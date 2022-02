Entérate NY

Comparte esta noticia

►Abel Martínez juramenta en NY: El precandidato a la presidencia de la RD para el 2024 por el PLD, Abel Martínez, juramentó este sábado vía Zoom los integrantes de su proyecto político “Abel-24” para NY. Todos son altos dirigentes del partido de la oposición en los diferentes condados, entre ellos, presidentes de seccionales, de comités intermedio, y miembros del Comité Central (CC). Francisco Fernández y Carlos Sánchez, coordinador y subcoordinador general; William Estévez en la dirección de profesionales; Elvis Marte en finanzas; José Peralta, sector empresarial; Yomaris Maldonado en la mujer; Joel Toribio en la juventud; Miguelina Concepción, sector externo; Benjamín Vargas en cultura; Carmen de la Rosa en deportes; Pascual Alcántara en comunidad; Carmen Dean en política exterior; Nelson Valdez, dirección operativa; Alejandro Montesino en electoral; Pedro Luna en comunicación; David Sánchez en propaganda; Pablo López en transporte; Tovarick Bautista en seguridad, y Xiomara Payano en protocolo. Rafael Encarnación será el coordinador en el condado de Manhattan, Benjamín Vargas en El Bronx, Darío Collado en Queens; Rafael Castillo en Brooklyn, y Raquel Diloné en Long Island, entre otros.

►Lo dicho por Abel: Entre otras cosas dijo: “Mi compromiso con la diáspora empieza desde ahora, es necesario crear en base a sus necesidades e inquietudes, todo un plan de trabajo para ejecutarlo desde el Gobierno a partir del 2024, creando así las oportunidades que permitan devolver todo el esfuerzo y sacrificio que ustedes hacen desde el exterior para ayudar a sus familiares en el país”. Exhortó a trabajar sin descanso, en armonía para lograr la meta en sellar nuestra candidatura oficial dentro del PLD, para posteriormente sacar al partido de gobierno y continuar la construcción de la obra de gobierno del profesor Juan Bosch y Los Trinitarios. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=1Uep-N1BZ20 Asimismo, respondió preguntas de los periodistas.

►Diputado Sánchez enlace Abel-24 y ultramar: El diputado Gustavo Sánchez, enlace del “Proyecto Abel-24” para ultramar, encabezó y dirigió los trabajos durante el acto. Preguntado por el autor de esta columna si podría haber alianza entre su partido y la FP: Ver: Abel propone una alianza política para el 2024 = https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/abel-propone-una-alianza-politica-para-el-2024/ Omar Fernández no descarta que PLD apoye a FP en 2024 = https://www.elcaribe.com.do/destacado/omar-fernandez-no-descarta-alianza-entre-pld-y-fp-en-2024/ Expresó: “El PLD se reconstruye, procura un padrón electoral comprometido con compañeros que se conviertan en militantes, que pasen de miembros a militantes. En la reorganización tenemos compromisos de ver el desempeño de los aspirantes. Nadie duda que en Santo Domingo se dan 2 elementos: Usted está con el oficialismo o la oposición, y la oposición la representa el PLD, básicamente por los números o todo, tenemos dirigentes en el territorio nacional capaces de convertirse en candidatos, por lo tanto, no hay dudas de quien representa la oposición en RD”. Añadiendo, “con relación a posible alianza, vamos aceptar todos los que se sientan en oposición que quieran salir de un gobierno que prometió cambio y el cambio todavía no llega. Sobre esa base, el PLD no le cierra las puertas a nadie, incluyendo a ese sector (FP) ni a ningún otro. Como partido estamos comprometidos con la reorganización y con la política de alianza, no cerramos las puertas, tendremos que abrirlas a todos los partidos que hoy están discutiendo una ley. De Omar, que es diputado (FP), valoro su expresión de sacar al PRM del gobierno, pero en algún momento recibiremos su apoyo”.

►Atento a lo de Bonao, no lo de NYC: Varios dirigentes del PRM-NY, pidiendo reservas de sus identidades, expusieron a Entérate NY lo siguiente. Ni quito ni pongo: La militancia del partido se encuentra huérfana en NY porque se ha venido ejecutando una política, por parte del presidente de la seccional, de recomendar y pujar por nombramientos de perremeístas de Maimón-Bonao y no por los de la urbe. Esto, porque el señor Neftalí Fuerte tiene “fuertes” propósitos de ser candidato a diputado en el 2024 por la provincia Monseñor Nouel, teniendo él todo el derecho, diiicen. Por sus intenciones políticas soterradas es que le pone trabas a los “compañeros” en NY, diciéndole que si pasan de 50 años no pueden trabajar en el Gobierno. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=0oA-ArlxA5Y También cambia los nombres de la lista que se llevan al Palacio Nacional para fines de nombramientos, alegan. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “atajando para que otro enlace”. ¡Uff! Esta columna está a la disposición de cualquier réplica, por parte del alto funcionario (Neftalí) con rango de “Asesor del Poder Ejecutivo para la diáspora dominicana” (decreto No.75-21).

