Entérate NY

►Por ser reconocido, reputado y honorable: Rafael Lantigua, médico dominicano radicado en NYC desde hace más de cuatro décadas, es reconocido, altamente valorado, reputado y honorable, no solo por la comunidad dominicana en NY y gran parte de los EE. UU. sino también por otras etnias. Por años ha estado al frente de diferentes investigaciones médicas sobre los temas de salud que afectan la calidad de vida de las minorías, además de ser catedrático de la mundialmente prestigiosa Universidad de Columbia. Por más de 40 años ha ejercido como médico internista en el Presbyterian Medical Center en el Alto Manhattan. En estos momentos hay un debate entre los quisqueyanos de la Gran Manzana sobre él. Y es que, según reportes de prensa, altos dirigentes del PRM en RD y NY, desde el presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía, les están solicitando de manera insistente que acepte la presidencia de la seccional del partido oficial en la Gran Manzana. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/abinader- hipolito-y-alta-dirigencia- del-prm-proponen-al-doctor- lantigua-para-presidir- seccional-en-nueva-york/ Actua lmente hay un conflicto irreconciliable entre dos candidatos a presidir el PRM-NY, que envuelve ego e intereses partidarios, que en nada favorecen la comunidad, que no sea el interés personal de ellos. Eso es problemas de los perremeístas, diiicen opinólogos y todólogos en el Alto Manhattan. Con sus problemas que vayan para otro lado y no quieran afectar la comunidad, envolviendo al galeno, diiicen.

►Se oponen Lantigua se enrole cualquier partido RD: Ante tal solicitud, dominicanos en la urbe han declarado a la prensa que se oponen a que el médico se enrole en cualquier partido político de la RD (PRM, PLD, FP, PRSC, AlPaís, PQDC, entre otros) porque él es una cara de la comunidad, por la cual trabaja, y no puede desatender sus múltiples compromisos comunitarios, entre ellos la atención a cientos de pacientes con enfermedades terminales. Ver: https://hoy.com.do/piden-a- lantigua-no-desatender- comunidad-para-enrolarse-en- partidos-politicos-rd/ Lantigua es de la comunidad, por la comunidad y para la comunidad, y la comunidad está por encima de cualquier partido político, diiicen, y de inmiscuirse directamente con algunos de ellos la desatendería. “Usted goza del respeto y admiración que muy pocos profesionales dominicanos han logrado fuera de su país; no arriesgue eso por la política, no vale la pena. Deje a esa gente con su enredo y siga en lo suyo”, expresan. “Doctor Lantigua usted no puede desatender la mayoría para meterse en un rebú con minorías que no le han aportado nada a la comunidad que no sea el beneficio personal de ellos. No respaldamos que usted se meta con ningún partido, eso es inaudito para nosotros”. “Con todo el derecho que le asiste, consideramos que usted bien podría ser moderador o mediador, como hombre de la comunidad, y si tenemos que iniciar una campaña contra la intensión del PRM las iniciaremos”. ¡Huumm!

►Denuncia senador alarma comunidad RD en NY: La reciente denuncia que hiciera el senador por Elías Piña-PLD, Iván Lorenzo, un abogado catalogado de litigante, versado, apto, transparente y responsable en su accionar político, diiicen en el Alto Manhattan, ha alarmado la comunidad dominicana en los nuevayores, tras proclamar la semana pasada que en lo que va del presente año han desaparecido 126 ciudadanos en la RD, sin que sus familiares tengan noticias de ellos ni las autoridades hayan informado nada al respecto. “Como padre de 4 hijas, con hermanos, sobrinos, entiendo por lo que atraviesan, las vicisitudes que viven todas y cada una de las familias que tienen a un ser querido desaparecido”, especifica el legislador. “Por eso, llegó la hora, es el momento de que hagamos algo, es el momento de que busquemos un instrumento efectivo para que contrarrestemos este flagelo que afecta considerablemente a la familia dominicana”, expresó en pleno hemiciclo el senador Lorenzo. Video estremecedor: https://n.com. do/2022/10/26/yvan-lorenzo- solicita-acciones-al-senado- ante-126-casos-de- desaparecidos-en-lo-que-va-de- ano/ Ver: El no saber, la tortura para decenas de familias de dominicanos desaparecidos = https://listindiario.com/las- mundiales/2022/10/30/745768/ el-no-saber-la-tortura-para- decenas-de-familias-de- dominicanos-desaparecidos.

