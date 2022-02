Entérate NY

Comparte esta noticia

Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►El lío grande está por venir en el PRM: La bien enterada dama dentro del PRM en RD que nos informó de manera confidencial, y publicamos el pasado 10 de enero, que el partido celebraría el día 30 de ese mes una convención de delegados en el país, resultó 100 x 100 acertada. Ahora nos informa que el aguerrido dirigente Guido Gómez Mazara tiene una concentración (de fuerza) el próximo domingo día 20 en el hotel Barceló, antiguo Lina, ubicado en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, en la capital dominicana, para lanzar su precandidatura a la presidencia del PRM. Pero, aparte de su lanzamiento, el propósito fundamental es enviar un mensaje a la Comisión Ejecutiva (CE) de que la base, de manera libre y democrática, es la que debe elegir, y no de forma mecánica, las autoridades del partido. La idea es dar una respuesta a la recién “convención de delegados” donde ratificaron que la “Comisión Ejecutiva” (CE) es que tiene la potestad de decidir cuál será el método que los delegados emplearán para escoger las autoridades de la organización. Se sabe de antemano, dice la fuente, que la línea de la CE a los “delegados” (todos funcionarios gubernamentales) es que no habrá voto “libre”, “universal”, ni “secreto”. El principal promotor de eso lo es José Ignacio Paliza (Administrativo de la Presidencia de la República, el que nombra y cancela en el país y aspira a reelegirse como presidente del partido). Será por voto popular, levantando la mano en un salón donde se manifestará ¿quién vota por Paliza?, ¿quién vota por Carolina? porque si no lo hacen así tendrán que bailar el merengue de Jhonny Ventura. “Se van” = https://www.youtube.com/watch?v=J4SlwivATrU El pleito está “casao”, diiicen.

►No quiere competencia: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan coincidieron en que Neftalí Fuerte, quien busca su reelección como presidente de la seccional del PRM, con un equipo de “compañeros” trabajando 24/7 a toda capacidad en ese sentido, está demandando de otros que están promoviendo sus aspiraciones a la misma posición, cesar la campaña interna que llevan a cabo, debiendo dedicarse a apoyar al Gobierno y al presidente Abinader. Ver: https://primicias.net/web/presidente-del-prm-en-ny-llama-dirigentes-cesar-campana-interna-para-dedicarse-apoyar-al-gobierno-y-abinader/ Un ciudadano en Queens vociferó: “Él quiere reelegirse porque el cargo le garantiza la permanencia como “asesor del Poder Ejecutivo en asuntos relacionados con la diáspora dominicana” (decreto encriptado No.75-21), el de su esposa Dolores Nivar como vicecónsul, su cachanchán Julio César Mateo (Julyn), también como vicecónsul, entre otros allegados. ¡Ay, ay, ay!

►Lo quieren todo: Dirigentes del PRM-NY, pidiendo reserva de sus identidades, están que tiran chispa, porque se creó la “Secretaría del Dominicano en el Exterior” en el partido y ya el presidente de la seccional Neftalí Fuerte y John Sánchez, ambos altos funcionarios del Gobierno, ya comenzaron a pujar para que sea uno o el otro su director. “Lo quieren todo” ¡Uff! En la misma recién convención perremeísta, donde se aprobó el nuevo organismo, comenzaron el cabildeo, diiicen. Sánchez, director del INDEX en NY, ha declarado: “Su director tiene que residir en el exterior y tendrá que jugar un rol muy importante en representar los dominicanos en el extranjero, además, pelear por ellos a todos los niveles para fortalecerlo” ¡Huumm! Pero, de eso es que adolecen, tanto Fuerte como John, explica la fuente, porque tienen la militancia del partido abandonada a su suerte, y los empleos se los han repartido entre sus familiares, amigos y relacionados. ¿Qué será del dominicano que no pertenezca a su partido? No protestarán si hay que protestar, no lo defenderán si hay que defenderlo. Fuerte y Sánchez fueron seleccionados exclusivamente junto a otros delegados-funcionarios en NY (Daniel Guerrero, Jorge de León Durán, Domingo Estévez, y Federico Franco) para asistir a la convención. Lo mismo ocurrió en otras seccionales. “El voto mecánico”. ¡Bueeeno!

