Entérate NY

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Cerraron local Comisionado Cultura-NY: El ex director general de la Feria del Libro del Comisionado de Cultura (CODOCUL) en esta ciudad, Javier Fuentes, atribuyó el cierre del local de esa institución por parte de la Ciudad-NY, al presidente de la seccional del PRM, Neftalí Fuerte, y a la actual comisionada, Francia Vargas. Desmintió que el cierre fuera por asuntos de las violaciones, dado que para abrir y operar al momento de la desvinculación de la ex comisionada Lourdes Batista ya los problemas del primer piso estaban solucionados y por tal razón la ciudad permitió reabrir. La actual comisionada ni su asesor soterrado (Neftalí) tuvieron la intención ni el interés de firmar el nuevo contrato que era por dos años, y estaba concertada la reunión para ser firmado el lunes 12 de febrero 2022, pero Batista fue desvinculada el viernes 9 del mismo mes, explicó. Fuentes, acusó de este hecho a la politiquería y diatriba por la envidia que se aposentó en ellos y otros dirigentes, porque la ex comisionada Batista no se dejó narigonear de los caprichos de Fuerte en nombrar solo sus seguidores. Ellos fueron capaces de llamar a la Ciudad en múltiples ocasiones para hacer denuncias de violaciones en el edificio, ubicado en 541 W. de la calle 145, en el Alto Manhattan. Precisó que la mediocridad tiene sus raíces en Santo Domingo, donde las quejas por las cancelaciones del personal calificado están a la orden del día. A los desvinculados no le entregaron un solo papel que dijera estaban cancelados o suspendidos. Ante la situación, desde febrero pasado no le han pagado ni notificado nada oficialmente. Ver: https://costaverdedr.com/ culpan-presidente-seccional- del-prm-por-desalojo-local- del-comisionado-dominicano-de- cultura-en-nueva-york/ ¡Huumm!.

►Publicado el 25 de abril 2022: “Quítate tú, pa’ ponerme yo”. Como dice la legendaria salsa del Gran Combo = https://www.youtube. com/watch?v=HknYidXutIY. Como anillo al dedo cae la misma al Comisionado de Cultura en NY. La situación está “Fuerte” en la oficina gubernamental. Cancelan y suspenden empleados “porque no hay dinero para pagar”. Sin embargo, nombran y nombran (no de la base del PRM) y le pagan, nos informó una fuente. Diiicen que Neftalí Fuerte no le sacaba el guante a Lourdes Batista para que la cancelaran porque quería dirigir la institución desde afuera. Lo logró, porque ahora hay que pedirle permiso para todo, además, son escasas las actividades culturales que se celebran allí. ¡Ah! Nos informó la misma fuente que la comisionada Francia Vargas tiene que asistir con frecuencia a Corte, porque hay una orden de desalojo. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “Más vale un malo conocido que un bueno por conocer”.

