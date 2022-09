Comparte esta noticia

►La llegada del presidente Abinader a NY: El presidente Luis Abinader vendrá a NY el próximo lunes, procedente de Washington DC, después de reunirse con la vicepresidenta de los EUA, Kamala Harris en la Casa Blanca, por interés del presidente Joe Biden. Luego, participará en el Consejo Permanente de la OEA, y en la 77 Asamblea de la ONU. Su agenda: Lanzará la primera bola en el estadio de los Yankees en el juego entre “Boston y Yankees”. Se reunirá con el congresista Adriano Espaillat y otros funcionarios dominicanos en NYC. También con representantes de las “Mudanceras”. Entregará certificados a los graduandos en el Instituto Técnico del Renacimiento -RTI-, una organización sin fines de lucro en Manhattan, que gradúa gratuitamente a decenas de jóvenes, sin importar raza, en carreras técnicas (electricidad, plomería, carpintería, instalación de aire central y paneles solares, entre otros), con licencias para trabajar en todo EUA. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) inscribe decenas de dominicanos. Además, Abinader entregará los títulos de “Vivienda Feliz”, que tienen un bono inicial del gobierno. Los perremeistas fueron descalificados en un 80% cuando se inició el proceso, porque calladamente se inscribieron, pero al ser depurados en RD, sus créditos estaban mal, pero muy mal. También, sostendrá un encuentro en el Teatro United Palace, en el Alto Manhattan, con la comunidad; y en otro lugar con dirigentes y militantes del partido de NY, NJ, CT, PA.

►Confirmado, Ni Fuertes ni Tontón: Una prestante dama, muy cercana al gobierno y al partido PRM en la RD, confirmó a Entérate NY lo siguiente: Hace un par de días hubo una reunión virtual exclusiva entre José Paliza, el cónsul Eligio Jáquez y los aspirantes a dirigir la seccional del PRM-NY, Neftalí Fuertes y Alejandro -Tontón- Rodríguez. “No serán presidentes del partido en NY ninguno de los dos”. “Busquen un candidato cada uno que más le favorezca a la entidad”, les expresó Paliza. Tontón presentó 5: Al ex cónsul Luis Eludis Pérez, no aceptado por Fuertes; a Juanita Martínez, tampoco; a David William, tampoco; a Jhon Sánchez, tampoco; y a Rafael Núñez, ex presidente de la seccional, tampoco aceptado. Mientras Fuertes (con varios días visitando a Paliza en su despacho en RD) solo presentó 1, al vicecónsul Yulín Mateo. Diiicen que Mateo tiene una alta tasa de rechazo entre la militancia perremeísta, de sectores comunitarios, profesionales y comerciales. ¡Uff! Si el tranque sigue, el partido hará un plebiscito y ahí la base decidirá, se quiera o no, se nos informó. Todo tiene que quedar resuelto antes que el presidente llegue a NY, pero Tontón propone que si no hay solución darle una tregua al mandatario mientras permanezca en NYC para no distraerlo en sus múltiples compromisos. Un “compañerito” cantó: https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►De palo pa’ leña: El PLD en el exterior va por ese camino; lo dicen dirigentes de esa misma entidad política en Queens, no queriendo identificarse. Razones: Ahora no habrá elecciones internas para escoger los precandidatos presidenciales en Ultramar. La fuente afirmó que altos dirigentes en NY están de acuerdo en no celebrar dicho proceso, porque están pensando en la erogación de un mínimo $ de sus fortunas adquiridas durante los gobiernos del PLD. ¡Uff! (reunión en el local del PLD en El Bronx, porque la sede principal en la avenida Ámsterdam con calle 159 en el Alto Manhattan e$tá cerrada). Diiicen, que en el Comité Político (CP) hay muchos enemigos para el exterior, principalmente NY, por el asunto del consulado. ¿Cómo el partido viene a desconocer un universo de 595,879 dominicanos inscritos en el exterior? De esos, 366,718 en la circunscripción Uno; 118,071 en la Segunda; y 111,090 en la Tercera), y todo apunta a más de un millón de inscritos para el 2024. Pero, en el PLD “algo huele mal en Dinamarca” = que en la vida política se designan las cosas que no marchan bien.