Para muestra un botón: Integrantes del proyecto “300 con Leonel” en NYC fueron asediados el pasado fin de semana por políticos de otras organizaciones, después que su coordinador general, Geraldo Rosario, declarara a la prensa que “partidos de oposición (PRD, PLD, y AlPaís, entre otros) han coincidido con el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, quien desde hace varios meses ha venido reclamando al Estado enfrentar el alza de los productos comestibles en la nación caribeña. Ver: https://elnacional.com.do/aplaude-partidos-oposicion-coincidan-en-alzas-precios-alimentos/ “Leoncitos” enviaron las pruebas. Leonel dice Gobierno debe priorizar salud y alza en precios de productos de primera necesidad (11 febrero 2021). Ver: https://z101digital.com/leonel-dice-gobierno-debe-priorizar-salud-y-alza-en-precios-de-productos-de-primera-necesidad/ Miguel Vargas afirma alto costo de la vida se siente en todo el país (10 feb. 2022).

Ver: https://hoy.com.do/miguel-vargas-afirma-alto-costo-de-la-vida-se-siente-en-todo-el-pais/ Guillermo Moreno exige al Gobierno “dar la cara” ante aumentos de precios de productos básicos ( 17 junio 2021 = https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/guillermo-moreno-exige-al-gobierno-dar-la-cara-ante-aumentos-de-precios-de-productos-basicos-GI26955298 PLD ve preocupante alza continua de precios alimentos (18 junio 2021). Ver: https://lasprimeras.com.do/2021/06/18/economista-pld-ve-preocupante-alza-continua-de-precios-alimentos/ ¡Ah! El pasado miércoles, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvo que se tomarán medidas para enfrentar las alzas de los precios de la canasta familiar para que afecte lo menos posible a la familia dominicana” ¡Ay, ay, ay!

►No contempla una nueva ley: “Sabiólogos” dominicanos en Queens recuerdan que el presidente Luis Abinader expresó recientemente: “Subsidiamos el precio de todos los hidrocarburos el año pasado por unos 13,000 millones de pesos. Es imposible continuar con eso”. Diiicen que el mandatario tiene razón. Hay que ver, sostienen los opinólogos, que Industria y Comercio dejó para esta semana los precios de los combustibles igual. ¿Pero a qué precio? Asumiendo una deuda con los importadores de RD$600 millones, para acumular RD$3,100 millones en lo que va de año, para no afectar al pueblo. ¡Uff! Afirman tener informaciones de primera mano desde la RD de que el mandatario no contempla someter ley alguna sobre los hidrocarburos este 27 de febrero, debiendo hacerlo. Sometería solo 9 proyectos (entre nuevos y modificaciones) 1- Anteproyecto para modificar la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. 2- Ley de Convocatoria para la Reforma de la Constitución. 3- Ley 41-08, Orgánica de la Función Pública. 4- Proyecto de Ley de Publicidad Oficial del Estado. 5- Anteproyecto de Ley sobre el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República. 6- Anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas. 7- Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 8- Anteproyecto de Ley de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses en el Sector Público. 9- El Anteproyecto de Ley General de Servicios Públicos.

►Reconocen en NY periodista Almonte Rubiera: El reconocido periodista dominicano Eulalio Almonte Rubiera (Lalo), quien se encuentra en breve estadía en esta ciudad, fue reconocido por la Asamblea estatal y la organización Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), por sus aportes y lucha constante, junto a otros valiosos dominicanos, por el fortalecimiento de la democracia dominicana. Recibió los pergaminos en que se reconoce su labor de 60 años en el campo periodístico y otras áreas de manos de la asambleísta del estado de NY, Yudelka Tapia, y del presidente de “Prensa & Comunidad Hispana”, autor de esta columna. Lalo Almonte agradeció la distinción, expresando que esos pergaminos “lo comprometen a continuar siguiendo las huellas de don Rafael Herrera, Manuel Severino, de los hermanos Eurípides, Silvio y Emilio Herasme Peña; doña María Ugarte, Radhamés Gómez Pepín y otros portaestandartes del periodismo comprometido con la verdad y la decencia”. Habló de sus experiencias como militar, ciudadano, empresario y periodista. Contestó preguntas de los asistentes. Al concluir la actividad, los presentes disfrutaron de diferentes clases de vino y un variado almuerzo. Almonte Rubiera, quien se inició en el Listín Diario, dirigió el prestigioso y combativo Noti-Tiempo, de Radio Comercial; Noticiario Cristal, de Radio Cristal; la revista Ruta Dominicana, el semanario El Coranto y el matutino El Sol. En NY laboró para el semanario The New York Beacon; en Long Island tuvo a su cargo la edición de catálogos para la empresa Maxi-Aids. En Providence sirvió de traductor para el International Institute of Rhode Island.