►La Tora: Claudia Pérez, una profesional y conocida figura de la TV en RD desde hace años, ahora tiene su programa por Super Canal 33, a la vez, Super Canal Caribe para EUA, desde las 5:00 a 6:00 de la tarde, de lunes a viernes en vivo. “Al Día con Claudia Pérez”. En NY y el resto de USA es desde las 4:00 a 5:00 P.M., por la hora de invierno. La Tora es conocida por decir las cosas que otros no se atreven. Se auguran por miles los televidentes en los “nuevayores”, porque los dominicanos están ávidos de informaciones de primera línea. No sabemos cuáles son sus creíbles fuentes, pero siempre tiene informaciones que estremecen el país, ella se basa en el precepto bíblico de Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Honor a quien honor merece. En horas buenas. Entérate NY le da la bienvenida.

►¿El otro $$$ para próximos damnificados?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan expresan que el PRM-NY entregó comida, ropa, y US$500.00 a cada uno de los 26 damnificados dominicanos (en total US$13,000) por el mortal fuego del mes pasado en El Bronx. Sin embargo, según fuente del mismo partido, se recaudaron sobre los 30 mil dólares en las recientes actividades pro-recaudación que hizo la entidad en el local de la organización en El Bronx. La embajada de RD en Washington, los consulados en NY, Miami, Boston, New Orleans, Chicago, California, Puerto Rico y Montreal, cuyo cónsul de este último es Margarita Pichardo, alta dirigente PRM-NY, al igual que los 3 diputados por la circunscripción 1-USA (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia, y Kenia Bidó) aportaron de $1,000 dólares cada uno, para un total de $12 mil. Varios empresarios en los 5 condados aportaron de igual cantidad y otros en menor $. Con cientos de dólares lo hicieron varios funcionarios gubernamentales, entre ellos de la ONU, INDEX, Turismo, JCE, y el INTRANT, entre otros. Así como empleados gubernamentales y ciudadanos comunes, entre $100 y $200. Un ciudadano en El Bronx vociferó: “los re$tante$ serán usados en eventuales próximos damnificados. ¡Bien!

►Un abogado que resuelve: Dominicanos en el Alto Manhattan debatieron la semana pasada sobre el doctor Tamayo Tejada, ex consultor jurídico del consulado, expresando que “resuelve” al conocer las leyes de RD y NY. Se retiró a RD, con bufete en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614. E-email: tejadatamayo@gmail.com, y allí es visitado por criollos de allá y aquí cuando visitan el país, depositándole casos de demandas en particiones de herencia, inversiones inmobiliarias -compras y ventas de propiedades-, reclamos laborales, inmigración, y accidentes vehiculares en el país, entre otros casos. Recordaron que el pasado año el alguacil Alexis Benzan, (el mismo que embargó al hermano de la ex primera dama Cándida Montilla) también le embargó una jeepeta Lexus a Víctor Gómez Casanova (político, comunicador y ex funcionario público) y Tejada obtuvo que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del D.N. parara la acción judicial. La semana pasada logró que el Tribunal Superior Administrativo (TSA ordenara a la Presidencia de la República y a Cancillería reponer en sus cargos del servicio exterior y al pago de salarios atrasados a 3 ex funcionarios del PLD. Ver: https://hoy.com.do/tsa-ordena-reponer-y-pagar-salarios-ex-funcionarios-pld-servicio-exterior/.

►Fallece un decano del periodismo en RD: Murió este domingo el periodista Orlando Gil. Un decano del periodismo dominicano. Nació en Mao en 1949, tenía 73 años y varios meses padeciendo de cáncer en el colon. Laboró en los principales medios del país, al igual que en diversos programas de televisión. Por ser un ágil, versado y visionario analista político, se convirtió en uno de los más leído, visto y escuchado en la nación durante muchos años. Su columna “Orlando Dice” era lectura obligada entre políticos, religiosos, empresarios, profesionales, estudiantes, trabajadores, y ciudadanos comunes, entre otros, que acudían a consultarlo. Fue una especie de “Oráculo de Delfos”, el templo dedicado a Apolo en Grecia, convertido en uno de los centros religiosos más importantes en la antigüedad para consultar. Fue nuestro amigo personal por más de 37 años y lector puntual de esta columna, como nos afirmara en varias ocasiones. ¡Paz a su alma!, al igual que al comunicador y columnista Mario Rivadulla, también acaecido este domingo.