►El PLD desprecia el exterior: Eso sostiene la misma fuente, porque en el 2020 tampoco hubo celebración de elecciones internas, ni se ha completado el IX Congreso Ordinario “José Joaquín Bidó Medina”, que “marcaría un antes y después para la organización y el país”. “Hoy comienza una nueva etapa, de renovación, reorganización, consolidación y, sobre todo, de crecimiento y fortalecimiento”, sostuvo la alta dirección del “peledeísmo” al concluir en el pasado reciente dicho Congreso en el Palacio de los Deportes. Se dice que la medida de suspender el proceso en el exterior es porque Abel Martínez se encuentra mejor posicionado frente a los demás precandidatos presidenciales, pero el CP quiere las cosas bellas, bonitas como un jardín donde se observan flores como Margarita, orquídeas, azucenas, rosa y claveles, entre otras. ¡Bueeeno!

►¿Acéfalo liderazgos partidos RD en NY?: La semana pasada salió un reportaje en la prensa nacional: “Presidentes que no representan a nadie”. Ver: https://almomento.net/opinion-presidentes-que-no-representan-a-nadie/ (Neftalí Fuertes de la seccional del PRM, Carlos Feliz de la FP, Frank Cortorreal del PLD, agregamos a Andrea Pérez, presidenta en funciones del PRD, y a Orlando Rosado del PRSC). Otro reportaje en la TV. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=xVatdLPDRYo Entérate NY decidió hacer un sondeo entre dominicanos residentes en el Alto Manhattan y El Bronx, lugares donde reside el 75% de los quisqueyanos en NYC, y la gran mayoría afirmó no conocerlos porque no recuerdan encuentros que hayan sostenido con la comunidad. ¡Uff! Diiicen que, para ser líder o presidente de un partido, un político debe contar con cualidades que lo diferencien del resto de los dirigentes y sus contrincantes. Necesita valentía, pasión, vocación, sentido de equidad, responsabilidad, mesura, y no lo tienen ninguno de ellos. Un ciudadano vociferó: A lo más que llegan es hacer un “bandereo” en la avenida Saint Nicholas con la calle 181.

►Divorciados de la comunidad: Esos presidentes de las seccionales en NYC, al igual que los diputados del PRM (circunscripción 1-USA) Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia, y Kenia Bidó (Los Fantasmas) tampoco hacen propuestas para favorecer la comunidad que representan. ¡Ah! de Iris Familia: “Aprueban proyecto de ley garantiza aprendizaje de inglés como segundo idioma, pero en RD: https://www.eluniversaldigital.net/congresuales/diputados-aprueba-proyecto-de-ley-que-garantiza-aprendizaje-de-ingles-como-segundo-idioma-en-rd ¡Uff! No presentan soluciones a los múltiples problemas que tienen sus connacionales en el exterior (no garantía jurídica, en muchos casos, a sus inversione$ en RD; modificar la Ley 04-07 para poder llevar un vehículo con más de 5 años; al pago de rentas altas y buscar u orientarlos con abogados, tampoco por el cobro de los 10 dólares al visitar RD por ser turista en su propia tierra, los altos precios de los tickets aéreos hacia RD. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=z8bVwO_By34 Altos cobros por maletas de viajes de mano, hasta 200 dólares. Ver: https://n.com.do/2022/04/13/diputados-carlos-sanchez-denuncia-una-linea-aerea-le-cobra-200-dolares-por-una-maleta-de-mano/ Pasaportes a 300 dólares: Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8&t=3s, entre otros problemas. Los llamados presidentes de las seccionales y estos legisladores están como Balaguer “ciego, sordo y mudo”. ¡Ay, ay, ay!

