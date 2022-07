Entérate NY

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Lío y más lío en PRM-NY: El horno no está para galleticas en el PRM-NY. Actualmente hay una fiera lucha entre Alejandro Rodríguez (Tontón) y el actual presidente del partido, Neftalí Fuertes, quien busca la reelección a como dé lugar. La semana pasada escribimos “Fuertes se queda como presidente, aunque no haya garantía para la reelección del presidente Abinader. Cambió 28 delegados necesarios para tener mayoría junto a Luis Ducasse, quienes ya formalizaron una alianza”, incluso incluyó a su compadre Víctor Hiciano, expulsado de la seccional por …. y también lo hizo nombrar en un cargo ahora. José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia-RD, ¿apoya a Neftalí? Una altísima y creíble fuente dentro del partido nos expresó: Si lo está apoyando, a Fuertes tratarán de imponerlo a través de subterfugio, marrullería y embaucamiento. El padrón de delegados, hábiles para votar en la XXl Convención Nacional Ordinaria del PRM no existe ante las autoridades de la entidad en RD, solo existe para NY, porque fueron elegidos, pero no lo sometieron como debieron a las instancias del partido en dominicana. Descuido de Neftalí y apatía del resto de dirigentes que no le prestó atención a eso y se quedó en el limbo. Por eso es que no aparece el verdadero padrón de NY, y ante eso, Fuertes ha hecho los cambios a su favor y viaja con frecuencia al despacho de Paliza, presidente de la organización, haciendo poner las cosas en el llamado orden a su favor. Lo grande del caso es que el “llamado listado de Neftalí ya está como “bueno y válido” en el sistema de cómputos del partido. ¡Ay, ay, ay!

►Visitan a Hipólito en Miami: Una delegación del PRM-NY (Tontón Rodríguez, John Sánchez, Luis Eludis Pérez, Pedro Julio Escobor y Felipe Mercedes) visitó el pasado fin de semana al ex presidente Hipólito Mejía en Miami, para llevarle el “arroz con mango” que hay dentro del PRM-NY, nos informó la misma fuente. Hablaron, hablaron, y diiicen que el “Guapo de Gurabo” le bajó línea a Escobor y Eludis Pérez para que vuelquen todo el apoyo con sus delegados a Tontón como candidato a la presidencia de la seccional. Están triunfalistas los “tontoneros”. En seguida calcularon. De 67 delegados existentes, Tontón tiene 26, los de Hipólito son 12 y de John Sánchez 8 = 46. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó ¿de la lista vieja o modificada? ¡Huumm!

►Dirigentes están tirando misiles: Son muchos los dirigentes del PRM-NY que exponen, hablan, conversan y analizan la situación de la seccional y lo que sueltan son “misiles”, no importa el lugar, hora, día, ni en presencia de quién. Dos emblemáticos dirigentes son un ejemplo. David William, presidente del PRM en la región de El Bronx, y Javier Fuente, abogado y politólogo. ¡Uff! Ver: https://costaverdedr.com/ altos-dirigentes-prm-ny- acusan-presidente-seccional- de-disfuncional/.

►No quieren convención: Las autoridades del PRM en RD no quieren convención en el exterior, diiicen. El 24 de este mes estaba señalado para su celebración, pospuesta sin fecha específica. En dominicana están forzando que haya consenso y en los sitios que no haya, hacer primarias de delegados, pero darán tiempo al tiempo para las alianzas y pactos, nos informaron.

►¿PRSC proclamará Abinader como su presidente?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan denuncian que las cúpulas de las organizaciones se creen dueños y señores y que las bases son como el argot beisbolístico “para pisarlas y seguir corriendo”. El reconocido dirigente del PRSC-NY, odontólogo Marino Guzmán, dice que el PRSC apoyará al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial. ¡Uff! Ver: https://www. youtube.com/watch?v=DvsXlcHMF- g Mientras Héctor Rodríguez Pimentel calificó de burla la decisión de la cúpula del partido. Ver: https:// labazuca.com/2022/07/10/ rodriguez-pimentel-califico- de-burla-a-los-reformistas- decision-de-cupula-prsc/ ¡Ah! La JCE entregó al PRSC, solicitado por Tácito Perdomo, la certificación No. DNI-22-7-22, del 8 de julio 2022, dando cuenta que Rodríguez Pimentel aparece inscrito en el PRM y el PRSC. Firma: Sonne Beltré Ramírez, Secretario General JCE. ¡Bueeeno!.

