Entérate NY

Comparte esta noticia

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Miguel Vargas reúne perredeístas de EUA en NY: El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, convocó a un encuentro en el Alto Manhattan con todas las seccionales en Estados Unidos, asistiendo algo más de 200 perredeístas. Dicho encuentro titulado “Operación Rescate” fue celebrado este domingo en Radio-Hotel, ubicado en la avenida Ámsterdam con la calle 181, en el Alto Manhattan, donde Vargas Maldonado arengó las siguientes proclamas: “De hoy en adelante solo hay espacio para el trabajo constante, para el crecimiento y fortalecimiento del partido para ponerlo en condiciones de gobernar para corregir las extorciones existentes. Vinieron desde Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Washington DC, Delaware, Maryland, Carolina del Norte y Sur, Massachusetts, Providencia, Florida, Georgia, Illinois, Ohio, Michigan, Virginia, Utah, y Vermont, entre otros estados. A muchos hubo que costearle el transporte y estadía, informó una fuente a lo interno de la organización.

►Local PRD-NY es una corporación privada: El PRD-NY no tiene local; aparece uno registrado en el 60 W de la calle 161, en el Alto Manhattan, y es como una “Corporación Comercial Nacional”, a nombre de Alexis Pérez y Mayobanex Villalona, registro No. 5677978. Dicen muchos perredeístas en los nuevayores que por ser una Corp. y negocios cerraron durante la pandemia del Covid-19 recibió ¡Uff! decena$ de mile$. El gobierno federal y el estatal establecieron programas para ayudar a que las pequeñas empresas a ponerse de pie. El Presupuesto del Estado de NY incluyó un paquete de alivio de $1,000 millones de dólares para ayudar a que pequeñas empresas se recuperaran de la pandemia.Unos compañeros recordaron que el PRD-NY mantuvo su local abierto, ubicado en la calle 207 esquina avenida Post, en el Alto Manhattan, pero fue cerrado por falta de pago. Otros dicen que el PRD ha recibido en los últimos 5 años más de mil millones de pesos por concepto de la Ley No. 33-18 de Partidos, y el Estado entrega a través de la JCE.

►¿5 mil dólares por pago local PRSC-NY?: Comentarios por doquier y de todas formas entre reformistas de los “nuevayores”, análisis de extra partidos y ciudadanos comunes por otro lado, al conocerse un oficio del PRSC de RD sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. Entre otras cosas, dicho oficio específica. Nota 5. Otros activos corrientes: Al 31 de diciembre de 2021, el PRSC posee un local en EUA, cuyo depósito asciende a US$5,000.00 registrado en libros por RD$189,900.00. Nosotros estamos como los pájaros sin nido, tenemos que reunirnos en casa de reformistas, hacer serrucho para consumir algo en un restaurant. Las autoridades en RD deben dar una explicación sobre ese alquiler, diiicen muchos compatriotas.

►Desmiente al PRM-NY: El coordinador general del Comité Permanente de Partidos Políticos de NY (CPP), Gregorio Morrobel, de la FP, desmintió una información aparecida en la prensa nacional dando cuenta que la entidad había convocado, junto al sub-coordinador y vicecónsul del PRM Yulín Mateo, a una reunión con el cónsul Eligio Jáquez, ya que cuando la hizo el dirigente del PRM, él se encontraba reunido con su líder, Leonel Fernández, coordinando varios asuntos, entre ellos la integración de los miembros de la FP-NY a la asistencia de recolección de alimentos para los damnificados del huracán Fiona en la RD. Aclaró que el CPP no fue informado sobre dicho encuentro, y la entidad siempre consulta primeramente a los partidos integrantes si están o no de acuerdo con tal o cual posición y si aparece uno solo que objete, ahí mismo se cae todo. Dijo que la decisión del delegado político del PRM violenta la norma por actuar inconsultamente. ¡Bueeeno!

