►¿Ha dónde vamos a parar?: Con la recién legislación firmada por la gobernadora de NY, Kathy Hochul, que autoriza la siembra de marihuana con una licencia otorgada por el estado a partir de esta primavera, para uso personal-recreacional a personas sobre los 21 años; fumarla en lugares donde se permite el uso del cigarrillo, entregar cantidades a otros adultos, siempre y cuando no haya compensación económica ¿quién controlará eso? se preguntan dominicanos en el Alto Manhattan y El Bronx. Asimismo, se permitirá tener hasta 3 onzas dentro o fuera del hogar; comprar y cultivar hasta 6 plantas, 3 que hayan madurado y otras 3 en crecimiento. Según la ley, los cultivadores con licencia temporal deben incluir prácticas de cultivo seguras, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, participación en un programa de tutoría de equidad social y un acuerdo con una organización laboral. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ya-se- podra-sembrar-marihuana- legalmente-en-ny-dominicanos- rechazan-medida/ Criollos en Brooklyn diiicen, “Ha donde vamos a parar”. Universidad NY enseñará a cosecharla = https:// elnuevodiario.com.do/ universidad-estatal-de-nueva- york-anuncia-ensenara- estudiantes-a-cosechar- marihuana/ Prohibido examen de marihuana a solicitantes de empleo NY = https://elnacional.com.do/ prohibido-examen-de-marihuana- a-solicitantes-empleo-ny/ El Alto Manhattan, segundo barrio con mayor cantidad de arrestos por marihuana = https://elsoldesantiago.com/ alto-manhattan-segundo-barrio- mayor-cantidad-arrestos- posesion-marihuana/ ¿Y nuestros hijos? “Esto se “jodió”, diiicen.

►Felicitan: El autor de esta columna recibió una extensa comunicación de felicitaciones por parte de sus lectores. Ni quito ni pongo. Veamos: El autor de “Entérate NY” viene desempeñando un papel como periodista de suma importancia entre los diferentes sectores dominicanos en NYC, de manera imparcial y en defensa de los diferentes sectores de la comunidad quisqueyana. Ver-PLD: https:// elnuevodiario.com.do/abel- martinez-juramenta-en-ny- coordinadores-de-su-proyecto- politico/ Ver-FP: https:// elnacional.com.do/avalan-en- ny-planteamientos-ex- presidente-fernandez/ Ver-PRM: https://costaverdedr.com/ afirma-presidente-abinader- consolida-la- institucionalidad-de-la- republica-dominicana/ Ver- (Alpaís) https://costaverdedr.com/ sostiene-al-presidente-luis- abinader-no-le-interesa- comunidad-dominicana-en-el- exterior/

►Temor entre dominicanos NYC: Esta columna ha podido observar que existen temores entre dominicanos y otras etnias en NYC por posibles ataques al sistema cibernético de los EUA por la guerra Rusia-Ucrania, pudiendo un hacker neutralizar el acceso a las cuentas bancarias, de transportación, agua, electricidad, de gasolina, entre otros tantos servicios. Ver: https://www. telemundo47.com/noticias/ local/nueva-york-crea-centro- para-combatir-las-amenazas-de- ataques-ciberneticos/2258184/ Muchos criollos se están presentando a sus bancos a retirar $$$ por cualquier emergencia. ¡Ah! La banca en RD se prepara para resistir ataques informáticos por la guerra Rusia-Ucrania. Ver: https:// listindiario.com/economia/ 2022/03/02/711248/la-banca-se- prepara-para-resistir-ataques- informaticos-por-la-guerra- rusia-ucrania Un ciudadano en Queens vociferó “que no cunda el pánico”.

►La reforma a Constitución: Después que el ex presidente Hipólito Mejía manifestara: “El PRM debe usar su mayoría para modificar la Constitución ante rechazo de la oposición”. “Hay que demostrarle que está abajo y tiene que esperar”, las discusiones, análisis, enfoques y exposiciones en los diferentes centros de tertulias callejeras de los dominicanos en los diferentes condados de NYC no se hicieron esperar. Muchos coincidieron en manifestar: “Esa opinión es impropia de un demócrata. Es excluyente y las posiciones excluyentes son propias de una mentalidad dictatorial. Por el contrario, la inclusión en la definición y toma de decisiones importantes es un valor propio de la democracia política”. ¡Ay, ay, ay!.

►Si impone la reforma: Si el gobierno de Luis Abinader impone la reforma como dice Hipólito, queda abierta la Asamblea en el Congreso, la autonomía en los legisladores es 100 x 100%. Pueden quitar y poner lo que quieran, y ahí el PRM aprobaría lo que no está, la reducción del porcentaje a 45% + 1, para tratar de ganar las elecciones en el 2024 en primera vuelta, porque ya conocen que “no es lo mismo ni es igual que antes”, diiicen los “analistas y sabiólogos”. Y es que, con la base en total disgusto, el pueblo también, por el aumento de los precios de los alimentos, gasolina, delincuencia, crímenes y falta de empleo, los “popis” con nombramientos y mejores puestos, y no a los que lucharon en el PRM”, las cosas lucen diferentes ahora. Recuerdan los opinólogos que Hipólito en el 2002 modificó la Constitución al tener mayoría en el Congreso, y, sin embargo, perdió. Ahora los líderes de la oposición, sectores de la sociedad civil, empresarios, medios de comunicación y entidades académicas, deben tener un rol determinante con el fortalecimiento y respeto a la Constitución dominicana, y no pensar en posibilidades de modificación con un único interés particular. Se cree que eventuales reformas con el interés de la reelección, pueden traer consigo consecuencias negativas para la democracia y la alternancia en el poder. ¡Uff!

