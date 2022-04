Entérate NY

Comparte esta noticia

► ¿Y será verdad? : La Comisión de Elecciones Internas (CEI) del PRM movió del 1 de mayo para el 15 la XXI Convención Nacional Ordinaria para escoger sus autoridades. Del 7 al 21 de este mes están abiertas las inscripciones de las candidaturas. Ok. Todo correcto. Pero, una prestante y confiable dama a lo interno del PRM nos informó que hay un gran porcentaje de que Eddy Olivares sea el candidato oficial a la presidencia del partido para evitar escarceos en los Tribunales. ¿Y Paliza renunciaría? ¿Y será verdad?, preguntan en el Alto Manhattan. Los inscritos deberán hacerlo mediante una plancha que tenga 3 postulantes a vicepresidentes y secretarios generales. Carolina Mejía tampoco se presentaría a la secretaria general, ni a la sindicatura, para dedicarle tiempo completo a la reelección, pero sí sería la compañera de Abinader 2024-2028, nos dijo la fuente. ¿Y será verdad? La Comisión del CEI está conformada por Pedro Quezada, Salvador Ramos, Dionicio de los Santos, Alex Ramírez y Jaime Marte Martínez, este último exjefe de la PN y actual presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND) desde diciembre 2020, a quien sectores perremeístas tienen para ser candidato al senado por su natal Puerto Plata. ¿Y será verdad? Juan Bosch popularizó “en políticas hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que las cosas que no se ven suelen en ocasiones ser más importantes que las que se ven”.

►Los perremeístas en NY: Una pareja del PRM-NY confiables, serios y que se mantienen al tanto de los movimientos del partido de gobierno, tanto aquí como allá, nos informa que los perremeístas en la urbe no se han puesto de acuerdo con el asunto de los delegados. El pasado lunes acudieron al consulado y cuando se iban armar serias discusiones, el cónsul Eligio Jáquez les ordenó que se fueran al partido. Reunidos en la tarde en el local de El Bronx se armó la de Troya verbalmente. “Tú me tiras a mí las cajas y yo te tiro los cajones”. Neftalí se fue a RD para recibir orden de cómo es que se va a votar, ya que la convención será igual en todas partes. Primero en la capital, luego provincial, municipal, distritos municipales, y luego la del exterior. Un ciudadano en Queens cantó: Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= ifS99okCSzo

►Gran fiesta: La empresa de embustido “Cibao Meat Products”, de capital dominicano y establecida por más de 50 años en 32 estados de USA, celebró el pasado viernes su tradicional cena-fiesta a los periodistas quisqueyanos en NYC en el “Beverly Hills Manor” de High Class, ubicado en El Bronx. Entre los presentes estuvo el cónsul Eligio Jáquez quien ponderó la labor de la prensa, asegurando que “es un trabajo imprescindible para la democracia dominicana”. Asimismo, hizo una rendición de cuentas de su gestión, larga y tendida, y antes de terminar cada uno de sus párrafos, su asistente, Elías Barreras Corporán, se paraba y sobreaplaudía, además de decirle soterradamente algunos de los presentes que fueran a saludar al cónsul. ¡Ah! cuando los anfitriones del acto, Julio Isidor y Jaline Isidor de Horta, se proponían presentar un video no pudieron porque el técnico no sabía operar el sistema y hubo que hacer malabares para que funcionara casi al final del acto. ¡Uff! Asimismo, la administración de High Class y/o del Club ofrecieron una cena fría y tarde, diiicen. Se hicieron regalos con productos de Cibao Meat, y una fiesta en vivo. Felicitaciones a Roberto Gerónimo, su maestro de ceremonia.

►Día del periodista: Entérate NY valoró que el presidente Luis Abinader haya proclamado el día del periodista (5 de abril): “A sus funcionarios que no existe ninguna democracia sin libre información”. “La democracia es un sistema de toma de decisiones colectivas basado en el acceso libre a la información, y los periodistas son los profesionales responsables de la obtención, interpretación, tratamiento, análisis y difusión de la información” ¡Ay! Mientras, Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, sostuvo: “Los hechos que afectan la libertad de expresión son aislados y obedece más a inconductas de individuos que no comprenden los nuevos tiempos”. “Nos sentimos complacidos si todos los periodistas hablan la verdad, aunque esa verdad no nos convenga en apariencia, pero si nos ayuda porque nos ayuda a corregir. “A quien le sirva el sombrero que se lo ponga”.

►Dos candidaturas triunfantes: Los dominicanos Alex Méndez, candidato a la Alcaldía por Paterson-NJ en las elecciones del próximo 10 de mayo, y George Álvarez, candidato a la Asamblea Estatal a participar de las primarias demócratas en NYC el próximo 28 de junio, son dos candidaturas triunfantesw. Por qué, porque la mayoría de los sectores representativos en sus respectivos lugares los apoyan, llámense profesionales, empresarios, comunitarios, clubes, religiosos, personalidades, bodegueros, taxistas, amas de casas, y ciudadanos comunes, entre otros, porque sus programas (municipal y legislativo) van en beneficios de sus constituyentes.

