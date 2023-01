Entérate NY

►Los enviaron: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan debatieron el que 3 personas intentaran boicotear el acto del congresista Adriano Espaillat, este domingo en Manhattan, donde rindió un informe sobre su gestión 2022 en el Congreso Nacional y ante cerca de un millar de constituyentes de su Distrito 13 por NY. Fueron enviados por enemigos de la comunidad, diiicen. Cuando los inoportunos vociferaban e interrumpieron al alcalde Eric Adams, la gobernadora Kathy Hockul, y a Espaillat, los asistentes vociferaban a unísono “fuera”, “fuera”, “get out of here”, “get out of here” y la policía tuvo que actuar. Ver video = https://costaverdedr.com/espaillat-rinde-informe-gestion-anual-en-ny-intentan-boicot-pero-asistentes-expulsaron-infiltrados/

►Guido y sus gentes en EUA: El versado litigante y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Guido Gómez Mazara, aspirante a la presidencia de la RD por su partido, un conocedor de la Constitución dominicana, del sistema gubernamental, empresarial, sindical, comunitario, y sobre todo del político, dicen en los nuevayores, sostendrá un importante encuentro vía zoom con cuadros de su “Proyecto Guido Presidente 2024-28” de NY, Massachusetts, Pennsylvania, Washington DC, Maryland, Florida, Puerto Rico, Curazao, Aruba y San Martín, informó el coordinador general para Ultramar de dicho proyecto, el politólogo y abogado Javier Fuentes. Durante un “almuerzo rueda de prensa”, el próximo 12 de febrero a las 12:00 del mediodía en el Beverly Hill Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, entre las calles 174 y 175 en El Bronx, Guido presentará (vía zoom) los miembros directivos de su equipo de trabajo en los diferentes estados de EUA y dará a conocer importantes informaciones de interés para la RD. Sus seguidores en NY sostienen que “Guido es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, como dijera Abraham Lincoln donde se produjo la batalla de Gettysburg en Pensilvania, entre los Estados del Norte y los del Sur (dentro de la guerra civil en los EUA). El conflicto fue un ejemplo de la lucha por la igualdad de todos los hombres ante la ley, sin discriminación de ningún tipo, una lucha que un siglo después continuaron Martin Luther King y el Movimiento por los Derechos Civiles. Guido es hijo del Moreno, vociferó alguien en El Bronx.

►Fijan posición: En un amplio documento firmado por decenas de “compañeros perremeístas” de esos estados, afirman lo siguiente, ni quito ni pongo: “No vamos a retroceder en el camino de ganar las primarias del PRM, y no aceptamos otra modalidad que no sean las convenciones. ¡Uff! Iremos confiados a esta consulta, sabiendo que el mejor activo que tiene el partido y el país es Gómez Mazara. Estamos convencidos de lo dicho por nuestro candidato: “De ser electo gobernaría para todos los sectores de la vida nacional, sin compromisos con la oligarquía nacional y priorizando a los que históricamente han sido excluidos”. Y que en el país hay una evasión fiscal ascendente al 61 % y el gobierno de Luis Abinader en vez de enfrentar, para optimizar la recaudación, opta por las alianzas público-privadas y los fideicomisos. ¡Ay, ay, ay!.

►Equipo para espiar: Una fuente que presume hacer el papel de agente del FBI dentro de la comunidad dominicana en NY, pidiendo reserva de su identidad, informó a Entérate NY que ya se está formando un equipo de seguimiento para los simpatizantes de Guido Gómez en USA, para infiltrarle “algunos calieses disfrazados”, orientados por lambones y tumba polvos que ahora quieren ser más perremeístas que los mismos “perremeeces”; y sus agente$ estarán en el almuerzo para grabar a los que asistan y los tipos de preguntas que le harán vía zoom; algunos por encargo, diiicen. Pero el aguerrido líder político tiene municiones para contestarle hasta a los temibles tanques de guerra “Leopard 2”, de fabricación alemana enviados ahora a Ucrania, diiicen. Lo de Guido supera un misil balístico intercontinental (Minuteman III con capacidad nuclear) de largo alcance, sostiene la fuente. Pueden enviarle a quienes quieran. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Entren to’ coño”. ¡Huumm!.

