Entérate NY

Comparte esta noticia

Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►Lo último del PRM: El presidente Luis Abinader rechazó, hace un par de días, que en el PRM se haya discutido una reducción del porcentaje del 50 + 1 necesario para ganar la Presidencia a través de una reforma constitucional. Pero, lo último de la negociación de aposento en el PRM consiste, según nuestra confiable fuente (una prestante dama del D.N.) es en habilitar a Danilo Medina para que apoye la propuesta de Milagros Ortiz Bosch y recudirlo a un 45 o 10 puntos de diferencia del más cercano. En el consenso se incluiría a varios partidos de la oposición y ciertos sectores de la sociedad. ¡Ay! ¿Habilitar a Danilo? El PRM propondrá revisar para modificar el artículo 124 de la Constitución que establece “2 periodos y nunca más”, empezando desde ahora. Eso le permitiría a Medina volver a ser candidato de nuevo, porque ya la constitución nueva no le aplicaría, ni a ninguno de los que han sido presidentes en el país. Para que eso se materialice, Danilo, al que más lo afecta, el PLD tiene que apoyar la propuesta del partido oficialista. ¡Huumm!

►Ministerio Cultura RD “cubió” empleados en NY: Los empleados (20) pertenecientes al Comisionado de Cultura en NYC se quedaron oliendo donde guisan en navidad, porque el Ministerio de Cultura en RD los “cubió” al no enviar el cheque No. 13, correspondiente a la regalía navideña, nos informaron familiares de varios de ellos. En RD entregaron RD$134 mil 415 millones, de los cuales $21 mil 158 millones fue al sector público, más $2 mil 911 millones de transferencias a los órganos estatales independientes. El sueldo número 13 es uno de los pagos más esperados porque los empleados hacen planes de compras y saldo de deudas. Los artículos 36 y 37 del Reglamento para la Aplicación del Código de Trabajo ordenan que el trabajador tiene derecho al salario de Navidad. Asimismo, el artículo 219 especifica que el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad. El artículo 220 establece que se hará a más tardar el día 20 de ese mes, y ya estamos a 24 de enero (mes y medio) y Cultura en dominicana no dice nada de nada, explican los familiares, quienes están orquestando hacer un piquete frente a Cultura en NY y otro al consulado dominicano, en la calle 43, en dow town Manhattan, e invitar la prensa nacional e internacional. Un ciudadano vocifero: “Y los cuartos donde están” Y otro le contestó: “En el National City Bank”. Una señora que cruzaba en medio de los dos, dijo: “Eso se llama abuso; ese dinero no es de Milagros Germán”. ¡Ay!

►Dedican canción a Hipólito Mejía: El cantautor pueblerino dominicano Darío Gómez, residente en Nueva Jersey y quien mantiene contacto permanente con sus connacionales de la Gran Manzana, se ha convertido en el preferido de la comunidad quisqueyana en ambos estados, por la jocosa realidad del contenido en sus interpretaciones. En sus canciones, con sabor a pueblo, suele incorporar temáticas sociales, políticas, y personales. Ahora le ha dedicado una canción al ex presidente Hipólito Mejía por su último pronunciamiento: “Soy enemigo de la retaliación (venganza) en contra de los expresidentes. En cada país donde se ha tomado acciones en contra de un expresidente termina con una desestabilización”, dijo Mejía. Escuchar: 1- A Hipólito = https://www.youtube.com/watch? v=-jJqHhJu7EU.

2- Al PRM = https://www.youtube.com/watch? v=yzHDhojjRbM

3- Al actual cónsul en NY, Eligio Jáquez = https://www.facebook.com/ davidlantiguaOpinador/videos/ 10224397788881377/?d=n

4- A Amarante Baret = https://www.youtube.com/ watch?app=desktop&v= 1H19IL3JoMw&list= UU5QFOYU5MGAWcbaAay5fLyQ& index=144

5- A Lucía Medina = https://www.facebook. com/groups/163795517011423/ posts/2035390649851891/

6- A Rossy la Pastora = https://www. facebook.com/carlos.cabrera. 522/videos/10214849676875560/? d=n

7- A Jean Alain Rodríguez = https://www. youtube.com/watch?app=desktop& v=T0_Ka-nPy3I&list= UU5QFOYU5MGAWcbaAay5fLyQ& index=15

