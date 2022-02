Entérate NY

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►¿Desesperación por reconocimiento?: Políticos, comunitarios y ciudadanos comunes quisqueyanos en NYC discuten en diferentes lugares que el actual Cónsul Eligio Jáquez parece estar desesperado por ser reconocido. Es entre los ocupantes del cargo que más homenajes ha recibido “por su excelente labor a favor de la comunidad”. Reconocimientos van y vienen, diiicen. El pasado sábado fue reconocido por 32 organizaciones en el Alto Manhattan, siendo la mayoría de los asistentes (unos 150) dirigentes y militantes del PRM, empleados de la misma sede consular, del INDEX y otras instituciones gubernamentales criollas. Muchas de las “entidades” ¿? Fue notorio ver letreros en la mesa principal con los nombres de oficiales electos dominicanos, no asistieron, excepto la asambleísta Yudelka Tapia. Sin embargo, expresan los “todólogos” que los precios de los documentos consulares siguen por las nubes y los criollos con el grito al cielo, pero Jáquez está como Balaguer (ciego, sordo y mudo). Pasaportes desde los US$130.00 renovación, si no tiene $160.00 y sobre los $300.00. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=uEARx47ELu8 Poderes $160.00. Carta de ruta $100.00. Apostillamiento $85.00 y traducir un documento $80.00 Habla el presidente Abinader: https://www.youtube.com/watch? v=sXEwQbAXRac Es tan desmedido el afán que existen instituciones reconociéndolo doblemente. Ya van sobre los 70 reconocimientos. Indican, que más de 500 personas asisten diariamente en conjunto (lunes a viernes) a las 7 oficinas consulares. 1- La principal en la calle 43 en Manhattan. 2- En el Alto Manhattan. 3- El Bronx: 4- En Long Island. 5- Haverstraw. 6- Nueva Jersey. 7- Pensilvania. Una fuente a lo interno de la sede informó que solo en pasaportes se expiden diariamente sobre los 300 desde $130.00 en adelante…“Gobierno que trabaja, país que progresa”. (Joaquín Balaguer).

►Destitución Comisionada Cultura-NY: Observadores políticos dominicanos en Manhattan atribuyen la cancelación de Lourdes Batista del Comisionado de Cultura en NY a una cadena de choques con dirigentes influyentes: el Cónsul Eligio Jáquez, el presidente y secretario general de la seccional del partido; el presidente de la región del El Bronx-PRM, David William; y el abogado Miguel Espaillat, entre otros. Además, el cierre en meses pasados del edificio del Comisionado por inspectores de la ciudad basados en múltiples violaciones al código municipal de viviendas. Ver: https://www. diariolibre.com/usa/ actualidad/cierran-edificio- del-comisionado-de-cultura- dominicano-en-nueva-york- MO29057209 No fue bien visto por las autoridades de RD. Asimismo, por desmantelar el teatro “Andrés Francisco Requena”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ comisionada-de-cultura- desmantela-teatro-por-falta- de-recursos-en-ny/ Cancelación de varios dirigentes del partido de la entidad. Al ser nombrada, diiicen, violó el acuerdo de nombramientos (el PRM 12 y ella 6) pero hizo lo contrario. Nos enviaron el siguiente artículo describiendo el accionar de Batista. Ver: Las cosas de la comisionada no tiene mamacita = https:// elnuevodiario.com.do/las- cosas-de-la-comisionada-no- tiene-mamacita/ Hay un grupo de criollos recolectando firmas para que a Batista se le “reponga”. Además, se está gestando un pequeño piquete frente al Comisionado. Alguien en el Alto Manhattan cantó = https://www.youtube. com/watch?v=0k67aTFHSHU.

►Retaliación: Los mismos observadores políticos precisan: La próxima Comisionada, Francia Vargas, fue cancelada por Batista en septiembre 2021, sin explicar los motivos. En esa ocasión el presidente del PRM-NY calificó la medida como un atropello e innecesaria la cancelación, agregando que el Comisionado de Cultura estaba siendo manipulado de manera antojadiza. Una fuente a lo interno del partido nos informó que, desde entonces, Neftalí Fuerte visitaba con más frecuencia la Presidencia de la RD, planteando que había que cancelar a Batista porque estaba atropellando la organización, imagen y su autoridad la puso en juego, y había que reponer a Vargas. En múltiples ocasiones planteó eso en la Presidencia, que decidieron llamar al Ministerio de Cultura para que la cancelaran. Milagros German envió a Batista el oficio MINC/D/076/22 (9 febrero 2021) informándole de su cancelación y entregar al director de finanzas, Arístides Polanco, todos los equipos asignados o cuya custodia haya sido puesta a su cargo. La ex Comisionada explotó y dijo: Ver: https://www.youtube.com/watch? v=GS7FobpvmU8 Diiicen, que ya Fuerte tiene la lista de sus allegados para nombrarlo. En El Bronx coincidieron en manifestar que con todo lo sucedido se ha enviado un mensaje “que quien manda es el partido”. Nos informan que Vargas tiene el mismo carácter que Batista y cuidado. ¡Bueeeno! Para evitar un encuentro desagradable entre ambas fue que ordenaron a un funcionario de tercera categoría recibir el Comisionado. Es el rum rum que hay. ¡Ah! Este sábado al participar de un reconocimiento al cónsul en el Alto Manhattan, Vargas fue presentada como la nueva “Comisionada de Cultura en NY”, quien tomará posesión en las próximas horas.

