10 dólares de turismo al dominicano emigrado, al ella afirmar que el impuesto ilegal fue eliminado por iniciativa suya, estando vigente todavía. En documento de prensa, la seccional de AlPaís, cuyo coordinador para Ultramar lo es Luis Mayobanex Rodríguez, precisa que la legisladora, al ser entrevista en un programa radial y televisivo de la RD que se transmitió desde la Gran Manzana, se le invitó a investigar su imprecisión. El dirigente político sostiene que la diputada del PRM no tan solo quiso pasar “gato por liebre” con el decreto 430-17, sino que al mismo tiempo expresó desconocimiento sobre categorías elementales como lo que es una ley y un proyecto de ley. «Su desconecte es tal con la realidad del caso que mostró no saber que en los propios aeropuertos del país su gobierno aun sigue cobrando los 10 dólares», diiice Rodríguez. Ver lo dicho por la legisladora: https://costaverdedr.com/ afirma-diputados-de-ultramar- no-han-presentado-iniciativas- beneficien-diaspora- dominicana/.

►El mismo patrón: Observadores políticos dominicanos en Queens sostienen que el accionar del PRM es genético, porque desciende del PRD: En muchas ocasiones cuando efectúan encuentros masivos terminan como la fiesta de los monos “a raboso limpio”. Veamos, diiicen. En Nagua el rebú se originó porque el senador, Alexis Victoria Yeb, repartió regalos el “Día de las Madres” con preferencias y selección, luego cientos de mujeres armaron la fiesta de los monos. En NY, haciendo lo mismo, casi, casi se arma también la fiesta de los monos. Una madre vociferaba “váyanse a la que pica el poco, una y otra vez”. Ver el rebú: https://www.youtube.com/watch? v=Q858Zsyu1To

►A los instigadores: Que han venido y continúan haciéndolo entre el cónsul Eligio Jáquez y el autor de esta columna, que sigan, (que me importa) pero nosotros seguiremos reconociendo en el funcionario a un hombre humilde, conciliador, respetuoso y capacitado. Lo cortés no quita lo valiente. Ni le debo ni él me debe favores. Se oye o no se oye. A quien le sirva el sobrero que se lo ponga, y nosotros como periodista cumpliendo con el deber de ser voz de los que no la tienen, sin dejarme narigonear, como quieren algunos.

►Comisiones acto de Guido: Una fuente del PRM que sigue al doctor Guido Gómez nos afirmó que decenas de comisiones de dirigentes del partido ya comienzan a organizarse en varios estados de EUA (NY, NJ, Pensilvania, Connecticut, Washington DC, Maryland, Virginia, Massachusetts, Rhode Island y Miami, entre otros), al igual que en varios países (Canadá, Puerto Rico, Panamá, España, Italia y Alemania, entre otros) para participar en el acto de proclamación de Guido Gómez como precandidato presidencial del PRM, que será el próximo 25 de junio, en el Club San Carlos, en el D.N. ¡Ah! En NY se iniciaráִ en los próximos días dicho montaje, programado para el 25 de agosto. Se espera que Guido venga al mismo.

►Pinceladas del PRM: Una prestante e influyente dama política bien informada dentro del PRM-RD, con mucha influencia y conocedora de la seccional NY, informó a esta columna lo siguiente. Ni quito ni pongo: 1- En la agenda del presidente figura su asistencia al Desfile Dominicano, el próximo domingo 13 de agosto, donde asisten cientos de miles de personas. Es un año preelectoral y los perremeístas cantan = https://www.youtube. com/watch?v=32PhF1aodNE, pero el mandatario tiene el compromiso el 16 ante el Congreso Nacional y está pensando hacer un viaje fugaz, venir solo a eso para darse un baño de pueblo y escuchar propuestas de apoyo a la dominicanidad (que es lo mismo reelección), la cual anunciará desde el Congreso. 2- La vicepresidenta Raquel Peña repetirá como candidata a la vicepresidencia. 3- Hay mucha posibilidad de que Robertico Salcedo sea el favorecido con la candidatura a síndico por el DN, porque Carolina Mejía no repite, no será candidata a la vice, ni a senadora. Ella quiere una institución que tenga muchos empleados, como Obras Públicas o Educación, pero el presidente dijo que “NO”. La designarían en Relaciones Exteriores, pero no quiere. 4- El partido determinó que Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) no será el jefe de campaña de la reelección, serán José Paliza y Carolina.

