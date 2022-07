Entérate NY

Comparte esta noticia

►20 años de fallecido Balaguer: Esta columna recibió múltiples mensajes, llamadas, WhatsApp, correos electrónicos, entre otros, de quienes fueron seguidores de Joaquín Balaguer en NYC, para que destacáramos su figura a 20 años de su fallecimiento, y el pueblo dominicano lo sigue considerando entre los mejores presidentes que ha tenido RD en toda su historia. Nacionalista, honesto, responsables, propulsor de una nueva república, abanderado de beneficiar los campesinos, mujeres, estudiantes, obreros, a los más necesitados. “Él no tenía vista, pero tenía visión” = https:// listindiario.com/la-republica/ 2022/07/14/730053/el-no-tenia- vista-pero-tenia-visionVer: El día que Balaguer falleció = https:// diariodominicano.com/?p=368469.

Ver: El último hombre de Estado (1) = https:// almomento.net/joaquin- balaguer-el-ultimo-hombre-de- estado-1/

Ver: El último hombre de Estado (2) = https://almomento.net/ joaquin-balaguer-el-ultimo- hombre-de-estado-2-2/

“Honor a quien honor merece”, diiicen. Ver: https://hoy.com.do/20-anos- sin-balaguer/

►Un Balaguer nacionalista: Reformistas- balagueristas en NYC describieron a su fenecido líder como un verdadero nacionalista. Veamos: Con la primera ocupación militar estadounidense (1916-1924), Joaquín Balaguer se interesó en la política y debido a su fervor nacionalista, se dio cuenta de que poseía el don de la palabra al lanzar diversos discursos en las plazas y parques de Santiago de los Caballeros contra la intervención extranjera, los cuales llamaron la atención de los ciudadanos. Fue poeta, maestro de escuela, catedrático universitario, escritor, diplomático, político y 7 veces presidente de la república. Un hombre excepcional y de bien para RD. Dejó un legado de obras importantísimas, que transformó el país, por eso el PRD con mayoría en el Congreso Nacional en el período 2000-2004, lo declaró “El Padre de la democracia dominicana”. Muchos cantan “20 años no es nada de Carlos Gardel. Escuchar: https://www.youtube. com/watch?v=kdSnNHErabQ.

►Consulado dominicano en NY: Muchos perremeístas en NY se han quedado sorprendidos con el cónsul de NY, Eligio Jáquez, por haberle rebajado de US$200 a 150 dólares la asignación $$$ a valorados robles y significativos dirigentes del partido en la Gran Manzana, muchos de ellos enfermos, en total abandono, y esperando irse al más allá en cualquier momento por padecimiento de cáncer, y si es por empleos deberían nombrarlo, a muchos de ellos, cónsules, vicecónsules, embajadores, diiicen. ¡Ah! Nos informaron que varios son delegados ante la próxima XXl Convención Nacional Ordinaria, en la que serán elegidas las nuevas autoridades del partido en el exterior, y simpatizan por Alejandro Rodríguez (Tontón) y no por el actual presidente PRM-NY, Neftalí Fuerte, que busca la reelección. ¡Huumm! Nos envían lo siguiente: Cónsul RD en NY ganó más de US$ 1 millón en diciembre de 2020. Ver: https://almomento.net/ consul-ny-gano-mas-de-us-1- millon-en-diciembre-2020/ Ver: Cancillería y Cónsul NY ocultan nóminas = https://almomento.net/ opinion-cancilleria-y-consul- ny-ocultan-nominas/ Ver: Cancillería pondrá orden a tarifas consulares ¡Uff! = https://listindiario.com/la- republica/2022/04/22/718330/ cancilleria-pondra-orden-a- tarifas-consulares.

►Consulados RD en NJ, PA y Orlando-FL: En estos lugares hay nuevos consulados dominicanos, ya no existen oficinas de gestión consular como antes. En Nueva Jersey el cónsul es Ángel Aníbal Pichardo. Está ubicado en el 140 de la calle Market en Paterson, en la misma acera y cerca de donde estaba la oficina anterior. Ahora está frente al banco Chase. Teléf. 973-684-7491. En Filadelfia-Pensilvania el incumbente es Alexis Henríquez, con oficina en Two Penn Center, 1500 de John F. Kennedy Boulevard, Suite 250. Teléf. 215-203-7220. En Orlando-Florida el cónsul es el periodista Holy Matos, con oficina en el 617 East Colonial en Orlando. Teléf. 407-237-0195. Estas nuevas oficinas están en amplios locales, confortables, cómodas, modernas y con un personal de primera en servicios y atenciones. Muchos de los criollos residentes en esos lugares se sienten complacidos con la decisión del presidente Abinader por gestionar sus instalaciones. ¡Wepa!

►Las 10 plagas de Egipto: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizaron la situación de NYC, considerando, según ellos, que a la Gran Manzana le han caído comparativamente las 10 plagas de Egipto (Sangre, Ranas, Piojos, Moscas, peste al Ganado, Ulceras, Granizos, Langostas, Tinieblas, y muerte de Primogénitos) pero en versión diferente. Enumeraron: El Covid-19, viruela del mono, (ambos convirtiendo la urbe en el epicentro de los EUA), asesinatos, violencia, inflación, irrespeto total a las buenas normas y costumbres; aumento de los robos y atracos; el caos vehicular, inseguridad ciudadana y sobresalto por el anuncio de las autoridades de que los neoyorkinos deben saber cómo prepararse ante un posible ataque nuclear. Concluyeron que “NYC es un conglomerado de personas donde todo el mundo está solo” en busca del sueño americano. Un ciudadano en El Bronx vociferó: “En nuestra república vamos por el mismo camino, veamos lo planteado por el enjundioso analista Miguel Espaillat Grullón, ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político, residente en NYC. Ver: https://almomento. net/senor-rectifique-para-que- no-lo-sigan-tachando-de-buen- sinverguenza/.

