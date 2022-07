Entérate NY

Comparte esta noticia

►Día de la Independencia USA: Este lunes se celebra el “Día de la Independencia de los EUA”. Es fiesta nacional. La gente lo festeja en ferias, parques, playas, calles, etc. El 4 de julio de 1776 fue la culminación de una dura batalla por el derecho de los estadounidenses por gobernarse a sí mismos y por un gobierno democrático. El presidente John Adams escribió: “será celebrado, por las generaciones siguientes, como el gran festival de aniversario. Debe ser solemnizado con pompa y desfile, con espectáculos, juegos, deportes, campanas, hogueras y luminarias de un extremo a otro de este continente a partir de este momento y para siempre “. Cientos de miles de dominicanos celebran en EUA.

►¿Coincidencia?: Politólogos, sabiólogos y todólogos criollos en Brooklyn sostienen que vienen observando el panorama político criollo, principalmente entre la FP y el PLD. Han analizado lo dicho por el ex presidente Danilo Medina: “duda que el padrón de más de un millón de miembros que depositó la FP en la JCE, sea auténtico. Pero ahí mismo, Medina proclamó: “A unos los mandan a mirar para atrás (Abinader) y a otros que miren para adelante (Leonel), pero nosotros también queremos que miren para adelante. ¡Huumm! Ver: https:// elnacional.com.do/danilo- medina-no-cree-en-padron- depositado-por-leonel- fernandez/ Danilo Díaz, delegado del PLD ante la JCE, no descarta alianza PLD-FP. Ver: https://n.com.do/ 2022/01/18/danilo-diaz-no- descarta-alianza-pld-fp-dice- posibilidad-eliminar-el-501- evidencia-temor-del-prm/ Omar Fernández no descarta PLD apoye la FP. Ver: https://www.elcaribe. com.do/destacado/omar- fernandez-no-descarta-alianza- entre-pld-y-fp-en-2024/# El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, no descarta la posibilidad de una alianza entre el PLD y la FP. Ver: https://rnn.com.do/ mariotti-sobre-posible- alianza-con-fuerza-del-pueblo- nada-se-descarta/ Abel advierte el PLD no ganaría solo; propone una “gran alianza”. Ver: https:// almomento.net/abel-advierte- pld-no-ganaria-solo- loscomicios-propone-una-gran- alianza/ El 2022 inicia con rumores de alianza entre FP y un PLD que escoge candidato en octubre; y un PRM en reelección. Ver: https:// proceso.com.do/2022/01/01/el- 2022-inicia-con-rumores-de- alianza-entre-fp-y-un-pld-que- escoge-candidato-en-octubre-y- un-prm-en-reeleccion/ Un ciudadano en El Bronx Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= ifS99okCSzo.

►Valoran liderazgo de Espaillat: Dominicanos en NY valoran el liderazgo político del primer y único congresista dominicano en EUA, Adriano Espaillat, por estar impulsando jóvenes a ocupar posiciones electas en la Gran Manzana (Asamblea Estatal, Concejales, Comité Estatal, Líder del Distrito de la Asamblea y Delegados a la Convención Judicial de la Asamblea, entre otros) logrando todo eso por beneficiar a decenas de miles de familias necesitadas residentes en su Distrito13. Además, por enfrentar y vencer poderosos sectores económicos como el centro financiero de Wall Street, que alberga las dos bolsas de valores más grandes del mundo de capitalización bursátil total, la Bolsa de NY y NASDAQ, que quiso imponer su candidato en El Bronx. Asimismo, el grupo New Yorkers for a Balanced Albany, y la heredera de Walmart, una corporación multinacional de tiendas en todo USA, que también quisieron imponer otro candidato. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= YUemSU23zWE.

►Juramentaciones muy distintas: El PRM-NY ha hecho dos juramentaciones del cielo a la tierra. Al funcionario consular desde el gobierno del PLD, Elías Barreras Corporán, el presidente de la seccional, Neftalí Fuerte, lo juramentó hace pocas semanas en una guagua en marcha en El Bronx. Ver: https://www. youtube.com/shorts/Iu8gWI8HPyU La misma ha sido interpretada por políticos criollos en la Gran Manzana como una acción “trepadora”. La otra, la semana pasada, recayó sobre el reconocido empresario propietario de los restaurantes 809 y Dyckman Express, Cirilo Moronta, quien fuera juramentado por la secretaria general nacional del PRM, actual alcaldesa por la capital dominicana, también hija del ex presidente de la RD, Hipólito Mejía, ante más de un centenar de compañeros en el local principal de la entidad en El Bronx, incluyendo al senador Carlos Gómez, como testigo. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=pUKZvQ_ 974k

►Se queda como presidente PRM-NY: Una alta y confiable fuente del partido de gobierno en NY confió a Entérate NY que Neftalí Fuerte se queda como presidente del PRM-NY, aunque no haya garantía para la reelección. Cambió los delegados necesarios para tener mayoría junto a Luis Ducasse, quienes ya formalizaron una alianza y tienen más del 50% (mayoría) de los delegados. Solo no ganaba nadie, dijo la fuente. La comisión de elecciones llegó este sábado desde RD. La integran los altos dirigentes nacionales, Rafael Santos, vicepresidente; Deligne Ascención, secretario de Organización, y Sarah Paulino Solís, presidenta del frente de mujeres, entre otros. El plan es reunirse con todos los candidatos y la dirección ejecutiva de la seccional, para sacar la comisión interna de NY y luego darle instrucciones de cómo se va hacer el proceso. Tentativamente, el 17 de este mes será la convención en los nuevayores, la cual está sujeta a cambio.

