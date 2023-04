Entérate NY

Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►¿Leonel Fernández en NY?: Una prestante dama política dentro de la FP en RD, pidiendo total reserva de su identidad, informó a esta columna: “El presidente de la FP y ex presidente de la RD, Leonel Fernández, estará en los próximos días en NY y otros lugares. Sostendrá encuentro con empresarios, profesionales, comunitarios, y posiblemente recorra algunas cuadras de la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, lugar minado de dominicanos, considerados sabiólogos, todólogos y cienciólogos, porque de todo saben y discuten, hasta de la troposfera (10 km. de altura), estratosfera (50 km. de altura), mesosfera (80 km.), termosfera (500 km.) y exosfera (con alturas no determinadas). El científico e investigador de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) Peter Kalmus, le queda “chiquito” a los opinólogos quisqueyanos. Vamos a ver si nuestra fuente merece crédito. ¡Huumm!

►Un duro de la FP en NJ: En los diferentes partidos políticos existen dirigentes que son ABM = Allantes, Bultos y Movimientos. Están en todas partes como el arroz blanco y hablan por un tubo y 7 llaves; son pretenciosos, “analistas”, aguajeros y “egocentristas”. Sin embargo, a esta columna han llegado diferentes versiones, señalamientos y reconocimientos al trabajo político que viene desarrollando a favor del presidente de la FP, doctor Leonel Fernández, en Nueva Jersey el silencioso joven Ray Fabián, de línea religiosa evangélica y empresarial, medio reservado pero puntual e incisivo en sus objetivos a favor del “León”; Fabán posee credibilidad, y ha hecho amarres con diferentes sectores (empresarios, profesionales, comunitarios, religiosos, comerciantes y políticos) de manera real. Su continuo trabajo político a favor de Fernández también se hacer sentir por lugares adyacentes al Estado Jardín. Un ciudadano en Passaic vociferó “la oveja mansa se mama su teta y la de la brava también” ¡Ay!

►Hay que prestar atención a la Iglesia: Dominicanos en el Alto Manhattan que se confiesan cristianos y preocupados por los problemas que aquejan su país, nos escriben. Ni quito ni pongo: La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad, que ha tenido una influencia innegable en la configuración del sistema político y la cohesión social en nuestro país. La Iglesia brinda apoyo a los necesitados, que son la mayoría, promueve la armonía y la paz entre los hombres, lucha por lograr el desarrollo equitativo de los pueblos, por lograr avances, porque representa el pueblo, sirve y lucha por los pueblos. El gobierno del presidente Luis Abinader y la clase política deben poner el oído en el corazón de la Iglesia que es lo mismo que en el corazón del pueblo, porque recoge el sentir del mismo, y así lo ha manifestado en el Sermón de las 7 Palabras durante la Semana Santa. Hay que prestar atención a la Iglesia Católica. Vox populi, vox Dei = «La voz del pueblo, es la voz de Dios», diiicen.

►Planteamientos de la Iglesia: Algunos planteamientos de la Iglesia Católica mediante el Sermón de las 7 Palabras explica su posición en cuanto a los principales problemas que tiene el país sobre la realidad económica, social, cultural y política, entre otras cosas, diiicen los observadores y opinológos criollos en NYC. El 4º pronunciamiento: “Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado?” -El sacerdote Luis F. Rodríguez Simé trató el tema de la inseguridad ciudadana, la educación y el estancamiento en el desarrollo del país. «En las calles del país hay que andar con miedo hasta de quienes están uniformados y la muerte sigue desfigurando el rostro de la RD». 5º pronunciamiento: “ Tengo Sed” –La falta de conciencia de la ciudadanía, un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), desaparecido y aparentemente sin planes, un intento macabro de privatizar las aguas, unido a la creciente deforestación y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, son parte de la agenda con la que se pretende equivocadamente responder a este desafío”, dijo el Padre Cesáreo Núñez. 6º “Todo está consumado” –Nuestro mundo es de promesas incumplidas. Cada día leemos en los periódicos que los políticos prometen una cosa y luego no la cumplen. Y en nuestro caso particular, reina el clientelismo y un mar de corrupción, como los casos: Pulpo, Medusa, Coral, Calamar… planteó el cura Isaías Mata Castillo. 7º ¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! -Al ritmo que vamos, los dominicanos seremos menos en nuestro propio suelo”. Después, dice no creer que el país esté bien y lo peor, a su entender, es que algunos no se dan cuenta de que por cada dominicano que sale a esa travesía, entran al menos cinco extranjeros, precisó el sacerdote Robert Valentín Alcántara Belén. Un ciudadano vociferó en la avenida Dyckman, en el Alto Manhattan. ¡Que Dios nos agarre confesados si el gobierno no mete su mano!

