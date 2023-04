Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►Robar para comer y robar por placer: Lectores de Entérate NY que residen en El Brooklyn nos envían un párrafo. Ni quito ni pongo. El reciente hecho acaecido en nuestro pueblo (San Fco. de Macorís) y los llamados “defensores”, “políticos”, “comunitarios”, “patrioteros”, “hacedores de opiniones”, “opinólogos” de todo lo que acontece en RD ni caso le han hecho al mismo, porque se trata de un “jodido”, “descamisado”, “muerto de hambre” y no tienes en qué “caerse muerto”. Da pena y vergüenza que no haya tenido doliente en nuestra sociedad el anciano Miguel Acosta Rosa, de 58 años, aunque no apoyamos la acción que a todas luces en el fondo indica para sobrevivir, se robó presuntamente dos sacos de plátanos y el propietario de la finca, ubicada detrás de La Sirena (S.F.M), lo sorprendió propinándole machetazos hasta cortarle las dos manos. ¡Uff! Recibió atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul luego de la amputación de ambas manos. Sin embargo, en RD hay “ladrones” de cuello blanco que roban millones de pesos, dólares, euros, fincas, apartamentos, y siempre salen “señores(as)” a defenderlo, robando estos por placer y guardar lo$ cuarto$ en banco$ extranjero$. La información del caso aparece en el medio dominicano = https:// costaverdedr.com/barbarooo- dueno-de-finca-le-cercena- ambas-manos-a-un-anciano- sorprendio-robandole-dos- racimos-de-platanos-en-sfm/.

►Alerta en NY: Las autoridades de NYC, llámense Policía, FBI, y el Servicio Secreto están preparados con sus logísticas de seguridad ante posibles protestas y disturbios durante el interrogatorio este martes al ex presidente Donald Trump en la oficina del fiscal de Manhattan. Ver: https:// costaverdedr.com/autoridades- nyc-preparadas-ante-posibles- protestas-por-interrogatorio- este-martes-a-donald-trump/.

►Juez caso Trump es hispano: El hispano Juan Manuel Merchán, nacido en Colombia y traído por sus padres a Estados Unidos a la edad de 6 años, es el juez ante quien comparecerá en la corte este martes el ex presidente Donald Trump para ser imputado por el presunto pago a la actriz porno, Stormy Daniels. El magistrado, según The New York Times, creció en un ambiente humilde en Jackson Heights-Queens, fue repartidor de comidas, lavaplatos y gerente nocturno de un hotel. Ver: https:// costaverdedr.com/juez-que- lleva-el-caso-trump-es-un- hispano-que-en-su-juventud- lavo-platos-en-queens/.

►La cumbre de Margarita: Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la RD y miembro de la Comisión Política del PLD, plantea la realización de una cumbre entre Luis Abinader, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, bajo el alegato de enfrentar la “ingobernabilidad que se está generando en RD. Hay que catalogarla de «cumbre para la impunidad» y no se puede”, afirma AlPaís-NY. Además, busca tumbar uno de los pocos aspectos de luces del actual gobierno, que no es otro que el proceder del Ministerio Publico bajo la conducción de la insobornable Miriam German, diiice un documento enviado a Entérate NY por Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general para el exterior. De Abinader aceptar esta propuesta obligaría la renuncia por lo menos de Germán, como Procuradora General, dado que serían el “Palacio y los políticos” quienes continuarían determinando el rumbo de la justicia dominicana y no la justicia misma. Así que, el reclamo de ponerle fin a la corrupción y a la impunidad es una responsabilidad de todos buenos dominicanos sin importar lugar de residencia. ¡Ay!.

►Artistas en política: En los últimos años artistas dominicanos se han lanzado a la política con éxitos. Johnny Ventura, síndico-DN; El Torito, senador; Raulín Rodríguez, síndico por un pueblo de Montecristi; y Sergio Vargas, diputado, entre otros. Ahora le toca el turno al cantante, compositor, y arreglista Amarfis Aquino, quien aspira a diputado por la provincia de Monte Plata, tierra de los intelectuales Iván Gatón y Ramón Alburquerque, entre otros. Su aspiración a legislador se la hizo saber a Entérate NY, desglosando planes sociales y comunitarios en favor de los residentes de esa provincia. Más luego detallaremos. ¡Ah! Amarfis quien residió en la Gran Manzana por muchos años, ingresó a la Universidad City College en NY donde estudió ingeniería y música por 3 años. Luego se inclina más por la música y estudia Jazz, R&B, Ritmo Afro-antillanos, Clásico y composición con 3 de los mejores profesores de música en RD.

