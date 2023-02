Entérate NY

►Manda a matar dominicanos en Haití: Circula un video por YouTube donde un líder haitiano, abogado a la vez, exhorta a sus connacionales matar a todo dominicano que encuentren en las calles haitianas. El llamado lo hizo frente a uno de los consulados dominicanos en Haití. El hecho ha llamado poderosamente la atención entre quisqueyanos en la Gran Manzana porque en el vecino país tienen familiares, amigos y relacionados residiendo. ¿Qué dicen los países y organizaciones pro-haitiana? Vociferaron en Queens y Brooklyn. Ver https://www.youtube.com/watch?v=L0pmV8sq2UQ.

►Hablan de Abinader: Dominicanos en el Alto Manhattan y El Bronx, no siendo militantes ni dirigentes del PRM-NY, siguen hablando, discutiendo y exponiendo sobre el presidente Luis Abinader en diferentes vías de los “nuevayores” sobre su 65% de aprobación, convirtiéndose en el tercer mandatario más popular de América Latina, según la más reciente encuesta de CID Gallup, empresa de alta credibilidad y aceptación ante la opinión pública a nivel mundial. Por encima de él solo están los presidentes de El Salvador y Costa Rica (Nayib Bukele con el 90% y Rodrigo Chaves con 74 %). Diiicen que los funcionarios, altos dirigentes del partido, ni la base, se pronuncian en NYC sobre eso, porque ellos se creen son el partido, el candidato, el presidente; se consideran por encima de todo y pendiente solo a las rebatiñas callejeras de sus intereses personales. ¿Así se garantiza la reelección del mandatario?, preguntó en voz alta un ciudadano en Queens. ¡Ay, ay, ay!

►Por poco se cruzan los puños: Un seguidor del presidente Luis Abinader se encontraba en la avenida Saint Nicholas con la calle 181, en el Alto Manhattan, la tarde del pasado miércoles, explicándole a tres connacionales lo dicho por la prestigiosa y creíble firma de opinión pública CID Gallup, que el presidente Abinader por sus buenas obras a favor del país fue escogido como el tercer mandatario mejor valorado en América Latina, con un 65%. En eso pasaba uno de la FP y le vociferó “déjate de estar hablando m….a”, y el perremeísta le respondió “el coño de tu m..”, respondiéndole el de la FP en los mismos términos. Ambos se repitieron la expresión una y otra vez, accionando cada uno en tomar posición boxística, pero en eso intervino rápidamente uno de los tres que es amigo de los dos, quien fue auxiliado por sus otros amigos. Separados por las tres murallas humana, los dos litigantes siguieron vociferándose improperios, pero todo quedó ahí, la sangre no llegó al río. ¡Bueeeno!

►Conmemoran en NY Independencia RD: Diversas instituciones dominicanas en esta ciudad han estado conmemorando con diversos actos, desde el pasado fin de semana, el 179 aniversario de la Independencia de la RD, que se festeja este 27 de febrero en el país caribeño. Ver: https://costaverdedr.com/instituciones-dominicana-en-ny-conmemoran-independencia-de-rd/