►Designaciones en el servicio exterior: El presidente Luis Abinader realizó nuevas designaciones en el servicio exterior dominicano mediante el decreto 336-22. Gala Pastora Matos Menéndez como tercera secretaria en la ONU, NY-USA. Alicia Isabelle Delva Guerrero, tercera secretaria en la Misión Permanente de la RD ante la UNESCO en Paris-Francia. Iris Joseline Pujols Rodríguez es ascendida a embajadora alterna ante la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Roma-Italia. Los compañeritos en los “nuevayores” siguen esperando.

►Un buen entendedor con pocas palabras basta: Lectores de esta columna de San José de las Matas y Baitoa-Santiago de los Caballeros- nos escriben. Ni quito ni pongo. El padre Rainer Rafael Vásquez Ferreira, en Baitoa, venía atacando a Cemento Cibao, por su crimen ecológico. Fue trasladado la semana pasada. ¡Huumm! Al despedirse, desde el pulpito del templo proclamó: Quiero dejar bien claro tres cosas: 1. He dicho, digo y seguiré diciendo que lo que está haciendo Cemento Cibao en Loma Los Melaos es un crimen ecológico. 2. Ese crimen se está realizando vertiginosamente con la autorización del Gobierno de la RD y la connivencia de algunos eclesiásticos. 3. Quiero también dejarle bien claro a Cemento Cibao que no he aceptado, ni acepto ni aceptaré su regalo personalizado, el cual me fue ofrecido a poco tiempo de yo llegar a esta Parroquia. Mi conciencia y el ministerio sacerdotal que ejerzo, ni se venden ni se rentan. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= I5EwLSGJMNI ¡Ay, ay, ay!

►Protestas en La Sierra: Este fin de semana, cientos de comunitarios de Las Placetas (San José de Las Matas), marcharon por primera vez en contra de la construcción de la presa porque provocará un enorme daño ecológico. Nos enviaron fotos. La presa pone en riesgo los ríos Jagua y Bao, secándose 70 km. entre ambos, diiicen. Su construcción se inició en el 2005 a un costo de 285 millones de dólares, luego en el 2013 fue descontinuada y en abril del 2021 la retomó el presidente Luis Abinader, con un presupuesto de 850 millones de dólares, unos 565 millones más que el proyecto original, que conforme al historial de mediciones hidrométricas los ríos han perdido entre un 40% y 60% de caudal en los últimos años. La compañía brasileña Andrade Gutiérrez, contratada para hacer la presa, fue multada en Brasil con 380 millones de dólares por su responsabilidad en un fraude de 54 contratos fraudulentos en el mundialmente escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”.

►¿Pronósticos certeros?: Dentro de nuestro ejercicio periodístico tratamos de ser lo más objetivo posible y cumplir con el precepto bíblico en Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Veamos: “Mayoría hispanos encuestados en distrito 15 de El Bronx prefieren a Oswald Feliz para concejal. Ganó la posición. Ver: https:// elnacional.com.do/mayoria- hispanos-encuestado-distrito- 15-el-bronx-prefieren-a- oswald-feliz-para-concejal/ As imismo, pronosticamos el triunfo de George Álvarez en las pasadas primarias demócratas, como ganador de la Asamblea Estatal por el distrito 86. Ver: https://elnacional.com.do/ sondeo-determina-simpatia- candidatos-asamblea/ Seguimos punteros.

►Un valor dominicano en NY: Bienvenido Lara Flores, un ex oficial del Ejército Nacional en la RD, es un hombre disciplinado, respetuoso, caballero, nacionalista 100×100%, que predica con el ejemplo frente a su comunidad en la Gran Manzana. Fue vicecónsul, un ejemplo. Presidente del Instituto Duartiano, un ejemplo. Como ciudadano, un ejemplo. Motiva y apoya las diferentes actividades comunitarias con el ejemplo. Vende libros en la avenida Saint Nicholas con la calle 176, en el Alto Manhattan, lugar que se convierte a diario en un “centro de tertulia” entre dominicanos de diferentes regiones del país y profesionales, analizando todo el acontecer nacional e internacional. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Lara Flores, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Lista de los productos y/o artículos permitidos y prohibidos por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que debes conocer para evitar contratiempos en un viaje de avión en EUA. Ver: https://www.tsa.gov/

►Cultura general: José, es el nombre más comúnmente utilizado en RD, pues 356 mil 607 individuos responden a este llamado, hasta el día de hoy. Mientras que el apellido más abundante es Rodríguez, con 302 mil 307. Entre las mujeres, María es el de mayor uso con 317 mil 707. Estas informaciones fueron suministradas por el Registro del Estado Civil, que es la entidad encargada de administrar los actos relacionados a las personas, como son: nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y los reconocimientos.

►Dólar y euro hasta este domingo 10 de julio: Compra del dólar 54.19 y venta 55.37; Compra euro 55.69 y venta 58.35

►Combustibles del 9 al 15 de julio, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com