►¿Jugando con la inteligencia de otros?: Observadores dominicanos en el Alto Manhattan se han dado a la tarea de monitorear actos efectuados recientemente dentro de la comunidad quisqueyana en la urbe. El PLD hizo una actividad en la avenida Saint Nicholas con la calle 181 (Alto Manhattan), para protestar por el apresamiento en RD de varios altos dirigentes de ese partido. Invitaron compañeros de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y hasta niños llevaron con carteles; aun así, pareció un entierro de gente pobre, diiicen. El aspirante a la presidencia de la RD por el llamado Partido Nueva Generación (PNG) hizo un encuentro-rueda de prensa con algunas personas. Eso fue en el 286 de la avenida Fort Washington (Alto Manhattan). Allí habló de su libro “La Asamblea de una isla”. Propone en la obra los ejes de transformación social para un mejor país. Un ciudadano en Queens vociferó “ese partido no existe, no se conoce de un precandidato. Otro contestó “es que quiere vender el libro”. El PNG no está reconocido. Ver JCE = file:///C:/Users/19178/ Downloads/PADRON% 20ORGANIZACIONES%20POL%C3% 8CTICAS%20RECONOCIDAS%20POR% 20LA%20JCE%20ACTUALIZADO%20AL% 206-02-2023%20(1).pdf.

►Otros eventos: Surgió el movimiento del sector externo “4 Años Más con Luis”. El evento fue celebrado en el Grand Slam Banquet Hall, ubicado en el 478 de la avenida Tremont en El Bronx. Será presidido por Miguel Santiago y Ramón Mejía. Asistieron más de 100 personas, siendo el 95% de ellos dirigentes y militantes del PRM. Esto es un reciclaje, comentaron en voz baja algunos de los asistentes. Juramentan en NY el Comité Organizador de los Juegos Patrios, después de dos años de ausencia por el Covid-19. Pero, la dirección PRM-NY se impuso para que los juramentaran, alegando que son el “gobierno”. José Ortiz, presidente de la Unión Deportiva Dominicana de NY (UDEDONY), dijo sentirse burlado por el ministro de Deportes y el cónsul Eligio Jáquez, quienes convirtieron en un mitin político el acto de juramentación. Ver: https:// elnacional.com.do/dice- convirtieron-juramentacion- comite-juegos-patrios-en-acto- politico/ Los movimientos “Acción Rápida”, “Somos Pueblo USA”, y “Loma Miranda-NY” que se vienen movilizando desde hace tiempo contra políticos y funcionarios de RD por actos de corrupción e impunidad, principalmente de gobiernos anteriores, hizo un acto de apoyo a la labor del Ministerio Público Independiente. Vinieron desde NJ y de los condados de NYC. Hubo más asistencia que la que hicieron, en el mismo lugar, los peledeístas en apoyo a sus compañeros presos por actos de corrupción, diiicen. Ver: https://www. facebook.com/watch/?v= 889156298857199&extid=NS-UNK- UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid= 1YhcI9R&ref=sharing..

►La Juventud del PRM-NY: Realizó una jornada de inscripción y empadronamiento el pasado fin de semana. Una fuente nos informó que no llenaron con nuevos nombres una hoja 8 ½ x 11, aún los jóvenes contar con la asistencia masiva y respaldo de decenas de dirigentes y militantes perremeístas. El objetivo es que la gente vote por Abinader en el 2024 y continue con su obra de gobierno en beneficio del pueblo dominicano. Un ciudadano preguntó ¿Y cuándo es que a los criollos del exterior el gobierno les cumplirá? 1- Modificar La ley 716 del 1944 (79 años) sobre los Consulados para reajustar los elevadísimos precios (pasaportes, poderes, etc.)

2- “Reducir los $109 dólares de impuestos al comprar un boleto aéreo”.

3- “Derogar cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 dólares si pasa más de tres meses”.

4- “Legislar para aprobar por Ley el no pago por la primera maleta en las líneas aéreas”.

5- “Eliminar el cobro de los 10 dólares por la tarjeta de turista a los dominicanos que van a su propia tierra.

7- “Permitir llevar un vehículo con 10 años de uso”.