►Reconocimientos a dos manos: Lectores nuestros nos envían un documento. Ni quito ni pongo. Eróstrato fue un pastor en la antigüedad que quería conseguir fama, hacerse importante ante el pueblo, sobresalir, distinguirse, ser el centro de atención sin importarle hacer lo que sea ni a quien sea; adquirir fama fue su objetivo, a tal extremo que para conseguirla le pegó fuego y destruyó el templo de Artemisa de Éfeso, considerado una de las 7 maravillas del mundo; luego pagó con su muerte. Los contertulios expresan, que, en la comunidad criolla de NYC, el Eróstrato criollo lo es Elías Barreras Corporán (El Gordito de Oro). En marzo 2021 el congresista Adriano Espaillat lo reconoció. Ver: http://www. revista110.online/espaillat- reconoce-a-elias-coporan-y-lo- califica-como-voz-necesaria- en-la-comunidad/. La semana pasada procuró otro reconocimiento del mismo Congreso, en la semana gastronómica “Sabor Dominicano 2022”, celebrada en el Alto Manhattan, y piensa caerle atrás a otro del mismo Congreso a principio de año, diiicen. ¡Uff! Un ciudadano en Queens vociferó “Corporán busca organizaciones a diestra y siniestra para que reconozcan al cónsul Eligio Jáquez, quien tiene más de 100 reconocimientos en 1 año y algo. ¡Uff! y en muchos casos solicita el suyo. Otro le contestó: Ahora estoy pensando que a lo mejor el cónsul tiene la mayoría de sus reconocimientos en doblaje. Una señora que iba pasando expresó: Cuando no hay vergüenza se canta: Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v=nUxo- LMpQgI.

►Para conseguir éxitos en negocios: Dominicanos residentes en los “nuevayores” exhortan a sus connacionales que para progresar y tener éxitos en los negocios deben seguir las orientaciones del empresario mocano Carlos Gómez, quien confesara ante otros empresarios, profesionales y propietarios de establecimientos sus tácticas para tener éxitos. Lo hizo durante el recién taller “Emprendimiento”, celebrado en el Alto Manhattan. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=g_fo_ rQ45Fo Recomendó: “Hacer negocios con documentos sin importar la cercanía que tengan con otros, y que hagan los tratos por escrito para que no les pase lo que le pasó a él. Ver: https://costaverdedr.com/ dominicanos-nyc-exhortan- seguir-orientaciones- empresario-mocano-carlos- gomez/.

►¿A dónde vamos a parar?: Dominicanos debaten en diferentes lugares públicos en el Alto Manhattan los siguientes temas: Una española asegura que es “dueña” del sol y quiere cobrar por su uso. Ver: https://www.lavoz.com. ar/viral/una-espanola-dice- que-es-duena-del-sol-y-quiere- cobrar-por-su-uso/ La NASA advierte planes de China de apoderarse de la Luna. Ver: https://almomento. net/la-nasa-advierte-planes- china-de-apoderarse-de-la- luna/ Pero lo grande del caso es que muchos quisqueyanos lo toman en broma, pero otros, ¡Uff! hacen unos extensivos y enjundiosos análisis que la sumatoria daría 7 x 4 = 28 ¡Ay, ay, ay!.

►Un valor dominicano en NY: Ramona Torres emigró a EUA en 1993. Es conocida como la reina del folklore dominicano en NYC. Desde hace 15 años dirige un grupo de baile de música autóctona criolla en las diferentes actividades de la comunidad. Graduada de Enfermería para luego laborar en la Clínica Corominas. A su llegada a la Gran Manzana entendió que cuidar y ayudar a los demás era su pasión, junto a sus hijas Carolina y Catheryn, ambas graduadas en universidades USA, colaboran con orfanatos locales y colectan ropa, juegos y comida para enviar a los más necesitados a la RD. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Ramona, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El FBI emplea a profesionales de muchas carreras incluyendo: Análisis de inteligencia, contabilidad forense, idiomas, tecnologías de la información, leyes, negocios y administración, arte y comunicaciones. Visitar: www.fbijobs.gov

►Cultura general: NY y Nueva y Jersey son tan diversos que no sólo suman 637 idiomas y dialectos, sino que algunos son tan especiales y exóticos que sólo se hablan en muy pocas otras partes del mundo. Alrededor del 40% de los idiomas representados son de Asia, 27% de África, 18% de Europa, 14% de las Américas, y el resto proviene de Oceanía y el Pacífico.

►Dólar y euro hasta este domingo 3 de julio: Compra del dólar 54.19 y venta 55.41; Compra euro 55.98 y venta 59.61

►Combustibles del 2 al 8 de julio, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

Por Ramón Mercedes

