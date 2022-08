Entérate NY

Comparte esta noticia

Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►Votación anticipada en NY: Se inició el pasado sábado hasta el próximo día 21 la votación anticipada en NY de elecciones primarias para elegir los candidatos al Senado estatal y al Congreso. Las primarias serán el próximo martes 23. Existen más de 300 mil dominicanos con derecho a votar en NY. Los lugares de votación estarán abiertos desde las 9:00 A.M. hasta las 5:00 P.M. los días 13, 14, 15, 20 y 21 de este mes. Los días 16 y 17 desde las 10:00 A.M. hasta las 8:00 P.M. El día 18 será desde las 10:00 A.M. hasta las 6:00 P.M. El día 19 será desde las 7:00 A.M. hasta las 3:00 P.M. Para encontrar un lugar de votación en la Gran Manzana visitar: https://vote.nyc/page/primary-elections-2022#googtrans(es) En el estado, visitar: https://voterlookup.elections.ny.gov/.

►Consulado NY en mirilla presidente: Analistólogos, sabiólogos, todólogos, opinólogos, y sabichosos dominicanos en el Alto Manhattan coincidieron en manifestar que el consulado dominicano en la urbe está en la mirilla del presidente Luis Abinader para una nueva designación. Muestra de ellos, diiicen, es que el mandatario se lo ofreció a Roberto Fulcar cuando fue destituido como Ministro de Educación, pero no aceptó. “No salgo del país”, habría dicho. En dos años, dicho consulado garantiza sobre los 10 millones de dólares, manifiesta una fuente de cancillería. A Eligio le están casicantando: https://www.youtube.com/watch?v=0k67aTFHSHU.

►Sobre los 10 dólares: Alianza País-NY no hace llegar la siguiente información, después que un juez del Tribunal Constitucional (TC) tronara sobre los 10 dólares que le cobran a los dominicanos cuando viajan a RD. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=z8bVwO_By34 A partir de este lunes es posible que el tema del cobro por las tarjetas de turistas que el gobierno le cobra a los dominicanos que visiten su tierra natal, se agudice. Ahora, el ángulo será fundamentalmente jurídico. Dado que nadie reconocerá esto como el producto del trabajo nuestro, estoy sugiriendo que este fin de semana compartir este volante digital más allá de WhatsApp y comentar sobre el rol jugado por AlPais. A la fecha cerca de US$45 millones ha retenido el Estado dominicano sin que explique qué han hecho con estos recursos no devueltos a sus legítimos dueños. Suenan tambores de guerra. ¡Uff!

►Poca asistencia acto TC-NY: El Tribunal Constitucional (TC) ofreció el pasado fin de semana el seminario “Constitución, Diáspora Dominicana; Avances y Retos” en la Universidad de Columbia, en el Alto Manhattan. Participaron como panelistas los jueces del TC, Rafael Díaz Filpo, Pedro Justo Castellanos, quien expuso sobre “Impacto de la jurisprudencia constitucional en los dominicanos en el exterior”, y María del Carmen Santana, sobre “Diáspora, participación ciudadana y derecho al voto de los dominicanos en el exterior”. El presidente del organismo, Milton Ray Guevara, lo hizo a través de zoom y habló sobre la doble nacionalidad en la historia constitucional dominicana. Invitaron la seccional NY del Colegio de Abogados, que preside el doctor Cristino Guerra, alto funcionario del Departamento Legal del Consulado Dominicano, y la misma sede consular. La asistencia fue baja. La mayoría fueron funcionarios gubernamentales y altos dirigentes del PRM. “La asistencia ha sido poca”, llegó a manifestar uno de los jueces del Tribunal. Una fuente, pidiendo reserva de su identidad, especificó: “manejaron eso de manera selectiva, en vez de ser abierta a profesionales de las diferentes áreas, líderes comunitarios y la comunidad en general, porque fueron temas de interés nacional, que le competen a todos los dominicanos”.

►Reconocen jueces: El TC reconoció a 14 jueces de NY. Son ellos: Rolando Acosta, Llinet Beltré Rosado, Denise Domínguez, Fiordaliza Rodríguez, Bianka Pérez, Emily Morales-Minerva, Lourdes Ventura, Néstor Díaz, Franklin S. Montero, Victoria Pratt, Emilia Pérez. Fabiola Soto, Fidel Gómez y uno de apellido Méndez. Eso fue en la Universidad de Columbia. Milton Ray Guevara resaltó sus capacidades, esfuerzos y sacrificios de superación en tierras extranjeras, donde cada día ponen en alto el nombre de la RD. “Me siente orgullo como dominicano por el trabajo que en la justicia de USA hacen los jueces de origen dominicano”, proclamó.

►Cónsul RD-NY hace solicitud: El cónsul Eligio Jáquez solicitó durante su intervención a la Asociación de Abogados acoger una recomendación que hicieran los emisarios del organismo judicial y sometan ante la Junta Central Electoral (JCE) un pequeño detalle. Y es “que todavía las firmas de los dominicanos residentes en el exterior no son reconocidas para los reconocimientos de los partidos políticos; solo son válidas las de los connacionales residentes exclusivamente en el país caribeño y no aceptadas de los que viven en el exterior”. “Ese tipo de inconsistencia solo se puede reparar elevando una instancia de alguien que tenga la calidad para hacerlo, como los abogados, para que el TC pueda emitir una sentencia y repararse esa irregularidad, ese desquiciamiento, esa falta de reconocimiento de derechos para completar y no se dé lo que citaba alguien aquí, que son dominicanos de segunda categoría”, dijo. “Cuando eso ocurra, entonces estaremos mucho más cerca de la administración de derechos para que todo el que sea dominicano sienta que ejerce ese derecho a toda plenitud”, sentenció Jáquez.

