Entérate NY

Comparte esta noticia

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►¿Patriotismo o negocios?: Varios desfiles dominicanos se vienen haciendo en NY a través de los años. Se pueden catalogar de ¿Patriotismo o negocios? Analistas en el Alto Manhattan expresan que son negocios redondos. Diiicen que las comunidades puertorriqueña, cubana y judía solo hacen un desfile y un festival. Mientras la comunidad dominicana celebra en NY “De$file$”, “Fe$stival”, “Parada$” y “Cena$ de Gala” (Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens y Haverstraw). ¡Bueeeno! Cada quien quiere obtener sus tajadas, y la desunión a todo galope, expresan los opinólogos. Hace una semana se celebró uno en El Bronx; en 1 semana habrá otra en Manhattan; más luego otra en Brooklyn; más luego otra en Haverstraw; más luego otra en Hudson. Todo lo hacen a nombre de la comunidad, sin explicar nuestras costumbres, folklor, música (merengue y bachata declarado como patrimonio cultural de la humanidad), entre otros valores. Solo es altoparlante-voceadera (bla, bla); exhibición de menores semidesnudas, contrario a la cultura quisqueyana; reparten en becas estudiantiles y otras actividades, algunos de ellos, unos 300 mil dólares, pero los ingresos sobrepasan el millón de dólares, porque reciben patrocinio de empresas multimillonarias (Delta, Cerveza Corona, Café Sto. Dgo., Cibao Meat Products, Metro Plus Health, Banco de Ponce, Coca-Cola, Cerveza Presidente, Consulado RD-NY, y Seguro Affinity, entre otras grandes entidades), sostienen los todólogos.

►La Parada de El Bronx: Ante los pleitos y el tiroteo que se originó en la Gran Parada de El Bronx, con una persona herida, y su autor apresado, dominicanos en ese condado criticaron que Felipe Febles, su presidente, no forme equipos de seguridad diseminados a lo largo del mismo para que solo observen cualquier movimiento de vandalismo, agresión y pandillerismo, e informarlo inmediatamente a un teléfono específico para tales fines, no dejarlo todo a la Policía. No, Febles solo se preocupa por contratar varios seguridad de la empresa “Third lll”, que lo mantienen seguro y protegido donde quiera que se mueve. Solo piensa en él, diiicen. Ese desfile, sostienen, deja varios cientos de miles de dólares por el patrocinio de empresas multimillonarias, junto a la “Cena Gala”, el cobro por decenas de carrozas y otros pagos colaterales de varias actividades que se desarrollan durante el mismo. Los opinólogos sostienen que debe hacerse una auditoría porque Febles lo hace a nombre de la comunidad y no le presenta informe a la comunidad; tampoco paga impuestos. Un ciudadano recordó el anuncio: “Y los cuartos dónde están, en el National City Bank” ¡Ay, ay, ay!

►Felipe Febles y su metida de pata: A propósito, hasta esta columna llegó una reflexión sobre la actitud de Felipe Febles, presidente de la Parada Dominicana de El Bronx, quien de forma equivocada salió a desautorizar un desayuno organizado por la valorada y reconocida asambleísta Yudelka Tapia como bienvenida o apertura de dicho evento. Olvida Febles que Tapia es una legisladora de ese condado, muy querida y que, como tal, tiene el mismo derecho que Febles de convocar a su gente a sus actividades. Lo mismo hace el congresista Adriano Espaillat con el desfile de Manhattan y no pasa nada. Decir que el desfile no es político es un error garrafal de Febles, pues precisamente son los políticos quienes le apoyan su “parada”. Él los pone hablar a todos en tarima. ¿Y entonces? Creo que necesita personas a su alrededor que lo sepan asesorar, pues metidas de patas como esa lo único que hacen es perjudicarlo en todos los sentidos. Y si no, que recuerde casos anteriores. Piense, piense, diiicen.