►Ambivalente apoyo a criminalidad NYC: Observadores políticos dominicanos en NYC, que analizaron la criminalidad en la urbe, coincidieron en apoyar al presidente Joe Biden por su respaldo al plan contra la criminalidad del alcalde Eric Adams. Ver: https://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/noticias/2022/02/03/biden-promete-mas-medidas-ante-el-repunte-de-la-violencia-armada Sin embargo, diiicen, políticos, organizaciones políticas, comunitarias, y ciertas personalidades quisqueyanas en vez de proclamar un “respaldo absoluto” al plan del alcalde como lo ha hecho una coalición de más de 200 empresas, entre ellas Pfizer y JP Morgan Chase, líderes cívicos, religiosos, de la educación, el arte y sindicatos. Ver: https://holanews.com/el-plan-de-seguridad-para-nueva-york-es-apoyado-por-empresas-y-asociaciones/ solo plantean “cosas aéreas”, “por las ramas”, “no van directo al grano”, tienen posiciones ambivalentes: “Hay que hacer esto”, “lo otro”, “de esta forma”. Otros dicen abiertamente que no apoyan el plan: Ver: https://eldiariony.com/2022/02/04/propuesta-de-adams-de-no-cortar-fondos-al-nypd-encuentra-fuerte-resistencia-de-democratas-progresistas-de-ny/ Esos mismos opinólogos y todólogos reconocen en la persona del reverendo Rubén Díaz una posición clara, en total apoyo al alcalde. Así es que deben fijar posición los líderes de la comunidad dominicana, “hablar claro”, diiicen. Ver: https://hoy.com.do/evangelicos-ny-condenan-democratas-no-apoyen-plan-alcalde-contra-criminalidad/ ¡Ah! el rum rum entre muchos criollos en el Alto Manhattan consiste en: “Queremos más gentes presas que más gentes muertas”.

►Un valor dominicano en NY: Miosotis Muñoz, una dominicana de pura cepa, es socióloga de profesión, tiene una larga trayectoria asistiendo a los líderes comunitarios y de gobierno en asuntos de interés para lograr un mejoramiento en el nivel de vida de los dominicanos en Washington Heights y otras áreas, en temas de salud, hospitalización, atención y servicios médicos. Ha trabajado con varios oficiales electos de la ciudad como vocera y consejera, tratando además temas de interés internacional para la comunidad dominicana, como el Tratado Comercial entre RD y Centroamérica. Ha promovido la asistencia de salud, en servicios y suplementos médicos para gente pobre en su país natal, poniendo el alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Miosotis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El Gobierno de EUA nunca le llamará, tampoco enviará mensajes en las redes sociales, para amenazarle, cobrarle o pedirle que pague una deuda. Si esto ocurre es una estafa. Para mayor información visitar: https://www.consumerfinance.gov/es/ o llamar al 855-411-2372.

►Cultura general: “Conoce el origen de estos pueblos”: Salcedo = https://elnacional.com.do/conoce-el-origen-de-tu-pueblo-salcedo/ Baní = https://elnacional.com.do/conoce-el-origen-de-tu-pueblo-bani/

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 6 de febrero: Compra del dólar 56.69 y venta 57.93; Compra euro 63.89 y venta 67.68

►Precios de los combustibles del 5 al 11 de febrero: Gasolina Premium a $287.60 y Regular a $270.50…Gasoil Optimo a $236.10 y el Regular a $217.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97.

►Nuestro idioma: Reptante = Ambicioso, Vil, Pérfido

►Cita histórica: “A la mayor parte de los que no quieren ser oprimidos no les disgustaría ser opresores”. (Napoleón, militar y estadista francés).

►Curiosidades: El árbol más alto del mundo se encuentra en EUA, específicamente en el Parque Nacional Redwood, al norte de California. Es un Hyperfion, el más alto del planeta con 115.55 metros de altura.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

Relacionado