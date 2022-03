Entérate NY

Comparte esta noticia

►Para conocer a fulanito, dale un carguito: Frase para aquellas personas que actuaban de una manera y luego que logran un carguito actúa de otra. Se transforman. La inseguridad y el poder actúan como un cóctel molotov poco recomendable sobre ellos. Antes eran humildes santitos y luego altaneros y arrogantes. A Yulín Mateo, el cargo de vicecónsul en NY lo ha obnubilado. Se ha transformado y expresa con orgullo su nueva personalidad. ¡Uff! Al Estado se va a servir con humildad; los servidores públicos deben tener sensibilidad social y respeto. No creo que ser un funcionario honesto, humilde, sensible, respetuoso del ciudadano, con vocación de servicio, sea algo tan difícil. El mejor ejemplo lo tenemos en el mismo presidente Luis Abinader y el cónsul Eligio Jáquez, ambos siguen con la misma personalidad y trato, sensibilidad social y afables. Por eso es importante comprender que cuando se va a una posición gubernamental, lo primero es estar claro que es momentáneo, transitorio, circunstancial y efímero, lo cual puede variar en cualquier momento, ya sea por un decreto o por una simple decisión. Hay que recordar lo proclamado recientemente por el actual diputado en el exterior, Ramón Ceballos: “Los dirigentes del PRM han condenado por más de 20 años la incapacidad del cuerpo diplomático y consular dominicano, debido a que la mayoría ha sido fruto de la piñata que los políticos han utilizado para pagar favores”. ¡Ay!.

►Vicecónsul NY trató incidental programa: El vicecónsul del PRM en NY, Yulín Mateo, asistió el pasado viernes al programa “El Sol de la Mañana”, en representación del cónsul, Eligio Jáquez, y trató de incidentar el mismo. La actitud se produjo debido a que tuvo que esperar una media hora porque al llegar, el presidente de la JCE exponía en el programa. Luego de Jáquez concluir y marcharse, Mateo se dirigió al staff del programa en voz estruendosa, reclamando “por qué lo hacen esperar tanto para entrevistarlo”. Ver detalles: https://costaverdedr.com/ viceconsul-dominicano-en-ny- intenta-incidentar-programa- el-sol-de-la-manana/.

►Delegado PRM-NY se vanagloria y continúa mintiendo: Durante su intervención, Mateo se autovanaglorió ¡Uff! y habló mentiras, diiicen observadores políticos en el Alto Manhattan. Precisan que continúa mintiendo y queriendo seguir confundiendo la comunidad sobre el pasado fraude electoral en la circunscripción 1-USA. La retórica de Mateo, afirmando que las elecciones pasadas fueron limpias y transparente en todo EUA, “que no hay un solo papel que lo diga ni la objete, porque lo que hubo fue un problema económico no político”, cosa que no se lo cree ni él mismo. Nos hacen llegar documentos públicos y testimonios en videos, especificando que hasta al propio presidente de la JCE le admitieron que las boletas fueron destruidas. Sus propios compañeros de partido le dicen lo contrario a Yulín; como John Sánchez, secretario general PRM-NY, y la diputada Servia Iris Familia. Pero el “colmo de lo colmado” es que Yulín le declara al propio presidente de la JCE: “A mí no me importa si hubo o no fraude electoral. ¿Hay o no pruebas? Veamos: https://www.youtube. com/watch?v=ixADsHRDdrQ.

►¡Qué artículo!:Lectores nuestros en Queens nos hacen llegar tremendo artículo. Entérate NY por considerarlo de interés lo comparte con sus seguidores. A quien le sirva el sombrero que se lo ponga, vociferó un ciudadano en El Bronx. ¡Uff! La mediocridad es ingrata y atrevida. Ver: https:// costaverdedr.com/la- mediocridad-es-ingrata-y- atrevida/.

►Partido MODA en NY: El Partido Movimiento Democrático Alternativo-MODA-(http:// partidomoda.org.do/), escogió durante su reciente “Quinto Pleno Nacional Extraordinario de Dirigentes” a su nuevo presidente, Elsido Díaz, en sustitución de su líder y fundador, Emilio Rivas, fallecido en diciembre pasado. El Pleno le dio poderes a las nuevas autoridades para que puedan trabajar en su crecimiento y fortalecimiento. Díaz ya tiene contacto con dominicanos en la Gran Manzana para que sean partes de MODA y se está gestando un amplio comité de apoyo a su gestión. Entre ellos figuran activistas comunitarios como Andrés Peña, Juana Casado, Damaris Muñoz, Nadil López, Clemente Contreras, Miguelina de Soto, Wilson Matos, Rodolfo Gómez, José Luis Liberato y Francisco Méndez, entre otros. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “escobita nueva barre bueno”. Otro contestó: “Es que quiere jugar un papel protagónico en el 2024”. ¡Vueltas al globo y buena suerte! exclamó otro.

