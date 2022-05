Entérate NY

Comparte esta noticia

Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►Apoyan al reverendo Díaz: Dominicanos en los vecindarios de Washington Heights e Inwood se muestran a favor del pedido del reverendo Rubén Díaz, presidente de la Asociación de Ministros Cristianos de NY, para que muchos oficiales electos que viven condenando el crimen y violencia en la ciudad tomen posiciones responsables, en beneficio de las comunidades y no demagógicas. Dicen los opinólogos que es muy correcta la posición del exsenador estatal y exconcejal en NYC, quien sostuvo que los que ahora reclaman ser los protectores y defensores de nuestra comunidad, son los autores de leyes que promueven el crimen, la falta de respeto a los policías, asaltos a los taxistas y bodegueros, abusos a los envejecientes y a nuestros jóvenes y niños. “Ellos respaldaron el recorte de los mil millones de dólares al Departamento de la Policía de NYC y la Ley de Fianza, hechos que limitan a las autoridades enfrentar el crimen y violencia en su máxima expresión, y ahora viven condenando el crimen y la violencia”. ¡Uff!

►Gente nueva: Los llamados analistas políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que los tradicionales partidos políticos, si quieren avanzar, deben nutrirse de nuevas fuerzas e imágenes, sin despedir o desprestigiar los “viejos robles”, que deben servir como asesores o enlaces. La sustitución de lo viejo por lo nuevo, expresa la dialéctica. Sostienen que las mañas del PRD se las llevaron muchos perremeístas al PRM. Las mañas del PLD se las llevaron muchos a la FP. Las seccionales del exterior no escapan, al contrario, más fuerza quieren demostrar, haciéndose el ignorante que la sociedad demanda nuevas caras y abolir las tradicionales viejas mañas y el acostumbrado reciclaje, diiicen. ¿Quién se pone el sobrero? ¡Ay! Como muestra, los opinólogos pusieron el problema de la FP en El Bronx. Ver: “Estalla crisis interna en FP-Bronx; dirigentes impugnan y piden anular el pleno” = https:// elnuevodiario.com.do/estalla- crisis-interna-en-fuerza-del- pueblo-en-el-bronx-dirigentes- impugnan-y-piden-anular-el- pleno/.

►Partidos en NY celebran: Observadores y llamados analistas del patio expresaron que diferentes organizaciones políticas de RD-NY celebraron el pasado fin de semana el “Día de las Madres Dominicanas” en NYC. Veamos: El PRD hizo el homenaje en un restaurant de la avenida Saint Nicholas, entre pocas mujeres del partido, nada de la comunidad, pareciendo un entierro de gente pobre. El presidente del PRM-NY, Neftali Fuerte, hizo lo mismo en el local principal en El Bronx, entre féminas del PRM e invitadas, con la promesa de entregarles regalos, hablar bien del gobierno y de la actual dirección perremeísta en los nuevayores, afirmaron opinólogos y todólogos. Los regalos fueron “más la sal que el chivo”. Para ser una celebración del partido de gobierno fue un ABM = Allante, Bulto y Movimiento, diiicen. AlPaís le hizo una “bullita” a varias “camaradas” del partido. También pareció un “entierro de gente pobre”. El encuentro que hizo Alejandro Rodríguez (Tontón), candidato a la presidente de la seccional-NY, en el restaurant 809-Alto Manhattan, estuvo copado de dirigentes y mujeres de la comunidad. El PLD, FP, PRSC, BIS, PRSD, DxC, PDI, FNP, ni se dieron por enterado de tan digna celebración. ¡Uff!

►¿No le han dado nada?: Los observadores políticos en NYC expresan que todo deja indicar que a Carlos Gabriel García, ex hombre fuerte del PRD, en el gobierno de Luis Abinader no le han dado nada, diiicen. Veamos: Renunció del PRD en marzo 2020, diciéndole a Miguel Vargas Maldonado: “En el PRD surgieron 2 corrientes para las próximas elecciones: La que nos declaramos partidarios de un pacto político con Luis Abinader y el PRM. La otra dirigida por usted para un segundo acuerdo con el PLD, siendo evidente que una amplia mayoría de los dirigentes y miembros quería un acuerdo con el PRM para respaldar a Abinader, pero usted ha insistido en la imposición de “un acuerdo indeseado” con el partido oficial (PLD)”. Esa interminable cadena de errores políticos ha colocado en un escenario de peligro la existencia de un patrimonio de la democracia dominicana como es el PRD. ¡Ay! Pero, este sábado (28 mayo 2022) se destapó diciendo: “Desconocer a Leonel y FP como realidad política es un “disparate intelectual”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ consultor-politico-desconocer- a-leonel-y-su-partido-es-un- disparate-intelectual-y- politico/ Un ciudadano vociferó “El que no grita no grita no mama”. El “cuchicheo” es más fuerte en el Queens.

►CODEX se opone: La Coalición de Organizaciones Dominicanas en el Exterior (Codex), que preside el carismático Eligió Peña, fundador de la Asociación de Supermercados de EUA, que tiene bajo sus miembros a dominicanos residentes de distintos estados del territorio estadounidense, Canadá y España, creada para dar seguimiento a los temas que se desarrollan en el país caribeño que afectan directamente a los quisqueyanos en el exterior, se opone a la privatización de los servicios consulares anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). ¡Bien! Vociferaron cibaeños en el Alto Manhattan.