►Asistentes al acto de Lalo Almonte: Al acto, celebrado el pasado sábado en el restaurant “Parrillada de Dyckman,” en el Alto Manhattan, asistieron dirigentes políticos dominicanos, periodistas, empresarios, líderes comunitarios y ciudadanos comunes. Entre ellos, los analistas políticos Rolando Robles, Julio César Malone y Oscar Pérez, habiendo correspondido a Robles presentar una semblanza del homenajeado, por su larga amistad de más de 50 años. Asimismo, Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general del partido Alianza País (AlPaís) en los Estados Unidos; el comunicador Manuel Ruíz, de Telemicro Internacional, quien fungió de maestro de ceremonia; Darío Abreu, ex secretario general de la filial NY del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); Aquiles Rojas, de Súper-Canal Caribe (canal 33); Román Polanco, escritor y articulista; y Rafael Díaz, de TV Revista. Además, Germán Ramírez Jr., politólogo; el empresario Juan Jiménez, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); David William, presidente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM-Bronx); Geraldo Rosario y Ángel Fernández, del proyecto “300 con Leonel”. También Elías Barreras Corporán, mercadólogo y activista comunitario; Máximo Padilla, presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX); y los dirigentes comunitarios Ernesto Méndez, Héctor Castro (Caíto), Nádil López, Marcia de William, y Miguel Peña Almonte, este último del personal de Federal Express (FedEx). La convocatoria fue efectuada por “Prensa & Comunidad Hispana”.

►Relanzar el Comisionado de Cultura de RD: Cientos de dominicanos, sobrepasando el medio millar, nos han escrito en los últimos días (correo electrónico, WhatsApp, por mensaje, llamadas, etc.) coincidiendo y mostrándose de acuerdo con el planteamiento del versado y visionario analista criollo en la Gran Manzana, Rolando Robles, para que en el Comisionado de Cultura de RD-NY se nombre un Consejo Consultivo de 3 ciudadanos que asesore al director en el funcionamiento y diseño de planes y propuestas que siempre deberán ser sometidas al Ministerio. Ver: https://elnuevodiario.com.do/es-tiempo-de-relanzar-el-comisionado-de-cultura-dominicano/

►Un valor dominicano en NY: Desde hace cerca de 20 años el Chef Feliberto Estévez ha estado al mando de toda la intensa actividad de la cocina en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de la ciudad de NY. Es el director de cocina desde la administración del alcalde Michael Bloomberg. Ha sido el encargado de coordinar cientos de actividades de diferente tipo, desde desayunos, almuerzos y recepciones para cientos de personas de diferentes nacionalidades y culturas. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Feliberto, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El programa “GlobalEntry”, de TSA, para ciudadanos estadounidenses y extranjeros seleccionados, permite reducir su tiempo de espera en los aeropuertos de EUA con quioscos de autoservicio y tecnología de reconocimiento facial. Sobre más requisitos del programa y como presentar una solicitud. Ver: https://www.dhs.gov/

►Cultura general: La nieve son cristales de hielo diminutos con temperaturas por debajo de los 0°C. Estos cristales se crean en la atmósfera mediante la absorción de gotitas de agua y, cuando colisionan, se unen entre sí y forman los copos de nieve.

►Dólar y euro hasta este domingo 20 de febrero: Compra del dólar 55.80 y venta 56.70; Compra euro 62.92 y venta 66.83

►Combustibles del 19 al 25 de febrero, se quedan igual: Gasolina Premium a $287.60 y Regular a $270.50…Gasoil Optimo a $236.10 y el Regular a $217.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

►Nuestro idioma: La diferencia entre emigrante, inmigrante y migrante: Emigrante es el que se va. Inmigrante es el que llega. El Migrante se desplaza de un lugar del que es originario a otro distinto.

►Cita histórica: La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. (Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano).

►Curiosidades: El cuerpo humano contiene unos 37 litros de agua, equivalente al 66% de la masa corporal de un adulto. Todo el cerebro está compuesto por un 75% de agua, mientras que los huesos contienen un 25% y la sangre un 83%.