►Cena Gala de Dominican Day Parade: Será celebrada el próximo viernes día 12 de 8:00 PM a 1:00 AM, en “The Surf Club On The Sound” (914-633-8221), ubicado en el 280 de la avenida Davenport, New Rochelle. Una fuente a lo interno de la organización informó que escogieron el salón más grande con capacidad para 500 personas y 50 mesas de 10 comensales c/u; la mayoría vendida sobre los US$5,000 a varias corporaciones e instituciones. El lugar cobrará US$145.00 por persona con todo incluido (Bufete variado, bar abierto con variadas bebidas, entrada de cena de primera y la cena que ni se diga con múltiples platos, cócteles, la propina) Diiicen que el “Dominican Day Parade” está totalmente controlado y no por la Virgen María. ¡Uff!

►Fallas de los desfiles dominicanos en NY: No presentan el informe de ingreso$ y egreso$ a la comunidad; todos están exentos de impuestos según se describe en la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas. Parecen ser fincas propiedad de sus organizadores. Uno de ellos promueve la cultura haitiana. Ver: https://www.diariolibre.com/ revista/cultura/llaman-a- boicot-contra-desfile- dominicano-en-nueva-york-por- participacion-de-grupos- haitianos-BH10538180 Tampoco aceptan una auditoría, como dijera el padre Luis Barrios. Ver: https://www. eljaya.com/48701/cura-parroco- ny-demanda-auditar-informe- financiero-dominican-day- parade/ Muchos dominicanos en NYC apoyan lo planteado públicamente por el reconocido presentador de TV y locutor “El Pacha”. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=Jr_2r61s9zk.

►Dominicanos Alto Manhattan contra Carmen de la Rosa: Dominicanos en el Alto Manhattan, por donde Carmen de la Rosa es concejal, integran el movimiento comunitario denominado “Levantamiento del Pueblo por Nuestros Niños”, e inunda de afiches su distrito 10 por su apoyo a los recortes de la educación. El mismo expresa: “Carmen votó para desinvertir en nuestras escuelas públicas por 1.7 millones de dólares”. Su “error” resultó en que miles de estudiantes paguen con la pérdida de maestros y programas escolares críticos como arte y música. “Defiendan a los niños y exijan que ella haga su trabajo. Su disculpa es tarde y sus “acciones ya han sido dañinas a nuestros niños”. “De la Rosa está perjudicando aún más a nuestras escuelas al respaldar a un candidato para el senado estatal, quien como jefe de personal para el IDC también ha fallado a nuestros estudiantes cuando se alió con los republicanos en ayudar a bloquear los $5 mil millones de dólares que se le debían a nuestras escuelas. ¡No se dejen engañar! ¡Levántese y haga que su voz se escuche! Hazle saber que, si no restablece los fondos para nuestras escuelas y continúa apoyando a personas en contra de los intereses de nuestros niños, no nos olvidaremos y la haremos responsable. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: ¿Qué bueno? ¡Eh! A sabiendas de lo que hace y luego pedir perdón. Noooooo.

►El despacho de Eligio está recogido: Una fuente a lo interno del consulado RD-NY nos informó que el cónsul Eligio Jáquez mantiene su despacho recogido por si acaso el presidente Luis Abinader remenea la mata otra vez y los fuertes vientos tumben mangos en la Gran Manzana. Incluso, Jáquez se propone visitar al mandatario para solicitarle una vez más que lo deje otro año. También le ha enviado varios padrinos al mandatario, ¿para qué? … pero la comunidad se queja de que los documentos consulares siguen por las nubes y sus beneficios son de millones en dólares. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= uEARx47ELu8 No obstante el funcionario anunciar que los ha rebajado (5 dólares). Asimismo, ha declarado que la instalación de los nuevos consulados en Nueva Jersey y Pensilvania, han reducido los ingresos a la sede en NY, sin embargo, esas dos nuevas sedes todavía no pueden expedir pasaportes porque desde Cancillería deben venir a instalar el sistema para procesar pasaportes y otros documentos, mientras tanto, el consulado de NY tiene miles de pasaportes pagos y recibiendo otros tantos hasta que Cancillería resuelva en esas dos sedes. Del dicho al hecho es mucho el trecho, vociferó un ciudadano en El Bronx.