►Temen incidentes próximas convenciones PRM: Dirigentes del PRM-NY, pidiendo reservas de sus identidades, muestran preocupación de que las venideras convenciones de su partido terminen como la fiesta de los monos “a rabazos limpios”, como el torneo de baloncesto dedicado al presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la semana pasada en El Seibo. Hubo galletas, trompadas, patadas, sillazos, botellazos, pedradas, según destaca la prensa nacional. Ver: https:// deultimominuto.net/torneo-de- baloncesto-dedicado-a-paliza- en-el-seibo-termina-en- altercado/ Diiicen que es característica en ellos (PRM = PRD) imitar a “jalisco” que cuando pierde rebata. Envían como ejemplo algunos resultados de convenciones pasadas. En la década del 1980, en el hotel Concord en la capital dominicana hubo decenas de heridos a tiros, puñaladas, sillazos, botellazos. ¡Ah! También en enero de 2013 en el local del PRD, entre las facciones de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía, hubo heridos a balazos, puñaladas, palos, sillazos. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= sItIyvxcGVw Otro problema similar: Ver https://www. youtube.com/watch?v= RjBl27XSak8 Más problema. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=B- QXSybnAi0 ¡Uff!

►¿La buena gestión consular-NY?: Observadores políticos dominicanos en Queens aseguran que el actual cónsul de RD en NY, Eligio Jáquez, hombre humilde, sencillo, educado y trabajador, ha desempeñado el cargo como los otros cónsules, con los precios de los documentos consulares altos. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= uEARx47ELu8. Y este Gobierno del “cambio” debe propiciar la modificación de la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los consulados, para reajustar los elevados precios de sus documentos (pasaportes, poderes, carta de ruta, etc.) y no hacerse el “ciego”, “sordo” y “mudo”. Jáquez ya posee millones de dólares por los servicios que presta el Gobierno a la comunidad, diiicen. Ver: https:// almomento.net/irregularidades- de-eligio-jaquez-en-cobro-de- pasaportes-en-ny-opinion/ Se reúne y abraza a todos, recibiendo reconocimientos como ningún otro cónsul, más de 100, 78 de ellos colgados en la pared de su despacho, los cuales, en su mayoría diligenciados adrede ante asociaciones, clubes, empresas y personas en la urbe, por un lambón, limpia saco y alabardero de 300 libras -EB- para que se divulgue lo que él con$idera la buena gestión del funcionario, diiicen. El propio cónsul, en reciente proclama pública destaca las instalaciones de 14 dependencias gubernamentales en NYC por parte del gobierno para la comunidad. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=BufSUXfs- xk Entre ellas “Instituto Postal Dominicano -Inposdom-“; “Defensor del Pueblo”; “Gabinete de Política Social del Gobierno”; “Familia Feliz”; “Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre -Intrant-”; “Pro Dominicana”; “Dirección General de Jubilaciones y Pensiones -DGJP-”; “Index”; “Seguro de Salud y Funerarios -Senasa-”; “La Universidad UASD”; “JCE”; “Aduanas”; Tribunal Superior Electoral -TSE-”; “Titulación y Terrenos del Estado”; e “Interior y Policía”. Vienen más. Los opinólogos sostienen que sirven en un mínimo de porcentaje a la comunidad de ultramar calculada por el propio Index en 2,835,593. Diiicen que se han instalado para nombrar silenciosamente a veintenas de “compañeros” para que sirvan de promotores de la reelección”. ¡Ay, ay, ay!