►Los mejores para delegados JCE-NY: Con la escogencia del prestigioso abogado criminalista en NYC, Andrés Aranda, como delegado político del PRSC ante la JCE-NY, demuestra que las organizaciones políticas de RD en la urbe se esfuerzan por escoger genuinos conocedores del sistema electoral en el exterior. El Dr. Aranda lo demostró cuando fue miembro de la OCLEE-NY, además de ser valorado como hombre del derecho, humilde, sencillo, capacitado, respetado y reconocido más allá de la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana por sus dotes de brillante profesional y caballero. Su designación está contenida en un documento, del pasado 13 de febrero, firmado por Quique Antún Batlle, presidente PRSC, dirigido a los jueces de la JCE, a la oficina de la OCLEE en NY, Dirección del Voto en el Exterior, Dirección Nacional de Partidos Políticos, y Nacional de Elecciones, con la especificación de que “en caso de que en sus archivos existiese alguna designación de otra persona a esa posición, la misma queda sin efecto en lo inmediato”. Diiicen que los que creyeron y les serrucharon el palo para que Aranda no fuera escogido nuevamente en la OCLEE lo hicieron con la aviesa intención de descartarlo de toda actividad política, alegando no tenía suficiente mérito para pertenecer al organismo electoral. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “en buenas manos está el pandero del PRSC-NY”. En este mismo mes, la APD, que dirige Max Puig, escogió como su delegado político en NY al ingeniero Radhamés García, otro veterano en las lides electorales, además de litigante, versado y conocedor al dedillo de los asuntos electorales en NYC. La yuca se va a guayar bien guayada de ahora en adelante en la OCLEE y la JCE con estos dos llamados catedráticos como delegados, diiicen. Así se fortalece la democracia.

►Huyen de RD: Los llamados analistas y sabiólogos del patio en Brooklyn nos escriben. Ni quito ni pongo. Las estadísticas dadas a conocer la semana pasada por el Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) vienen a confirmar que los dominicanos huyen de nuestro país por el desempleo, pobreza, delincuencia e inseguridad. Hubo un aumento de 12% de los dominicanos en el exterior entre 2021 y 2022, pasando de 2,531,618 a 2,835,593, para una diferencia de 303,975 personas, de acuerdo con el informe “Registro sociodemográfico de los dominicanos residentes en el extranjero”. Esta situación debería llevar al propio gobierno a realmente impulsar más empleo, combatir la pobreza, y enfrentar la delincuencia e inseguridad que se vive en RD. En un año salieron más criollos que los habitantes que ha tenido de por vida cada una de estas provincias: Azua, Barahona, Bahoruco, Dajabón, Duarte, El Seibo, Espaillat, Peravia, Monte Cristi, Elías Piña, Hermanas Mirabal y San Juan, entre otras, todas con menos de 300 mil habitantes, especifican. También, diiicen, salieron más quisqueyanos que los votantes en conjuntos de estos partidos políticos durante las elecciones de 2020: PRD = 174,813; Cívico Renovador = 32,974; DxC = 49,731; Frente Amplio = 33,806; PDI = 3,482; y Verde Dominicano = 4,506, para un total de 299,312. Pero, también más que el PRSC = 143,626; AlPaís = 36,658; Humanista Dominicano = 40,059; Moda = 30,718; y el BIS = 49,208, para un total de 300,269. ¿Y será verdad? “Que el éxodo se debe por la búsqueda de nuevos horizontes profesionales y oportunidades académicas”. ¡Huumm! Nosotros cantamos = https://www.youtube.com/watch?v=V7CkqJigE5U ¡Uff!

►¿Se sigue apostando a la división PRM-NY?: Esta columna ha especificado en otras ocasiones que los problemas internos dentro del PRM-NY continúan de manera profunda, como la corriente submarina de la “Fosa de Milwaukee”, el punto más hondo del Océano Atlántico, con 8.605 metros (8 kilómetros). Hace poco el entonces presidente del partido, Neftalí Fuerte, proclamó de manera “hitleriana” que su esposa, la vicecónsul Isaura Nivar, será la presidenta en la región de El Bronx. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=upnJ75YX6bM, no obstante, José Ignacio Paliza, en su última visita a NY, para buscar solución al conflicto de las tendencias, dijo que los presidentes de las regiones serán intocables. Una prestante dama perremeísta, creíble y confiable como fuente, nos informó que la noche del pasado jueves hubo una reunión en el local de la organización, único punto, la escogencia de Nivar como presidenta de la región de El Bronx. No se pudo. Se reunieron los nuevos directivos del partido: Yulín Mateo, John Sánchez, Johanna -Beba- Miranda, Altagracia Soldevila, Pedro Julio Escorborg, Juanita Martínez (no asistió), Marilus Fermín, Bienvenido Santana, Henry Almonte, Rafael Paulino, Rafaelito Núñez, y Rolando Machado, ahora llamado el “G-12”, imitando el G-20, la integración de las potencias mundiales = Alemania, Canadá, EUA, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Rusia, Unión Europea, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Pero, dentro de ellos figura “El Triángulo de las Bermudas”, lugar del planeta rodeados de misterios e incertidumbres. Los componen Yulín, Fuerte y Manny Feliz. Diiicen que el presidente del partido, Yulín, es un sello gomígrafo de Fuerte y que la lucha seguirá hasta poner su esposa Nivar en la posición. Todos en el PRM-NY cantan = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo.