8- “Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, que al año mandan más de $15 mil millones de dólares entre remesas directas, con familiares, amigos, y miles de furgones conteniendo alimentos, medicinas, útiles deportivos, escolares, de hospitales y otros enseres. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan: Están como Balaguer “ciego”, “sordo” y “mudo”.

¿Feria Inmobiliaria?: La empresa Cabral Group Realty impartió un seminario inmobiliario en el Alto Manhattan el pasado fin de semana. Ofreció villas y castillos, como otras compañías que han venido y vendrán a ofertarles a los quisqueyanos en los “nuevayores” apartamentos. Los criollos han sufrido muchas decepciones y engaños de empresas inmobiliarias pasadas, y por eso, dominicanos que participaron de dicho seminario cuestionan que no tenga una oficina física en NYC cuando se van a invertir miles de dólares. La tienen en Florida. No es lo mismo ni es igual, diiicen. Sus representantes atosigaban los pocos visitantes que asistieron. En conclusión: Ofrecían el pasaje a RD para que vean el proyecto; al firmar el contrato el cliente debe entregar el 25% del valor del inmueble y al entregarlo en dos años (2025), debe completar entre el 75 y 80% del valor del mismo (casi, casi eso al contado). Para aprovechar la oferta, decían los representantes, es conveniente que el cliente separe con $5 mil dólares, y si lo hace hoy mismo serían $2 mil. Luego, determinan si califica, era el dialogo primario. Continuaban entregando una revista y exhibían un video con imágenes del proyecto”. Un cliente preguntó ¿Y si el crédito está malo y no califica? ¿Devuelven el dinero? ¡Huumm!

►PRM-NY y su seminario: El partido de gobierno efectuó este domingo un seminario en la 10 avenida con la calle 207 en el Alto Manhattan (antiguo local del PRD). Hablaron Manny Feliz y José Miguel Sosa, este último esposo de la cónsul en Canadá, Margarita Núñez. Expusieron sobre asuntos electorales y de organización. Específicamente se planteó de una nueva estructura en base a las regiones y zonas que estarán señaladas por ZIP Code. Estrategia perfecta, diseñada para hacer cambios en las regiones, lo que anhela Neftali Fuerte, apoyado por el presidente del PRM-NY, Yulín Mateo, para poner la esposa de Fuerte, la vicecónsul Isaura Nivar, como la presidente en la región de El Bronx, diiicen. Una compañera, pidiendo reserva de su identidad, dijo en voz baja que tanto Fuerte como Yulín siguen propagando la búsqueda de convertirse en “Ley”, “Batuta” y “Constitución”, base fundamental para crear una gran crisis en la organización. Quieren pisotear y tirar por la borda lo proclamado por el presidente nacional del PRM, José Ignacio Paliza, quien expresó en NY “que las regiones serían intocables, cuando se proponían escoger una directiva de dedo”. Paliza manda allá (RD) y nosotros aquí (NY), se comenta. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= iZMYG5X6Qss.

►Un valor Dominicano en NY: Marvin Santana, dominicano de pura cepa, oriundo de Hato Mayor y residente en NYC desde hace años, es el fundador de Postidal, una compañía de tecnología en EUA dedicada al comercio digital. Ha creado bodegas de auto-pago que funcionarán con inteligencia artificial para reconocer a los clientes y personalizar su experiencia. Posee una especialidad en Estudios Jurídicos de la Universidad Estatal de Farmingdale en NY, y una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios del Instituto de Tecnología de Rochester. Es vicepresidente asociado de HSBC Banks, y fundador de Continent Times, una empresa estadounidense de análisis de datos y periódicos digitales. Santana ha venido poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Marvin, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Las provincias más grandes de RD son: La Altagracia: 3.010 km². Santiago: 2.836 km². Monte Plata: 2.632 km². Azua: 2.531 km². La Vega: 2.287 km². Pedernales: 2.074 km². Independencia: 2.006 km². Monte Cristi: 1.924 km².

►Servicio comunitario: En NYC un decreto de divorcio lo emite una corte e incluye detalles del mismo. Un certificado de divorcio lo emite una oficina del registro civil y prueba que se otorgó sin incluir detalles.

►Dólar y euro hasta este domingo 2: Compra del dólar 54.41 y venta 55.61; Compra euro 58.06 y venta 61.44

►Combustibles: Del 1 al 7 de abril se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