►Solo en NY: Observadores políticos criollos en El Bronx expresan: “El presidente Luis Abinader dispuso la semana pasada que cada ministro y director se traslade a una provincia para escuchar de los residentes cuáles son sus necesidades principales, conversar sobre la gestión de Gobierno y las obras que realiza en todo el país, como forma de acercar su gestión a la ciudadanía”. En NY, que supera en votos 24 provincias individual (Ver: https://www. ultimasnoticias.com.do/2020/ 07/01/nueva-york-supera-en- votos-24-provincias-de- republica-dominicana/), solo el cónsul Eligio Jáquez inició ese trabajo. Ver: https:// elnacional.com.do/consul- jaquez-informa-a-comunidad- sobre-comportamiento-economia- rd/ Sobre su acercamiento con la comunidad ¡oh! le han entregado más de 100 reconocimientos ¿? siendo el último el pasado viernes. La diferencia es que los altos funcionarios y dirigentes del PRM-NY se han quedado como Balaguer, ciego, sordo y mudo. Ellos solo están pendientes en el “yo”, “yo” y “yo”, buscando y discutiendo de trabajo para sus esposas, hermanos, queridas, primos, compadres y relacionados; además, hablando “…..” sobre la gestión que ellos desempeñan en la Gran Manzana, diiicen. Su acercamiento con la comunidad es a mil kilómetros de distancia. ¡Uff! El plato del día PRM-NY = empleos. Ver: https:/ /primicias.net/web/cancelan- abogada-en-extension-consular- de-el-bronx-por-vinculacion- con-el-pld-y-el-prm-aplaude- medida/ ¿Y esto? Cancillería dispone reintegro de 46 diplomáticos a sus cargos. Ver: https://eldia.com.do/ cancilleria-dispone-reintegro- de-46-diplomaticos-a-sus- cargos/ ¡Huumm!

►Cadena de oraciones: Esta columna se une a la cadena de oraciones a favor de la colega Belkys Martínez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Mount Sinai Hospital en Manhattan, siendo tratada de cáncer. Será sometida a un tratamiento de quimioterapia. La conocida comunicadora labora para el periódico.

Últimas Noticias en RD y produce en NYC junto a otros colegas el programa televisivo “El Poder del Pueblo”, por el Grupo Visión Global TV. Únase usted, amigo lector a esta cadena de oraciones. Salud, salud Belkys.

►Hackean telef. Dr. Tapia-NY: El reconocido y prestigioso médico dominicano en esta ciudad, Juan Tapia, alerta a todos sus conocidos que su número de teléfono (347-229-2019) fue “hackeado” por inescrupulosos, haciendo aparecer con su foto los mensajes que envían los delincuentes. Si alguien recibe una supuesta llamada del Dr. Tapia, con su foto, no se dejen engañar, es una estafa, declaró el galeno.

►Un valor dominicano en NY: Janet Peguero, vicepresidenta de El Bronx, es la primera dominicana y latina en ocupar esa posición en uno de los 5 Boroughs en NYC. Oriunda de Villa Consuelo, en la capital dominicana, llegó muy pequeña a vivir al Alto Manhattan y luego sus padres se la llevaron al condado de “merensalsa”. Trabajó en organizaciones sin fines de lucro y en agencias estatales dedicadas a prestar servicios a la comunidad. Como vicepresidenta de El Bronx, Janet se encarga de gestionar los fondos del condado, asegurarse de que lleguen a quienes verdaderamente los necesitan e identificar las áreas donde se precisa de más inversión. Sostiene que los quisqueyanos no somos minoría, pero todavía nos siguen tratando como si lo fuéramos; “lo más importante de mi gestión será seguir abriendo puertas para que continuemos teniendo más representación”. Una dominicana que enaltece la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Janet, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para prevenir el asma es conveniente revisar la información de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Entre otras cosas recomienda “lavar las sábanas con agua caliente frecuentemente, mantener los peluches fuera de la cama de los niños y pasar la aspiradora regularmente”. Ver: www. espanol.epa.gov

►Cultura general: Polen, partículas fecundantes con potencialidad masculina, necesarios para la reproducción de las plantas superiores ya que su misión es la de fecundar los óvulos para dar lugar a la formación de semillas y asegurar, así, la continuidad de la especie. Producida la polinización, cuando el grano de polen ha llegado a la superficie receptiva en la planta de destino, es decir al estigma en el caso de las angiospermas, se produce su germinación. Del grano surge el tubo polínico, que es una emanación de citoplasma a través de la cual migran los núcleos masculinos en dirección a la oósfera (el gameto femenino) y el núcleo polar (en las angiospermas hay una fecundación doble). Para esta época del año muchas personas sufren las consecuencias del polen, afectándole la vista.

►Dólar y euro hasta este domingo 8 de mayo: Compra del dólar 54.47 y venta 55.57; Compra euro 57.17 y venta 60.84

►Combustibles del 28 de mayo al 3 de junio, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

Relacionado