►Yomare canta por la paz Rusia-Ucrania: El polifacético empresario, político, comunitario y ciudadano dominicano en EUA, doctor Yomare Polanco, canta una melodía en ruso y ucraniano compuesta por el poeta Nikolai Akuyoba, dedicada a la paz entre ambos países. Expresa: “Vamos a orar para que entre nuestros amigos ucranianos y rusos reine la paz. No hay razón para matar tantas gentes inocentes, niños, mujeres, hombres y ancianos. La canción se titular “Coge tu mochila, vámonos a la casa, que ya la guerra terminó”. Polanco vivió por largos años en Rusia, allí se graduó en la Universidad Tecnológica de la Industria Alimenticia de Moscú, Summa Cum Laude con el Diploma Rojo, por sus excelentes calificaciones. Además, visitaba con frecuencia a Ucrania, Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia, entre otros países de la Europa Oriental, en calidad de presidente de la Asociación de Estudiantes Extranjeros de Moscú. Habla el idioma de muchas de esas naciones. En 1982 estuvo en la ciudad de Járkov-Ucrania participando en un concurso de canciones en ruso sobre la Segunda Guerra Mundial, junto a varios oficiales soviéticos, y más de 300 finalistas de diferentes países. Quedó en tercer lugar. En 1983 estuvo en Donetsk-Ucrania, en pasantía de su carrera de Ingeniería sobre tecnología y detalles de maquinaria industriales. En el 1984 estuvo en Kiev, capital de Ucrania, en las olimpiadas de física, química y matemáticas, ganando el primer lugar. Ver: https://www. youtube.com/watch?app=desktop& v=TmfdbNzd_2o.

►Retiro en la P.N: De los 2,407 miembros de la P.N. puestos en retiro, 441 coroneles, 129 mayores, 404 capitanes, 816 tenientes, 231 sargentos (otros tantos cabo y rasos) y 253 asimilados. De estos últimos hay “personajes” que estaban calladito, tanto en RD y NY, algunos muy conocidos en la Gran Manzana. ¿Tuvieron acciones de caliesaje? Preguntan en el Alto Manhattan. Ver: https://www. scribd.com/document/562173730/ Decreto-104-22-que-retira-a- 2407-miembros-de-la-Policia- Nacional#from_embed

►Herramienta para dominicanos en ultramar: Dada la politización 24/7 del dominicano, sin importar el país donde se encuentre, ha salido una herramienta única en esa dirección para aquellos analistas, sabiólogos, todólogos, opinólogos, sabichosos que necesiten información exacta, actualizada y veraz. Solo tienen que entrar a www.verdat.com, de libre acceso y gratis para visualizar conjuntos de datos abiertos gubernamentales, comenzando por el gasto del gobierno Central Dominicano desde el 2014 hasta noviembre del 2021. VERDAT es una asociación independiente sin fines de lucro, fundada y dirigida por Eduardo Hernández. Una contribución para ampliar conocimientos a sus connacionales. Ver: https:// hoy.com.do/plataforma-digital- verdat-ya-esta-en-linea/.

►Es mucho decir: Opinólogos quisqueyanos en NYC, al analizar la información: “Más de 90 % de la población teme a la delincuencia”, expresan que es mucho decir de su país. = https://www. diariolibre.com/actualidad/ nacional/2022/03/01/el-90–de- la-poblacion-de-rd-teme-a-la- delincuencia/1680979.

►Un valor dominicano en NY: Una gloria del arte nacional de la RD en NYC, Armando Guareño, un representante cultural 100 x 100%. Fundador y director ejecutivo del Festival de Cine Dominicano de NY, que desde hace años viene promovido profesionalmente la gran actividad del cine dominicano mediante la presentación de películas, documentales y producciones realizadas en el país caribeño. Además, promueve a los talentos creativos, productores, directores, actores, de lo cual se constituye un líder cultural que ha resaltado, amplificado y promovido la cultura de Quisqueya a través del llamado séptimo arte. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Armando, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si se envía dinero a un estafador al utilizar una tarjeta de regalo, contactar de inmediato la compañía que la emitió. Además, notificar el sitio web o aplicación de citas donde se conoció el estafador. Reportarlo a FTC en https://reportefraude.ftc. gov/#/

►Cultura general: La Bomba del Zar, bomba Emperador o El Emperador de las bombas, es una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética, responsable de la mayor explosión provocada por seres humanos hasta ahora. Ver: https://es. wikipedia.org/wiki/Bomba_del_ Zar

►Dólar y euro hasta este domingo 6 de marzo: Compra del dólar 54.30 y venta 56.88; Compra euro 59.51 y venta 63.31

►Combustibles del 5 al 11 de marzo: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

Por Ramón Mercedes