►Tribunal RD ordena reponer vicecónsul en NY: El abogado Tamayo Tejada, exconsultor jurídico del consulado RD-NY, experto en reclamos laborales, inmigración, demandas en particiones de herencia, accidentes vehiculares e inversiones inmobiliarias -compra y venta de propiedades-, entre otros casos, se ha convertido en el abogado de muchos desvinculados del presente gobierno. Veamos: El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó la semana pasada la anulación del decreto 585-20 de fecha 23 de octubre de 2020 que desvinculó a Víctor Acosta como vicecónsul en NY, ordenando su reintegro y pago de todos los salarios atrasados hasta la fecha. Su demanda fue interpuesta por el prestigioso abogado, con bufete en la calle Pina #107 esquina Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, con E-Mail: Ver: TSA ordena reponer y pagar salarios exfuncionarios PLD servicio exterior, que el mismo Tamayo los representó ante el TSA. Ver: https://elnacional.com.do/tsa- ordena-reponer-y-pagar- salarios-ex-funcionarios-pld- servicio-exterior/. El abogado Tamayo Tejada, exconsultor jurídico del consulado RD-NY, experto en reclamos laborales, inmigración, demandas en particiones de herencia, accidentes vehiculares e inversiones inmobiliarias -compra y venta de propiedades-, entre otros casos, se ha convertido en el abogado de muchos desvinculados del presente gobierno.El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó la semana pasada la anulación del decreto 585-20 de fecha 23 de octubre de 2020 que desvinculó a Víctor Acosta como vicecónsul en NY, ordenando su reintegro y pago de todos los salarios atrasados hasta la fecha. Su demanda fue interpuesta por el prestigioso abogado, con bufete en la calle Pina #107 esquina Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, con E-Mail: tejadatamayo@gmail.com y teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614. En febrero pasado, el mismo TSA ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) reponer en sus cargos del servicio exterior y al pago de salarios atrasados a tres exfuncionarios consulares.TSA ordena reponer y pagar salarios exfuncionarios PLD servicio exterior, que el mismo Tamayo los representó ante el TSA.https://elnacional.com.do/tsa-ordena-reponer-y-pagar-salarios-ex-funcionarios-pld-servicio-exterior/.

►Falta algo: Varios ex oficiales de la PN en NYC, pidiendo reservas de sus identidades, nos escriben. Ni quito ni pongo: Hay que apoyar la recién medida adoptada por el presidente Luis Abinader para combatir la criminalidad y delincuencia en RD, tirando a las calles las Fuerzas Armadas para que apoyen la Policía (fundada el 2 de marzo 1936 y actualmente con cerca de 39 mil miembros) en las labores preventivas. Pero falta algo por parte del mandatario, diiicen, ya que los agentes (con hijos y esposas) son los que bregan 24/7 con todo en las calles de RD, en muchos casos poniendo en peligro sus propias vidas: Abinader prometió subirle a un raso el sueldo mensual a los 500 dólares, sin embargo, no ha sucedido, expresan. Veamos: Actual sueldo del Director Policial = RD$100,939.05 pesos dominicanos = US$1,835 dólares. General de Brigada Inspector = RD$77,173.81 = US$1,403. General de Brigada = RD$46,487.03 = US$845. Coronel = RD$38,187.54 = US$694. Teniente Coronel = RD$33,637.53 = US$612. Mayor = RD$29,434,32 = US$535. Capitán = RD$27,563,58 = US$501. Primer Teniente = RD$25,039.84 = US$455. Segundo Teniente = RD$23,826.30 = 433. Sargento = RD$21,377.09 = US$388. Cabo = RD$19,163.83 = US$384. Raso = RD$17,052.71 = US$310. Ver nómina PN abril 2022 = file:///C:/Users/19178/ Downloads/Abril-2022-Nomina- General.pdf.

►La promesa de Abinader hacia los uniformados: “En nuestro gobierno vamos a dignificar las condiciones de vida de todos los servidores públicos, y empezaremos por los policías y los militares porque son fundamentales en la estrategia que desarrollaremos para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana y contribuir a la preservación de la frontera”, lo dijo en el 2015, recuerdan los ex agentes. La misma alocución fue dada en la pasada campaña electoral donde afirmó que mejoraría el salario de los policías porque era necesario renovar los ingresos de estos agentes, y destacó que una de las propuestas era aumentar a 500 dólares el salario mínimo y poner en práctica una política pública que convierta a la RD en un país seguro. Ver: https://deultimominuto.net/ que-paso-con-el-aumento- salarial-de-us500-que- prometio-abinader-a-los- policias-y-militares/#:~:text= %E2%80%9CNosotros% 20mantenemos%20la%20promesa% 20de,%E2%80%9D%2C%20sostuvo% 20en%20una%20entrevista.