►Propugnar por verdaderos beneficios: Los mismos sabiólogos y todólogos criollos en NYC reiteran que si el cónsul Eligio Jáquez y el propio presidente Luis Abinader quieren y tienen la intención de verdaderamente beneficiar los dominicanos del exterior en los diferentes países y no solo en las ciudades donde hay gran cantidad de votantes, se debe: 1- “Rebajar los precios de los documentos consulares”; 2- “reducir los $109 dólares de impuestos al comprar un boleto aéreo”; 3- “derogar el abusivo cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 dólares si pasa más de tres meses”; 4- “legislar para aprobar por ley el no pago por primera maleta en las líneas aéreas”; 5- “aumentar a 7 mil dólares la gracia navideña, porque todo ha subido el doble”; 6- “rebajar los pasajes aéreos y eliminar el cobro de los 10 dólares por la tarjeta de turista a los dominicanos que van a su propia tierra”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/abinader- anuncia-vuelos-especiales- desde-ny-a-rd-por-menos-de- us500-con-impuestos-incluidos/ ; 7- “ visitar y proveer asistencia legal a los dominicanos presos”; 8- “articular programas de viviendas en que los beneficiarios no sean solo los dirigentes y militantes del PRM”; 9- “permitir llevar un vehículo con 10 años de uso que no haya sobrepasado las 200 mil millas”; 10- “establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, que desde el 2010 han enviado más de 80 mil millones de dólares. 11- Sin contar los envíos a través de familiares, amigos y relacionados. 12- Además, los miles de furgones llenos de alimentos, medicinas, ropa, útiles deportivos, de salud y educación. “No queremos discurso reeleccionista. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=iPFiwZYY_fs Queremos hechos que beneficien verdaderamente a la comunidad dominicana en general en todo el exterior”.

►Un fallecimiento lamentable: Dominicanos de diferentes estratos sociales en NYC han lamentado el fallecimiento el pasado sábado del directivo de AlPaís-NY, Danilo Mercado, en un hospital del Alto Manhattan. En vida fue consagrado al servicio, un ejemplo en todos los órdenes, siempre poniendo en práctica su recia formación política, personal y moral. El coordinador general del partido en el exterior, Radhamés Pérez, afirmó que su memoria los compromete aún más en la lucha por la redención política y emancipación social de nuestro pueblo y nación (RD). Será cremado, como lo pidió en vida, informó su esposa Olga, y sus cenizas serán trasladadas a Florida donde reside una de sus hijas (enfermera) que tenía planes de llevárselo en las próximas semanas. Danilo fue acérrimo defensor de “Entérate NY”, y amigo personal del autor de esta columna. Nuestras condolencias a sus familiares. ¡Paz a su alma!

►Un valor Dominicano en NY: Sigfredo Rojas (Sifro), un dominicano procedente del Cibao (San Fco. de Macorís-Villa Riva) tiene décadas residiendo en la Gran Manzana, labora en el sector privado y es un hombre versado en las distintas ramas del saber, que lo faculta a sostener, analizar y explicar a profundidad sobre diversos temas. Por eso, con frecuencia se le observa aconsejando y orientando a jóvenes de diferentes etnias, principalmente a dominicanos en el Alto Manhattan, sin alardear sobre sus conocimientos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Sigfredo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Desarrollado en 2019, el K-329 Belgorod de Rusia, se considera el submarino más grande y letal del mundo. Lleva misiles nucleares ‘Poseidón’, conocidos como el ‘Arma del Apocalipsis’; miden 24 metros de largo, dos metros de ancho y cada cabeza nuclear puede albergar hasta 100 megatones. La bomba atómica que destruyó Hiroshima-Japón en 1945, tenía 16 kilotones (0,016 megatones). El misil tiene capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y luego hacer explosión cerca de la costa y causar un tsunami radiactivo. El submarino tiene 184 metros de eslora y 15 de manga. Puede viajar a 60 kms. por hora bajo el agua y pasar hasta 120 días sin tener que regresar a la superficie.

►Servicio comunitario: Para conocer los artículos que en vuelos aéreos se pueden llevar desde EUA y traer hacia el mismo territorio, solo hay que revisar la lista de los que se permiten y prohíben por parte de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), agencia del Departamento de Seguridad Nacional de USA que gestiona sistemas de seguridad en los aeropuertos, y en los Metros norteamericanos. Ver: https://www.tsa.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 2: Compra del dólar 54.38 y venta 55.55; Compra euro 58.20 y venta 61.62

►Combustibles: Del 8 al 14 de abril se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

Relacionado