►Deben acatar proclama Eligio Jáquez: Ante acciones de muchos dirigentes del PRM-NY, lambones, tumba polvo y lava sacos, de las cuales “Entérate NY” ha sido víctima, como por ejemplo, que “al solicitar una entrevista al cónsul tenía que enviar una carta para ver si él lo aprueba”, “Nos dejaran de invitar a actividades del partido”, “Que no podemos figurar en ninguna lista que se pueda beneficiar a comunicadores”, entre otras cosas. Nosotros respondemos ¿Y? Varios colegas periodistas criollos en la Gran Manzana, demandan, exhortan, exigen, solicitan y consideran que los “engreídos perremeístas en la seccional-NY, que son muchos, deben acatar la proclama pública que hiciera en meses pasados el cónsul Eligio Jáquez, funcionario sencillo, humilde, respetuoso, capacitado, visionario, no altanero ni engreído y trabajador. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ&t=131s ¡Ah! comunicadores nos enviaron: Más garantías a la libertad de expresión = https://listindiario.com/la-republica/2023/02/21/763762/mas-garantias-a-la-libertad-de-expresion. «El PRD y PRM han sido ingratos con medios y periodistas» = https://acento.com.do/politica/quiterio-cedeno-el-prd-y-prm-han-sido-ingratos-con-medios-y-periodistas-que-les-ayudaron-a-llegar-al-poder-9167842.html Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “A quien le sirva el sombrero que se lo ponga”. ¡Ay, ay, ay!

►¡Que pretensiones!: Observadores políticos dominicanos en Queens sostienen que la pretensión del diputado (PQDC), Elías Wessin Chávez, sobre la propuesta que hiciera la directora de Ética Gubernamental y alta dirigente del PRM, Milagros Ortiz Bosch, en enero del año pasado, para que se baje el porcentaje 50+1 y Luis Abinader pueda ganar en el 2024 en primera vuelta, se está hablando “fuertemente” en el Congreso para una modificación constitucional, porque el porcentaje que tiene el presidente en las encuestas no le da para ganar en primera vuelta, y no ve que la reelección corra con éxito debido a que los constantes aumentos de precios de los alimentos se ha convertido “en el talón de Aquiles del gobierno” (expresión que se emplea para referirse a la parte débil o vulnerable de una persona o cosa). Ver = https://elnacional.com.do/resurge-tema-bajar-porcentaje-para-ganar-presidencia/ Los opinólogos afirman que así no se fortalece el sistema democrático del país, y no podemos convertirnos en una Nicaragua (Daniel Ortega); en Corea del Norte (Kim Jong-un); en Vietnam (Nguyễn Phú Trọng), o Cuba (Miguel Díaz-Canel), cuyos gobiernos están disfrazados de “legalidad”. El senador del PLD, Iván Lorenzo, sostiene que es desesperado que están, y no hay posibilidad alguna de reformar la Constitución para beneficiar al mandatario = https://elnacional.com.do/al-pld-le-preocupa-planteen-bajar-50-1/ “Quien tenga ojos para ver, que vea; quien tiene oídos para oír, que escuche”, vociferó un ciudadano en El Bronx.