►Perremeístas en NY votan chispas: Dirigentes y militantes del PRM-NY nos escriben, pidiendo no ser identificados. Con las últimas decisiones de la alta dirección del PRM queda demostrado que nos tienen para “atajar y otro enlazar”. No nos nombran, los “popis” ocupan nuestras posiciones; violan los estatutos, quienes están llamados a respetarlos, al nombrar rasos como generales, e incluirlos en la “Dirección Ejecutiva”, debiendo tener por lo menos 3 años de militancia. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2022/01/31/707094/nuevos-estatutos-del-prm-abren-las-puertas-a-reeleccion-de-abinader “Ni Injusticias Ni privilegios”. Dejar fuera a fundadores del partido, con trabajos políticos y comunitarios valorados por la sociedad dominicana (Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, Fafa Taveras, Tonti Rutinel, entre otros) no es de justicia, diiicen. Es lamentable, pero ellos formarán indirectamente un frente de oposición a la reelección del presidente Abinader como ninguna entidad de oposición. El PRM dice que buscará captar nuevos militantes. Ver: https://elnuevodiario.com.do/prm-buscara-captar-nuevos-militantes-y-conforma-de-su-direccion-ejecutiva/ No nos opondremos a ello, pero cuando ordenen eso en NY vamos a presentar certificados médicos por enfermedad, problemas familiares, y solicitaremos que pongan a los “popis”, a los que están nombrados con buenos sueldos. ¡Uff! “Ni injusticias Ni Privilegios”.

►Lamentable fallecimiento: Entérate NY se une al dolor que embarga a la distinguida familia cotuisana por el lamentable fallecimiento de Rafael Molina Lluberes, quien fuera diputado y síndico por el PRSC en Cotuí. Nos unía una vieja amistad porque fuimos corresponsales periodísticos juntos en la zona del Cibao a principio de la década del 70. Además, mi padre, Alejandro Mercedes, compartió curul con él, y establecieron una hermandad. Nuestro pesar a Belkis Martínez, quien fuera su esposa por 35 años, y procrearan varios hijos. Estaban separados. Belkis partió desde NY hacia Cotuí para estar presente en las exequias juntos a sus vástagos. Ella escribió: “Muchas gracias a todos los que se unieron al dolor por el que están pasando mis hijos por la muerte de su padre Rafael Molina Lluberes, de quien fui su compañera por 35 años. Nadie está preparado para ver los suyos partir”. En paz descanse.

►En Cotuí: Cotuisanos nos escriben, exhortando a sus compueblanos en seguir dando ejemplo de unidad y familiaridad, que hace tantas faltas en estos tiempos, y hagan lo mismo que la familia “Ruiz”, con el reportero de Telemicro Internacional, Manuel Ruíz, entre ellos, que celebraron la semana pasada un encuentro familiar y muchos de ellos tenían décadas que no se veían. Es tiempo de reencuentro y fraternidad, expresan. Un ejemplo a seguir en buena hora, diiicen. Participaron Ularino, Claudio, Alfonso, Luis, Carmen, Ányelo, Anderson, Angela, Renso, Diomi, Miguel, Harlemt, Martha, Suazo, Enmanuel, Vicki, Yanibel, Octavio, María, Lili, Rafael, Francia, Clara, y Lourdes.

►Un valor dominicano en NY: Jany Marte, una genuina esbeltez de la mujer dominicana en NYC. Es Terapista Alternativa Biodescodicación (Terapia de Cristales, Árbol Genealógico, y Corte de Lazos Energéticos). Labora en una escuela en El Bronx como coordinadora de padres, auxiliándolos y orientándoles para beneficio de sus vástagos. Preside la Fundación “Lentes de Colores” cuyo objetivo principal es ayudar a mujeres maltratadas por abusos de sus parejas, sin importar la nacionalidad. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Jany, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Impostores engañando a ciudadanos en USA con llamadas o por correos electrónicos. Se hacen pasar por funcionaros de inmigración. Mucha atención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) nunca llaman inesperadamente para pedir datos personales o dinero. Si eres víctima de esta estafa, reportarla a la Comisión Federal de Comercio (FTC). Mayor información en: https://www.ftc.gov/es

►Cultura general: El frío más intenso en NYC, desde hace más de un siglo, fue el 14 de enero 2014. Ver = https://www.abc.es/internacional/20140107/abci-hercules-eeuu-201401072055.html#:~:text=La%20ciudad%20de%20Nueva%20York,m%C3%A1s%20baja%20registrada%20desde%201896.

►Dólar y euro hasta este domingo 11 de septiembre: Compra del dólar 52.66 y venta 54.27; Compra euro 51.97 y venta 55.56

►Combustibles del 10 al 16 de septiembre, se quedan iguales:

Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