►Monitoreando PRM-NY: Una fuente 100×100 creíble informó a Entérate NY lo siguiente, ni quito ni pongo: Las altas instancias del PRM en RD están monitoreando 24/7 la nueva directiva de la seccional, que ha dicho que la unidad ya prevalece, pero no es cierto, porque a diario los nuevos directivos, impuestos bajo un acuerdo de aposento, no por convención, viven llamando con frecuencia hacia dominicana para quejarse de tal o cual intensión de imponer un trabajo político. Inclusive al acuerdo que ellos habían llegado con Paliza, en diciembre pasado, fue modificado a la hora de la juramentación la semana pasada, porque Johanna Miranda -La Beba-, esposa de Alejandro Rodríguez (Tontón), iba a la secretaría general y John Sánchez como primer vicepresidente, y “rián”, los cambiaron sin dar explicaciones. La Beba lloró de impotencia, afirman. Lo que escribimos la semana pasada permanece y se percibe. Veamos: “La juramentación PRM-NY será un paño con pasta, porque los mismos “problemas profundos” siguen latentes en las tendencias de Neftalí Fuertes y Alejandro Rodríguez (Tontón). Es un problema profundo, como una corriente submarina al estilo la Fosa de Milwaukee, el punto más hondo del Océano Atlántico, con 8.605 metros (8 kilómetros) ¡Uff! Paliza, presidente nacional del partido y ministro administrativo de la Presidencia, vino a NY en el mes de diciembre, y en un acuerdo de aposento, “nada de convención”, se decidió escoger uno de Neftalí y otro de Tontón, así sucesivamente. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo.

►Así cualquiera: Opinólogos y sabiólogos en Queens sostienen que así cualquiera lucha y exhorta apoyar la reelección del presidente Luis Abinader, como lo dijo Josefa Castillo la semana pasada: “En Monte Plata y el país se garantiza la repostulación de Abinader”. Castillo, miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM y Superintendente de Seguros con RD$800 mil de sueldo mensual, chofer, guardaespaldas, gasolina, gastos de representación y viático, entre otros beneficios = https://acento.com.do/economia/estos-son-los-10-salarios-mas-altos-en-el-estado-dominicano-todos-ganan-mas-que-el-presidente-de-la-republica-9098937.html cuando vino a NY (agosto 2021) y se reunió con la base del PRM-NY en su local y la militancia le reclamó por empleos, ella atinó decir: “No he venido aquí para resolver conflictos, yo hablo solo de los logros del gobierno y no puedo escucharlos, hay una comisión de sus compañeros para que hablen con ellos” = https://www.youtube.com/watch?v=0oA-ArlxA5Y.

►Picadillos: 1- Presidente promulga Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil = https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-luis-abinader-promulga-ley-organica-de-los-actos-del-estado-civil 2- Leonel afirma jamás se puede aceptar que organismos extranjeros digan quién es o no es dominicano: (Video) = https://diariodominicano.com/?p=412514 3- Padres podrán cambiar el orden de apellidos de sus hijos = https://elnacional.com.do/padres-podran-cambiar-el-orden-de-apellidos-de-sus-hijos/ 4- Encuesta revela que si la FP y el PLD fueran unidos en primera vuelta del 2024, el candidato sería Leonel = https://elnuevodiario.com.do/encuesta-revela-que-si-la-fp-y-el-pld-fueran-unidos-en-primera-vuelta-del-2024-el-candidato-seria-leonel/ 5- Si Leonel pasa a una segunda vuelta, los peledeístas votarán por él sin necesidad de pacto https://elnuevodiario.com.do/valentin-si-leonel-pasa-a-una-segunda-vuelta-los-peledeistas-votaran-por-el-sin-necesidad-de-un-pacto/ 6- El traidor se perdona, pero jamás se le vuelve a dar la mano y mucho menos la espalda = https://elnuevodiario.com.do/charlie-mariotti-el-traidor-se-perdona-pero-jamas-se-le-vuelve-a-dar-la-mano-y-mucho-menos-la-espalda/ 7- Posición reeleccionista senador PRSC es personal, no del partido = https://elnuevodiario.com.do/secretario-del-prsc-dice-posicion-reeleccionista-de-genao-es-personal-no-del-partido/ En el PRSC la traición viene de adentro = https://labazuca.com/2023/01/28/en-el-prsc-la-traicion-viene-de-adentro/ 8- No, no “los soltaron” https://www.diariolibre.com/opinion/am/2023/01/24/no-soltaron-a-los-imputados-en-casos-de-corrupcion/2206768 8- Faltan las explicaciones de Propeep = https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta/2023/01/25/propeep-debe-explicaciones/2207931#:~:text=Faltan%20las%20explicaciones%20de%20Propeep,Recibieron%20RD%241%2C845%20MM%20para%20alfabetizar