►300 con Leonel: considerado el buque insignia político a favor del León en NY, diiicen, porque indirectamente así lo dejó saber el propio Leonel Fernández, durante la cena que le hizo el pasado fin de semana en New Rochelle, el proyecto “300 con Leonel”, que dirige Geraldo Rosario. Entre otras cosas, el coordinador general de “Los multiplicadores en NY”, sostuvo ante el ex presidente Fernández y unos 200 comensales (empresarios, profesionales, comunitarios y comerciantes) “que ellos siguen haciendo sus tareas”. “Ya tenemos núcleos de trabajos en Nueva Jersey, Connecticut, Tampa y la RD”. “Hemos crecido de forma constante en NY, tenemos rostros nuevos de empresarios”. “En nuestros contactos con la comunidad, hemos visto su rechazo a la actual gestión de gobierno, y no es para menos, porque hicieron varias promesas y no las han cumplido. Por su parte, Fernández, al reconocer la capacidad política de los integrantes de los 300, les encargó para el próximo año identificar las simpatías que tiene la FP y organizarlas. Les sugirió que el próximo año tengan aquí a taxistas, bodegueros, a propietarios de supermercados, abogados, médicos, a Henry Abreu de NJ, como vendedor de carro, que vengan a los “300 con Leonel” con dueños de dealer, entre otros sectores.

►Así no, así no: Ante una tragedia, sin importar su naturaleza, todos debemos ser solidarios al máximo, pero no pensando en politizarlo todo para tratar de sacar ventajas políticas. No, no, así no. La semana pasada se formó la “Junta Solidaridad Comunitaria”, presidida por Elida Almonte, para ayudar damnificados en RD por los efectos del huracán Fiona. Vista su logística, Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que preside el autor de esta columna, se unió a la misma con la salvedad de que participaría si no se le da matiz político al esfuerzo, solo comunitario. De acuerdo estuvimos. Ver: Forman Junta NY pro ayuda damnificados huracán RD”. Otros centros independientes de acopios fueron anunciados por partidos e instituciones comunitarias en distintos lugares. Muy bien. ¡Oh! Sorpresa, cuando la “Junta Solidaridad Comunitaria” anuncia su operatividad, ahí aparecieron, sin dar explicaciones, “cuchumil” dirigentes del PRM y funcionarios del Consulado, hablaron por un tubo y 7 llaves, siempre “di-ci-en-do” esto no es “po-lí-ti-co”. Jajajaja, sonreía simuladamente uno de los presentes en la rueda de prensa.

►Aparece comunicado del Consulado: A pocas horas apareció en la prensa que el centro de acopio de la “Junta” está bajo la dirección del “Comité de Apoyo” del Consulado. en el último párrafo. Ante la situación, PreCoHis se desliga de cualquier accionar político, y apoyará en la búsqueda de donaciones a la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que dirige Radhamés Rodríguez. Expresiones entre ciudadanos comunes, tanto en NY como en RD, de que la entrega humanitaria sería primero para los perremeístas, el presidente Luis Abinader expresó: “las ayudas del gobierno llegarán a todas las personas que las necesiten, sin importar banderías políticas”. ¡Bien! Vociferaron en el Alto Manhattan.

►Un ejemplo a seguir: El empresario dominicano Cirilo Moronta, con décadas residiendo en NYC, es un ejemplo a seguir. Por su accionar diáfano, responsable, transparente y puntual, se le conoce como “hombre de una sola palabra”. Su solidaridad es invaluable. Por eso es reconocido por las diferentes comunidades. Con su “Fundación 809” está trabajando de manera incansable en la recaudación de alimentos no perecederos, como leche enlatada, arroz, habichuelas, harinas, agua embotellada, carnes enlatadas, aceite, cereales, pampers, mosquiteros y frazadas, entre otros, para los damnificados por el huracán Fiona en RD. Su comando de recibimiento está en su restaurant 809, en la calle Dyckman.

►Aspiran dirigir el CPP-NY: El Comité Permanente de Partidos Políticos de NY (CPP) está formado por el PRSC, PRM, FP, PRD, BIS, PRSD, DXC, PNVC, PUN, PHD, PCR, PP, MTP, y APD. El PLD se salió el año pasado. Hay elecciones este próximo 4 de octubre. Aspiran Belkys Martínez, actual secretaria de comunicación del PRSC, secretaria de actas del CPP, co-productora del programa “El Poder del Pueblo” por Visión Global TV, coordinadora en USA y Europa del influyente periódico dominicano Últimas Noticias y valorada positivamente entre organizaciones comunitarias, religiosas y empresariales en NYC. Sus propuestas se basan en la unidad de los miembros, trabajar de la mano con la JCE para ampliar la logística electoral en NY en cuanto a empadronamiento, encuentro con la comunidad para hacerla parte de las motivaciones entre sus connacionales para que se inscriban y tener derecho a votar por el partido de su preferencia. Es una dama respetuosa, sencilla, humilde y habla la verdad, diiicen muchos. Otro que aspira es Yulín Mateo, apoyado del presidente de su partido, Neftalí Fuertes. Está ofreciendo nombramientos y hasta contratas en el gobierno a ciertos delegados para lograr tener cuórum. Un delegado, pidiendo reserva de su identidad, declaró a Entérate NY: “no nombran ellos los dirigentes y miembros de la base perremeístas en NY, mucho menos nombrar a uno. ¡Ay, ay, ay!