►Una bomba de tiempo en RD: “Sabichosos” dominicanos en Brooklyn opinan sobre temas económicos de RD aparentando tener mayores conocimientos que el canadiense David Card, el estadounidense Joshua Angrist y el holandés Guido Imbens, quienes obtuvieron el Premio Nobel de Economía (2021). Plantean los criollos: Los precios de los combustibles en el país son una “bomba de tiempo”. El anterior fin de semana el precio del petróleo WTI subió a US$ 91,51 el barril = https://www. preciopetroleo.net/wti.html Una espada sobre la economía de RD. Los llamados analistas detallaron que en un galón de gasolina se incluye un costo fijo de RD$5.68 por comisión de transporte; RD$14.42 en los márgenes al distribuidor; RD$24.49 al detallista; y RD$71.85 por el impuesto específico contemplado en la Ley 112-00. Diiicen que el presidente debe presentar este 27 de febrero una nueva ley con ajustes a los elementos que sirven de base para el cálculo semanal de sus precios. Asimismo, los vehículos con placas “pares y nones” circular interdiario, para eso habría que reforzar con flotillas de autobuses el país para garantizar el transporte, el descongestionamiento vehicular, y ahorrar combustibles.

►Los diputados del PRM en EUA: Lectores nuestros en el Alto Manhattan nos escriben. Ni quito ni pongo: Los diputados del PRM por la circunscripción 1-EUA, son ABM = Allante, Bulto, y Movimiento: “Cuando salen públicamente, por un aborto de la naturaleza, sus connacionales se asombran y espantan porque piensan que son fantasmas”. “Pero, además, quedan mal parado por sus actuaciones e intervenciones”. Norberto Rodríguez llegó a someter al Congreso (2020) una resolución para reconocer a Donald Trump “por haber auspiciado el acuerdo entre el Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Bahrein”. ¿Y la comunidad? Ahora hace la presentación pública más ridícula, absurda, irrisoria, un total adefesio, diiicen. Manifestó ¿Sabían ustedes que cada partido político tiene su salón dentro del Congreso Nacional? ¡Uff! También proclamó “Legislando a favor de la diáspora”. ¡Dios mío! Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=XccqTYvxbZITambién, Se rvia Iris Familia gestiona recuperación terrenos invadidos en RD. Ver: https://hoy.com.do/ diputada-servia-iris-familia- gestiona-recuperacion- terrenos-invadidos-en-rd/. De Kenia Bidó, la otra legisladora, ni en foto familiar aparece.

►Beneficio$ de un diputado dominicano: Dos exoneraciones para traer un vehículo libre de impuestos, cada dos años. Sueldo base de RD$175,474.65. Gastos de representación por RD$35,094.93. Dieta de hasta RD$45,000. Desayuno y almuerzo en el comedor que tienen dentro de la Cámara de Diputados. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2021/03/03/659504/diputados- que-menos-trabajan Tanto que hablaban cuando estaban en la oposición. ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: Romy Cabral Mota, quisqueyana radicada en NY, hace notar su nacionalidad en todos los lugares en que se encuentra. Es una periodista egresada de la UASD, comenzó su carrera periodística en Telesistema Canal 11 en el 2012. Cubría la legislatura en Albany, NY. Trabajó temas como la aprobación del Dream Act para los estudiantes indocumentados llegados cuando eran infantes, el restablecimiento de las licencias de conducir para indocumentados, entre otras. Actualmente funge como subdirectora de comunicaciones del Estado de NY. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Rommy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si usted sospecha o sabes que un niño ha sido maltratado o abusado llamar directamente gratis al 1-800-422-4453 (oprimir el 1 para español) o al 1-800-394-3366, entre las 9:30 a. m. y las 5:30 p. m. Más información. Ver: www. childwelfare.gov

►Cultura general: El origen del Día de San Valentín (14 de febrero) se remonta a Roma. El emperador Claudius II no quería que los hombres se casaran durante la guerra para evitar que le afectase a su ferocidad. Sin embargo, el sacerdote Valentine se dedicó a celebrar bodas secretas contra el decreto del emperador. Cuando el emperador se dio cuenta, lo encarceló y ejecutó. Entre las canciones más escuchadas en EUA para esta la fecha: “My Heart Will Go On” = https://www.youtube.com/ watch?v=zmbw8OycJrE y “The Way You Look Tonight” = https://www. youtube.com/watch?v= YFham2Xu6nA. Según Durex, la famosa empresa fabricante de condones, las ventas para la fecha aumentan entre el 20 y 30%. No todas las parejas de enamorados son tan precavidas, por eso el mes de marzo es la época del año que más pruebas de embarazo se realizan.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 13 de febrero: Compra del dólar 56.69 y venta 57.93; Compra euro 63.89 y venta 67.68

►Precios de combustibles del 12 al 18 de febrero se quedan igual: Gasolina Premium a $287.60 y Regular a $270.50…Gasoil Optimo a $236.10 y el Regular a $217.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

►Nuestro idioma: Disruptivos = “Que produce una interrupción súbita de algo”.

►Cita histórica: “Si me engaña una vez, sinvergüenza es. Si me engaña dos, sinvergüenza yo”. (Juan Bosch, ex presidente de la RD).

►Curiosidades: La flecha del indicador de combustible en el tablero. Cuando esté en su automóvil, eche un vistazo al tablero para ver si la flecha al lado del indicador de combustible está a la izquierda o la derecha. ¿Para qué sirve? Esto es para encontrar el tanque de gasolina. La flecha está ahí para indicarle la dirección correcta, especialmente cuando conduce un coche alquilado o prestado. Sin embargo, es posible que este no sea el caso si su automóvil se fabricó antes de 2010.