►Aplicar a los de NY: Miembros de la base del PRM-NY nos envían un artículo con la siguiente proclama. Esto hay que aplicárselo a los funcionarios y altos dirigentes del partido en la Gran Manzana, que están más pendiente en los nombramientos de sus familiares, amigos y relacionados que en la defensa de su gobierno. Ver: Acompañen al presidente en la defensa del gobierno = https://almomento.net/ acompanen-al-presidente-en-la- defensa-del-gobierno-opinion/

►Otros lo han dicho: Observadores políticos dominicanos en NYC sostienen que no solo la diputada del PRM, Servia Iris Familia, se ha referido al problema del fraude en las elecciones pasadas en la circunscripción 1-USA. Dijo: “No voy a decir todos los traumas que hemos pasado, porque de verdad esas elecciones pasadas fueron traumáticas”. Ahora quieren culparla solo a ella. Noooooo, diiicen. Ver: https:// eljacaguero.com.do/revuelo-en- el-prm-de-ny-por- declaraciones-de-diputada- familia-calificando-de- traumaticas-elecciones-del- exterior-2020/ Sostienen los “todólogos” que el secretario general PRM-NY, John Sánchez, cantó clarito como un gallo al proclamar: “Fue una elección traumática la del 2020; muchos factores incidieron a que fuera así de traumática”. ¿Y entonces? Un ciudadano vociferó “O to’ toro o to’ vaca”. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= r2LEdJkyvcE “Se oye o no se oye” (Joaquín Balaguer)

►Reconocimientos van y vienen: John Sánchez, director del INDEX, con sueldo en US$ ¡Uff! lo que ha hecho desde sus funciones es buscar dominicanos para reconocerlos, diiicen observadores políticos criollos en el Alto Manhattan. El más reciente fue en Haverstraw, mereciéndose los dominicanos dichos homenajes, expresan sabiólogos, pero no deben ser considerados como un logro de la institución. Los opinólogos recuerdan lo dicho por el cónsul Eligio Jáquez: “El INDEX es una especie de Gobierno para atender las demandas generales de la dominicanidad radicada en esta zona”, y la entidad va a empezar a operar al paso del tiempo y va a ser la más genuina representación del Estado dominicano en el exterior. ¡Ah! Jáquez va camino a los 100 reconocimientos. ¡Uff! Pero el director en NY del INDEX anunció también, el día de la inauguración de la entidad en NY, dar asesoría migratoria gratis, ayuda a taxistas con las multas injustificadas, orientación a los inquilinos para que conozcan sus derechos, computadoras, alfabetización de adultos, programas y proyectos para dar apoyo social, legal e institucional a la diáspora dominicana”, y no se conoce nada de eso. ABM = Allante, Bulto y Movimiento. La comunidad espera que señale los llamados logros, comprobables, diiicen todólogos.

►Un valor dominicano en NY: El dominicano Rusking Pimentel realizó estudios en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y es egresado de la EDP University del mismo país, donde estudió Administración de Negocios. Actualmente es director de comunicaciones del Senado-NY en el distrito 32-Bronx. En su país natal desarrolló su trabajo frente a las cámaras en El Show Del Mediodía, en mercados similares en PR. En estas posiciones frente a las cámaras, se ha destacado por un trabajo ético, profesional y efectivo, basado en nuevas tecnologías para mantener informado al público. Ha tenido una vasta experiencia en servicio a la comunidad durante la pandemia del Covid-19 y desastres naturales en ambos países. Siempre poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Pimentel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si recibes cupones de alimentos debes cuidarse de los estafadores que buscan robar información personal. Nunca compartas fotos de su tarjeta EBT ni responder a mensajes de texto ofreciendo cupones de alimentos. Conocer cómo protegerse de las estafas. Ver: https://www.fns.usda.gov/

►Cultura general: El submarino USS Nevada (EUA) tiene más de 170 metros de largo, de ancho casi 13 metros, puede sumergirse hasta 240 metros por 77 días. Los submarinos cuando salen a flote, pasan unos 35 días en reparaciones u operaciones de reabastecimiento. Su ubicación es bien guardada. Los submarinos de misiles balísticos son considerados por los expertos en temas militares como la sección más importante de la llamada “tríada nuclear”. El submarino especial ruso Belgorod es el más largo del mundo (180 metros), tiene 11 metros más de longitud que el submarino nuclear Typhoon, el hasta ahora más largo, y 12 metros más largo que el del crucero submarino estadounidense tipo Ohio.

►Dólar y euro hasta este domingo 10 de abril: Compra del dólar 54.33 y venta 55.58; Compra euro 58.83 y venta 62.49

►Combustibles del 9 al 15 de abril, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