►En NY: La misma dama nos informó: 1- “Los candidatos a legisladores en RD van por encuesta, pero en el exterior será por primarias cerradas-votación- y la JCE no quiere supervisar el proceso, tendrá que legalizarse con un “notario público”. 2- Ya los oficiales electos dominicanos en Albany y el cónsul Eligio Jáquez hicieron la paz, porque todo lo del funcionario consular era con un oficial puertorriqueño, con meses de nacionalizado dominicano, que ahora se presenta más dominicano que “Juan Pablo Duarte”, porque en su Distrito el 75% de los votantes son quisqueyanos. 3- El enfrentamiento entre el actual presidente PRM-NY, Yulín Mateo y Neftalí Fuerte, ex presidente, es a muerte, quedando demostrado la semana pasada en el local del partido en El Bronx y ante decenas de “compañeros”, cuando uno le arrebató el micrófono a otro. 4- Hay 12 precandidatos a diputados por la Circunscripción 1-USA y entre todos no llegan a 2 mil inscrito, y no se sabe si están depositados ante la JCE. Las inscripciones se cierran el 30 de este mes. 5- Entre la vicecónsul y actual esposa de Fuerte, Isaura Nivar; la esposa de Alejandro Rodríguez (Tontón), Johanna Miranda (La Beba), vicepresidenta de la seccional; Mariluz Fermín, también vicepresidenta; y Ramona Almonte (Monín), directora de comunidad en el consulado y apadrinada por el cónsul, existen feroces disputas que se desarrollan en cualquier terreno, día y hora, que hay que dejar el lugar. De momento habrá sangre, diiicen.

►Un valor dominicano en NY: Ana Almánzar, dominicana de pura cepa, llegó desde Las Palmas de Herrera, Santo Domingo, a NYC hace décadas. Se graduó de CUNY y ha luchado por los derechos de los latinos en la Gran Manzana, sirviendo de puentes entre organizaciones sin fines de lucro y el gobierno municipal. Acaba de ser nombrada vicealcaldesa de NYC, con la responsabilidad del Centro de Innovación a través de Inteligencia de Datos; la Universidad de NYC; el Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitaria; del Cuidado Infantil y Educación Infantil Temprana, de Equidad, de Política Alimentaria, de Organizaciones sin Fines de Lucro del alcalde, y organizaciones sin fines de lucro afiliadas NYC. Almánzar pone en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Ana, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. En los últimos 5 años en USA han fallecido por balas (homicidio y suicidio) la cantidad de 226,660 personas y 177,198 heridas, muchas de ellas quedando en estado de gravedad. En el 2018 fallecieron 54,121 y la cantidad de 28,262 heridos. 2019 = 39,306 y 30,203; 2020 = 43,740 y 39,542; 2021 = 45,133 y 40,600; 2022 = 44,360 y 38,591. Las estadísticas aparecen en la organización sin fines de lucro “Archivo de Violencia Armada” (GVA) con sede en Washington DC, cuya misión es documentar los incidentes de violencia armada que suceden en todo el territorio estadounidense.

►Servicio comunitario: Hay que comer saludable. Con el plan “MiPlato” del Departamento de Agricultura de USA, puedes conocer las mejores opciones de alimentos para lograr una mejor salud. Para más información. Ver: www.myplate. gov

►Dólar y euro hasta este domingo 4: Compra del dólar 54.12 y venta 55.27; Compra euro 57.28 y venta 60.67

►Combustibles: Del 3 al 9 de junio: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $237.10 y el Regular a $220.60. Gas licuado a $137.60 y el Gas Natural $43.97.

Por Ramón Mercedes