►¿Certificado de buena conducta?: Opinólogos, todológos y sabiólogos dominicanos en el Alto Manhattan nos envían un documento, ante la situación que vive NYC, para su posible aceptación ante la comunidad. Ni quito ni pongo. Nos proponemos presentar a nuestros connacionales (asociaciones comunitarias, clubes, partidos políticos, aspirante a cualquier cargo electivo aquí para la RD, entre otros sectores) para que aquellos “compatriotas” que buscan el beneplácito de los quisqueyanos en la Gran Manzana presenten ante un foro comunitario, con la participación de representantes de organizaciones reconocidas, un certificado de buena conducta del NYPD. ¿Huumm? Esto, porque el mundo ha cambiado diametralmente y tenemos que luchar para proteger nuestra comunidad, para que no nos sigan metiendo “lobos por ovejas” o “gato por liebre”. ¡Ay! Entérate NY apoya dicha iniciativa. ¿Dónde y cómo solicitar dicho certificado? Ver: https:// www1.nyc.gov/site/nypd/ services/law-enforcement/ record-requests.page Y https://www1.nyc.gov/site/ nypd/bureaus/administrative/ document-production-foil- requests.page ¡Adelanten! Vociferó un ciudadano en Brooklyn. ¡Bueeeno!

►La pensión real: Algunos de los periodistas dominicanos recién pensionados en NYC mediante el decreto 323-22, se proponen prepararle un documento al presidente Luis Abinader, en base a lo que dispone la ley No. 379 sobre Jubilaciones y Pensiones, y la ley No. 85-99, para que le aumente a los RD$40 mil como a los demás periodistas en RD. Pidieron reservas de sus identidades. Dicho decreto (323-22), en su artículo 1 expresa: “Se asigna una pensión de RD$40 mil mensuales a los siguientes periodistas”, más de 40 en RD. Artículo 2: “Se concede una pensión del Estado dominicano por RD$30 mil mensuales, a los siguientes fotógrafos, camarógrafos y técnicos de TV”, todos en el exterior. Sin embargo, el 95% de los comunicadores pensionados en los “nuevayores” son periodistas, no son fotógrafos, camarógrafos ni técnicos de TV, diiicen. Esperando el reajuste, valoran la pensión por parte del mandatario. Cuidado si a los comunicadores les cantan = https://www.youtube.com/watch? v=qxcvu3tUP0o.

►¿Preocupación?: Ante la creciente preocupación con residentes de la Gran Manzana, entre ellos cientos de miles de dominicanos, por el anuncio oficial público del Departamento de Emergencia de NYC, indicándole a los neoyorkinos cómo deben prepararse ante un posible ataque nuclear. No hay amenazas nucleares inminentes para NYC, enfatizó el alcalde Eric Adams, pero habrá una serie de anuncios de gestión de emergencias que destacarán los esfuerzos de preparación. Para mayor información visitar NYC Emergency Management www.NYC.gov/ emergencymanagement, llamar al 311, al 212-639-9675 o TTY: 212-504-4115. Ver: https://elnacional.com.do/ preocupacion-en-ny-por- anuncio-ciudad-ante-ataque- nuclear/.

►Un valor dominicano en NY: Jhonny Cruz, un comunicador procedente de la capital dominicana, con décadas en la Gran Manzana, ha venido desarrollando su carrera periodística defendiendo los mejores intereses de sus connacionales, tanto en RD como en NYC. Ha laborado en los principales medios del país caribeño. Amante de la farándula, miembro del CDP-NY, fanático del deporte, preocupado siempre por orientar los jóvenes por pasos correctos e incentivarlos en sus estudios. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Jhonny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: La embajada de EEUU en RD reanuda entrevistas para turistas no-inmigrantes de solicitud de visas B1/B2. A través de un comunicado, añadieron que “al momento algunas de las entrevistas están siendo disponibles hasta 2025, recalcando que deben tener en cuenta que fechas más cercanas pudieran habilitarse y estar disponibles según se añada personal”.

►Cultura general: La edificación del Palacio Nacional-RD (75 años), refleja dominio y poder. El edificio de 18,000 metros cuadrados, tiene una cúpula de 18 metros de diámetro, un mural del artista español Aurelio Oller Crosiet que refleja el tercer viaje de Cristóbal Colón. En él abundan otros detalles en mármol, bronce, oro, acero, yeso y maderas, algunos locales y otros importados. El ingeniero italiano Guido D’ Alessandro Lombardi, estuvo a cargo de su diseño y construcción, quien tardó tres años para su terminación en 1947. Algo inconcebible, los terrenos que albergan la esplendorosa obra del Palacio, la más trascendental del país, la mayoría están sin títulos, pues se encuentran en un proceso legal por la anomalía que despliegan hasta la fecha. El baño en el que se suicidó el expresidente Antonio Guzmán guarda el eco de aquel disparo ocurrido el 4 de julio de 1982.

►Dólar y euro hasta este domingo 17 de julio: Compra del dólar 54.02 y venta 55.28; Compra euro 53.49 y venta 57.13

►Combustibles del 16 al 22 de julio, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

Por Ramón Mercedes

