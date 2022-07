Entérate NY

Comparte esta noticia

►Dominicanos en USA celebran en grande: Dominicanos en diferentes estados de USA celebraron este domingo en grande la exaltación del criollo David Ortiz al Salón de la Fama de Béisbol en EUA. Varios autobuses partieron repletos de quisqueyanos desde NYC hacia Cooperstown. Con una carrera de 20 años que incluyó tres títulos de Serie Mundial, un premio como el jugador más valioso de la Serie Mundial, así como también acumular 541 cuadrangulares y convertirse en uno de los peloteros más populares de su generación, culminó en Cooperstown. Ortiz se convirtió en uno de los peloteros más queridos, respetados y admirados de este deporte, no solo por su capacidad de producir sino también de asumir un rol de líder, como lo hizo en el 2013, luego de las bombas detonadas en el maratón de Boston. Ahora compartirá en el exclusivo y deseado Salón con sus connacionales Juan Marichal, exaltado en 1983; Pedro Martínez, en 2015, y Vladimir Guerrero, en 2018. Felicitaciones a todos.

►La sangre casi llega al río: La semana pasada hubo una reunión en el consulado dominicano en NY y la sangre casi llega al río, cuando se entabló una agria discusión entre seguidores de Tontón Rodríguez y Neftalí Fuerte, ambos aspirantes a la presidencia del PRM-NY. El enfrentamiento entre el vicecónsul Yulín Mateo, autoproclamado “catedrático”, “analista”, “sabiólogo” y “científico de la política vernácula e internacional” (de Neftalí), y la dirigente Juanita Martínez (de Tontón), se originó en presencia del cónsul Eligio Jáquez y del coordinador del gabinete de políticas sociales del gobierno, Tony Peña Guaba. Las estruendosas voces llamaban la atención de empleados y algunos pocos clientes que esperaban algún documento al cierre de la sede consular. Dicha discusión se originó porque Martínez dijo que legalmente solo había 72 delegados que podrán ejercer el derecho al voto en la próxima asamblea para elegir al presidente de la seccional. Ahí mismo explotó Mateo, diciendo que su bando tiene 125 y la mayoría siguen a Neftalí, a quien la gente de Tontón acusa de alterar la lista. Un ciudadano vocifero ¿Y por qué pelean? Otro cantó: https://www.youtube. com/watch?v=hHDCOTaJOLc.

►Se espera crisis en PRM-NY: Dirigentes del PRM-NY, solicitando no ser identificados, precisan que el padrón de delegados a usar en la convención de la seccional que se efectuará el próximo sábado día 30 no ha sido entregado por la comisión organizadora de RD, y que piensa hacerlo solo 24 horas antes de la celebración del evento. La escogencia de las nuevas autoridades del partido en la urbe será por “aclamación”. ¿Ay? Diiicen que hay un candidato que ya tiene 5 autobuses de “compañeritos” para que entren y cuando se mencione el nombre de quien le paga, ellos vitorearán, se levantarán, alzarán los brazos, pitarán, en señal de que la mayoría está con quien se presente más “Fuertes”. Altos dirigentes temen que la convención termine igual que la anterior, como la fiesta de los monos, “a rabazos limpios”, y se desate una crisis dentro de la seccional que no garantizará el posible triunfo de la organización en el 2024. ¿Y la reelección? ¡Uff! Bien gracias, dijeron algunos.

►Nos quedamos oliendo donde se guisa: Perremeistas de la base en los nuevayores nos escriben. Ni quito ni pongo. “Ante el anuncio de nuestro gobierno de prohibir a los funcionarios y dependencias del Estado el ingreso, movimientos, contratación de personal y reajustes salariales que representen incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componen la administración pública para lo que resta del presente año y por consiguiente que impacten en el periodo 2023, es para dejarnos oliendo donde guisan, dejar los peledeistas y “popis” en sus posiciones”. ¡Ah! Ya los funcionarios y altos dirigentes del PRM en la Gran Manzana nombraron sus gentes (familiares, amigos, compadres y relacionados). ¡Uff! Muchos de los “compañeritos” afirman a viva voz “el 24 viene por ahí”. ¡Ay, ay, ay!

