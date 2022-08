Entérate NY

Comparte esta noticia

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Líos se agravan en PRM-NY: La seccional del PRM-NY está sumergida en crisis política, porque quienes aspiran dirigirla, Neftalí Fuertes (reelección) y Alejandro Rodríguez -Tontón- por destronarlo, se encuentran en una fiera disputa por la posición. Ver: PRM-NY cancela celebración convención pautada para este sábado = https://hoy.com.do/prm-ny- cancela-celebracion- convencion-pautada-para-este- sabado/ La celebración de dicha convención estaba programada primero para el 17 de junio, y luego para este 30; en ambos casos suspendidas sin fecha específica. Juanita Martínez, quien preside la “Comisión Organizadora de la Convención”, actual vicepresidente y presidenta en funciones del partido, convocó a reunión el pasado jueves en el local de la entidad, porque Neftalí tuvo que tomar licencia como presidente (mandato estatutario) por ser candidato. Finalizada la reunión, Neftalí mandó a cambiar el llavín de la puerta del local, porque alega que él es el presidente y no le avisaron que se iba hacer esa reunión. Martínez le exige la entrega de la llave, pero le contestó que no la entrega porque él es el verdadero presidente, elegido, ¡qué licencia, ni licencia!, “habría dicho” y abrirá el local cuando le pidan permiso. Martínez pertenece a Tontón, que está convocando a una asamblea para este viernes 5. ¡Ah! Altos dirigentes que participaron este domingo en el Desfile de El Bronx tuvieron que reunirse debajo de una mata, cerca del local en el 1880 de la avenida Carter con Tremont en El Bronx, para organizar su participación en el mismo. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=q-SefInaHno Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó, al estilo Buck Canel: “No se vayan que esto se pone bueno” ¡Ay, ay, ay!

►El cuchicheo y David Ortiz: Dominicanos en NYC mantienen un continuo “cuchicheo” por el anuncio que hiciera David Ortiz de que se asoció con Rev Brands, una compañía de marihuana en Massachusetts, para lanzar una línea del producto que se llamará “Papi Cannabis”. Si hubiese hecho el anuncio antes de exaltarlo al Salón de la Fama no hubiésemos asistido a Cooperstown. Un mal ejemplo a nuestra generación y las que vienen, porque él es un referente para la juventud, no solo dominicana, sino de varios países, para que venga a plantear que “una vez que abrazó el flujo de la flor, todo cambió, que el cannabis le ha ayudado a relajarse, dormir mejor, manejar el estrés y sanar físicamente después de toda una vida de jugar a la pelota, y espera compartir “Papi Cannabis” para ayudar a las personas a comprender sus beneficios”. Noooooo, no puedes incitar a fumar marihuana. Dejará de ser nuestros ídolos. La DNCD en RD debería vigilarlo cuando visite el país, diiicen. Recordaron episodios lamentables en su vida, como el incidente donde recibió un disparo en un bar de Santo Domingo, el enfrentamiento con la madre de un hijo suyo, entre otros casos, y no podemos pensar que fumara marihuana durante los mismos. ¡Huumm! En RD condenan: Ver: https://www.youtube.com/watch? v=ZmvpNqmw6ck.

►El pecado, pero no el pecador: Hace dos semanas hubo un tour marítimo por las aguas del río Hudson. Asistieron hombres, mujeres, jóvenes y adultos. La nave, ya en aguas adentro, eso era fiesta y tragos van y vienen. En eso, un par de jovencitos de pusieron a fumar en una parte del barco, y comenzó el fó, fó, fó de parte de los asistentes, un vaho a lo que venderá David Ortiz. ¡Uff! Enterada una de las organizadoras se dirigió a ellos y si no la agarran la sangre hubiese llegado al río, y si le cae encima con las libras que tiene los “apeñusca”. “Cooonño, no lo bajamos porque estamos en agua, y cualquiera los tiras, partido de ma….s, y eso fue de lo poco que dijo. ¡Uff! Experiencia para el próximo tour, si lo hacen, tomen más medidas de vigilancia entre los participantes, porque si asistiera un empresario o político dominicano de renombre. No, no, no, ni pensarlo. Control, control.

►Reiteran altos precios documentos consulares NY: Analistas del patio en el Alto Manhattan reiteran los altos precios de los documentos consulares, y no como lo describiera el cónsul Eligio Jáquez la semana pasada a la prensa. “Los pasaportes se rebajaron a $130 en la sede central y las demás oficinas satélites (7)”, señaló Jáquez. Antes eran a $135.00. Habla la comunidad. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=uEARx47ELu8 Los sabiólogos recordaron lo proclamado recientemente por el director general de Pasaportes, Néstor Julio Cruz Pichardo, “la renovación del pasaporte en RD está por unos 1,650 pesos, equivalentes a unos 25 dólares. En cambio, si la hacen en el consulado de NY, la tarifa rondaría por encima de los 100 dólares. ¡Ay! Ver: https://elnuevodiario.com.do/ director-de-pasaporte-aclara- ese-organismo-no-tiene-que- ver-con-precios-renovacion-de- pasaporte-en-ny/ ¡Ah! Nos envían este artículo. Ver: Irregularidades de Eligio en cobro de pasaportes en NY = https://almomento.net/ irregularidades-de-eligio- jaquez-en-cobro-de-pasaportes- en-ny-opinion/ ¡Bueeeno!

