Entérate NY

►Un solo cuchicheo en el Alto Manhattan: Desde que salió en la prensa nacional la noticia “Diputado AlPaís critica manejo financiero de Guillermo Moreno”, el cuchicheo entre políticos y comunitarios no ha cesado en el Alto Manhattan. ¡Ay! Ver: https://www. elcaribe.com.do/destacado/ diputado-alpais-critica- manejo-financiero-de- guillermo-moreno/.

►Leonel no se sintió en NY: La semana pasada el presidente de la FP y expresidente de la RD, Leonel Fernández, encabezó un cóctel “Pro-Fondos” (US$200.00) en el 117 de la avenida Park en Yonkers, auspiciado por la Dirección Política en NY. Los $$$ son para el alquiler de un local. ¿Y la rifa? El “León” habló, pero se desconocen los motivos de la no divulgación pública. No se sintió en NY, alegan observadores políticos criollos en Queens. Sostienen que se notó una centralización de la actividad. En el acto solo brilló Carlos Feliz por NY; habló y se sentó pegadito del “León”, mientras Gregorio Morrobel no estaba en la mesa principal, no habló o no lo dejaron hablar. Morro está con el “morro” pa’ bajo al considerar que fue una acción aviesa en su contra, nos informó una pareja de esposos involucrada de ahí-ahí con Fernández. Nos informó la fuente que Leonel sostuvo un almuerzo privado en la residencia de la exsenadora estatal Marisol Alcántara en Yonkers, ubicada en 101 G… Hubo ¿Promesas? ¿Compromisos? ¿Acuerdos? Asistieron unos “jorocones” ¡Uff! nos informaron. Todo fue alegría y felicidad. Leonel también se reunió con las Direcciones Estatales de la FP en la Circunscripción 1-EUA y una reunión privada en la ONU. ¡Ah! También participó de una cena en la residencia del Dr. Ramón Tallaj, en Bergen Country-Nueva Jersey. Diiicen que el hijo de Tallaj aspira a diputado y Carlos Feliz es su padrino. ¿Verdad? Bueeena suerte.

►Alfredo Rodríguez presidente FP en la 1: El exdiputado por el exterior, Alfredo Rodríguez, fue presentado por todo lo alto durante el cóctel en Yonkers, en presencia de Leonel y decenas de altos dirigentes, como el presidente de la FP en la circunscripción 1-EUA. El diputado Demóstenes Martínez, enlace del partido para ultramar, lo presentó. Ya el “León” había ordenado anunciarlo (en marzo pasado) durante una reunión por Zoom con la dirección central de cada estado de dicha circunscripción (NY, NJ, CT, PA, DE, GA, MD, MA, NH, NC, ND, RI y Canadá). Cuando Rodríguez empezó a hablar, siempre mirando su líder, dijo: “Durante la campaña del 2020 le rentamos el Palacio Nacional al PRM, y no hay renovación, ahí se terminó y no se le rentará más el Palacio porque el doctor Fernández será presidente en el 2024”. “Por muchas razones, camino por la RD y veo las universidades y todas esas construcciones que se han hecho en el país; Leonel renovó el país por completo y había dicho que haría de la RD un NY pequeño, pero hizo un NY grande. Pienso que el país lo necesita, porque se necesita un cambio. El presidente de la RD actualmente vino a prometer muchas cosas en el exterior, sin embargo, lo primero que prometió fue quitar los 10 dólares, y no lo ha hecho. Usted ha sido el único presidente que ha apoyado la comunidad dominicana en el exterior, estamos huérfanos, los necesitamos, y usted es un hijo de ella porque usted se crio aquí (NY) y el único que habla el lenguaje de nosotros es usted y lo necesitamos”, dijo el ex diputado, entre otras cosas. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=ROhy4O63gR0.

