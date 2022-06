Entérate NY

Comparte esta noticia

►Con experiencia, serio, coraje y defensor del gobierno: Dominicanos en NYC nos envían un documento, en conclusión, expresan: Como defensores de la democracia y por ende combatientes de la corrupción, la impunidad y cualquier otro acto ilegal que lesione los intereses del país, solicitamos al presidente Luis Abinader que para sustituir a Orlando George Mera como ministro de Medio Ambiente escoja a alguien con vasta experiencia en el área, serio, defensor de su Gobierno y con coraje demostrado ante situaciones difíciles. Esto porque en vida el fenecido ministro declaró que “estaba enfrentando poderosas mafias y carteles dirigidos por dirigentes de los partidos PLD, PRM, militares retirados y activos, que se creen dueños del país”. Lo dicho por George Mera. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=Tw4eLurDxyU Más detalles = https://costaverdedr.com/ abinader-debe-nombrar-en- medio-ambiente-alguien-con- experiencia-serio-coraje-y- defensor-de-su-gobierno/.

►Más reposición funcionarios desvinculados: En un período de 5 meses el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha evacuado múltiples sentencias respondiendo, entre otras, varias demandas de ex funcionarios desvinculados del servicio exterior, quienes alegan haber iniciado sus funciones al amparo de la Ley 314. La semana pasada, el TSA ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) revocar el decreto No. 512-20 del 29 de septiembre 2020 y ordena mediante Sentencia No. 0030-1642-2022-SSEN-00119, expediente No. 0030-2021-ETSA-00282 FCA/act. el reintegro como vicecónsul en NY de Rafael Rodríguez, pagar los sueldos atrasados desde su desvinculación hasta que se haga efectivo dicho reintegro, además de sus vacaciones, regalía pascual y mismas funciones (encargado de pasaportes o una similar). Hace 3 semanas, el TSA también ordenó el reintegro a sus funciones del vicecónsul en NY, Víctor Acosta, igualmente con todos sus beneficios y funciones anteriores o una similar. Los demandantes como los demandados, disponen de 15 días para recurrir en revisión por ante el mismo TSA, y 30 días en Casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El doctor Tamayo Tejada es quien lo ha representado legalmente.

►Otros fallos del TSA: En meses pasados el TSA dispuso la reposición de Arismendy González como segundo secretario de la embajada de Guatemala, y de David Cordero (vicecónsul en NY). Ambos con el pago de los sueldos atrasados desde su desvinculación, doble navidad, vacaciones y sus mismas funciones o algo similar. A Mariano García, no se ordenó su reposición como segundo secretario de la embajada dominicana en Portugal, reconociéndolo el TSA como un funcionario de estatus simplificado, y en base al artículo 60 de la ley 41-08 de Función Pública ordena el pago de un salario por cada año que duró en el servicio. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=jial2Nv8DJk De Hilario Taveras Díaz (vicecónsul en NY) el TSA ordena solo el pago de los salarios atrasados; A Miguel Suriel (Primer Secretario de la Embajada RD en Costa Rica) solo el pago de algunos salarios; Jeovanny Rodríguez, Nelson M. Pimentel y José Jiménez Reyes (vicecónsules en NY) no fueron favorecidos por el Tribunal al no completar el período de los 10 años en sus funciones como manda la Ley.

►Abogado defensor: Los funcionarios y/o empleados desvinculados del servicio exterior, han recurrido al abogado Tamayo Tejada para que los represente ante el TSA. Tamayo, ex consultor jurídico del consulado de RD en NY, experto en reclamos laborales, inmigración, demandas en particiones de herencia, accidentes vehiculares e inversiones inmobiliarias -compras y ventas de propiedades-, entre otros casos, se ha convertido en el abogado de muchos desvinculados del presente gobierno, como los mencionados arriba. Pero, en RD, también ha ganado casos de ex funcionarios del pasado gobierno. Su bufete se encuentra en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, con E-Mail: tejadatamayo@gmail.com y teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614. El prestigioso abogado ha expresado como buen precedente el que se haga justicia con los desvinculados del servicio exterior del pasado Gobierno, y ha sometido 30 casos similares, muchos se han ventilado en diferentes Cámaras y algunos han sido declinados.

►Franklin Almeyda, asesor político: El miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo (FP), doctor Franklin Almeyda, fue designado y carnetizado la semana pasada como “asesor político del Proyecto 300 con Leonel” (Los multiplicadores de NY) que desde hace varios años dirige Geraldo Rosario en la urbe. Los 300 posee un amplio y efectivo trabajo político, siempre a favor del expresidente de la RD, Leonel Fernández, diiicen observadores políticos dominicanos en la Gran Manzana. Rosario le hizo entrega de dicho carnet al doctor Almeyda en la clausura de su periplo por los EUA (NY, Nueva Jersey, y Pensilvania), específicamente durante una cena en el restaurant 809, en el Alto Manhattan, donde puso a circular su más reciente obra, “Marrón Tierra & Negra Noche”.