►Felicitaciones al granel: El autor de esta columna fue reconocido, por consenso de senadores de los 3 principales partidos políticos en el Senado dominicano la semana pasada. Iván Lorenzo del PLD por la provincia Elías Piña y propulsor del reconocimiento; Carlos Gómez y Franklin Romero, del PRM por las provincias Espaillat y Duarte, respectivamente; y Franklin Rodríguez, de la FP por San Cristóbal, sometieron la resolución No. 01221-2021 SLO-SE, aprobada en la sesión del pasado 29 de junio). Ver: https://www.elcaribe.com.do/ panorama/pais/senadores-pld- fp-y-prm-en-consenso-destacan- labor-periodista-rd-en-ny/ Luego, felicitado por representantes de valorados sectores en NYC. Ver: https://elnuevodiario.com.do/ valoran-en-ny-senado-rd- reconociera-periodista-ramon- mercedes-2/ Además, por lectores en países tan lejanos como Japón, Suecia, Alemania, Francia, Italia, España, Canadá, Puerto Rico, Venezuela, Trinidad y Tobago, entre otros, y desde varios estados de los EUA, a través de E-Mail, WhatsApp, llamadas telefónicas, etc. Gracias a todos, y el reconocimiento pertenece a la comunidad y a los cerca de 30 medios que nos publican a diario, proclamamos. Ver entrega: https://www.youtube.com/watch? v=o1JuiP2VIwk Este reconocimiento se adhiere a otros de grandes instituciones que nos han reconocido en USA: El Congreso; Senado y Asamblea Estatal; la Universidad de Hostos en El Bronx; las alcaldías de NYC y Paterson-Nueva Jersey; las filiales del Circulo de Locutores Dominicanos; y del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY), entre otras.

►Dominicanos NYC se lamentan: Millones de personas con la esperanza de ser ganadores se aglomeraron este fin de semana en los EUA, incluyendo cientos de miles en NY, entre ellos miles de dominicanos, en diferentes establecimientos que venden boletos del juego Mega Millions, con un premio de $1,280 millones de dólares, el segundo más grande en la historia de EUA. Los números que salieron fueron 67, 45, 57, 36 y 13 con el 14 de la Megabola, y se lo sacó una persona, no identificada, que jugó en la estación de gasolina Speedway en Chicago que recibirá medio millón de dólares por venderlo. Luego, las lamentaciones entre criollos de la Gran Manzana todavía no cesan: “Que vaina, no habérmelo sacado yo”; “Dios debió ayudarme en sacarme algo de ese premio”: “Tenía que salir en el Alto Manhattan”; “Coño, yo jugué 60 dólares que ahora me hacen falta”; “No vuelvo a jugar más, no jodas”; “El que juega por necesidad pierde por apuros”, entre otras lamentaciones. El premio puede ser pagado anualmente (2,337 millones) durante 30 años, si así lo considera el agraciado. Si lo reclama en efectivo su valor será de $747.2 millones de dólares, con el descuento de los impuestos. Actualmente, el récord es de $1,536 millones, vendido en Carolina del Sur en octubre de 2018, y este el segundo. El sorteo subió a esa astronómica cantidad porque pasaron 29 sorteos sin que nadie se lo sacara. Se juega en 45 estados de EE. UU., además de Washington DC y las Islas Vírgenes estadounidenses.

►Expropiación de bienes en RD: Presentamos este artículo cuyo contenido debe ser de conocimiento de todos, dada su importancia. Ver: https://almomento.net/delitos- que-justificaran-la- expropiacion-de-bienes/

►Un valor dominicano en NY: César Pérez, un dominicano de pura cepa oriundo del municipio de Esperanza, Valverde, con décadas residiendo en NY, es un criollo que se ha destacado por su labor altruista a favor de sus connacionales desde NYC a la RD. Fue corresponsal periodístico en los años 70. En la urbe es directivo del Centro de Hermandad Jicomé-Esperanza de Mao, que envía equipos de gran utilidad para su comunidad en RD, (1 ambulancia, 1 camión de bomberos, útiles escolares y deportivos, entre otras cosas). Además, trabaja con grupos de jóvenes deportistas y es fiel devoto católico, ha declarado Pérez. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “César, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Al comprar un auto usado determine si su millaje a sido alterado. ¿Cómo? Solicitando un historial detallado del vehículo para saber si ha tenido una alteración. Sitio: Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) = https://consumidor.ftc.gov/

►Cultura general: En el mundo hay tensiones y/o amenaza de una guerra nuclear. Los países con armamentos nucleares son EUA, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Israel, Pakistán, y Corea del Norte. USA es el único país que ha utilizado alguna vez armas nucleares en la práctica, contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945). Existe el “Tratado de No Proliferación Nuclear” -NPT- (Nuclear Non-Proliferation Treaty), un tratado abierto a la firma el 1 de julio de 1968, en vigor desde el 5 de marzo de 1970, que restringe la posesión de armas nucleares y forma parte por tanto de los esfuerzos de la comunidad internacional para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva.

►Dólar y euro hasta este domingo 31 de julio: Compra del dólar 54.01 y venta 55.24; Compra euro 54.11 y venta 57.67

►Combustibles del 30 de julio al 5 de agosto, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

Relacionado