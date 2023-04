Entérate NY

►Informe del PRM-NY: Una fuente de entero crédito en el PRM nos informa lo siguiente: Eligio Jáquez se encuentra en RD forzando su nombramiento, apoyado por su gran amigo Mauricio De Vengoechea, asesor del presidente Luis Abinader, para dirigir la reelección. Se oponen 100 x % José Ignacio Paliza y el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) quien aspira a dirigirla. Jáquez, tiene 2 semanas de ausencia en el consulado, viene en las próximas horas para recibir el pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC). Su hermano Antonio Jáquez lo sustituye en la sede (Ley, Batuta y Constitución). ¡Uff! Eligio, por su experiencia política y ser muy conocido a nivel nacional, (regidor DN 1978-82; diputado por el DN 1982-86; precandidato a síndico por el DN en el 1998; jefe de la campaña presidencial de Hipólito Mejía en el 2000; secretario de agricultura cuando Hipólito 2000-2004; precandidato presidencial del PRD en el 2010; y cónsul desde agosto 2020), es impulsado por el poderoso De Vengoechea. Habrá dos tipos de convenciones. 1- Para que se queden en las posiciones que están se hará por encuesta, deseo del partido, diiice la fuente 2- Lo que no quieren que se queden le harán convenciones y “chumbarán” la militancia, deseo del partido. Los 3 diputados (fantasmas) por la circunscripción-EUA (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó), son de interés del PRM-RD que sean reelegidos, o más bien serán impuestos por encuesta. ¡Ay! Los nuevos aspirantes a diputados Cirilo Moronta, German Ramírez Jr., Rubén Luna, Roberto Rojas (La Bala) y Kennedy Vargas, entre otros, se quedarán “oliendo donde guisan”, diiicen. ¡Ay, ay, ay!

►¿Nos peinamos nos hacemos rolos?: Una fuente fidedigna, confiable y de entero crédito dentro de la FP confió a Entérate NY, bajo condición de anonimato, que dirigentes en los “nuevayores” del PLD y la entidad del León dicen estar confundidos con los difusos mensajes enviados por la alta dirigencia de ambas parcelas con miras a las elecciones del 2024. Diiicen que mientras se habla de una “inminente” alianza y creación de comisiones negociadoras en ambos bandos, el aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, expresa (en alusión a Leonel Fernández) que no se aliará a quienes se unieron al PRM para sacarlos del poder en el 2020, y que su único acuerdo es con el pueblo; mientras que Leonel dice por otro lado estar de acuerdo con la creación de un frente opositor, pero que de alianza con el PLD “nananina”. Dicen estar confiados en que la situación se defina lo antes posibles y que no se trate de un ABM (Allante, Bulto y Movimiento), para no quedarse oliendo donde se guisa ¡Ay!

►Tremendo cumpleaños en NY: Alejandro Rodríguez (Tontón), alto funcionario del gobierno dominicano de RD y el dirigente del PRM-NY con mayor aceptación entre sus dirigentes y militantes, diiicen, celebró ante cientos de sus compañeros su cumpleaños No. ¿? en el restaurant 809 y en los salones del Club Deportivo Dominicano, ambos en el Alto Manhattan. En sendas actividades se brindó una sola marca de whisky en sus 4 variedades (Johnny Walker Azul, Dorado, Verde y Negro); el Rojo no estuvo en agenda. Hubo bufete solo en 809, pero en los 2 lugares, baile y fiesta hasta que cante el gallo, decían algunos compañeros ya “sabrosones”. Felicidades y salud Tontón, decían por doquier otros perremeístas.

►El que calla otorga: La región de El Bronx, zona de conflicto entre altos dirigentes del PRM-NY, es torpedeada constantemente por Neftalí Fuerte con la intensión que su esposa, la vicecónsul Isaura Nivar, sea nombrada la presidenta en sustitución de David William. El presidente del partido en NY, Yulín Mateo, y la vicesónsul Nivar son del mismo San Cristóbal y parece ser que como compueblanos se apoyan el uno al otro. John Sánchez, secretario general, se hacen de la vista gorda y está como Balaguer “ciego”, “sordo” y “mudo” para que Nivar pase. Hay problemas. Hay una formula y es dividir El Bronx en 2 zonas y que haya 2 presidentes.

►Interno: El pasado fin de semana permanecimos por laaaargo tiempo en el hospital “Allen Pavillion” (Broadway con la calle 218 en el Alto Manhattan) a instancia de nuestro médico de cabecera, el Dr. Rafael Lantigua, luego de comunicarle el intenso dolor en la parte derecha del abdomen, cortándoseme la respiración en gran porcentaje. Acudí, me hicieron un electrocardiograma, tomaron una radiografía, sacaron sangre, una inyección e hicieron la prueba del Covid-19. Luego me despacharon con un “usted no tiene nada”, eso es una contracción muscular, tomar Tylenol cada 6 horas. El dolor me persiste en menos intensidad. Aquellos que me han deseado pronta recuperación, gracias mil. A aquellos que han expresado y pensado lo contrario, le deseamos el doble de lo mismo, junto a sus familiares. “Moriré con las botas puestas”, como dijera el colega Manuel Ruiz, defendiendo nuestra comunidad de los coprófagos, improsultos, trepadores, desconsiderados y oportunistas.

►Manifestación de dolor: El velatorio del “camarada” de Alianza País, Danilo Mercado, realizado este domingo en la funeraria Ortiz, en el Alto Manhattan, constituyó una muestra de dolor entre la comunidad dominicana en NY. Este lunes 17, a las 10:00 de la mañana, será la misa en la Iglesia Encarnación, ubicada en Saint Nicholas con la calle 175. AlPais-NY sostiene que Danilo vive; la lucha sigue. ¡Paz a su alma!

►Un valor dominicano en NY: La sargento Angie Hernández llegó a NYC una jovencita (21 años) desde RD. Es la primera hispana patrullando las autopistas de NY al conducir una motocicleta Harley-Davidson del NYPD. A pesar de que no veía mujeres en esta unidad policial, y con el temor de manejar una motocicleta que pesa 850 libras, no se rindió. “Me gustan las motocicletas, siempre me han gustado y dije ´yo quiero llegar allá´, me encantaba ver a los policías en ellas. Voy a dar lo mejor de mí y a tratar de llegar allá. Si no puedo lo intenté. Lo hice, es un honor para mí servir en el NYPD, siempre he querido servir a mi país, más a este (EUA) que me ha adoptado”, ha proclamado. Tiene 10 hombres bajo su mando, para garantizar vidas en las autopistas de NY. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Angie, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Aunque no existen cifras exactas, se considera que durante la Primera Guerra Mundial (1914 y 1918) murieron alrededor de 10 millones de personas y unos 20 millones resultaron heridas. En la segunda guerra (1935-1945) conflicto militar global y el mayor en la historia, donde las grandes potencias destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, se usó por primera vez armas nucleares. Se estima que fallecieron entre 50 y 70 millones de personas. La tercera guerra mundial no ha sucedido y de suceder no habrá vencido ni vencedores, exponen expertos.

►Servicio comunitario: Los notarios en EUA no son abogados, como tienen que ser en RD. Si necesita asesoría hay que buscar un abogado y no un notario, recomiendan las autoridades. Para más información. Ver: https:// consumidor.ftc.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 16: Compra del dólar 54.31 y venta 55.50; Compra euro 58.59 y venta 62.00

►Combustibles: Del 15 al 21 de abril se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $33.97.