►Picadillos: 1- Abinader: «Ningún evento político, electoral o de gobierno» disminuirá lucha a corrupción = https://acento.com.do/actualidad/abinader-ningun-evento-politico-electoral-o-de-gobierno-disminuira-lucha-a-corrupcion-9167215.html 2- Cada gobierno supera anterior endeudando = https://eldinero.com.do/215683/cada-gobierno-supera-a-su-anterior-endeudando-a-republica-dominicana/ 3- Problemas sociales que preocupan a dominicanos = https://eldinero.com.do/218628/los-10-principales-problemas-sociales-que-preocupan-a-los-dominicanos/ 4- Presidente promulga Ley de Régimen Electoral = https://elpregonerord.com/presidente-abinader-promulga-ley-de-regimen-electoral/ 5- Proyecto de ley crea un sistema integral de inteligencia = https://listindiario.com/la-republica/2023/02/21/763788/proyecto-de-ley-crea-un-sistema-integral-de-inteligencia 6- Las rendiciones de cuentas del presidente = https://hoy.com.do/las-rendiciones-de-cuentas-del-presidente-abinader/ 7- Ya no se puede culpar al pasado = https://eldinero.com.do/221801/ya-no-se-puede-culpar-al-pasado/ 8- El Episcopado pide fortalecer sistema de justicia = https://hoy.com.do/el-episcopado-pide-fortalecer-sistema-de-justicia-del-pais/ 9- El Gobierno va bien, “pero en las redes”, asegura Guido = https://hoy.com.do/guido-el-gobierno-va-bien-pero-en-las-redes/ 10- Cónsul Eligio Jáquez relata = https://listindiario.com/la-republica/2023/02/21/763792/breve-relato-de-un-exitoso-ejercicio-migratorio 11- – La dictadura de los padres https://www.elcaribe.com.do/opiniones/vision-global/la-dictadura-de-los-padres/ 12- Servicios del gobierno a dominicanos exterior = https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2023/02/21/servicios-que-ofrece-el-gobierno-a-la-diaspora-dominicana/2233074

►Un valor dominicano en NY: José Grullón, dominicano oriundo de Bonao, llegó muy pequeño a NYC. Ha servido al sistema en diferentes facetas. Superintendente por varios años en un edificio del Alto Manhattan. Se puso a estudiar, ingresando al NYPD, donde permaneció por cerca de 2 años, para luego pasar al Cuerpo de Bomberos (FDNY), hace cerca de 20 años. El FDNY, fundado en 1865, actualmente con 11.600 bomberos, unos 3.200 paramédicos, 249 cuarteles, 198 vehículos, y 143 camiones. Grullón se ha convertido en el primer y único capitán del FDNY nacido en RD en ostentar el rango. Existen otros dos, pero nacieron en NYC. Grullón se propone tener contacto con los jóvenes de la ciudad para motivarlos a ingresar a la institución, poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “José, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El terremoto que mayor víctima ha causado en la humanidad, según el Servicio Geológico de los EUA (USGS), fue el sucedido en China en 1556, en la ciudad de Shaanxi, con magnitud de 8 grados y murieron 830 mil personas. Mientras, el megaterremoto de Valdivia en Chile (1960), tuvo una magnitud de 9,6 grados, siendo el más potente registrado en la historia hasta la fecha; percibido a nivel planetario y produjo una serie de maremotos, cuyo alcance se extendió a lo largo del océano Pacífico, incluyendo Hawái y las costas de Japón.

►Servicio comunitario: No hay salud sin salud mental. Hay ayuda disponible para sus seres queridos. Para encontrar asesoría, tratamientos o dialogar por teléfono, solo hay que llamar al 1-888-628-9454.

►Dólar y euro hasta este domingo 26: Compra del dólar 55.08 y venta 56.42; Compra euro 57.56 y venta 61.76.

►Combustibles: Del 18 al 24 de febrero se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