►CODOCUL-NY como pájaro sin nido: Al decir de opinólogos y todólogos en NYC, el Comisionado Dominicano de Cultura (CODOCUL) sigue como un pájaro sin nido, aun la comisionada Francia Vargas anunciar que se mudan a un nuevo edificio en el Alto Manhattan. ¡Huumm! Expresan que sus actividades se enmarcan en la canción infantil “brinca la tablita, ya yo la brinqué”. Un día están en el Boricua College, otro en Alianza Dominicana, otro en una escuela, etc. Vargas declara que, en el antiguo local, cerrado recientemente por las autoridades de NYC, “el mal olor ¡fó! no se podía aguantar, y ahora, los que dejaron el problema quieren lavarse las manos diciendo que nosotros fuimos los culpables, pero cuando logren mudarse a un nuevo local estarán felices en un lugar sin malos olores. ¡Ah! Manifiesta Vargas que algunos en CODOCUL tenían sueldos de hasta $4 mil dólares (equivalente a RD$224 mil pesos dominicanos) sin hacer ningún trabajo. ¡Ay! Pero ahí había muchos “tecnócratas, asesores de opinión, líderes de masas y comunitarios”, diiicen.

¿Será verdad?: Entre “compañeros” del PRM-NY circula el “cuchicheo”, de manera insistente y soterrada, que al cónsul Eligio Jáquez le “sustrajeron” la cartera durante el velatorio del ministro de Medio Ambiente en RD. Preguntamos a algunos perremeístas sobre el caso y solo atinaban a decir “eso es lo que oigo, pero no me ponga ahí”. Sí fue así, diiicen, mataron a un general, como expresa el refrán pueblerino, porque lo que no acaece en años, acaece en un rato, indicando la variedad y contingencia de los sucesos humanos. ¡Ah! Una fuente del PRM en la Gran Manzana, pidiendo reserva de su identidad, expresó que el partido pagó todo a la comisión de dirigentes de la urbe (Neftalí Fuerte, presidente de la entidad; a su esposa, Isaura Nivar, secretaria general en la región de El Bronx; y al vicecónsul Julyn Mateo, delegado ante la JCE) para que asistiera a los funerales del asesinado ministro en la RD. Un ciudadano en Queens vociferó: “lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”, dicho agudo y sentencioso de uso común. ¡Bueeeno!

►Muerte lamentada: Paz al alma de Orlando George Mera, ministro de Medio Ambiente, quien no debió morir a destiempo. Hombre servicial, decente, conciliador, funcionario con valores y virtudes, así lo ha juzgado el pueblo dominicano. Entérate NY expresa sus condolencias a familiares, el gobierno y al PRM.

►Las oraciones llegaron: La comunicadora Belkys Martínez estuvo recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Mount Sinai, en Manhattan, durante dos semanas, y desde entonces colegas periodistas, profesionales, empresarios, activistas comunitarios y dirigentes políticos dominicanos en NYC la pusieron en cadena de oraciones, las cuales llegaron de manera positiva, porque desde hace varios días ya se encuentra en su hogar recuperándose. Recibe llamadas (929-855-0879), no pudiendo hablar mucho por recomendación médica. Salud, salud, y salud.

►¿Coincide Danilo y base PRM?: El expresidente Danilo Medina defendió las obras de Gobierno de su gestión (2012-2020) y dijo que el PLD, el cual dirige, es la organización política que garantiza un gobierno inclusivo, sin distinguir entre “popis” y “wawawa”. ¡Ay! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “parecen coincidir Danilo y la base del PRM”. Otro le contestó “el 2024 con la reelección viene por ahí y la base replicará la sentencia del Chavo del Ocho “¡Oh! ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme?” Ver: https://costaverdedr.com/ danilo-le-entra-a-dos-manos-a- gobierno-de-abinader-el-pld- gobierna-sin-distinguir-entre- popis-y-wawawa/

►Un valor dominicano en NY: Divina Martínez, oriunda de San Francisco de Macorís, con muchos años residiendo en la Gran Manzana, dedicada a prestar labores de bien a sus congéneres, formando hace 14 años la “Fundación Divina con la Niñez”, que proporciona medicinas, útiles escolares y deportivos, entre otras cosas, a jóvenes en la RD, específicamente en Santo Domingo Oeste y San Fco. de Macorís. Con su accionar ejemplarizador pone en alto la bandera tricolor y enaltece la dominicanidad en NYC. Para hacer donaciones comunicarse al 929-354-7608. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Divina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Los dominicanos en NYC tendrán la oportunidad de adquirir alimentos nutritivos y orgánicos todos los martes en Fort Washington Green Market, ubicado en la calle 168 con la avenida Fort Washington en el Alto Manhattan, desde las 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Esto será hasta el martes 22 de noviembre del presente año.

►Cultura general: El sistema presidencial de la RD fue establecido en el año 1844 tras la proclamación de la república. Hasta hoy, hemos tenido un total de 55 presidentes dominicanos. El primero fue Pedro Santana, investido en noviembre de 1844. El último mandatario lo es Luis Abinader, investido el 16 de agosto de 2020. Ver: https://www.conectate.com.do/ articulo/presidentes- republica-dominicana/.

►Dólar y euro hasta este domingo 12 de junio: Compra del dólar 54.34 y venta 55.52; Compra euro 56.99 y venta 60.70

►Combustibles del 11 al 17 de junio, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