►Otras promesas: Los exuniformados en NYC recuerdan lo proclamado por el Ministro de Interior, Jesús -Chú- Vásquez, de que el salario mínimo de un policía será de RD$20,000 desde enero-2022. Ver: https://www.elcaribe.com.do/ destacado/el-salario-minimo- de-un-policia-sera-rd20000- desde-enero-segun-mip/ Pero, no recibieron dicho aumento en enero. Ver: https://www.elcaribe.com.do/ panorama/pais/los-policias-no- recibieron-en-enero-el- aumento-salarial-de-40/ ¡Huumm! Sin embargo, diiicen, un empleado consular en la Gran Manzana, de séptima categoría, con 4 años en la sede, tumbando polvo, de limpia saco y chivateando a diestra y siniestra ante el DNI, gana US$1,175 semanal = mensualmente a = US$4,700 = a RD$258,500.

►El Faro de Pensilvania y sus mentiras: El medio “El Faro de Pensilvania”, que dirige Esteban Cabrera, ha sido desmentido por el partido Fuerza del Pueblo en NJ, porque se puso a escribir mentiras, destacando la alevosa información de que la directiva de la organización en el estado Jardín fue escogida de dedo, avivando viejas rencillas entre sus dirigentes. Un medio comunicacional que se respete a sí mismo no produce un adefesio periodístico de esa naturaleza. Además de inocular cicuta, pone al descubierto su falta de ética profesional, indica un documento de Flavio Holguín publicado por la prensa. ¡Ay! Ver: https://elnuevodiario.com.do/ dirigente-de-fp-en-nueva- jersey-desmiente-fricciones- internas-y-asegura-asperezas- estan-sepultadas/ Observadores políticos en NYC señalan que El Faro se caracteriza por publicar informaciones sensacionalistas e irreales para llamar la atención y así tratar de ganar lectores, pero no ha podido. Opinólogos, sabiólogos y todólogos catalogaron a su director de “serio” = ABM (Allante, Bulto, y Movimiento), diiicen.

►De fuera vendrá quien de casa nos echará: Así reza el refrán pueblerino, manifiestan dirigentes del PRM-NY, al referirse al nombramiento del nuevo “Popi” consular, Miguel Cohn, a quien el presidente Luis Abinader lo designó como director de la Sección para Asuntos de Comercio, Turismo e Inversiones en el Consulado RD-NY, como si no existieran hombres, mujeres y jóvenes dominicanos en la Gran Manzana con capacidad para desempeñar dicha función, diiicen los compañeros. Cohn tendrá la responsabilidad de contribuir al segundo eje de la política exterior del gobierno dominicano, fomentando la exportación de productos RD hacia EUA y la promoción de inversiones en el país caribeño, de forma que impacte positivamente en la generación de empleos y el desarrollo económico de la nación caribeña. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “El gobierno es de élite y empresarial”. Otro le contestó: “En el 2024 nos van a valorar como muy capacitados para apoyar la reelección”. Una señora al pasar entre ambos, dijo: “Atajando para que otro enlace” ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Víctor Gómez, reportero de varios medios periodístico en NYC, permanece constantemente en actividad dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana, siempre defendiendo los mejores intereses de sus connacionales y a la vez enalteciendo la bandera tricolor. Su desempeño como reportero siempre va dirigido en defender causas justas, a los más necesitados, combatir las injusticias y defender los mejores intereses de sus connacionales, aunque tenga que desenvainar la espada de Damocles. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Víctor, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Conozca los recursos y beneficios disponibles que ofrece el Gobierno de EUA para encontrar un hogar, alquilar o comprar una vivienda accesible. Mayor información: https://www.usa.gov/espanol/.

►Cultura general: Los monumentos históricos no tienen que estar en un lugar fijo. Los trolleys de San Francisco son reconocidos como un lugar histórico y cualquier persona se puede montar en ellos. Lugares históricos en EUA: www.share.america.gov

►Dólar y euro hasta este domingo 5 de junio: Compra del dólar 54.46 y venta 55.57; Compra euro 57.49 y venta 61.06

►Combustibles del 4 al 10 de junio, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com