►Ninguna del exterior salió electa a la DP-FP: Ninguna de las 9 candidatas del exterior que aspiraron a la Dirección Política (DP) de la Fuerza del Pueblo (FP) salió electa la semana pasada durante la escogencia de las 20 mujeres a dicha posición. (Leidy Laura sacó 230 votos (31.32%); Yadira Peña con 150 (13.9%); Jacqueline Güilamo 105 (9.73%); Indhira Polanco 94 (8.71%); Iberth Rodríguez 82 (7.6%); Ivelisse Martínez 80 (7.41%); Mally de León 56 (5.19%); Juana Lidia 43 (3.99%); y María Ferreras). Ahora son 21 las féminas en la DP con Ligia Amada Melo que ocupaba la posición. Con las 21 mujeres, la FP se convierte en la entidad de mayor integración femenina en RD en su alto organism; le sigue el PRM con 12 en su Dirección Ejecutiva (DE), y luego el PLD con 8 en el Comité Político (CP). Las 20 mujeres electas, en la FP, entre las 96 participantes, fueron: Keyla Reyna con 618 (57.28%); Noris Medina con 587 (54.4%); Adalgisa Pujols con 580 (53.75%); Angie Brooks con 553 (51.25%); Josefina Pimentel con 551 (51.07%); Altagracia González con 543 (50.32%); Yuderka de la Rosa con 536 (49.68%); Johanny Guzmán con 511 (47.36%); Juana Sánchez con 506 (46.9%); Mery Valerio con 495 (45.88%); Martirys Alexandra Peña 489 (45.88%); Orfelia Liseloth Arias 480 (44.49%); Ana García 458 (42.45%); Lourdes Serulle 456 (42.26%); Juliana O’Neal 409 (37.91%); Enriqueta Dulce Rojas 405 (37.53%); Gisela Romero 375 (34.75%); Ivannia Rivera Núñez 369 (34.2%); Ruth Méndez 350 (32.44%); y Marilín Tejada 340 (31.51%).

►La FP en el exterior tiene que revisarse: La FP escogió la semana pasada las 20 mujeres para su Dirección Política (DP), máximo organismo de la entidad que lidera Leonel Fernández, pero del exterior no salió ninguna. Actualmente en la FP hay 1,120 miembros de la Dirección Central (DC), entre ellos 117 en el exterior (10%), que son los que eligen a los integrantes de la DP. Por qué la FP no sacó 2 o 3 miembros del exterior a la DP, porque la entidad tiene que revisarse profundamente en Ultramar, principalmente en NY. Veamos: Nos escribió una prestante dama del partido de Leonel en RD. Se hubiese logrado con un liderazgo real, principalmente en la Gran Manzana, donde está la mayoría de la DC. Se tenía que hacer una reunión para integrar ese consenso del exterior y presentárselo a la DP de la FP en RD para que el exterior hiciera una votación individual y las 2 o 3 más votadas fueran a la DP, eso fue lo que se debió hacer. Eso no se logró porque solamente en NY hay 5 grupos inoperantes que se están distribuyendo el “liderazgo” del partido. Lo que están haciendo es liquidando la entidad en el exterior al no dejar que ningún compañero que tenga condiciones pueda ocupar un puesto electivo o un puesto de elección popular, dígase diputado del exterior, porque lo quieren todo. Diiicen que El León tendrá que reorientar el accionar político de sus “cachorritos” en el extranjero, principalmente en NYC, ya que la mayoría trabaja en base a ABM = Allante, Bulto y Movimiento. ¡Ay, ay, ay!