►Apoyan nombramiento: Dominicanos residen en NYC y provenientes de Sabana Perdida, La Victoria, Villa Mella, Guaricano, El Higüero, entre otros sectores pertenecientes a Santo Domingo Norte en RD, desde que se enteraron que el exjefe de la PN, Pedro de Jesús Candelier, estará al frente de las políticas municipales en materia de seguridad en esos lugares se han alegrado, están contentos y apoyan el nombramiento por parte del alcalde Carlos Guzmán, quien afirmó que con la medida busca reducir los niveles de criminalidad en el municipio. Diiicen que muchos de sus familiares han sido atracados, asaltados y golpeados por delincuentes. Ley y Orden es lo que queremos, sostienen.

►Nos envían dos artículos: Al decir de lectores nuestros en Brooklyn, este artículo no tiene desperdicio. Escrito por el exjefe de la PN, Rafael Guzmán Fermín, hace pocos días. Ver: Danilo, Putin y la caída de los imperios: lección para el PRM = https://listindiario. com/la-republica/2022/04/28/ 719107/danilo-putin-y-la- caida-de-los-imperios-leccion- para-el-prm Mientras, desde El Bronx nos hicieron llegar este otro. Ver: El PRM, sus errores y Luis Abinader = https://almomento. net/el-prm-sus-errores-y-luis- abinader-opinion/ Después de sus lecturas, usted sacará sus propias conclusiones.

►Comunidad RD en exterior no tiene quien le escriba: Todólogos y enjundiosos analistas dominicanos en el Alto Manhattan, dicen que reputados y afamados analistas mundiales (Kenneth Roth de EUA, Ian Bond del Reino Unido, Jan Techau de Alemania, y Charles Powell de España) no le dan por los tobillos a los enfoques de los criollos, quienes sostienen que los dominicanos en el exterior no tienen quien le escriba. Señalan que van y vienen gobiernos y eso es promesa y más promesas y al final todo es ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Los cónsules RD vienen a NY es a enriquecerse. El actual cónsul atribuye la caída en un 5.9% de las remesas enviadas a RD por la actual debilidad de la economía en USA; ahora tienen los criollos en NY, NJ, CT y PA, entre otros lugares, que esforzarse para enviar más dinero, porque la canasta familiar en RD subió RD$ 1,121 en el primer trimestre. Ver: https://www. elcaribe.com.do/panorama/ dinero/la-canasta-familiar- sube-rd1121-en-el-primer- trimestre/ Unas 290 mil personas viven con inseguridad alimentaria en RD = https://eldia.com.do/ unas-290-mil-personas-viven- con-inseguridad-alimentaria- en-rd/ Sostienen los opinólogos, que los precios de los pasaportes y otros documentos consulares siguen por la nube, cobrando los 10 dólares al llegar al país, los boletos aéreos altísimos por los impuestos que cobra el gobierno de RD, entre otras trabas.

►Nada importa: Las actuales autoridades dominicanas, al igual que las anteriores, no le ha importado lo expuesto arriba ni los tantos millones que genera el consulado RD en NY, que tiene bajo su jurisdicción NY, NJ, CT, y PA (1.3 millones de quisqueyanos), diiicen los opinólogos. La Cancillería reveló que busca eliminar los sobrecostos tradicionales, la discrecionalidad y disparidad en las tasas de los 47 consulados y 30 secciones consulares que hay en el mundo. En la sede de NY, entre el 2018 y 2020, se emitieron 76,582 libretas de pasaporte, percibiendo como mínimo alrededor de US$13,018,940. De ese monto, el Estado dominicano solo recibió US$3,352,194 durante esos 3 años. ¡Uff! Renovar un pasaporte en RD cuesta RD$1,650 y VIP la suma de RD$2,650. En NY US$130 dólares, y si se ha perdido sobre los 200 dólares. Cancillería pondrá orden a tarifas consulares = https://listindiario.com/la- republica/2022/04/22/718330/ cancilleria-pondra-orden-a- tarifas-consulares Y también hay pasaportes sobre los 300 dólares. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= uEARx47ELu8.