►“Dura lex, sed lex = La ley es dura, pero es la ley”: Es la expresión más socorrida en los últimos días entre políticos, profesionales, empresarios, comerciantes y ciudadanos comunes dominicanos en lugares públicos en los “nuevayores” por lo que expresara el expresidente Hipólito Mejía: “Soy enemigo de la retaliación (venganza) en contra de los expresidentes, en cada país donde se ha tomado acciones en contra de un expresidente termina con una desestabilización”. Ver: https ://www.diariolibre.com/ actualidad/politica/2022/01/ 19/hipolito-condena- retaliacion-contra- expresidentes/1590689 Pero, muchos “sabiólogos” y “todólogos” en el Alto Manhattan en sus análisis han coincidido en que no es así. Pusieron de ejemplo las acusaciones y detenciones de ex presidentes de potencias mundiales y todo continúa igual: El expresidente de Francia Nicolás Sarkozy, declarado culpable por delitos de corrupción y tráfico de influencia. También el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El rey emérito español Juan Carlos I es investigado por corrupción; y el ex presidente del Gobierno español Mariano Rajoy. Asimismo, el ex presidente alemán Christian Wulff, acusado de soborno. La Ley es y tiene que ser igual para todos, eso es justicia = Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que por ley le corresponde, diiicen los “opinólogos”.

►En otros países: En otros países de América varios ex presidentes han sido apresados, acusados y condenados por casos de corrupción, y los países continúan sus desarrollos, expresan los “cienciólogos” y “sabichosos”. Recuerdan que el ex presidente Salvador Jorge Blanco fue sometido por actos de corrupción. Asimismo, los ex presidentes en Brasil, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello, José Sarney y Fernando Henrique Cardoso. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En Guatemala Álvaro Colom, Alfonso Portillo. En Perú Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, y Alejandro Toledo. En el Salvador figuran Francisco Flores, Antonio Saca, y Mauricio Funes. En Honduras lo fue Rafael Callejas; en Panamá Ricardo Martinelli y Manuel Solís Palma. En Ecuador Abdalá Bucaram y Rafael Correa. Y como dice la canción: https://www.youtube. com/watch?v=5Gh7x_k_GKI

►Leoncitos luchan como en la selva: Los “leoncitos” de la seccional de la FP en Nueva Jersey mantienen una lucha como suele ser en la selva africana entre felinos, y esa lucha busca penetrar la camada de “leoncitos” en los “nuevayores”. Veamos: La disputa se desarrolla entre recurso$ y liderazgo, nos informó una fuente del estado Jardín. Flavio Holguín al ser vencido por Máximo Corsino como “jefe” en NJ, ha decidido vengarse y lo está haciendo a través del “principiante político” pero con muchos recurso$$$ (dealer de vehículos) Henry Abreu para enfrentar a Corsino. Nos informa la dama de la entidad, que tanto Holguín como Abreu viajan con frecuencia a RD para hacer lobby entre altos dirigentes de la organización, muy cercano al “León”, para promover un liderazgo que no existe. Diiicen en Paterson y Passaic que “el rey de la selva”, debe cuidarse de la situación porque lo que quieren es que los señalen, porque carecen de representación política. Un ciudadano en Unión City vociferó “que se fajen a trabajar”.

►Buen trabajo de recaudación US$: Una alta fuente a lo interno del PRM-NY informó a “Entérate NY” que el presidente del partido oficial, Neftalí Fuerte, hizo buen trabajo la semana pasada desde el local de la entidad en El Bronx, durante los 3 días de recaudación de $$$, ropa, zapatos, y abrigos, entre otras cosas, para los damnificados del mortal donde fallecieron 17 personas y 63 heridos, algunos de gravedad. Fue fructífera, dijo la fuente, solicitando reserva de su identidad. La embajada de RD en Washington y los consulados en NY, Miami, Boston, New Orleans, Chicago, California, Puerto Rico y Montreal, cuyo cónsul de este último es Margarita Pichardo, alta dirigente PRM-NY, al igual que los 3 diputados por la circunscripción 1-USA (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia, y Kenia Bidó) aportaron de $1,000 dólares cada uno, para un total de $12 mil. Varios empresarios en los 5 condados aportaron de igual cantidad y otros en menor $. Con cientos de dólares lo hicieron varios funcionarios gubernamentales, entre ellos de la ONU, INDEX, Turismo, JCE, y el INTRANT, entre otros. Así como empleados gubernamentales y ciudadanos comunes, entre $100 y $200. Se estima que lo recaudado sobrepasa un poco más de los US$30 mil. Pero han politizado el evento, diiicen. ¡Huumm!