►Partidos deben poner el ojo en el exterior: Ninguno de los partidos políticos mayoritarios en la RD tiene representantes al más alto nivel dentro de sus organismos, no obstante, la JCE estar trabajando para empadronar más de un millón de dominicanos(as) y puedan ejercer el voto en el 2024. ¿Es que los dominicanos del exterior son también de segunda categoría para los partidos y sus líderes? vociferó un ciudadano en Brooklyn. Otro le contestó “está claro que utilizan los criollos como la base de los partidos de béisbol: “pisarla y seguir corriendo” ¡Uff!

►Un legislador rechazado por su partido y la comunidad: El diputado del PRM por la circunscripción 1-USA, Norberto Rodríguez, es rechazado por su propio partido y la comunidad que representa. Le llaman el diputado “fantasma”, sostienen observadores políticos criollos en Paterson, Passaic, Alto Manhattan y El Bronx. Quisieron imponerlo por debajo de la mesa la semana pasada como secretario general de la seccional en Nueva Jersey y ahí mismo fue objetado por los altos dirigentes de su organización, al igual que simpatizantes del partido de gobierno, vociferando “no nos representa, ni como político ni como diputado ya que ha sido un mal ejemplo como legislador, con tantas ausencias y falta de proyectos en beneficio de la comunidad”. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=NU_ XA7GiKYY Una fuente a lo interno del PRM-NJ nos informó que Rodríguez, actual presidente de la Comisión Permanente del Dominicano en el Exterior de la Cámara de Diputados y organizador de las recientes “Vistas Públicas” en la circunscripción 1-EUA, presidida por una amplia comisión de diputados, fue con el objetivo de ir preparando su reelección como diputado 2024-2028. Ver: https://hoy. com.do/diputados-rd-terminan- periplo-por-ee-uu/ Pero fue por lana y salió trasquilado = https:// elnuevodiario.com.do/diputado- del-prm-fue-por-lana-y-salio- trasquilado/, diiicen. Para que los votantes tengan una idea del diputado, desde RD nos enviaron su “Pedigree” en la Cámara. Ver: https://www. diputadosrd.gob.do/sil/ legislador/3534 Saque usted sus conclusiones amigo lecto.

►Eliminan Comisionado Cultura en NY: El presidente Luis Abinader eliminó (decreto 532-22) el Comisionado Dominicano de Cultura en NY. Ver: https://elnacional.com. do/abinader-elimina- comisionado-cultura-en-ee-uu/ Video: https://www.youtube. com/watch?v=MbVIoKY5bqE porque la entidad no cuenta con una estructura orgánica que se corresponda con su rol promotor de las expresiones culturales de los dominicanos residentes en el exterior, repitiéndose por años la práctica de simplemente designar mediante decreto distintos titulares, por lo que es propicia su transformación en un órgano desconcentrado. Ahora se creará la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, que designará un director, cuyo objetivo es promocionar las expresiones culturales de los dominicanos en el exterior. También, podrán abrirse oficinas en otras localidades, según se requiera para el cumplimiento de su objetivo.

►Señalan culpables cierre Comisionado: Observadores políticos criollos en el Alto Manhattan culpan del cierre del Comisionado de Cultura a Neftalí Fuertes, presidente del PRM-NY y a la pasada Comisionada, Lourdes Batista. A Fuertes, por no nombrarle un paquetón de sus seguidores, a como diera lugar, le hizo la vida imposible a Batista (presión, serruchadera de palo en RD e indisponerla contra el partido). Nunca la dejó en paz hasta que fue cancelada, expresan opinólogos. Luego hizo nombrar a Francia Vargas, a quien narigoneaba, diiicen. Inclusive, la Coalición Democrática fijó posición. Ver: https:// elnacional.com.do/acusan-prm- ny-cierre-comisionado-cultura/ Culpan también a Batista porque se puso a desbaratar en el interior de la sede para construir nuevos espacios, sin permisos, cometiendo múltiples violaciones al código de edificios de NYC. Cerraron el local. Ver: https://www. diariolibre.com/usa/ actualidad/cierran-edificio- del-comisionado-de-cultura- dominicano-en-nueva-york- MO29057209 Diiicen que eso le pasó a Batista por dejarse llevar de una llamada asesora ¿voluntaria? en su gestión, que mete la cucharita en todo. Por otra parte, un ciudadano en el Alto Manhattan recordó el nombre de Wilma por ser Germánico. Ver: https://www. misabueso.com/nombres/nombre_ vilma.html Otro hablaba sobre la historia del pueblo de Tamayo en RD. Ver: https://www.ecured.cu/ Municipio_Tamayo_(Rep%C3% BAblica_Dominicana) en RD. El que mucho opina mucho complica, dijo una señora al pasar cerca de ambos.