9- Ruidos habrían provocado los nuevos cambios de funcionarios = https://almomento.net/algunos-cambios-dispuso-abinader-precedidos-por-escandalos/# 10- Revelan Pepe Vila le cuesta 4 millones cada 2 meses al Estado dominicano = https://elpregonerord.com/video-revelan-pepe-vila-le-cuesta-4-millones-cada-2-meses-al-estado-dominicano/ 11- Partidos vuelven detrás de militantes a meses de la precampaña política = https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/2023/01/28/partidos-vuelven-a-las-calles-a-buscar-militantes/2208731 12- Declara la guerra a Abinader = https://twitter.com/FranciscoGFrias/status/1616951199982407682?t=OaZXapjeLPwNggMf4s_wlg&s=08 (un click)

►Héctor Ramírez sirviendo a la comunidad: Dominicanos residentes en NYC aplauden que el reconocido profesional de las finanzas, Héctor Ramírez, con vasta experiencia en la preparación de impuestos personales, de empresas e industrias haya retornado a brindar su Servicio de Impuestos Internos (IRS), a la comunidad dominicana. Sostienen que la profesionalidad de Ramírez, quien tiene décadas preparando “taxes”, se ha caracterizado por estar apegado a las normas y reglas de la agencia federal. Debido a las sugerencias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el Covid-19 de que hay que seguir protegiéndose, Ramírez ofrecerá sus servicios online: ramirezbronx@gmail.com y con teléfono 347-791-4493. Hace una semana fue reconocido por la Asamblea Estatal de NY = https://elnacional.com.do/asamblea-estatal-ny-reconoce-a-hector-ramirez-por-aportes-comunidad/

►Un valor dominicano en NY: Wendy García, una dominicana de pura cepa, de Santiago de los Caballeros, que enorgullece la dominicanidad y a otras comunidades por sus grandes aportes. Para muestra un botón: Nació en Washington Heights (padres dominicanos), laboró por varios años con los Jesuitas en Washington Heights, el Centro Altagracia de Fe y Justicia; y con varias Iglesias del Alto Manhattan. Se desempeñó como directora de Diversidad en la Oficina del Contralor de NYC; administró los proyectos internos relacionados con la diversidad de proveedores de la Contraloría en todas las oficinas de la agencia; Directora de Alcance Comunitario y Asociaciones en el Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario (DYCD); Directora Adjunta de la Oficina del presidente del Condado de Manhattan; analista de investigación de inmigrantes para la Fundación Rockefeller a través de Baruch College; y obtuvo una Maestría en Política y Gestión Urbana de New School University, con especialización en Desarrollo Económico y una Licenciatura en Artes en la Universidad de Delaware. Actualmente es Comisionada de Equidad e Igualdad del NYPD, con alto rango. Es responsable de crear, implementar y evaluar estrategias en todo el NYPD para garantizar que los procesos y procedimientos sean inclusivos, transparentes, imparciales, libres de discriminación, acoso y equitativos para todos los uniformados. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Wendy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: La ley de compensación laboral “workers compensation” protege los derechos y de su familia, en caso de fallecimiento. Cómo presentar una solicitud y otros detalles. Visitar = www.dol.gov

►Cultura general: El Consejo Municipal de NYC es el organismo legislativo y se compone de 51 miembros que provienen de los 51 distritos municipales repartidos en los cinco boroughs: 16 en Brooklyn; 14 en Queens; 10 en Manhattan; 8 en El Bronx; y 3 en Staten Island.

El Concejo juega un papel de contrapeso frente a los poderes del alcalde, controlando el trabajo de los agentes municipales, determinando la utilización de los terrenos de la ciudad, y legislando sobre diferentes asuntos. Además, tiene la responsabilidad exclusiva de ratificar el presupuesto de la ciudad, y sus miembros no pueden ser elegidos por más de dos mandatos consecutivos.

►Dólar y euro hasta e; domingo 29: Compra del dólar 55.70 y venta 56.88; Compra euro 59.64 y venta 63.18

►Combustibles: Del 28 de enero al 3 de febrero se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