►JCE abre inscripciones para la OCLEE y OPREE: El presidente de la JCE, Román Jáquez, encabezó el pasado viernes en el Alto Manhattan una asamblea con la participación de los partidos políticos PRSC, AlPaís, FP, BIS, PRM, MODA, PLD, e integrantes de la sociedad civil, los movimientos “Acción Rápida NY”, “Somos Pueblos”, periodistas, profesionales y ciudadanos comunes, a quienes la “Junta” les exhortó presentar propuestas para escoger los miembros en la nueva reestructuración de la OCLEE, que son el equivalente a las “Juntas” en RD, y la OPREE que se encarga de organizar las elecciones y juzgar los conflictos electorales en las demarcaciones. 9 miembros compondrán cada organismo. Hubo varias propuestas, pero fueron más los discursos de “barricadas”. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= YwvkbDay1uU.

►Propuestas ante JCE: Entre las organizaciones que presentaron propuestas a la JCE figuran AlPaís, Frente Amplio (FA), Alianza por la Democracia (APD) y Movimiento Patria para Todos. Quieren superar la traumática experiencia vivida en la Circunscripción 1-EUA en el proceso electoral pasado. Proponen que todos los actuales miembros y suplentes de la OCLEE sean removidos; evitar que el “Director del Voto en el Exterior” concentre en sí mismo todas las prerrogativas, funciones y decisiones ya que en los hechos, el director anterior suplantó a la OCLEE; que la OCLEE sea integrada por personalidades capaces, prestantes y sin militancia partidista; que se inicie desde ya un masivo y efectivo trabajo de empadronamiento, y corregir las distorsiones impuestas, consistentes en cobrar $20 dólares por un acta de nacimiento y $15.00 por la pérdida de la cédula. Otras vinieron de los movimientos “Acción Rápida NY”; “Somos Pueblos USA”; “La Mesa Electoral”, y la “Cámara de Comercio Dominicana en USA” que dirigen Dayanara Borbón, Elida Almonte y Bladimir Peña. Otras propuestas fueron auto presentadas e inscritas durante el acto.

►Un solo oficial electo asistió: A casa llena fue la conferencia “Vivencias” que dictó hace pocos días Ramón de Luna, considerado ícono y leyenda viva del periodismo radiofónico en la RD con 73 años de ejercicio. La actividad se realizó en el Comisionado Dominicano de Cultura (CODOCUL), en el Alto Manhattan, y organizada por el CDP-NY, que dirige Roberto Francis. Luna, es profesor de periodismo radial de la PUCMM y condecorado con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Oficial. El senador estatal Robert Jackson estuvo presente, y muchos de los asistentes extrañaron la presencia de otros oficiales electos, principalmente dominicanos. ¡Uff!

►Federación de Taxista de NY-NYSFTD-: No ayuda, orienta, planifica, ni se preocupa por la clase choferil, solo bla, bla, bla por la prensa, son de las expresiones que taxistas discuten y hablan en El Bronx y Alto Manhattan. Ahora el presidente de la llamada “Federación” y de la base de taxi “High Class”, Antonio Cabrera (Tuly), se queja de que la policía no se ha sumado a la oferta que él hace de 3 mil dólares para apresar los que golpearon y robaron al taxista Carlos Infante. Cabrera debe ayudar durante los primeros meses a la familia del taxista Infante, que permanece en cama todavía, y los “billes” de renta, luz, agua, la comida, se acumulan. Pero no hemos visto que ha ejecutado nada de eso. La gasolina alta, los taxis amarillos y Uber se asocian y la llamada “Federación” no planifica nada a favor de los taxistas. Diiicen que Tuly Cabrera es un presidente gomígrafo y la Federación sale a relucir solo cuando matan o golpean salvajemente a un taxista. ABM = Allante, Bulto, y Movimiento.

►Un valor dominicano en NY: Belkys Martínez, comunicadora de larga data, ejerce la profesión en NY, siempre con un norte definido y es en defender los valores, costumbres, y laboriosidad de la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana. Es asidua visitante de la Iglesia Santa Brenda, en El Bronx, donde comparte experiencia con jóvenes y mujeres en el área comunitaria y las buenas costumbres para la familia. Hace hincapiés al cuidado de nuestro eco sistema. Es del staff del programa “El Poder del Pueblo” que se transmite por “Global TV” en NY y una red de televisión por cable en RD. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Belkys, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Asistencia financiera para evaluar o tratar un problema de la vista. El Instituto Nacional del Ojo posee un listado que incluye programas de Gobierno y de organizaciones civiles. Más información: https://salud. nih.gov/covid-19/.

►Cultura general: Hay misiles balísticos con armas nucleares basados en tierra con un alcance de más de 5.600 km. Solo Estados Unidos, Rusia y China lanzan misiles terrestres de este alcance. Los primeros misiles balísticos intercontinentales fueron desplegados por la Unión Soviética en 1958; EUA lanzó uno al año siguiente y China 20 años después. Los ICBM alcanzan una velocidad de cinco kilómetros por segundo, lo que hace que puedan llegar a un destino situado a 10.000 kilómetros en apenas 35 minutos.

►Dólar y euro hasta este domingo 20 de marzo: Compra del dólar 54.29 y venta 55.62; Compra euro 59.21 y venta 62.83

►Combustibles del 26 al 1 de abril, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