►¿Atajando para que otro enlace?: Después que el huracán Fiona azotó RD el mes pasado, se formaron varios equipos para recolectar ayudas para los damnificados en el país caribeño. La Fundación 809; Comité Altagracianos USA (CAUSA); AIB-USA; Los Bodegueros. También, la Cámara Dominicana de Comercio-EUA y el Consulado Dominicano.

Ver: https://elnuevodiario. com.do/primer-teleton-809-en- el-alto-manhattan-inicia- colecta-de-ayuda-para- damnificados-de-fiona-en-rd/

Ver: https://elnuevodiario. com.do/agradecen-en-ny-ayudas- para-damnificados-rd-por- huracan-fiona/

Video: https://www.youtube. com/watch?v=-OWyoo8Oz1s

Ver: https://elnacional.com. do/recaudaran-alimentos-en-ny- para-damnificados-rd/

Ver: https://elnuevodiario. com.do/camara-dominicana-de- comercio-usa-resalta-masiva- solidaridad-en-exterior-con- afectados-por-fiona/

Ver: https://elnuevodiario. com.do/donativos-para- damnificados-de-fiona-fueron- recibidos-por-consul-jaquez-y- diputada-familia/

Acciones aplaudibles y respaldadas, sin importar banderías políticas, diiicen criollos en el Alto Manhattan. Pero, también diiicen que el consulado ha capitalizado la buena voluntad de los quisqueyanos, para hacerla aparentar que las recaudaciones en NY fueron ellos que las hicieron. Ver: https:// almomento.net/consulado-rd-ny- entrega-ayuda-a-familias- afectadas-por-fiona-en-la- altagracia/# Hay un empleado en prensa de la sede que fue enviado a RD a entregar donaciones. Una fuente interna del consulado, pidiendo reservas, nos informó que el cónsul Eligio Jáquez le aprobó US$3,750 para el pasaje ida y vuelta, viático, hospedaje en hotel, transporte, comida e imprevistos. Un ciudadano en El Bronx vociferó “Gobierno que trabaja país que progresa”. Otro le contestó “Atajando para que otro enlace”. Un tercero cantó: https://www.youtube.com/watch? v=xh_KmJUodYU

►Un valor dominicano en NY: Yomare Polanco, conocido por la mayoría de los dominicanos, tanto en RD como fuera, por ser filántropo, polifacético, políglota, comunitario, exitoso empresario, político, productor de TV, músico, químico graduado en Rusia, litigante, defensor de sus derechos y de los demás, amigo del amigo y servicial, entre otros atributos positivos. Donde quiera que se encuentra, no importa lo lejano, siempre pone en alto la bandera tricolor. La semana pasada estuvo en Panamá firmando un contrato multimillonario con ejecutivos farmacéuticos privados y funcionarios de salud y comercio del gobierno de ese país con su empresa Guardian Drug Company, para distribuir decenas de medicamentos que produce su laboratorio por 15 países (Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, y Guatemala). Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Yomare, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Una organización sin fines de lucro en EUA puede recibir financiamiento$ de AmeriCorps. Los interesados deben revisar las convocatorias que tienen periódicamente para organizaciones que se dedican a mejorar sus comunidades. Más información = https://www.americorps.gov/

►Cultura general: Los efectos del frío en la salud: El riesgo de infarto aumenta el 20%; aumento de enfermedades; hipotermia; y depresión estacional, entre otras cosas.

Ver: https://www.normon.es/ articulo-blog/cuales-son-los- efectos-del-frio-en-la-salud

►Dólar y euro hasta este domingo 16 de octubre: Compra del dólar 53.14 y venta 54.54; Compra euro 52.06y venta 55.68

►Combustibles del 29 de octubre al 4 de noviembre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