►Lamentan asesinatos: La comunidad dominicana en NYC lamenta la muerte de dos oficiales policiales de los suyos. Jason Rivera, de 22 años, casado, oriundo de San Francisco de Macorís y residente en el Alto Manhattan, fue muerto a tiros el pasado viernes y su compañero Wilbert Mora, también dominicano, quedó gravemente herido. Falleció este domingo. Rivera y Mora, junto a un tercer policía, respondieron a un incidente doméstico entre una madre y su hijo en un apartamento del edificio 119 W. de la calle 135, alrededor de las 6.30 de la noche, en el sector de Harlem-Manhattan. Ambos fueron acribillados por el afroamericano Lashawn MacNeil, con un gran historial de delitos. A Rivera le rindieron honores este domingo en la funeraria Riverdale, ubicada en Broadway con la calle 14, en el sector de Inwood, a petición de la familia que reside en el mismo vecindario. Luego fue trasladado al precinto 32 para los honores correspondientes. El mismo está ubicado a escasos metros de donde los agentes fueron asesinados. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=fgAkOx8YCbE El jueves será sepultado en horas de la tarde en el cementerio Ferneliff, ubicado en Westchester County-NY. Mientras, que una fuente de entero crédito informó que el agente Mora en sus documentos policiales autorizaba, en caso de muerte, donar sus órganos y por eso las autoridades no han hecho oficial todavía su deceso.

►¿Taxistas NYC huérfanos?: Estamos huérfanos los taxistas en NYC, y sobrepasamos el 50% de los más de 100 mil existentes en la Gran Manzana, decían un grupo de ellos en un concurrido restaurant en Queens. La Federación de Taxistas de NY no ha dicho esta boca es mía (en buscarle un abogado y ayudar $$$ durante las semanas de licencias médicas que permanecerá su compañero herido por delincuentes en Fordham Rd. con la avenida Walton en El Bronx, mientras trabajaba la semana pasada. Hablaremos con el taxista herido.

►Un valor dominicano en NY: Bianca Pérez es una abogada criolla que enaltece la dominicanidad en playas extranjeras. En 2016 se convirtió en la primera mujer latina en ser comisionada de la Junta Electoral de El Bronx. Recibió su doctorado en la Facultad de Derecho de NY, con maestría de la Universidad de Justicia Criminal John Jay, graduándose Summa Cum Laude. Está admitida en el Colegio de Abogados de NY, NJ, forma parte de la junta directiva de la Asociación de Jueces Latinos, y del Colegio de Abogados Dominicanos. Fue juramentada como jueza de la Corte Suprema para el Distrito Judicial 12 de NY (El Bronx) en diciembre del 2020. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Bianca, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El 26 de agosto de 2021, la Corte Suprema de Justicia publicó una decisión que terminó con la moratorio al desalojo del CDC. Usted tiene opciones y recursos para ayudarlo a recuperarse. Más información: https://www. consumerfinance.gov/es/

►Cultura general: Hay casos llamativos en el que las banderas son tan iguales. Como las de Indonesia y Mónaco, la diferencia está en el tamaño del paño. Las de Colombia y Ecuador, la diferencia es que la última incluye el escudo. Un caso similar -en el que hay que agudizar la vista- es la de Italia y México. Las de Rumanía y Chad, de Jordania y Palestina, poseen muchas igualdades. Por el momento, no existe normativa que impida que dos países tengan idéntica bandera.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 23: Compra del dólar 56.76 y venta 57.98; Compra euro 63.95 y venta 67.72

►Precios de los combustibles semana del 22 al 28 de enero: Gasolina Premium a $283.60 y Regular a $266.50…Gasoil Optimo a $233.10 y el Regular a $212.60. Gas licuado a $146.60 y el Gas Natural $28.97.

►Nuestro idioma: Fideicomiso = es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, que puede ser una persona física o jurídica) para que esta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita su propiedad, al cumplimiento de un plazo o condición, al fideicomisario.

►Cita histórica: “No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea”. (Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano).

►Truco: Colocar un diente de ajo pelado en el inodoro para limpiarlo. Es una panacea natural, tiene efecto desinfectante y antiinflamatorio que contiene una sustancia llamada alicina. Esto protege contra las bacterias y previene los hongos, incluso en lugares donde a menudo florecen. Es mejor hacer este truco por la noche cuando usas el baño con menos frecuencia. Hacer 2 veces por semana para asegurarte de que el inodoro está completamente libre de moho.

►Curiosidades: Gorgias de Epirus fue un filósofo de la primera corriente de sofistas de la Antigua Grecia. Se dice que vivió hasta los 108 años de edad. Epirus nació en el ataúd de su madre, que estaba por ser sepultada. Por suerte se escuchó su llanto y lo sacaron. En vida no asistía a funerales.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

Relacionado