►Consenso entre senadores PLD, FP y PRM: Hubo consenso entre senadores del PLD, FP y el PRM para reconocer al autor de esta columna. Dicho reconocimiento se llevará a cabo este lunes 25, en horas de la mañana, en el salón Polivalente de la Cámara Alta. La resolución No. 01221-2021 SLO-SE, expresa: “reconocer al periodista Ramón Mercedes, por su destacada labor periodística y sus aportes a la democracia, a las libertades públicas y al desarrollo social”. Firmada y sometida por los senadores Iván Lorenzo, del PLD por la provincia Elías Piña; Carlos Gómez y Franklin Romero, del PRM por las provincias Espaillat y Duarte. Asimismo, por Franklin Rodríguez, de la FP por San Cristóbal, y aprobada por el Senado de la república en sesión de fecha 29 de junio 2022. A parte de este reconocimiento, también nos ha reconocido el Congreso de los EUA; el Senado y Asamblea Estatal de NY; la universidad Hostos de NYC; las alcaldías de la Gran Manzana y Paterson-Nueva Jersey; las filiales del Circulo de Locutores y del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), entre otras instituciones.

►Los dominicanos avanzan en USA: El congresista Adriano Espaillat ha dicho una gran verdad que los diferentes sectores criollos en NYC deben replicar constantemente en todo USA, RD y el resto del mundo, para que la presente y futuras generaciones de nuestros connacionales conozcan y sirva de estímulo, diiicen analistas criollos en el Alto Manhattan. Espaillat, primer y único congresista en EUA, proclamó: “Podemos mencionar que los dominicanos dominan en remesas; David Ortiz exaltado al Salón de la Fama del béisbol; Scarlin Hernández ingeniera de la NASA; artistas, policías, abogados, doctores, profesores, ingenieros, diseñadores, empresarios, comerciantes, entre otros profesionales en diferentes áreas; jueces, peloteros, electos en posiciones políticas en toda la nación, comunicadores, líderes religiosos, comunitarios, atletas en la NBA, MLB, mundial de atletismo con medalla de oro, plata, y otras competencias; más de 25 mil estudiantes en las universidades en NY y otros estados de USA; líderes sindicales, posiciones de relevancia en NYC y el gobierno central; una embajadora en España, funcionarios en la Casa Blanca, Congreso, un Comisionado de Transporte de la ciudad de NY, avalan el crecimiento de la comunidad dominicana en el exterior. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. (Juan 8:32).

►Un gran esfuerzo: Observadores dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que el gobierno dominicano está haciendo un gran esfuerzo económico para no aumentar los precios de los combustibles y no perjudicar el pueblo. De lo contrario, nos estuviéramos comiendo vivos, diiicen. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania el Estado ha invertido decenas de miles mil millones de pesos para mantener el subsidio de los combustibles. Solo la semana pasado hubo una inversión de 660 millones de pesos. Bien por el presidente Luis Abinader, y ese acierto debe ser reconocido por todos, indican.

►Un valor dominicano en NY: La nueva generación de dominicanos en NYC continúa superándose y poniendo en alto la bandera tricolor. Es el caso de la joven Jamell Isidor, quien llegara pequeña a NYC. Se graduó de la Facultad de Derecho de City University NY, y actualmente es subdirectora de la Unidad de Ejecución Administrativa del Departamento de Edificios de NYC. Recientemente fue juramentada para presidir la nueva directiva del Colegio de Abogados Dominicanos en NY (DBA). Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Jamell, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: No a la violencia doméstica. Si cree encontrarse en una relación abusiva, o conoce a alguien que está en una, llamar a la Línea Directa Nacional contra la violencia doméstica al 1-800-799-7233, pudiendo hablar en privado.

►Cultura general: EUA alberga el lugar más caluroso de la Tierra, llamado Furnace Creek Ranch o Valle de la Muerte. En este sitio se tienen temperaturas extremas respecto a la época del año, muy frías durante el invierno y calurosas en verano. Registra la temperatura más alta alcanzada en la tierra el 10 de Julio de 1913, siendo esta de 56.7 °C. En segundo lugar se encuentra Túnez, por su temperatura registrada de 55 °C en 1931. En tercer lugar, la ciudad de Mitribah, en Kuwait, con temperatura registrada con 54 °C el 21 de Julio de 2016.

►Dólar y euro hasta este domingo 24 de julio: Compra del dólar 53.98 y venta 55.24; Compra euro 54.02 y venta 57.61

►Combustibles se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