►Nuevo local FP en NY: Fue inaugurado el pasado fin de semana, por el propio ex presidente de la república y presidente del partido FP, Leonel Fernández, el nuevo local de la entidad, ubicado en 555 W de la calle 157, casi esquina Broadway, en el Alto Manhattan. Expresó: “Entiendo que se deben desarrollar contenidos, realizaciones, eventos en el local, que atraiga a los compañeros y a la comunidad a querer estar aquí; es un lugar de enseñanza, aquí nace en USA la universidad popular de la FP”. Luego, unos “compañeros” comentaron en voz baja “el presidente dice esto porque leyó lo que salió recientemente en la prensa nacional”: “Ven presidentes partidos RD en NY no representan a nadie”, incluido el de la FP. ¡Bueeeno!

►Más de RD$20 mil millones a partidos: Desde 1998 al 2021, los partidos políticos de la RD han recibido RD$20 mil 261 millones 643,658.00, a través de la JCE, por la Ley No. 33-18 de Partidos. Y solo el PRM y el PLD (en El Bronx), AlPaís y ahora la FP mantienen locales abierto en el Alto Manhattan. El PLD cerró su sede principal en el Alto Manhattan por falta de pago, y está haciendo rifas. Las organizaciones que no tienen locales son: El PRD, PRSC, PRSD, PUN, DxC, PHD, BIS, PCR, País Posible, Frente Amplio, PLR, PPC, PQDC, UDC, PAL, FNP, PRI, PDP, PNVC, y MPT, entre otros. Financiación de la JCE.

►Un valor dominicano en NY: Henry Francisco, oriundo del sector de Villa Juana-DN, es un dominicano emprendedor en EUA. Posee una fábrica de bicicletas de marca “Montecci” de diferentes tipos (eléctricas, plegables, de pedales, de ruta para competencias a nivel mundial, que van desde los 650 dólares a los 12 y hasta 18 mil. La empresa está ubicada en el 2147 Hudson Terrace, Fort Lee-Nueva Jersey, y oficina en el Alto Manhattan (424-442-0191). Los peloteros David Ortiz posee de ellas desde el 2016, también Carlos Gómez y José Offerman, entre otras figuras. Se pueden comprar por Instagram, Facebook, y en la página de internet. Además, su empresa hace lentes, zapatillas, todo tipo de artículos, menos cascos. Está fabricando un scooter eléctrico también, poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Henry, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Infórmese el por qué los hispanos tienen mayor riesgo y sobre algunas maneras de prevenir la diabetes tipo 2, además saber cómo manejarla si ya la tiene. Mayor información: 718-683-7762

►Cultura general: Las estaciones climáticas inciden sobre el paisaje, temperatura, hábitos de las personas y hasta en los animales. Entró el pasado día 21 el otoño (cuando todo florece y las hojas cambian de color). Es una de las 4 estaciones del año en el hemisferio norte (EUA, México, Canadá, Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania, España, Noruega, Dinamarca, Suecia, Italia, Suiza, China, Hungría, Finlandia, Mongolia, República Checa, Rumania, Japón, Korea). Entretanto. Al sur están: Chile, Australia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Sudáfrica. El otoño terminará el 21 de diciembre, cuando entra oficialmente el frío. Las demás estaciones: El invierno inicia el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo. La primavera desde el 21 de marzo hasta el 20 de junio. Y el verano desde el 21 de junio al 20 de septiembre.

►Dólar y euro hasta este domingo 25 de septiembre: Compra del dólar 52.60 y venta 54.28; Compra euro 51.11 y venta 54.75

►Combustibles del 24 al 30 de septiembre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

Relacionado