►Gracias al congresista Espaillat: Observadores comunitarios dominicanos en el Alto Manhattan manifiestan que gracias al congresista Adriano Espaillat, los maltratos que viene sometiendo la línea aérea de Jet Blue y otras contra los criollos, van camino a terminar. Recibió miles de quejas de criollos por retrasos aéreos de múltiples horas, diiicen. Espaillat (D-13), miembro del Comité de Apropiaciones, y la también congresista Carolyn B. Maloney (NY-12), se reunieron la semana pasada con el secretario de Transporte de EUA (DOT), Pete Buttigieg, para que esa agencia federal adopte nuevas reglas para fortalecer la protección de los clientes y ejerza su autoridad administrativa exigiendo reembolsos a favor de los pasajeros cuando las líneas cancelen o cambien significativamente los vuelos hacia, desde o dentro de USA. “Los consumidores de servicios de aviación están experimentando experiencias de pesadilla con las aerolíneas”. El encuentro llega cuando JetBlue anunció recientemente la compra de Spirit Airlines por $3.8 mil millones de dólares en medio de una creciente preocupación por las prácticas anticompetitivas que son inconsistentes con el interés público. Para conocer derechos de los pasajeros, visitar: https://www. transportation.gov/airconsumer.

►Gobierno USA propone indemnizar pasajeros: Todo deja indicar que gracias a las gestiones del congresista Adriano Espaillat, el Gobierno del presidente Joe Biden propuso el pasado jueves un cambio normativo que obligaría a las aerolíneas a indemnizar a sus pasajeros por cambios significativos en sus trayectos. La medida, que aún no ha entrado en vigor, forzaría a las aerolíneas a compensar económicamente a sus pasajeros si la hora de salida o llegada de un avión que hace un trayecto doméstico sufre un retraso de más de 3, y en vuelos internacionales, con retrasos de al menos 6 horas, explicó la portavoz de la Casa Blanca. Hasta ahora no existía una norma a nivel federal que fijara indemnizaciones y dependía del criterio de cada aerolínea. “Honor a quien honor merece”. Gracias Espaillat, diiicen en el Alto Manhattan.

►Dominicanos están esquivos en NYC: Después que el alcalde de NYC, Eric Adams, informara la semana pasada que delincuentes en la Gran Manzana, con más de 100 arrestos en los últimos dos años, caminan libremente por las diferentes vías neoyorkinas como “Juancito el Caminador”. Ver: https://costaverdedr.com/ delincuentes-con-mas-de-100- arrestos-caminan-libres-por- las-calles-de-nyc-roban-hasta- gatos-y-perros/.

►Un valor dominicano en NY: Estafny Báez es de Jaracaboa, trabaja para TV Quisqueya, tiene su programa en Instagram que se llama “VIP con Esthel”, los sábados a las 7:00 de la noche, llevando educación e información variada sobre salud mental, física, cirugía plástica y emprendimiento a la juventud, hombres y mujeres, con más aciertos post pandemia. La esbelta joven, de ojos verdes, es asistente médico, también graduada en relaciones públicas en un College de la Gran Manzana. Para contactarla: vipconesther@ outlook.com. También en Vipconesthel@outlook.com; al 914-282-7075: VIP Con Esthel. Instagram #vipconesthel. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Estefany, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Actualmente la diabetes afecta más de 465 millones de personas en el mundo y en nuestro país el 13.45 % de la población. La diabetes es una de las 4 enfermedades no transmisibles seleccionadas por los organismos internacionales para intervenir con carácter prioritario, y a su vez el cáncer constituye actualmente la segunda causa de muerte en el mundo. ¡A cuidarnos!

►Cultura general: La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el “Día Internacional de la Cerveza”, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, California (Estados Unidos). Actualmente se celebra su día en 207 ciudades, 50 países y 6 continentes. Y va en aumento.

►Dólar y euro hasta este domingo 7 de agosto: Compra del dólar 53.92 y venta 55.16; Compra euro 54.00 y venta 57.49

►Combustibles del 6 al 12 de agosto, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

Relacionado