►El tren del 9 a Los Alcarrizos: Familiares, amigos y relacionados de quien fuera en vida Rafael Corporán de los Santos esperan que el Gobierno dominicano identifique con su nombre una de las 5 estaciones de la nueva línea del tren que irá desde el kilómetro 9 de la Duarte hasta Los Alcarrizos (7.3 km.) Dichas estaciones serán en Manoguayabo, avenida Monumental, Prolongación 27 de febrero, Pantoja y entrada de Los Alcarrizos, para favorecer residentes de diversos sectores. Diiicen que el fenecido “Viejo Corpo”, desde su niñez trabajó en diferentes áreas como limpiabotas, canillita, billetero, lavador de vehículos, en una guagüita vendedora. Asimismo, laboró en La Manicera y Brugal & Cía. Fue productor de radio y TV, locutor, presentador y empresario, llegando a ser alcalde del DN. Fue un ciudadano humilde, escaló posiciones en base a su trabajo, se caracterizó por la filantropía, y sobre todo en ayudar diariamente miles de sus conciudadanos de escasos recursos económicos. “Honor a quien honor merece” vociferó un ciudadano en Queens. Otro le contestó “Vamos a formar un comité para demandar ese reconocimiento”. Una señora que pasaba entre ambos atinó decir “Ojalá la mezquindad política no impere” ¡Ay!

►En NY quieren imponer: Nos escriben perremeístas desde Manhattan: Hay una corriente silenciosa dentro del PRM-NY que quiere poner en “Jáquez” a todos los aspirantes porque se considera el más “Fuerte”. Diiicen que ha comunicado su interés a los altos dirigentes para que la dirección del partido en NY quede “Fuerte”. La ayuda $$$ está fluyendo mucho hacia ese norte, sostienen, pero la base le aplicará “vergüenza contra $$$”. Ahora ese grupo, encabezado por un “elegido”, pregona lo sucedido en RD, diciendo Guido Gómez cantó como gallo y puso como gallina. Solo se inscribieron dos planchas: Una que encabeza José Paliza, con Milagros Ortiz Bosch como primera vicepresidenta, Eddy Olivares de segundo y Nelson Arroyo de tercero. Para la secretaría general, Carolina Mejía, con Kevin Cruz como primer vicesecretario, Lía Santana y Jean Luis Rodríguez, segundo y tercero. Juan Bosch dijo: “En políticas hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que las cosas que no se ven suelen ser más importantes que las que se ven”. ¡Ah! Guido Gómez no inscribió candidatura para presidencia PRM; dice “nuevas metas nos esperan”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/guido- gomez-no-inscribio- candidatura-para-presidencia- del-prm-dice-nuevas-metas-nos- esperan/ Ver: ¿Quién perdió y quién ganó? = https://almomento.net/guido- quien-perdio-y-quien-gano/.

►Un valor dominicano en NY: Manuel Octavio Pérez (Mañengo), capitaleño del sector de Cristo Rey, con más de 15 años en la Gran Manzana, es reconocido por la mayoría de sus connacionales por su activa participación en asuntos comunitarios ligados a la comunidad dominicana en NYC. Preside el Club Amigos de Cristo Rey, dedicado a mejorar la calidad de vida de los residentes de dicho sector en la capital de RD, enviando medicinas, utensilios médicos (silla de ruedas, muletas, andadores, pampers y medicamentos genéricos, entre otras cosas). Asimismo, es de los directivos del Círculo de Locutores Dominicanos en NYC, convirtiéndose en un consejero y orientador de cómo debe la nueva generación de quisqueyanos actuar de manera correcta y bien ante la sociedad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Manuel Octavio, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Tratamiento del alcoholismo. Revisar las opciones de tratamiento disponibles, incluyendo medicamentos y terapias conductuales en el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo (NIAAA). Más información = https://www. niaaa.nih.gov/

►Cultura general: Koenigsegg Jesko es un automóvil superdeportivo de producción limitada (125), construido en Suecia. Tiene un motor V8 biturbo de 5 litros que entrega 1.600 CV de potencia y 1.500 Nm, asociada a una caja automática de 9 velocidades con modo secuencial. Cuesta 2.8 millones de dólares y gracias a una carrocería que ofrece una carga aerodinámica significativa le permitiría alcanzar los 531 km/h.

►Dólar y euro hasta este domingo 1 de mayo: Compra del dólar 54.36 y venta 55.57; Compra euro 56.57 y venta 60.55

►Combustibles del 30 de abril al 6 de mayo, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