►Repetición: El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) recicló en esta ciudad el programa de capacitación y certificación que había anunciado anteriormente, durante un encuentro con funcionarios del gobierno y altos dirigentes del PRM el pasado fin de semana en el Alto Manhattan. Ver: https://costaverdedr.com/infotep-recicla-en-nyc-programa-capacitacion-y-certificacion/ Lectores nuestros nos escriben para que reproduzca los párrafos que publicáramos el 18 de octubre 2021. Nos debemos a ellos.

►¿Embaucando al presidente o la comunidad?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizaron las últimas acciones del Index-NY, dirigido por John Sánchez, actual secretario general del PRM, y concluyeron que todo deja indicar que está embaucando al presidente Luis Abinader o la comunidad. Ahora el Index hace un llamado “acuerdo” con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) para impartir cursos de plomería, electricidad, paneles solares, carpintería, refrigeración, aire acondicionado y boilers. «Esos cursos tienen un costo de 12 mil dólares, pero el gobierno dominicano los está ofreciendo totalmente gratis”, afirmó Sánchez. ¡Huumm! Hizo una rueda de prensa para anunciarlos y cuando un periodista le preguntó cuáles son los requisitos para participar, contestó que ya las becas se habían entregado. ¡Uff! Ver: https://almomento.net/n-york-destacan-beneficios-acuerdo-entre-index-e-infotep/. A principio de enero pasado se anunció “con bombos y platillos” que el Index-NY ofrecería múltiples servicios, pero todavía nada se ha visto, diiicen. Ver: https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/nuevo-director-del-index-en-nueva-york-se-propone-relanzar-esa-dependencia-IH23710239. En agosto pasado inauguró en el consulado con mucha fanfarria su oficina. Ver: https://elnacional.com.do/inauguran-en-nyc-oficina-del-index/ ofreciendo nuevamente múltiples servicios. Un ciudadano en Queens vociferó “es un elefante blanco”. Otro le contestó “es ABM = Allante, Bulto y Movimiento” ¡Bueeeno!

►Las pruebas: Los observadores políticos, para avalar sus afirmaciones de que están embaucando al presidente Abinader o la comunidad, mostraron parte del historial laboral del Instituto Técnico del Renacimiento -RTI- (en inglés Renaissance Technical Institute, Inc.), ubicado en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y Tercera en Manhattan, con teléfono 212-722-5000, Fax 212-722-5022, e-mail: https://renaissancetechnicalinstitute.org, dirigido por David Hiraldo. Ahí es donde se enseñan gratuitamente todos esos oficios técnicos desde hace muchos años a diferentes etnias, y que ahora anuncia el Index-NY como de ellos, del gobierno. Ver detalles: https://www.youtube.com/watch?v=yY5Rrvy3r3c Ver: Dominicano dirige instituto gradúa cientos jóvenes anual en carreras técnicas. Ver: https://www.elcaribe.com.do/destacado/dominicano-new-york-dirige-instituto-gradua-cientos-jovenes-anual-en-carreras-tecnicas/ Ver: Nuevos alumnos al RTI-NY enseña oficios productivos = https://elnacional.com.do/nuevos-alumnos-al-rti-ny-ensena-oficios-productivos/ Un ciudadano en El Bronx vociferó “espere el próximo capítulo de la novela -acciones de una buena gestión”.

►Un valor dominicano en NY: Martín de la Cruz, un dominicano de pura cepa oriundo de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, con más de tres décadas residiendo en NYC, es un locutor que se ha destacado en la radio de la Gran Manzana. Pero no se ha separado de su tierra y reporta diariamente para varias emisoras y canales de televisión en RD. Labora desde 1992 para WHCR 90.3, frecuencia radial de City College, y es un miembro activo de la Hermandad Riosanjuanense, entidad que se mantiene atenta a los problemas de su pueblo con intenciones de ayudar a la solución. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Martin, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Aprenda a reconocer los mensajes de texto spam. Pueden decir que se ha detectado alguna actividad sospechosa en tu cuenta. Te prometen premios gratis, tarjetas de regalo o cupones, notificación falsa de entrega de un paquete, y probablemente se trata de un estafador. Para reportar mensajes de texto no deseados. Visitar = www.consumidor.ftc.gov

►Cultura general: En la ciudad de NY residen 866,948 dominicanos, para un 40.5% de la población total de quisqueyanos residentes en EEUU, por lo que continúa siendo, la mayor ciudad fuera de RD, donde residen criollos. En NYC es la etnia de mayor presencia, con cerca de 900 mil criollos.

►Dólar y euro hasta este domingo 14 de agosto: Compra del dólar 53.58 y venta 5.90; Compra euro 54.20 y venta 57.76

►Combustibles del 13 al 19 de agosto, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

Relacionado